РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13309 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 053 12

Авиация РФ остается в Беларуси после завершения учений, - Игнат

рф,літак

Российские самолеты находятся на территории Беларуси на постоянной основе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Коммандования Воздушных сил ВС Украины полковник Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Российские Миг-31 находятся там практически на постоянной основе. Только на непродолжительный промежуток времени они перелетали на территорию России, возможно по техническим причинам. Сейчас они ежедневно взлетают в небо, и это является причиной недавних масштабных воздушных тревог в Украине", - отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил также напомнил, что Миг-31 являются носителями ракет "Кинжал", которые россияне применяют для нанесения ударов по стратегическим объектам в Украине.

"Мы всегда готовимся к новым российским атакам с воздуха. После каждого масштабного обстрела выполняются определенные меры для того, чтобы наши силы и средства противовоздушной обороны еще лучше сработали в будущем", - подчеркнул Игнат.

Читайте также: Россия пытается запугать Украину и Европу полетами самолетов МиГ-31К в Беларуси, — Воздушные силы ВСУ

Автор: 

Беларусь (7889) россия (95467) самолет (3589) Воздушные силы (2283) Игнат Юрий (592)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Кароче кацапские гавнолеты будут у бульбашей пока не закончится война.
показать весь комментарий
04.02.2023 11:50
+5
Ну і? До гомельського аеродрома дістає не тільки Хаймарс, а й стволка.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:12
+4
Это шутка? По-моему, это было ясно еще 24-го февраля, что так и будет. А многие понимали это и до 24-го, в отличии от огромного числа киевлян, который были за братский народ и лукашенко.

У нас есть в соответствии с международным правом законный повод нанести упреждающий удар по аэродромам и бить столько раз, сколько необходимо. Это законно из-за большой концентрации сил около нашей границы, веские основания полагать возможности нападения на нашу страну, даже несмотря на прошлые обстрелы. Но, наверное, бить нечем или есть корыстный интерес. В любом случае исключительно важно выбивать у беларусов запасы ракет ПВО и ресурс радарных установок, каждый день запуская к ним авимодельки с 2-3 метрами в размахе крыльев. Чтобы если действительно мы будем их бомбить, мы уже были готовы к этому и истощили их ресурс ПВО. К сожалению, этого не происходит, потом они будут сбивать уже наши боевые ракеты, все же с-400 способен это делать с мощной ракетой которая большая с активной РЛС, с маленькими ракетами вряд ли уже.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кароче кацапские гавнолеты будут у бульбашей пока не закончится война.
показать весь комментарий
04.02.2023 11:50 Ответить
Это шутка? По-моему, это было ясно еще 24-го февраля, что так и будет. А многие понимали это и до 24-го, в отличии от огромного числа киевлян, который были за братский народ и лукашенко.

У нас есть в соответствии с международным правом законный повод нанести упреждающий удар по аэродромам и бить столько раз, сколько необходимо. Это законно из-за большой концентрации сил около нашей границы, веские основания полагать возможности нападения на нашу страну, даже несмотря на прошлые обстрелы. Но, наверное, бить нечем или есть корыстный интерес. В любом случае исключительно важно выбивать у беларусов запасы ракет ПВО и ресурс радарных установок, каждый день запуская к ним авимодельки с 2-3 метрами в размахе крыльев. Чтобы если действительно мы будем их бомбить, мы уже были готовы к этому и истощили их ресурс ПВО. К сожалению, этого не происходит, потом они будут сбивать уже наши боевые ракеты, все же с-400 способен это делать с мощной ракетой которая большая с активной РЛС, с маленькими ракетами вряд ли уже.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:22 Ответить
Когда предлагали такой вариант, многие говорили что в этом случае Украина бы стала агрессором.
Видите ли политкорректность на западе еще не совсем умерла. Как это ни по иезуитски звучит.
Да и нету у Украины сил еще и на северное направление. Едва хватает для юга и востока.
Вообще же, систему ПВО бульбафюрера можно вывести из строя армией высокоманевренных дронов. А затем ими же, во второй волне, уже *********** авиацию агрессора. Но это должно быть внезапно и массированно.
Где же взять армию дронов...
показать весь комментарий
04.02.2023 14:53 Ответить
піаніст досі робить вигляд, шо біломосковія не воює проти нас? Слід було б давно вже "пошерстити" авіабази у тих краях.
показать весь комментарий
04.02.2023 11:55 Ответить
д'єрмак не дозволяє. Зеленим бітум буде потрібен
показать весь комментарий
04.02.2023 12:15 Ответить
Може у них солярка скінчилася?
показать весь комментарий
04.02.2023 11:57 Ответить
кто бы сомневался
показать весь комментарий
04.02.2023 12:01 Ответить
Ну і? До гомельського аеродрома дістає не тільки Хаймарс, а й стволка.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:12 Ответить
Звичайно залишаться ! Звідти будуть наносити ракетни удари по Україні! Дуже зручно, враховуючи, що Зеля не вважає Лукашенка ворогом України !
показать весь комментарий
04.02.2023 12:54 Ответить
давай давай, вова подворотный.
первый раз недостаточно ввалили твоей 2й армии мира.
захотелось по второму кругу получить звиздюлей.
ну, ок.
хотелки должны сбываться.
показать весь комментарий
04.02.2023 14:45 Ответить
какая неожиданность )
показать весь комментарий
04.02.2023 21:37 Ответить
 
 