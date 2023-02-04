Авіація РФ залишається у Білорусі після завершення навчань, - Ігнат
Російські літаки перебувають на території Білорусі на постійній основі.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
"Російські Міг-31 знаходяться там практично на постійній основі. Лише на нетривалий проміжок часу вони перелітали на територію Росії, можливо з технічних причин. Зараз вони щодня злітають у небо і це є причиною недавніх масштабних повітряних тривог в Україні", - зазначив Ігнат
Речник Повітряних Сил також нагадав, що Міг-31 є носіями ракет "Кинжал", які росіяни застосовують для враження стратегічних об’єктів в Україні.
"Ми завжди готуємося до нових російських атак з повітря. Після кожного масштабного обстрілу виконуються певні заходи для того, аби наші сили й засоби протиповітряної оборони ще краще спрацювали в майбутньому", - наголосив Ігнат.
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У нас есть в соответствии с международным правом законный повод нанести упреждающий удар по аэродромам и бить столько раз, сколько необходимо. Это законно из-за большой концентрации сил около нашей границы, веские основания полагать возможности нападения на нашу страну, даже несмотря на прошлые обстрелы. Но, наверное, бить нечем или есть корыстный интерес. В любом случае исключительно важно выбивать у беларусов запасы ракет ПВО и ресурс радарных установок, каждый день запуская к ним авимодельки с 2-3 метрами в размахе крыльев. Чтобы если действительно мы будем их бомбить, мы уже были готовы к этому и истощили их ресурс ПВО. К сожалению, этого не происходит, потом они будут сбивать уже наши боевые ракеты, все же с-400 способен это делать с мощной ракетой которая большая с активной РЛС, с маленькими ракетами вряд ли уже.
Видите ли политкорректность на западе еще не совсем умерла. Как это ни по иезуитски звучит.
Да и нету у Украины сил еще и на северное направление. Едва хватает для юга и востока.
Вообще же, систему ПВО бульбафюрера можно вывести из строя армией высокоманевренных дронов. А затем ими же, во второй волне, уже *********** авиацию агрессора. Но это должно быть внезапно и массированно.
Где же взять армию дронов...
первый раз недостаточно ввалили твоей 2й армии мира.
захотелось по второму кругу получить звиздюлей.
ну, ок.
хотелки должны сбываться.