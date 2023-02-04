ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепек", – Генштаб

Минулої доби Сили оборони знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепек".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА противника типу "Орлан-10". А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та

1 важку вогнеметну систему "Сонцепек", - йдеться в повідомленні.

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