УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10897 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 730 19

Ситуація з електроенергією поступово поліпшується, - Міненерго

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Станом на 3 лютого в Україні зменшується дефіцит електричної потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України

"У п’ятницю, 3 лютого 2023 р., завдяки вжитим заходам, а також метрологічним умовам ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись. Так, очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме близько 17,5 % від потреби", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що найскладніша ситуація зі знеструмленнями спостерігається  у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. У Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна потребує розширення імпорту електроенергії з ЄС до 2 ГВт, - Шмигаль

Автор: 

електроенергія (6189) Мінекоенерго (97) відключення світла (1087)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
То стуліть пельки, чи ви кацапам звітуєте? Люди й так побачать, що у них є світло! Скільки можна?
показати весь коментар
03.02.2023 11:27
+6
Зебилы в очередной раз говорят свинособакам,что можно ракеты запускать. Такое уже было и не один раз,а потом прилеты. Факт.
показати весь коментар
03.02.2023 11:30
+5
НЕ НАКАРКАЙТЕ ! поліпшується...
показати весь коментар
03.02.2023 11:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕ НАКАРКАЙТЕ ! поліпшується...
показати весь коментар
03.02.2023 11:11 Відповісти
Кацапи дякують за інформацію.
показати весь коментар
03.02.2023 11:13 Відповісти
Вот обязательно надо похвастаться во время общей тревоги,сейчас прилетит и:

https://www.youtube.com/watch?v=KJIh86pmP_Y
показати весь коментар
03.02.2023 11:16 Відповісти
У нас нічого не поліпшилося,50 на 50.Це захід України.Від 7 ранку світла на даний час немає.
показати весь коментар
03.02.2023 11:18 Відповісти
Яка група в Чернівцях? Нема тут такого.
показати весь коментар
03.02.2023 11:46 Відповісти
У нас такая же ситуация.
показати весь коментар
03.02.2023 11:39 Відповісти
18 група Чернівці, від 4 ранку не виключали.
показати весь коментар
03.02.2023 11:49 Відповісти
Дністровська ГЕС заточена на Молдову, Чернівці ніколи не заживлювались від неї, маєте 1 млрд дол, перелаштуйте.
показати весь коментар
03.02.2023 11:48 Відповісти
що за піздьож ....електропостачання не має більш ніж 15 годин
показати весь коментар
03.02.2023 11:24 Відповісти
******. Суки,провірте Вінницю. !8 годин немає світла
показати весь коментар
03.02.2023 11:26 Відповісти
то в вінницю ж прилітає постійно. Можливо, йде ремонт підстанції. Майте терпіння ,йде війна. І без світла дома набагато затишніше все ж таки,ніж в окопах. Тому скажу одне - не нийте
показати весь коментар
03.02.2023 11:29 Відповісти
То стуліть пельки, чи ви кацапам звітуєте? Люди й так побачать, що у них є світло! Скільки можна?
показати весь коментар
03.02.2023 11:27 Відповісти
Зебилы в очередной раз говорят свинособакам,что можно ракеты запускать. Такое уже было и не один раз,а потом прилеты. Факт.
показати весь коментар
03.02.2023 11:30 Відповісти
Не кажіть "гоп", поки в москаля ракети не скінчились..
показати весь коментар
03.02.2023 12:06 Відповісти
Народна прикмета: Коли в Міненерго роблять заяву, що ситуація з електропостачанням поліпшується, значить скоро буде черговий ракетний обстріл
показати весь коментар
03.02.2023 14:33 Відповісти
 
 