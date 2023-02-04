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ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепек", – Генштаб

солнцепек

Минулої доби Сили оборони знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепек".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА противника типу "Орлан-10". А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та

1 важку вогнеметну систему "Сонцепек", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ веде наступ на 4 напрямках, ЗСУ відбили атаки в районах 9 населених пунктів, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6549) знищення (7199) ЗСУ (7531)


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Топ коментарі
+8
Оце по мацкве з цієї штуки уіпати би...
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04.02.2023 08:39
+2
надо для этого, как минимум, к москве подойти на 10 км.
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04.02.2023 09:15
+1
Серйозна штука. Конструкція проста, схожа на "град", тільки більшим калібром і на танковому шасі. Випускати можна сотнями на рік. Тому мінус одна - добре, але дуже мало.
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04.02.2023 12:03
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Оце по мацкве з цієї штуки уіпати би...
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04.02.2023 08:39 Відповісти
надо для этого, как минимум, к москве подойти на 10 км.
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04.02.2023 09:15 Відповісти
Цікаво, скільки їх залишилося у рашистів? З інфи на Вікіпедії я не зрозумів...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9E%D0%A1_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92)
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04.02.2023 08:43 Відповісти
Оператори

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - 8 комплексів ТОС-1А «Солнцепьок» (8 БМ та 8 ТЗМ) були захоплені в ході російсько-української війни.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9E%D0%A1_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92)#cite_note-39 [39


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Russia.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія - ~15
https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_(%D0%A0%D0%A4) 1-ша мобільна бригада РХБЗ , (в/ч 71432), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8 Шихани ;https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_(%D0%A0%D0%A4) 10-й полк РХБЗ , (в/ч 55121), с. Топчіха, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Алтайський край ;https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=28-%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_(%D0%A0%D0%A4)&action=edit&redlink=1 28-ма окрема бригада РХБЗ
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04.02.2023 10:59 Відповісти
Та то я читав, мені не зрозуміло - оті ~15 то їх всього було, чи залишилося?
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04.02.2023 17:27 Відповісти
залишилось~14
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04.02.2023 18:08 Відповісти
Одна в Ізюмі точно була
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04.02.2023 11:07 Відповісти
таку інфу в вікіпедії точно не напишуть https://www.youtube.com/watch?v=G-OPY9yKPSs https://www.youtube.com/watch?v=G-OPY9yKPSs


дивіться інші джерела, якщо ви маєте 1 млн. гривень, ви ж не захочете щоб у вікіпедії про це написали... так само і в армії, не всю інфу вкидають для населення!
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04.02.2023 11:12 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.02.2023 10:55 Відповісти
Скоріш за все, знищили ту рашистську люфу ТОС1А, що обстрілювала термобаричними зарядами і палила багатоповерхівки в Угледарі, відео про що публікувалось раніше: https://twitter.com/RALee85/status/1621014818734891008?t=UVbUjAn8J05VfcP7SZVokQ&s=19
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04.02.2023 11:13 Відповісти
Серйозна штука. Конструкція проста, схожа на "град", тільки більшим калібром і на танковому шасі. Випускати можна сотнями на рік. Тому мінус одна - добре, але дуже мало.
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04.02.2023 12:03 Відповісти
 
 