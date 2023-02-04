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Новини Війна
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Норвегія надала колишньому командиру "Вагнера" Медведєву захист. Його будуть допитувати

андрій,медведєв

Влада Норвегії хоче продовжити допити колишнього командира одного з відділів ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який втік до цієї країни.

Про це повідомила Національну службу кримінальних розслідувань Норвегії (Kripos), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У Kripos заявили, що хочуть продовжити допит росіянина. Оскільки поки він у статусі свідка, тому не зобов’язаний давати пояснення поліції. Проте сам Медведєв заявив, що хоче дати додаткові свідчення.

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Крім того, у Kripos зазначили, що в Медведєва при собі були цифрові матеріали, які він передав правоохоронцям. Але більше деталей не розкрили.

"Медведєв створює враження, що він хоче більше і більше розповідати про свій досвід служби в ПВК "Вагнера", - заявили у Kripos.

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Також повідомляється, що наразі було вжито заходів, щоб забезпечити Медведєву захист.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Андрій Медведєв уклав контракт із "ПВК Вагнера" у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування". 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії.

Автор: 

Норвегія (765) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+6
Цей фашист медведєв - галіма спецоперація гебні на яку повелись норвежці.
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04.02.2023 11:41
+6
200% казачьок засланый!!
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04.02.2023 11:53
+2
Приклад (чи як тепер модно казати, "кейс") Брейвіка надихає... Здійсни страхітливий, нелюдський злочин і "здайся властям". І будеш мати на решту життя комфортабельні умови утримання з телевізором, інтернетом і медичним обслуговуванням. Захочеш - тобі нададуть можливість отримати вищу освіту. І видавці будуть з нетерпінням чекати твоїх висеовв на тему "как я дошол да жизні такой, ілі путь куспєху"..
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04.02.2023 12:16
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Цей фашист медведєв - галіма спецоперація гебні на яку повелись норвежці.
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04.02.2023 11:41 Відповісти
Пригожина і Медведєва впіймали і будуть допитувати? ГУР МОУ попрацював?
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04.02.2023 11:50 Відповісти
200% казачьок засланый!!
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04.02.2023 11:53 Відповісти
Тема не простая, не для форума, много печатать. Но если казачек засланный, можно и тему потом сказанного превратить из желаемого в действительное. То есть брехню превратить в нужную правду! И в обратно в брехню недоказуемую. Как бы так. Смотря кто возьмётся хлопца колоть на туфту, тут психологи их спецслужб нужны. Там знают как.
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04.02.2023 12:52 Відповісти
Зае***сь. А че, так можно было?
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04.02.2023 11:55 Відповісти
Підтримка рашистських катів у Норвегії вийшла на якісно новий рівень.
Схоже Пригожин запропонував їм вирішення проблем місцевих зеків.
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04.02.2023 12:08 Відповісти
Принаймі, зеків з числа "бєженцев" зі східного та південного напрямків...
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04.02.2023 12:22 Відповісти
що ти верзеш.. допит важлиіий для доказів в судових процесах щодо ***** та його посібників
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04.02.2023 12:24 Відповісти
Приклад (чи як тепер модно казати, "кейс") Брейвіка надихає... Здійсни страхітливий, нелюдський злочин і "здайся властям". І будеш мати на решту життя комфортабельні умови утримання з телевізором, інтернетом і медичним обслуговуванням. Захочеш - тобі нададуть можливість отримати вищу освіту. І видавці будуть з нетерпінням чекати твоїх висеовв на тему "как я дошол да жизні такой, ілі путь куспєху"..
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04.02.2023 12:16 Відповісти
Если это не его инициатива, то такую операцию следовало бы организовать (с точки зрения ФСБ). Ведь он в принципе ничего нового не добавит о Вагнере и российских преступлениях. Все и так все знают. Но теперь, он, как якобы беженец, может под этим соусом нести всякую хрень о якобы преступлениях ЗСУ, о том, что все "не так однозначно" и т.д и т.п. И ему будут верить. А зачем ему врать? Ведь он же бежал от преступной страны. Вот это плохо.
Это как спецоперация с той журналисткой, которая выбежала в эфир с плакатом "все врут". Ничего по факту не меняет, все все знают и так. Но от ее имени можно нести свою пропаганду.
Этому нужно противодействовать.
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04.02.2023 14:08 Відповісти
Скоро и главный Медведев перебежит,если правда закодируется.
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04.02.2023 15:03 Відповісти
Мєдвєдєв скидається на "музикальну" версію тієї авсянікавой. Подивіться на його інтерв'ю - він наче "проти" і "не згоден", але не з війною як такою, а з поганим забезпеченням і недолугим керівництвом. Звільнився не тому, що зрозумів, що коїть воєнні злочини, а тому, що його "надурили" з контрактом. Кацапи і українці в нього "братья", і ця падлюка вибачається, що "какта мог даставіть камута какієта нєудобства". Хай в норвежців стане розуму не припасти на його "легенди"
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04.02.2023 15:44 Відповісти
Мразота, замість сирої землі буде жити у людських умовах.На землі справедливості немає(
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04.02.2023 17:35 Відповісти
очень хорошо. даёт ценные показания.
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05.02.2023 02:39 Відповісти
https://t.me/generalsvr/1416 Генерал СВР

(Позавчера) ***** заслушал доклад по ситуации со сбежавшим за рубеж бывшим сотрудником ФСО, который был в охране у Дмитрия Медведева и теперь шантажирует бывшего президента России обещаниями "продать" СМИ имеющиеся у него видеоматериалы, где сотрудники ФСО проводя экзекуционные мероприятия по выводу Дмитрия Анатольевича из запоя-наносят ему побои, окунают головой в унитаз, плюют в физиономию и всячески издеваются над заместителем Путина по председательству в Совбезе. Бывший охранник требует всего двадцать миллионов долларов в криптовалюте и обещает всё уничтожить и забыть всё увиденное. Как докладывают президенту, пока ничего поделать нельзя, шантажист вне досягаемости и, видимо, придётся заплатить.
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12.02.2023 12:44 Відповісти
 
 