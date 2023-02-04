Норвегия предоставила бывшему командиру "Вагнера" Медведеву защиту. Его будут допрашивать
Власти Норвегии хотят продолжить допросы сбежавшего в эту страну бывшего командира одного из отделов ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева.
Об этом сообщила Национальная служба уголовных расследований Норвегии (Kripos), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В Kripos заявили, что хотят продолжить допрос россиянина. Поскольку пока он в статусе свидетеля, поэтому не обязан давать объяснения полиции. Однако сам Медведев заявил, что хочет дать дополнительные показания.
Кроме того, в Kripos отметили, что у Медведева при себе были цифровые материалы, которые он передал правоохранителям. Но больше деталей не раскрыли.
"Медведев создает впечатление, что он хочет больше и больше рассказывать о своем опыте службы в ЧВК "Вагнер", - заявили в Kripos.
Также сообщается, что в настоящее время были приняты меры, чтобы обеспечить Медведеву защиту.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Андрей Медведев заключил контракт с ЧВК "Вагнера" в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по его словам, из-за несогласия с "бессмысленной войной и беззаконием командования". 13 января он пересек границу в Мурманской области и попросил политическое убежище в Норвегии.
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Схоже Пригожин запропонував їм вирішення проблем місцевих зеків.
Это как спецоперация с той журналисткой, которая выбежала в эфир с плакатом "все врут". Ничего по факту не меняет, все все знают и так. Но от ее имени можно нести свою пропаганду.
Этому нужно противодействовать.
(Позавчера) ***** заслушал доклад по ситуации со сбежавшим за рубеж бывшим сотрудником ФСО, который был в охране у Дмитрия Медведева и теперь шантажирует бывшего президента России обещаниями "продать" СМИ имеющиеся у него видеоматериалы, где сотрудники ФСО проводя экзекуционные мероприятия по выводу Дмитрия Анатольевича из запоя-наносят ему побои, окунают головой в унитаз, плюют в физиономию и всячески издеваются над заместителем Путина по председательству в Совбезе. Бывший охранник требует всего двадцать миллионов долларов в криптовалюте и обещает всё уничтожить и забыть всё увиденное. Как докладывают президенту, пока ничего поделать нельзя, шантажист вне досягаемости и, видимо, придётся заплатить.