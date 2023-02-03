Ситуация с электроэнергией постепенно улучшается, - Минэнерго
На 3 февраля в Украине уменьшается дефицит электрической мощности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.
"В пятницу, 3 февраля 2023 г., благодаря принятым мерам, а также метрологическим условиям ситуация с электроснабжением продолжает улучшаться. Так, ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум составит около 17,5% от потребности", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что самая сложная ситуация с обесточениями наблюдается в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. В Кировоградской, Волынской и Винницкой областях из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей.
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