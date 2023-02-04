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Новости Война
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Норвегия предоставила бывшему командиру "Вагнера" Медведеву защиту. Его будут допрашивать

андрій,медведєв

Власти Норвегии хотят продолжить допросы сбежавшего в эту страну бывшего командира одного из отделов ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева.

Об этом сообщила Национальная служба уголовных расследований Норвегии (Kripos), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В Kripos заявили, что хотят продолжить допрос россиянина. Поскольку пока он в статусе свидетеля, поэтому не обязан давать объяснения полиции. Однако сам Медведев заявил, что хочет дать дополнительные показания.

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Кроме того, в Kripos отметили, что у Медведева при себе были цифровые материалы, которые он передал правоохранителям. Но больше деталей не раскрыли.

"Медведев создает впечатление, что он хочет больше и больше рассказывать о своем опыте службы в ЧВК "Вагнер", - заявили в Kripos.

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Также сообщается, что в настоящее время были приняты меры, чтобы обеспечить Медведеву защиту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Андрей Медведев заключил контракт с ЧВК "Вагнера" в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по его словам, из-за несогласия с "бессмысленной войной и беззаконием командования". 13 января он пересек границу в Мурманской области и попросил политическое убежище в Норвегии.

Автор: 

Норвегия (697) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+6
Цей фашист медведєв - галіма спецоперація гебні на яку повелись норвежці.
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04.02.2023 11:41
+6
200% казачьок засланый!!
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04.02.2023 11:53
+2
Приклад (чи як тепер модно казати, "кейс") Брейвіка надихає... Здійсни страхітливий, нелюдський злочин і "здайся властям". І будеш мати на решту життя комфортабельні умови утримання з телевізором, інтернетом і медичним обслуговуванням. Захочеш - тобі нададуть можливість отримати вищу освіту. І видавці будуть з нетерпінням чекати твоїх висеовв на тему "как я дошол да жизні такой, ілі путь куспєху"..
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04.02.2023 12:16
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Цей фашист медведєв - галіма спецоперація гебні на яку повелись норвежці.
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04.02.2023 11:41 Ответить
Пригожина і Медведєва впіймали і будуть допитувати? ГУР МОУ попрацював?
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04.02.2023 11:50 Ответить
200% казачьок засланый!!
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04.02.2023 11:53 Ответить
Тема не простая, не для форума, много печатать. Но если казачек засланный, можно и тему потом сказанного превратить из желаемого в действительное. То есть брехню превратить в нужную правду! И в обратно в брехню недоказуемую. Как бы так. Смотря кто возьмётся хлопца колоть на туфту, тут психологи их спецслужб нужны. Там знают как.
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04.02.2023 12:52 Ответить
Зае***сь. А че, так можно было?
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04.02.2023 11:55 Ответить
Підтримка рашистських катів у Норвегії вийшла на якісно новий рівень.
Схоже Пригожин запропонував їм вирішення проблем місцевих зеків.
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04.02.2023 12:08 Ответить
Принаймі, зеків з числа "бєженцев" зі східного та південного напрямків...
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04.02.2023 12:22 Ответить
що ти верзеш.. допит важлиіий для доказів в судових процесах щодо ***** та його посібників
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04.02.2023 12:24 Ответить
Приклад (чи як тепер модно казати, "кейс") Брейвіка надихає... Здійсни страхітливий, нелюдський злочин і "здайся властям". І будеш мати на решту життя комфортабельні умови утримання з телевізором, інтернетом і медичним обслуговуванням. Захочеш - тобі нададуть можливість отримати вищу освіту. І видавці будуть з нетерпінням чекати твоїх висеовв на тему "как я дошол да жизні такой, ілі путь куспєху"..
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04.02.2023 12:16 Ответить
Если это не его инициатива, то такую операцию следовало бы организовать (с точки зрения ФСБ). Ведь он в принципе ничего нового не добавит о Вагнере и российских преступлениях. Все и так все знают. Но теперь, он, как якобы беженец, может под этим соусом нести всякую хрень о якобы преступлениях ЗСУ, о том, что все "не так однозначно" и т.д и т.п. И ему будут верить. А зачем ему врать? Ведь он же бежал от преступной страны. Вот это плохо.
Это как спецоперация с той журналисткой, которая выбежала в эфир с плакатом "все врут". Ничего по факту не меняет, все все знают и так. Но от ее имени можно нести свою пропаганду.
Этому нужно противодействовать.
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04.02.2023 14:08 Ответить
Скоро и главный Медведев перебежит,если правда закодируется.
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04.02.2023 15:03 Ответить
Мєдвєдєв скидається на "музикальну" версію тієї авсянікавой. Подивіться на його інтерв'ю - він наче "проти" і "не згоден", але не з війною як такою, а з поганим забезпеченням і недолугим керівництвом. Звільнився не тому, що зрозумів, що коїть воєнні злочини, а тому, що його "надурили" з контрактом. Кацапи і українці в нього "братья", і ця падлюка вибачається, що "какта мог даставіть камута какієта нєудобства". Хай в норвежців стане розуму не припасти на його "легенди"
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04.02.2023 15:44 Ответить
Мразота, замість сирої землі буде жити у людських умовах.На землі справедливості немає(
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04.02.2023 17:35 Ответить
очень хорошо. даёт ценные показания.
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05.02.2023 02:39 Ответить
https://t.me/generalsvr/1416 Генерал СВР

(Позавчера) ***** заслушал доклад по ситуации со сбежавшим за рубеж бывшим сотрудником ФСО, который был в охране у Дмитрия Медведева и теперь шантажирует бывшего президента России обещаниями "продать" СМИ имеющиеся у него видеоматериалы, где сотрудники ФСО проводя экзекуционные мероприятия по выводу Дмитрия Анатольевича из запоя-наносят ему побои, окунают головой в унитаз, плюют в физиономию и всячески издеваются над заместителем Путина по председательству в Совбезе. Бывший охранник требует всего двадцать миллионов долларов в криптовалюте и обещает всё уничтожить и забыть всё увиденное. Как докладывают президенту, пока ничего поделать нельзя, шантажист вне досягаемости и, видимо, придётся заплатить.
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12.02.2023 12:44 Ответить
 
 