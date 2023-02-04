У Бахмуті загинув американській волонтер Рід

Американський волонтер Піт Рід загинув Бахмут у четвер, коли допомагав мирним жителям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Рід, ветеран морської піхоти США, був внесений до списку "загиблих при наданні допомоги" під час місії з іншою організацією. Він був засновником групи з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine.

"В Бахмуті, Україна, загинув засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду голови правління протягом 4 років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги", - сказано в дописі групи.

"Це суворе нагадування про небезпеку, з якою стикаються рятувальники та працівники гуманітарних організацій у зонах конфліктів, коли вони надають допомогу громадянам, що опинилися під перехресним вогнем. Піту було лише 33 роки, але він прожив життя, служачи іншим, спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у сфері гуманітарної допомоги. GRM намагатиметься вшанувати його спадщину та самовіддане служіння, яке він практикував", - йдеться у заяві.

На сайті Global Outreach Doctors Рід також вказаний як директор в Україні.

Речник Державного департаменту США підтвердив у коментарі "нещодавню смерть громадянина США в Україні".

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