Авиация РФ остается в Беларуси после завершения учений, - Игнат
Российские самолеты находятся на территории Беларуси на постоянной основе.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Коммандования Воздушных сил ВС Украины полковник Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
"Российские Миг-31 находятся там практически на постоянной основе. Только на непродолжительный промежуток времени они перелетали на территорию России, возможно по техническим причинам. Сейчас они ежедневно взлетают в небо, и это является причиной недавних масштабных воздушных тревог в Украине", - отметил Игнат.
Представитель Воздушных сил также напомнил, что Миг-31 являются носителями ракет "Кинжал", которые россияне применяют для нанесения ударов по стратегическим объектам в Украине.
"Мы всегда готовимся к новым российским атакам с воздуха. После каждого масштабного обстрела выполняются определенные меры для того, чтобы наши силы и средства противовоздушной обороны еще лучше сработали в будущем", - подчеркнул Игнат.
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У нас есть в соответствии с международным правом законный повод нанести упреждающий удар по аэродромам и бить столько раз, сколько необходимо. Это законно из-за большой концентрации сил около нашей границы, веские основания полагать возможности нападения на нашу страну, даже несмотря на прошлые обстрелы. Но, наверное, бить нечем или есть корыстный интерес. В любом случае исключительно важно выбивать у беларусов запасы ракет ПВО и ресурс радарных установок, каждый день запуская к ним авимодельки с 2-3 метрами в размахе крыльев. Чтобы если действительно мы будем их бомбить, мы уже были готовы к этому и истощили их ресурс ПВО. К сожалению, этого не происходит, потом они будут сбивать уже наши боевые ракеты, все же с-400 способен это делать с мощной ракетой которая большая с активной РЛС, с маленькими ракетами вряд ли уже.
Видите ли политкорректность на западе еще не совсем умерла. Как это ни по иезуитски звучит.
Да и нету у Украины сил еще и на северное направление. Едва хватает для юга и востока.
Вообще же, систему ПВО бульбафюрера можно вывести из строя армией высокоманевренных дронов. А затем ими же, во второй волне, уже *********** авиацию агрессора. Но это должно быть внезапно и массированно.
Где же взять армию дронов...
первый раз недостаточно ввалили твоей 2й армии мира.
захотелось по второму кругу получить звиздюлей.
ну, ок.
хотелки должны сбываться.