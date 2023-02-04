РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13309 посетителей онлайн
Новости Война
3 963 70

Джонсон в Вашингтоне настаивает на скорейшем оказании Украине военной помощи

джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Вашингтон и призвал усилить военную поддержку Украины.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Джонсон – Западу: Надо сэкономить время и деньги и дать украинцам все необходимое оружие. ВИДЕО

"Я выступаю за то, чтобы дать Украине все необходимое для победы над Путиным. Соединенные Штаты сделали так много – поэтому я приехал, чтобы поблагодарить их и сказать: "Боже, благослови США", - отметил бывший глава британского правительства.

Джонсон заявил, что поражен солидарностью республиканцев и демократов, а также обеих палат Конгресса, разделяющих мнение о полной поддержке Украины.

Читайте также: Если бы Украина была в НАТО, Россия не напала бы, - Джонсон

По его словам, украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее – это будет лучшим решением Соединенных Штатов и сохранит средства американских налогоплательщиков.

Автор: 

оружие (10210) помощь (7793) США (26564) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Дякуємо, Сер.
показать весь комментарий
04.02.2023 11:27
+23
Цей щирий "дядько" мав би бути давно нагороджений Героєм України!!! Як виняток! Ніхтто не зробив більше для захисту держави
показать весь комментарий
04.02.2023 11:38
+12
Джонсонюк , дави тих клятих срампістів ,цю партію щюрів , яка блокує надання допомоги Україні

Такі ,як Марджорії Тейлор Грін , що казала , що не надасть жодного центу Україні мають стати вигнанцями та максимально маргіналізовані
показать весь комментарий
04.02.2023 11:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, Сер.
показать весь комментарий
04.02.2023 11:27 Ответить
Люди рангу Джонсона бувшими не бувають.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:39 Ответить
Коли він відпочиває, наш Боря Джонсонюк ???
показать весь комментарий
04.02.2023 11:28 Ответить
Джонсонюк , дави тих клятих срампістів ,цю партію щюрів , яка блокує надання допомоги Україні

Такі ,як Марджорії Тейлор Грін , що казала , що не надасть жодного центу Україні мають стати вигнанцями та максимально маргіналізовані
показать весь комментарий
04.02.2023 11:30 Ответить
Дякую Байдену за танки , котрі будуть вже в цьому році.

За HIMARS ,що допомогли звільнити більше ніж 50% захопленої рашистами теріторії

І звичайно за те , що продавив шольца на поставку Леопардів

Глумлюся з хейту рашкофільскої немчури і її скавчанням

P.S HIMARS, котрі ніколи не приїдуть (с) лютий минулого року

Літакі , котрі ніколи не прилетять (с) лютий цього року

Час йде ,а фанати х@йла не розумнішають
показать весь комментарий
04.02.2023 12:05 Ответить
Джонсон заявив, що вражений солідарністю республіканців і демократів, а також обох палат Конгресу, які поділяють думку про цілковиту підтримку України. Джерело:
показать весь комментарий
04.02.2023 11:53 Ответить
Сонечко, так він же ,навідмінно від нашого клоуна - політик

Але ми ніколи не забудемо срампівстів які кажуть "Жодного цента Україні"
показать весь комментарий
04.02.2023 12:10 Ответить
По-перше, трампістам начхати на ваше - "ніколи не забудемо". По-друге - саме республіканці більше піклуються про допомогу Україні. Саме вони заявили, що Байден поховав 2,1 млрд допомоги Україні у 2022 році, того що невчасно підписав подання.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:15 Ответить
Срампістам і на закони власної країни - начхати. Спроба захоплення капітолію - тому свідок

Тепер про казки , що срампісти піклуються про допомогу України. Це фейк.

Дешевий і розрахований на реднеків. Тому мимо , хлопче. Хоча чи хлопче - ти , не певен

1. Цитати срампістів таких як марджорі тейлор грін - кажуть про інше

2. Голосування проти пакету допомоги у 45$млрд доларів теж доводить , що їм начхати на Україну

3. Казки по FOX NEWS про те що витрачаються на допомогу Україні шалені кошти -теж каже про це

Хоча 14$ на місяць (3.5$ на тиждень з кожного платника податків) то не дуже велика сума за стримування одного з найбільших ворогів США (з огляду на військову доктрину)

4. А порівнювати кілька джавелінів , які ми отримали при срампі і якими заборонено було користуватися з найбільшою після WW2 військовою допомогую від Байдена - я навіть не буду про це казати. За мене це робить номенклатура та цифри
показать весь комментарий
04.02.2023 12:32 Ответить
Дурня. 22 січня республіканці зробили демарш Байдену з вимогою збільшити військову допомогу Україні
показать весь комментарий
04.02.2023 12:38 Ответить
О , почалася істерика і флуд. (чи може вам платят за пост поштучно? )

Якже вас срампісько-кремлівську наволоч крутить від фактів.

Добренько , палайте...

1. Добре , що навіть ти не споричаєшся з фактом внутрішнього тероризму влаштованому срампістами-реднеками і не вважаєш , що ти вищий за рішення американської фіміди. Бо тоді була б зовсім кліна.

2. Влаштовують демарш ? (доречі а де він , можно подивитись? Чи це дермашр про домогу коли і так допомагають у 100 раз більше ніж коли срампісти правили ?)

А от коли справа доходить до голосування за підтримку пакету домоги Україні - його затягують та голосують проти майже усім складом партії щурів.

Ну тоді все зрозуміло - чергова постанова для реднеків? Виходить , що так

3. Про цитати срампістів на виборах у сенат ти - теж промовчав.

Що нема чого сказати по фактам

4. Про Fox news - промовчав , теж оптікає, срампісте

5. На твій вкид про 2.1млрд доларів. Поховав - 2.1млрд , щоб дати потім 45млрд.

Срампісти-кремлівці та логика - поняття несумісні.

Вивчіть будь-ласка тему як було насправді. І причини того чому ці кошти вдалося витратити. Бо може так статися , що вийдете на власну ж секту

У підсумку : зливаєтесь з обговорення фактів , а замість власних - лише фейки та імоції з флудом. Стандартний стіль кремлівського срампіста-реднека
показать весь комментарий
04.02.2023 12:57 Ответить
Ідіот, з 11 млрд військової допомоги на 2022 рік , просрано 2 млрд. 45 млрд - це не військова допомога, а допомога загальна, у тому числі країнам, сусідам України, а саме військова допомога Україні -14 млрд, і то тому, що конгрес збільшив її, з 10.7 млрд, що запрошував Байден. А про "вкид" , придурочне, тільки барани не знають. Ленд-ліз взагалі не працює.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:28 Ответить
Йолупе , ну чому ж як не срампіст то IQ табуретки

Звідки цю дурню ти тягнеш.

Ось тримай вивчи питання , а тільки потім - відкривай рота не забувши порівняти з каденцією Трампа

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#%D0%A1%D0%A8%D0%90

І срампіскі маніпуляції і фейки про ленд-ліз то зашквар і кремлівська методичка

Ленд-ліз (тобто те що доведеться або повертати або оплачувати) - наразі не потрібен.

Бо партія щурів обісралася у Конгресі і не може ставити палки у колеса, а сенат демократів - виділяє зброю україні БЕЗКОШТОВНО. Тобто по закінчінню війни вона може залишитися у нас БЕЗ компенсації.

Я вже мовчу , що "непрацюючий ленд-ліз" допоміг нам звільнити 50% теріторії захопленої рашистами

Але срампісти тявкають , а допомога - йде
показать весь комментарий
04.02.2023 17:37 Ответить
Не маю бажання з ідіотом спілкуватися, йди собі лісом
показать весь комментарий
04.02.2023 17:49 Ответить
Так так, злив зарахован. Можеш тікати

Люблю Ze-кодло і кремлівсько-срампіський скот у стойло заганяти фактами.

Це зажди просто ,а головне - приємно
показать весь комментарий
04.02.2023 18:19 Ответить
Ти не зрозумів? Тоді українською - йди в дупу, дебіл.
показать весь комментарий
04.02.2023 18:24 Ответить
Ти ж вже зливався , що хочеш щоб твій пост був останнім ?

Ну добре дам тобі цю можливість.

Якщо хочеш - скористаєшся

Усе одно споричатися с срампістом-кремлівцем це як кидати бісер свиням
показать весь комментарий
04.02.2023 18:28 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2023 18:29 Ответить
Так що, цього не було? "...Байден поховав 2,1 млрд допомоги Україні у 2022 році, того що невчасно підписав подання."
показать весь комментарий
04.02.2023 12:39 Ответить
Це раз для розумово недосконалих срампіств

Ти дійсно вважаєш , що Байден міг поховати 2.1 млрд допомоги Україні , та підписати надання 45млрд ?

Звідки ти взагалі цей фейк знайшов

І після цього ще хтось дивується чому епоха балаболів срампістів - накрилась мідним тазом
показать весь комментарий
04.02.2023 17:26 Ответить
Для особливо "розумних" - https://interview-ani.dreamwidth.org/12670.html Сергей Любарский: Меня взбесил, честно скажу, цинизм. Потому что 30 сентября была пятница. Подпиши Байден пятницей хоть какую-то сумму, она бы ушла из предыдущего бюджета. Его не нужно было доставать там чистить, грузить, просто было подписать, поставить подпись. И Байден ставит подпись не пятницей, а вторником следующей недели. Казалось бы, три дня разница, а в чем разница - другой бюджет. Андрей Илларионов: Эта разница, эти три дня - это 2,3 миллиарда долларов, которые оказались потерянными для Украины и соответственно можем посчитать, какое количество человеческих жизней оказалось потерянным из-за того, что господин Байден не подписал этот документ в пятницу, а подписал во вторник.
показать весь комментарий
04.02.2023 17:43 Ответить
Илларіонов ?? Ви мені ще фейки табаха чи росію1 запропонуйте у якості доказа :facepalm:

