Джонсон у Вашингтоні наполягає на швидшому наданні Україні військової допомоги
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітав до Вашингтона та закликав посилити військову підтримку України.
Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним. Сполучені Штати зробили так багато - тому я приїхав, щоб подякувати їм і сказати: "Боже, благослови США", - зазначив колишній глава британського уряду.
Джонсон заявив, що вражений солідарністю республіканців і демократів, а також обох палат Конгресу, які поділяють думку про цілковиту підтримку України.
За його словами, українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше - це буде найкращим рішенням Сполучених Штатів і збереже кошти американських платників податків.
Будь ласка, зачекайте...
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Такі ,як Марджорії Тейлор Грін , що казала , що не надасть жодного центу Україні мають стати вигнанцями та максимально маргіналізовані
За HIMARS ,що допомогли звільнити більше ніж 50% захопленої рашистами теріторії
І звичайно за те , що продавив шольца на поставку Леопардів
Глумлюся з хейту рашкофільскої немчури і її скавчанням
P.S HIMARS, котрі ніколи не приїдуть (с) лютий минулого року
Літакі , котрі ніколи не прилетять (с) лютий цього року
Час йде ,а фанати х@йла не розумнішають
Але ми ніколи не забудемо срампівстів які кажуть "Жодного цента Україні"
Тепер про казки , що срампісти піклуються про допомогу України. Це фейк.
Дешевий і розрахований на реднеків. Тому мимо , хлопче. Хоча чи хлопче - ти , не певен
1. Цитати срампістів таких як марджорі тейлор грін - кажуть про інше
2. Голосування проти пакету допомоги у 45$млрд доларів теж доводить , що їм начхати на Україну
3. Казки по FOX NEWS про те що витрачаються на допомогу Україні шалені кошти -теж каже про це
Хоча 14$ на місяць (3.5$ на тиждень з кожного платника податків) то не дуже велика сума за стримування одного з найбільших ворогів США (з огляду на військову доктрину)
4. А порівнювати кілька джавелінів , які ми отримали при срампі і якими заборонено було користуватися з найбільшою після WW2 військовою допомогую від Байдена - я навіть не буду про це казати. За мене це робить номенклатура та цифри
Якже вас срампісько-кремлівську наволоч крутить від фактів.
Добренько , палайте...
1. Добре , що навіть ти не споричаєшся з фактом внутрішнього тероризму влаштованому срампістами-реднеками і не вважаєш , що ти вищий за рішення американської фіміди. Бо тоді була б зовсім кліна.
2. Влаштовують демарш ? (доречі а де він , можно подивитись? Чи це дермашр про домогу коли і так допомагають у 100 раз більше ніж коли срампісти правили ?)
А от коли справа доходить до голосування за підтримку пакету домоги Україні - його затягують та голосують проти майже усім складом партії щурів.
Ну тоді все зрозуміло - чергова постанова для реднеків? Виходить , що так
3. Про цитати срампістів на виборах у сенат ти - теж промовчав.
Що нема чого сказати по фактам
4. Про Fox news - промовчав , теж оптікає, срампісте
5. На твій вкид про 2.1млрд доларів. Поховав - 2.1млрд , щоб дати потім 45млрд.
Срампісти-кремлівці та логика - поняття несумісні.
Вивчіть будь-ласка тему як було насправді. І причини того чому ці кошти вдалося витратити. Бо може так статися , що вийдете на власну ж секту
У підсумку : зливаєтесь з обговорення фактів , а замість власних - лише фейки та імоції з флудом. Стандартний стіль кремлівського срампіста-реднека
Звідки цю дурню ти тягнеш.
Ось тримай вивчи питання , а тільки потім - відкривай рота не забувши порівняти з каденцією Трампа
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#%D0%A1%D0%A8%D0%90
І срампіскі маніпуляції і фейки про ленд-ліз то зашквар і кремлівська методичка
Ленд-ліз (тобто те що доведеться або повертати або оплачувати) - наразі не потрібен.
