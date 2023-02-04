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В Бахмуте погиб американский волонтер Рид

рід,піт

Американский волонтер Пит Рид погиб в Бахмуте в четверг, когда помогал мирным жителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Рид, ветеран морской пехоты США, был внесен в список "погибших при оказании помощи" во время миссии с другой организацией. Он был основателем группы по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine.

"В Бахмуте, Украина, погиб основатель GRM Пит Рид. Пит был основой GRM, занимая должность председателя правления в течение 4 лет. В январе Пит отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время предоставления помощи", - говорится в сообщении группы.

"Это суровое напоминание об опасности, с которой сталкиваются спасатели и работники гуманитарных организаций в зонах конфликтов, когда они оказывают помощь гражданам, оказавшимся под перекрестным огнем. Питу было всего 33 года, но он прожил жизнь, служа другим, сначала как награжденный морской пехотинец США, а затем в сфере гуманитарной помощи. GRM будет пытаться почтить его наследие и самоотверженное служение, которое он практиковал", - говорится в заявлении.

На сайте Global Outreach Doctors Рид также указан как директор в Украине.

Спикер Государственного департамента США подтвердил в комментарии "недавнюю смерть гражданина США в Украине".

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Автор: 

смерть (9216) США (26564) волонтеры (2633) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+32
Вічна пам'ять!
Подяка за героїчну допомогу Україні!
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04.02.2023 08:13
+30
Нехай знімуть гарний фільм про цього морського піхотинця.
Герої не вмирають.
R.I.P.
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04.02.2023 08:13
+19
спочивай з миром
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04.02.2023 08:13
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Нехай знімуть гарний фільм про цього морського піхотинця.
Герої не вмирають.
R.I.P.
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04.02.2023 08:13 Ответить
спочивай з миром
показать весь комментарий
04.02.2023 08:13 Ответить
Вічна пам'ять!
Подяка за героїчну допомогу Україні!
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04.02.2023 08:13 Ответить
Жаль парня. Человек был,а не такое мудло,что вечеринки устраивает да в потёмках летая людей сбивает на пешеходках.
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04.02.2023 08:35 Ответить
Слава Героям✊💪🇱🇷🇺🇦🥇🥇🥇 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱🔱🔱Смерть Моцкалям👽💀☠️💥🔥
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04.02.2023 08:46 Ответить
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04.02.2023 08:50 Ответить
.

Під час надання допомоги мирним жителям у Бахмуті рашистською сволотою був убитий

американський волонтер Піт Рід.
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04.02.2023 08:51 Ответить
.

R.I.P.

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04.02.2023 08:57 Ответить


Директор гуманітарної допомоги Global Outreach Doctors, американський волонтер Піт Рід загинув у Бахмуті.

В Бахмуті Донецької області загинув директор гуманітарної допомоги Global Outreach Doctors, американський волонтер Піт Рід.

Його вбили, коли він допомагав цивільним. "Вчора засновника GRM Піт Рід було вбито в Бахмуті, Україна. Піт обіймав посаду президента правління протягом чотирьох років. У січні Піт пішов з GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors в їх місії в Україні, і був убитий при надання допомоги", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Instagram-акаунті Global Response Medicine.

Рід вважався регіональним директором по Україні на веб-сайті Global Outreach Doctors.

"Це яскраве нагадування про небезпеки, з якими стикаються рятувальники та гуманітарні працівники в зонах конфліктів, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Піту було всього 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим - спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у гуманітарній допомозі", - йдеться у заяві.

Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, що її чоловік загинув, рятуючи життя іншого члена команди.

"Він евакуював мирних жителів і надавав допомогу пораненим, коли його машину швидкої допомоги було обстріляно. Він загинув, займаючись тим, у чому він був добрий, що давало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена команди своїм тілом", - йдеться у повідомленні.

Рід керував медичними бригадами під час битви за Мосул в Іраку, вилікувавши понад 10 тис. пацієнтів із травмами.
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04.02.2023 09:01 Ответить
Дуже шкода, марна смерть. Ті мирні жителі звали Росію, і не подякують за допомгу ні українцям ні американцям. Ждуть Росію. Не їдьте туди, не допомагайти їм, чим більше їм допомагаєш, тим більше вони тебе ненавидять. Це божевільні зомбі Путіна.
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04.02.2023 09:19 Ответить
Ruhe in Frieden...
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04.02.2023 10:56 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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04.02.2023 10:56 Ответить
Слава Герою!
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04.02.2023 11:22 Ответить
Glory to the Hero !
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04.02.2023 16:14 Ответить
R.I.P. bro
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04.02.2023 21:48 Ответить
 
 