https://www.youtube.com/watch?v=orei-Mvcz_o

Рекомендую для вивченя. Тут гарний розбір його фейків ну і трохи про лендліз

І не тягніть більше фейки до рота.
показать весь комментарий
04.02.2023 18:26 Ответить
Ти мені ще якогось Абрамсона будеш підсовувати? По фінансам з Ілларіоновим краще не сперечатися, до того ж усе це є у відкритих англомовних джерелах. І тобі ж сказано - усе, з тобою не спілкуюся.
показать весь комментарий
04.02.2023 18:36 Ответить
Не споричатися з кремлівською консервою якого викинули з американського інституту за фейк і работу на кремль

Ну може годі вже. Мені стільки сміятися - не можно

А чому вам факти і розбір фейків іларіошкі-балаболкі не сподобався ? Ти антісеміт ?
показать весь комментарий
04.02.2023 18:53 Ответить
І як він їх задавить? Чим? І хто він зараз взагалі такий? Які важелі впливу має?
показать весь комментарий
04.02.2023 12:24 Ответить
Сонечко, ви трохи не розумієте як це працює у цивілізованому світі

Так у ексів меньше впливу ніж у діючих , а проте - зв'язки нікуди не зникають

До того ж є певні сподівання , що Джонсонюк хоче стати очільником НАТО , а тому вже зараз подає приклад , що буде робити на посаді
показать весь комментарий
04.02.2023 12:34 Ответить
Очільником НАТО? Людину, яку з тріском копняками витурили з прем"єрського крісла? Який довів Верликобританію до ручки? Смієтесь?
показать весь комментарий
04.02.2023 12:40 Ответить
О как. Альтернативна історія. Люблю її

Ну і за що ж по твоєму, рагуле рашиський - його звільнили ?

Як не знаєте - то почитайте, а то соромно за тебе , неук.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:43 Ответить
Борису шана і дяка. Сподіваюся, Штати і Британія допоможуть Україні очиститися від корупційного лайна ще за нашого життя.
показать весь комментарий
04.02.2023 11:32 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показать весь комментарий
04.02.2023 12:00 Ответить
Що, трикопійковий, Їрмаку кошмарний сон наснився?
показать весь комментарий
04.02.2023 12:05 Ответить
Від вас смердить срампісто-кремлівською методичкою

Чи ви все ще гадаєте , що зараз 2019 і ніхто не знає , що Деркач агент кремля
показать весь комментарий
04.02.2023 12:11 Ответить
Боже , і про дурість та не поінформованість мені розповідає істота яка не знає як працює колонка "опініон" у закордонних виданнях

Доречі у наведенній вамі статті навіть мови не йде про сина Байдена.

Тож на додачу ви ще й брехло? Виходить що так
показать весь комментарий
04.02.2023 12:41 Ответить
Що поробиш. Вчить англійську. Нажаль американської мови , як такої - нема , британської доречі теж

Це ще один факт у копілку поінформованості та дурості 2:0

Хоча потім ти починаєш виправдовуватись, що на відео не про сина , а тоді чого ти його навів у цьому питання. Скачеш наче ти мокшанська жаба

А Байден нам так "погано" допомагає , що ми отримали найбільшу з часів WW2 військову допомогу. Упс.

Злив зараховано, довбню. Наступного разу - приходь більш підготовленим
показать весь комментарий
04.02.2023 13:01 Ответить
О це так альтернативна версія Хлопче ти хоча б субтітри дістав того відео. Бо схоже твоя "американська" далеко від англійської

Хоча це ж вже було , коли твої хозяї перевели "putin is not so stupid" ,як "путін розумний та далекоглядний політик"
показать весь комментарий
04.02.2023 17:19 Ответить
О як у кремлівсько-трампіської шобли. Вже і Байден - корупціонер

Ми пам'ятаємо нам таку ж дурню про Порошенко розповідали у 2019.

Але чомусь суд нічого ні на Байдена ні на Порошенко не знайшли. Не американський , ні Український навідмінно від срампа.

Ну це ж знов у копілку поінформованості та дурості 3:0

P.S. Я собі можу нік - Donald Trump зробити , від того я ним не стаю довбню

Хоча для розуміння цієї ідеї треба інтелект вищий за твій

Зливайся вже по тихому. Дозволяю.

