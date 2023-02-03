Ситуація з електроенергією поступово поліпшується, - Міненерго
Станом на 3 лютого в Україні зменшується дефіцит електричної потужності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України
"У п’ятницю, 3 лютого 2023 р., завдяки вжитим заходам, а також метрологічним умовам ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись. Так, очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме близько 17,5 % від потреби", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що найскладніша ситуація зі знеструмленнями спостерігається у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. У Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів.
Топ коментарі
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+6 Alex Smith #322835
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