В Бахмуте погиб американский волонтер Рид
Американский волонтер Пит Рид погиб в Бахмуте в четверг, когда помогал мирным жителям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Рид, ветеран морской пехоты США, был внесен в список "погибших при оказании помощи" во время миссии с другой организацией. Он был основателем группы по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine.
"В Бахмуте, Украина, погиб основатель GRM Пит Рид. Пит был основой GRM, занимая должность председателя правления в течение 4 лет. В январе Пит отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время предоставления помощи", - говорится в сообщении группы.
"Это суровое напоминание об опасности, с которой сталкиваются спасатели и работники гуманитарных организаций в зонах конфликтов, когда они оказывают помощь гражданам, оказавшимся под перекрестным огнем. Питу было всего 33 года, но он прожил жизнь, служа другим, сначала как награжденный морской пехотинец США, а затем в сфере гуманитарной помощи. GRM будет пытаться почтить его наследие и самоотверженное служение, которое он практиковал", - говорится в заявлении.
На сайте Global Outreach Doctors Рид также указан как директор в Украине.
Спикер Государственного департамента США подтвердил в комментарии "недавнюю смерть гражданина США в Украине".
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R.I.P.
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Під час надання допомоги мирним жителям у Бахмуті рашистською сволотою був убитий
американський волонтер Піт Рід.
R.I.P.
Директор гуманітарної допомоги Global Outreach Doctors, американський волонтер Піт Рід загинув у Бахмуті.
В Бахмуті Донецької області загинув директор гуманітарної допомоги Global Outreach Doctors, американський волонтер Піт Рід.
Його вбили, коли він допомагав цивільним. "Вчора засновника GRM Піт Рід було вбито в Бахмуті, Україна. Піт обіймав посаду президента правління протягом чотирьох років. У січні Піт пішов з GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors в їх місії в Україні, і був убитий при надання допомоги", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Instagram-акаунті Global Response Medicine.
Рід вважався регіональним директором по Україні на веб-сайті Global Outreach Doctors.
"Це яскраве нагадування про небезпеки, з якими стикаються рятувальники та гуманітарні працівники в зонах конфліктів, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Піту було всього 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим - спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у гуманітарній допомозі", - йдеться у заяві.
Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, що її чоловік загинув, рятуючи життя іншого члена команди.
"Він евакуював мирних жителів і надавав допомогу пораненим, коли його машину швидкої допомоги було обстріляно. Він загинув, займаючись тим, у чому він був добрий, що давало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена команди своїм тілом", - йдеться у повідомленні.
Рід керував медичними бригадами під час битви за Мосул в Іраку, вилікувавши понад 10 тис. пацієнтів із травмами.
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