Ситуація з електроенергією поступово поліпшується, - Міненерго

Станом на 3 лютого в Україні зменшується дефіцит електричної потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України

"У п’ятницю, 3 лютого 2023 р., завдяки вжитим заходам, а також метрологічним умовам ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись. Так, очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме близько 17,5 % від потреби", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що найскладніша ситуація зі знеструмленнями спостерігається у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. У Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів.

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