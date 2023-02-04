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Новости Агрессия России против Украины Война
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460 детей погибли в Украине вследствие вооруженной агрессии РФ

діти

По состоянию на утро 4 февраля 2023 года более 1379 детей пострадали в Украине вследствие полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

"По официальной информации ювенальных прокуроров, 460 детей погибли и более 919 получили ранения разной степени тяжести. Стало известно, что 31 января в результате обстрела г. Бахмут Донецкой области погиб 12-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их уточнению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 443, Харьковской – 270, Киевской – 123, Херсонской – 86, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 63.

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дети (6489) жертвы (2071) дети войны (86) Офис Генпрокурора (2465)


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таке враження що це насолода.. смакують і не можуть насолодитися
навіщо кожен день це писати? щоб когось інфартк схопив?
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04.02.2023 09:54 Ответить
И самое противное в этом то, что не считаются дети, погибшие и искалеченные начиная с 2014 года. Как свое достижение преподносят что-ли? Или не хотят сравнивать, например, с этими данными: По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в Донецкой и Луганской областях с начала российской агрессии 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения.
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04.02.2023 10:29 Ответить
Ось з ким рашиська наволоч воює ,так це з дітьми і жінками ,будь проклята нациська росія.
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04.02.2023 10:00 Ответить
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04.02.2023 10:34 Ответить
Царство Небесне діткам...
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04.02.2023 10:52 Ответить
 
 