А то сперечатися з тобою, як бити лежачого. Too easy
показать весь комментарий
04.02.2023 18:17 Ответить
Може и піджене -- людина в Світі знана -- чого тягнути .
показать весь комментарий
04.02.2023 11:33 Ответить
«Це наша колективна помилка, що ми дозволити Путіну перекроювати кордони в 2014році.
Не можна "смоктати і дути" одночасно (сміх у залі). (..) Це наш провал, це у нашій позиції замість ясних сигналів була двозначність». (Б. Джонсон
показать весь комментарий
04.02.2023 14:25 Ответить
Цей щирий "дядько" мав би бути давно нагороджений Героєм України!!! Як виняток! Ніхтто не зробив більше для захисту держави
показать весь комментарий
04.02.2023 11:38 Ответить
Якого біса йому - героя України

Він , що у схематозі Ze-кодла був залучений , чи у кварталі ряху наїдає

Ні, він бореться за інтереси України

Такі - не заслуговують , добре ще хоч Ze-кодло на нього липову справу не завела як на бойових генералів , Порошенко чи Байдена.

P.S. #Сарказм
показать весь комментарий
04.02.2023 12:14 Ответить
Він не за інтереси України бореться, а за інтереси Британії, можливості які з'являться у Британії після нашої перемоги.
показать весь комментарий
04.02.2023 14:20 Ответить
Звичайно ви праві, але наразі інтереси Британії та України - одне і те саме і полягають у перемозі над немитою
показать весь комментарий
04.02.2023 17:20 Ответить
І я цьому факту безмежно радий! Але треба розуміти, що Британія може досягти своїх цілей раніше ніж ми своїх, бо в нас крім перемоги, що безперечно головне ще вступ в ЄС, НАТО, відбудова…
показать весь комментарий
04.02.2023 17:48 Ответить
Ну саме тому Британія вже почала вивчати практику юридичного обрунтування використання російських активів на відбудову України
показать весь комментарий
04.02.2023 18:21 Ответить
Винятки-це ті з героїв, що зараз за кордон спетляли.
Ваша пропозиція дійсно розумна, до того ж незле було б запропонувати йому очолити український МЗС. Бо з Кулеби дипломат, як з лайна куля, а відосіки постити краще з ОПи. Тим більше стежка вже протоптана.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:18 Ответить
я казав про "героїв Монако"?????? до чого цей висер, інколи думай що писати. А Джонсон як міг проштовхував допомогу Заходу в озброєннях. І кацапські БТР з танками в Київській області палили бо британські NLAW були поставлені ще до лютого 2022р (як і багато чого іншого як і грошова допомога).
показать весь комментарий
04.02.2023 13:04 Ответить
А що він зробив? Конкретно.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:25 Ответить
Підтримував Україну як ніхто інший в ТОЙ час (весна - літо 2022) на Заході - матеріально, технічно (озброєння), дипломатично - кілька різів приїзжав незважаючи що небезпеку обстрілів. Проштовхував надання озброєнь і зараз вже в статусі не премьєр-міністра продовує. А ти кацапе "Фєдя" чим не задоволений??? Дані в воєнкоматі звірив? чи просто рішив "насрати в темі"???
показать весь комментарий
04.02.2023 13:11 Ответить
Он сломал игру Байдена, Меркель, макрона в 2021 по принуждению Украины к минской капитуляции. Именно он и его министр иностранных дел , вступились за Украину, после чего Байден и компания были вынуждены говорить "ничего про Украину без участия самой Украины ". И Байдену пришлось тогда дать свои первые джавелины.
показать весь комментарий
04.02.2023 19:22 Ответить
Нам би його президентом.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:51 Ответить
+++
Все так.
Договірняк був серйозний.
показать весь комментарий
04.02.2023 18:01 Ответить
В Україні треба підготувати пару найкращих вулиць та площ до перейменування. Джонсонстріт. Боріссквер.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:42 Ответить
Джонсон - єдиний, у кому не було сумнівів. На відміну від решти імпотентів, боягузів, тріпачів та відкритих симпатиків рашки.

Мусить їздити до "великого друга-козака", який обіцяв зробити Україну пріорітетом своєї зовнішньої політики, щоб переконувати і наполягати швидко надати необхідні засоби для протистояння широкомасштабній агресії, яку "великий друг-козак" розв'язав.

Але лоби від биття поклонів не встигати і язики не болять співати осанну "животворящому".
показать весь комментарий
04.02.2023 17:55 Ответить
-баґ: лоби від биття поклонів не встигають заживати
показать весь комментарий
04.02.2023 18:03 Ответить
Все другие без исключения пытались повторить Мюнхен 1938. И до сих пор пытаются. Джонсон сломал им это дело
показать весь комментарий
04.02.2023 19:24 Ответить
наша людина.
показать весь комментарий
05.02.2023 02:37 Ответить
 
 