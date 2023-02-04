Джонсон у Вашингтоні наполягає на швидшому наданні Україні військової допомоги

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітав до Вашингтона та закликав посилити військову підтримку України.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним. Сполучені Штати зробили так багато - тому я приїхав, щоб подякувати їм і сказати: "Боже, благослови США", - зазначив колишній глава британського уряду.

Джонсон заявив, що вражений солідарністю республіканців і демократів, а також обох палат Конгресу, які поділяють думку про цілковиту підтримку України.

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За його словами, українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше - це буде найкращим рішенням Сполучених Штатів і збереже кошти американських платників податків.