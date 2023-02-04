Норвегія надала колишньому командиру "Вагнера" Медведєву захист. Його будуть допитувати
Влада Норвегії хоче продовжити допити колишнього командира одного з відділів ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який втік до цієї країни.
Про це повідомила Національну службу кримінальних розслідувань Норвегії (Kripos), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
У Kripos заявили, що хочуть продовжити допит росіянина. Оскільки поки він у статусі свідка, тому не зобов’язаний давати пояснення поліції. Проте сам Медведєв заявив, що хоче дати додаткові свідчення.
Крім того, у Kripos зазначили, що в Медведєва при собі були цифрові матеріали, які він передав правоохоронцям. Але більше деталей не розкрили.
"Медведєв створює враження, що він хоче більше і більше розповідати про свій досвід служби в ПВК "Вагнера", - заявили у Kripos.
Також повідомляється, що наразі було вжито заходів, щоб забезпечити Медведєву захист.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Андрій Медведєв уклав контракт із "ПВК Вагнера" у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування". 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії.
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Это как спецоперация с той журналисткой, которая выбежала в эфир с плакатом "все врут". Ничего по факту не меняет, все все знают и так. Но от ее имени можно нести свою пропаганду.
Этому нужно противодействовать.
(Позавчера) ***** заслушал доклад по ситуации со сбежавшим за рубеж бывшим сотрудником ФСО, который был в охране у Дмитрия Медведева и теперь шантажирует бывшего президента России обещаниями "продать" СМИ имеющиеся у него видеоматериалы, где сотрудники ФСО проводя экзекуционные мероприятия по выводу Дмитрия Анатольевича из запоя-наносят ему побои, окунают головой в унитаз, плюют в физиономию и всячески издеваются над заместителем Путина по председательству в Совбезе. Бывший охранник требует всего двадцать миллионов долларов в криптовалюте и обещает всё уничтожить и забыть всё увиденное. Как докладывают президенту, пока ничего поделать нельзя, шантажист вне досягаемости и, видимо, придётся заплатить.