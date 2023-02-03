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Ситуация с электроэнергией постепенно улучшается, - Минэнерго

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

На 3 февраля в Украине уменьшается дефицит электрической мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.

"В пятницу, 3 февраля 2023 г., благодаря принятым мерам, а также метрологическим условиям ситуация с электроснабжением продолжает улучшаться. Так, ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум составит около 17,5% от потребности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самая сложная ситуация с обесточениями наблюдается в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. В Кировоградской, Волынской и Винницкой областях из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей.

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Тарифы на электроэнергию (2164) Минэкоэнерго (35) отключение света (423)


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Топ комментарии
+7
То стуліть пельки, чи ви кацапам звітуєте? Люди й так побачать, що у них є світло! Скільки можна?
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03.02.2023 11:27
+6
Зебилы в очередной раз говорят свинособакам,что можно ракеты запускать. Такое уже было и не один раз,а потом прилеты. Факт.
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03.02.2023 11:30
+5
НЕ НАКАРКАЙТЕ ! поліпшується...
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03.02.2023 11:11
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НЕ НАКАРКАЙТЕ ! поліпшується...
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03.02.2023 11:11 Ответить
Кацапи дякують за інформацію.
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03.02.2023 11:13 Ответить
Вот обязательно надо похвастаться во время общей тревоги,сейчас прилетит и:

https://www.youtube.com/watch?v=KJIh86pmP_Y
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03.02.2023 11:16 Ответить
У нас нічого не поліпшилося,50 на 50.Це захід України.Від 7 ранку світла на даний час немає.
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03.02.2023 11:18 Ответить
Яка група в Чернівцях? Нема тут такого.
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03.02.2023 11:46 Ответить
У нас такая же ситуация.
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03.02.2023 11:39 Ответить
18 група Чернівці, від 4 ранку не виключали.
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03.02.2023 11:49 Ответить
Дністровська ГЕС заточена на Молдову, Чернівці ніколи не заживлювались від неї, маєте 1 млрд дол, перелаштуйте.
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03.02.2023 11:48 Ответить
що за піздьож ....електропостачання не має більш ніж 15 годин
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03.02.2023 11:24 Ответить
******. Суки,провірте Вінницю. !8 годин немає світла
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03.02.2023 11:26 Ответить
то в вінницю ж прилітає постійно. Можливо, йде ремонт підстанції. Майте терпіння ,йде війна. І без світла дома набагато затишніше все ж таки,ніж в окопах. Тому скажу одне - не нийте
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03.02.2023 11:29 Ответить
То стуліть пельки, чи ви кацапам звітуєте? Люди й так побачать, що у них є світло! Скільки можна?
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03.02.2023 11:27 Ответить
Зебилы в очередной раз говорят свинособакам,что можно ракеты запускать. Такое уже было и не один раз,а потом прилеты. Факт.
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03.02.2023 11:30 Ответить
Не кажіть "гоп", поки в москаля ракети не скінчились..
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03.02.2023 12:06 Ответить
Народна прикмета: Коли в Міненерго роблять заяву, що ситуація з електропостачанням поліпшується, значить скоро буде черговий ракетний обстріл
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03.02.2023 14:33 Ответить
 
 