ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепек", – Генштаб
Минулої доби Сили оборони знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепек".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА противника типу "Орлан-10". А наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та
1 важку вогнеметну систему "Сонцепек", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Валерий Коломиец #502756
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+2 Rhodesian
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+1 Деніс Войцеховський
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - 8 комплексів ТОС-1А «Солнцепьок» (8 БМ та 8 ТЗМ) були захоплені в ході російсько-української війни.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9E%D0%A1_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92)#cite_note-39 [39
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дивіться інші джерела, якщо ви маєте 1 млн. гривень, ви ж не захочете щоб у вікіпедії про це написали... так само і в армії, не всю інфу вкидають для населення!
Героям слава!!!