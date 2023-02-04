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460 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

діти

Станом на ранок 4 лютого 2023 року більше ніж 1379 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 460 дітей загинуло та понад 919 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Стало відомо, що 31 січня внаслідок обстрілу м. Бахмут Донецької області загинув 12-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 443, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 86, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63.

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Автор: 

діти (5063) жертви (1792) діти війни (126) Офіс Генпрокурора (3247)


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таке враження що це насолода.. смакують і не можуть насолодитися
навіщо кожен день це писати? щоб когось інфартк схопив?
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04.02.2023 09:54 Відповісти
И самое противное в этом то, что не считаются дети, погибшие и искалеченные начиная с 2014 года. Как свое достижение преподносят что-ли? Или не хотят сравнивать, например, с этими данными: По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в Донецкой и Луганской областях с начала российской агрессии 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения.
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04.02.2023 10:29 Відповісти
Ось з ким рашиська наволоч воює ,так це з дітьми і жінками ,будь проклята нациська росія.
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04.02.2023 10:00 Відповісти
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04.02.2023 10:34 Відповісти
Царство Небесне діткам...
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04.02.2023 10:52 Відповісти
 
 