Бо партія щурів обісралася у Конгресі і не може ставити палки у колеса, а сенат демократів - виділяє зброю україні БЕЗКОШТОВНО. Тобто по закінчінню війни вона може залишитися у нас БЕЗ компенсації.
Я вже мовчу , що "непрацюючий ленд-ліз" допоміг нам звільнити 50% теріторії захопленої рашистами
Але срампісти тявкають , а допомога - йде
Люблю Ze-кодло і кремлівсько-срампіський скот у стойло заганяти фактами.
Це зажди просто ,а головне - приємно
Ну добре дам тобі цю можливість.
Якщо хочеш - скористаєшся
Усе одно споричатися с срампістом-кремлівцем це як кидати бісер свиням
Ти дійсно вважаєш , що Байден міг поховати 2.1 млрд допомоги Україні , та підписати надання 45млрд ?
Звідки ти взагалі цей фейк знайшов
І після цього ще хтось дивується чому епоха балаболів срампістів - накрилась мідним тазом
https://www.youtube.com/watch?v=orei-Mvcz_o
Рекомендую для вивченя. Тут гарний розбір його фейків ну і трохи про лендліз
І не тягніть більше фейки до рота.
Ну може годі вже. Мені стільки сміятися - не можно
А чому вам факти і розбір фейків іларіошкі-балаболкі не сподобався ? Ти антісеміт ?
Так у ексів меньше впливу ніж у діючих , а проте - зв'язки нікуди не зникають
До того ж є певні сподівання , що Джонсонюк хоче стати очільником НАТО , а тому вже зараз подає приклад , що буде робити на посаді
Ну і за що ж по твоєму, рагуле рашиський - його звільнили ?
Як не знаєте - то почитайте, а то соромно за тебе , неук.
Чи ви все ще гадаєте , що зараз 2019 і ніхто не знає , що Деркач агент кремля
Доречі у наведенній вамі статті навіть мови не йде про сина Байдена.
Тож на додачу ви ще й брехло? Виходить що так
Це ще один факт у копілку поінформованості та дурості 2:0
Хоча потім ти починаєш виправдовуватись, що на відео не про сина , а тоді чого ти його навів у цьому питання. Скачеш наче ти мокшанська жаба
А Байден нам так "погано" допомагає , що ми отримали найбільшу з часів WW2 військову допомогу. Упс.
Злив зараховано, довбню. Наступного разу - приходь більш підготовленим
Хоча це ж вже було , коли твої хозяї перевели "putin is not so stupid" ,як "путін розумний та далекоглядний політик"
Ми пам'ятаємо нам таку ж дурню про Порошенко розповідали у 2019.
Але чомусь суд нічого ні на Байдена ні на Порошенко не знайшли. Не американський , ні Український навідмінно від срампа.
Ну це ж знов у копілку поінформованості та дурості 3:0
P.S. Я собі можу нік - Donald Trump зробити , від того я ним не стаю довбню
Хоча для розуміння цієї ідеї треба інтелект вищий за твій
Зливайся вже по тихому. Дозволяю.
А то сперечатися з тобою, як бити лежачого. Too easy
Не можна "смоктати і дути" одночасно (сміх у залі). (..) Це наш провал, це у нашій позиції замість ясних сигналів була двозначність». (Б. Джонсон
Він , що у схематозі Ze-кодла був залучений , чи у кварталі ряху наїдає
Ні, він бореться за інтереси України
Такі - не заслуговують , добре ще хоч Ze-кодло на нього липову справу не завела як на бойових генералів , Порошенко чи Байдена.
P.S. #Сарказм
Ваша пропозиція дійсно розумна, до того ж незле було б запропонувати йому очолити український МЗС. Бо з Кулеби дипломат, як з лайна куля, а відосіки постити краще з ОПи. Тим більше стежка вже протоптана.
Все так.
Договірняк був серйозний.
Мусить їздити до "великого друга-козака", який обіцяв зробити Україну пріорітетом своєї зовнішньої політики, щоб переконувати і наполягати швидко надати необхідні засоби для протистояння широкомасштабній агресії, яку "великий друг-козак" розв'язав.
Але лоби від биття поклонів не встигати і язики не болять співати осанну "животворящому".