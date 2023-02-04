Норвегія надала колишньому командиру "Вагнера" Медведєву захист. Його будуть допитувати

Влада Норвегії хоче продовжити допити колишнього командира одного з відділів ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який втік до цієї країни.

Про це повідомила Національну службу кримінальних розслідувань Норвегії (Kripos), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У Kripos заявили, що хочуть продовжити допит росіянина. Оскільки поки він у статусі свідка, тому не зобов’язаний давати пояснення поліції. Проте сам Медведєв заявив, що хоче дати додаткові свідчення.

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Крім того, у Kripos зазначили, що в Медведєва при собі були цифрові матеріали, які він передав правоохоронцям. Але більше деталей не розкрили.

"Медведєв створює враження, що він хоче більше і більше розповідати про свій досвід служби в ПВК "Вагнера", - заявили у Kripos.

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Також повідомляється, що наразі було вжито заходів, щоб забезпечити Медведєву захист.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Андрій Медведєв уклав контракт із "ПВК Вагнера" у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування". 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії.