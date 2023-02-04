ВСУ уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожено 4 БПЛА противника типа "Орлан-10". А наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", - говорится в сообщении.

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