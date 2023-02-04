У Бахмуті загинув американській волонтер Рід
Американський волонтер Піт Рід загинув Бахмут у четвер, коли допомагав мирним жителям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Рід, ветеран морської піхоти США, був внесений до списку "загиблих при наданні допомоги" під час місії з іншою організацією. Він був засновником групи з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine.
"В Бахмуті, Україна, загинув засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду голови правління протягом 4 років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги", - сказано в дописі групи.
"Це суворе нагадування про небезпеку, з якою стикаються рятувальники та працівники гуманітарних організацій у зонах конфліктів, коли вони надають допомогу громадянам, що опинилися під перехресним вогнем. Піту було лише 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим, спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у сфері гуманітарної допомоги. GRM намагатиметься вшанувати його спадщину та самовіддане служіння, яке він практикував", - йдеться у заяві.
На сайті Global Outreach Doctors Рід також вказаний як директор в Україні.
Речник Державного департаменту США підтвердив у коментарі "нещодавню смерть громадянина США в Україні".
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Під час надання допомоги мирним жителям у Бахмуті рашистською сволотою був убитий
американський волонтер Піт Рід.
R.I.P.
Директор гуманітарної допомоги Global Outreach Doctors, американський волонтер Піт Рід загинув у Бахмуті.
В Бахмуті Донецької області загинув директор гуманітарної допомоги Global Outreach Doctors, американський волонтер Піт Рід.
Його вбили, коли він допомагав цивільним. "Вчора засновника GRM Піт Рід було вбито в Бахмуті, Україна. Піт обіймав посаду президента правління протягом чотирьох років. У січні Піт пішов з GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors в їх місії в Україні, і був убитий при надання допомоги", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Instagram-акаунті Global Response Medicine.
Рід вважався регіональним директором по Україні на веб-сайті Global Outreach Doctors.
"Це яскраве нагадування про небезпеки, з якими стикаються рятувальники та гуманітарні працівники в зонах конфліктів, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Піту було всього 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим - спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у гуманітарній допомозі", - йдеться у заяві.
Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, що її чоловік загинув, рятуючи життя іншого члена команди.
"Він евакуював мирних жителів і надавав допомогу пораненим, коли його машину швидкої допомоги було обстріляно. Він загинув, займаючись тим, у чому він був добрий, що давало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена команди своїм тілом", - йдеться у повідомленні.
Рід керував медичними бригадами під час битви за Мосул в Іраку, вилікувавши понад 10 тис. пацієнтів із травмами.
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