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У Бахмуті загинув американській волонтер Рід

рід,піт

Американський волонтер Піт Рід загинув Бахмут у четвер, коли допомагав мирним жителям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Рід, ветеран морської піхоти США, був внесений до списку "загиблих при наданні допомоги" під час місії з іншою організацією. Він був засновником групи з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine. 

"В Бахмуті, Україна, загинув засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду голови правління протягом 4 років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги", - сказано в дописі групи.

"Це суворе нагадування про небезпеку, з якою стикаються рятувальники та працівники гуманітарних організацій у зонах конфліктів, коли вони надають допомогу громадянам, що опинилися під перехресним вогнем. Піту було лише 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим, спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у сфері гуманітарної допомоги. GRM намагатиметься вшанувати його спадщину та самовіддане служіння, яке він практикував", - йдеться у заяві.

На сайті Global Outreach Doctors Рід також вказаний як директор в Україні.

Речник Державного департаменту США підтвердив у коментарі "нещодавню смерть громадянина США в Україні".

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Автор: 

смерть (6744) США (22713) волонтери (1332) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+32
Вічна пам'ять!
Подяка за героїчну допомогу Україні!
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04.02.2023 08:13
+30
Нехай знімуть гарний фільм про цього морського піхотинця.
Герої не вмирають.
R.I.P.
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04.02.2023 08:13
+19
спочивай з миром
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04.02.2023 08:13
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Нехай знімуть гарний фільм про цього морського піхотинця.
Герої не вмирають.
R.I.P.
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04.02.2023 08:13 Відповісти
спочивай з миром
показати весь коментар
04.02.2023 08:13 Відповісти
Вічна пам'ять!
Подяка за героїчну допомогу Україні!
показати весь коментар
04.02.2023 08:13 Відповісти
Жаль парня. Человек был,а не такое мудло,что вечеринки устраивает да в потёмках летая людей сбивает на пешеходках.
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04.02.2023 08:35 Відповісти
Слава Героям✊💪🇱🇷🇺🇦🥇🥇🥇 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱🔱🔱Смерть Моцкалям👽💀☠️💥🔥
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04.02.2023 08:46 Відповісти
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04.02.2023 08:50 Відповісти
.

Під час надання допомоги мирним жителям у Бахмуті рашистською сволотою був убитий

американський волонтер Піт Рід.
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04.02.2023 08:51 Відповісти
.

R.I.P.

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04.02.2023 08:57 Відповісти


Директор гуманітарної допомоги Global Outreach Doctors, американський волонтер Піт Рід загинув у Бахмуті.

В Бахмуті Донецької області загинув директор гуманітарної допомоги Global Outreach Doctors, американський волонтер Піт Рід.

Його вбили, коли він допомагав цивільним. "Вчора засновника GRM Піт Рід було вбито в Бахмуті, Україна. Піт обіймав посаду президента правління протягом чотирьох років. У січні Піт пішов з GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors в їх місії в Україні, і був убитий при надання допомоги", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Instagram-акаунті Global Response Medicine.

Рід вважався регіональним директором по Україні на веб-сайті Global Outreach Doctors.

"Це яскраве нагадування про небезпеки, з якими стикаються рятувальники та гуманітарні працівники в зонах конфліктів, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Піту було всього 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим - спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у гуманітарній допомозі", - йдеться у заяві.

Дружина Ріда, Алекс Кей Поттер, написала в Instagram, що її чоловік загинув, рятуючи життя іншого члена команди.

"Він евакуював мирних жителів і надавав допомогу пораненим, коли його машину швидкої допомоги було обстріляно. Він загинув, займаючись тим, у чому він був добрий, що давало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена команди своїм тілом", - йдеться у повідомленні.

Рід керував медичними бригадами під час битви за Мосул в Іраку, вилікувавши понад 10 тис. пацієнтів із травмами.
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04.02.2023 09:01 Відповісти
Дуже шкода, марна смерть. Ті мирні жителі звали Росію, і не подякують за допомгу ні українцям ні американцям. Ждуть Росію. Не їдьте туди, не допомагайти їм, чим більше їм допомагаєш, тим більше вони тебе ненавидять. Це божевільні зомбі Путіна.
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04.02.2023 09:19 Відповісти
Ruhe in Frieden...
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04.02.2023 10:56 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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04.02.2023 10:56 Відповісти
Слава Герою!
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04.02.2023 11:22 Відповісти
Glory to the Hero !
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04.02.2023 16:14 Відповісти
R.I.P. bro
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04.02.2023 21:48 Відповісти
 
 