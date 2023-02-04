Авиация РФ остается в Беларуси после завершения учений, - Игнат

Российские самолеты находятся на территории Беларуси на постоянной основе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Коммандования Воздушных сил ВС Украины полковник Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Российские Миг-31 находятся там практически на постоянной основе. Только на непродолжительный промежуток времени они перелетали на территорию России, возможно по техническим причинам. Сейчас они ежедневно взлетают в небо, и это является причиной недавних масштабных воздушных тревог в Украине", - отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил также напомнил, что Миг-31 являются носителями ракет "Кинжал", которые россияне применяют для нанесения ударов по стратегическим объектам в Украине.

"Мы всегда готовимся к новым российским атакам с воздуха. После каждого масштабного обстрела выполняются определенные меры для того, чтобы наши силы и средства противовоздушной обороны еще лучше сработали в будущем", - подчеркнул Игнат.

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