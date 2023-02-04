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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Авіація РФ залишається у Білорусі після завершення навчань, - Ігнат

рф,літак

Російські літаки перебувають на території Білорусі на постійній основі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Російські Міг-31 знаходяться там практично на постійній основі. Лише на нетривалий проміжок часу вони перелітали на територію Росії, можливо з технічних причин. Зараз вони щодня злітають у небо і це є причиною недавніх масштабних повітряних тривог в Україні", - зазначив Ігнат

Речник Повітряних Сил також нагадав, що Міг-31 є носіями ракет "Кинжал", які росіяни застосовують для враження стратегічних об’єктів в Україні.

"Ми завжди готуємося до нових російських атак з повітря. Після кожного масштабного обстрілу виконуються певні заходи для того, аби наші сили й засоби протиповітряної оборони ще краще спрацювали в майбутньому", - наголосив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія намагається залякати Україну та Європу польотами літаків МіГ-31К у Білорусі, — Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

Білорусь (7927) росія (65073) літак (2900) Повітряні сили (2623) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+5
Кароче кацапские гавнолеты будут у бульбашей пока не закончится война.
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04.02.2023 11:50
+5
Ну і? До гомельського аеродрома дістає не тільки Хаймарс, а й стволка.
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04.02.2023 12:12
+4
Это шутка? По-моему, это было ясно еще 24-го февраля, что так и будет. А многие понимали это и до 24-го, в отличии от огромного числа киевлян, который были за братский народ и лукашенко.

У нас есть в соответствии с международным правом законный повод нанести упреждающий удар по аэродромам и бить столько раз, сколько необходимо. Это законно из-за большой концентрации сил около нашей границы, веские основания полагать возможности нападения на нашу страну, даже несмотря на прошлые обстрелы. Но, наверное, бить нечем или есть корыстный интерес. В любом случае исключительно важно выбивать у беларусов запасы ракет ПВО и ресурс радарных установок, каждый день запуская к ним авимодельки с 2-3 метрами в размахе крыльев. Чтобы если действительно мы будем их бомбить, мы уже были готовы к этому и истощили их ресурс ПВО. К сожалению, этого не происходит, потом они будут сбивать уже наши боевые ракеты, все же с-400 способен это делать с мощной ракетой которая большая с активной РЛС, с маленькими ракетами вряд ли уже.
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04.02.2023 13:22
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Кароче кацапские гавнолеты будут у бульбашей пока не закончится война.
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04.02.2023 11:50 Відповісти
Это шутка? По-моему, это было ясно еще 24-го февраля, что так и будет. А многие понимали это и до 24-го, в отличии от огромного числа киевлян, который были за братский народ и лукашенко.

У нас есть в соответствии с международным правом законный повод нанести упреждающий удар по аэродромам и бить столько раз, сколько необходимо. Это законно из-за большой концентрации сил около нашей границы, веские основания полагать возможности нападения на нашу страну, даже несмотря на прошлые обстрелы. Но, наверное, бить нечем или есть корыстный интерес. В любом случае исключительно важно выбивать у беларусов запасы ракет ПВО и ресурс радарных установок, каждый день запуская к ним авимодельки с 2-3 метрами в размахе крыльев. Чтобы если действительно мы будем их бомбить, мы уже были готовы к этому и истощили их ресурс ПВО. К сожалению, этого не происходит, потом они будут сбивать уже наши боевые ракеты, все же с-400 способен это делать с мощной ракетой которая большая с активной РЛС, с маленькими ракетами вряд ли уже.
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04.02.2023 13:22 Відповісти
Когда предлагали такой вариант, многие говорили что в этом случае Украина бы стала агрессором.
Видите ли политкорректность на западе еще не совсем умерла. Как это ни по иезуитски звучит.
Да и нету у Украины сил еще и на северное направление. Едва хватает для юга и востока.
Вообще же, систему ПВО бульбафюрера можно вывести из строя армией высокоманевренных дронов. А затем ими же, во второй волне, уже *********** авиацию агрессора. Но это должно быть внезапно и массированно.
Где же взять армию дронов...
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04.02.2023 14:53 Відповісти
піаніст досі робить вигляд, шо біломосковія не воює проти нас? Слід було б давно вже "пошерстити" авіабази у тих краях.
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04.02.2023 11:55 Відповісти
д'єрмак не дозволяє. Зеленим бітум буде потрібен
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04.02.2023 12:15 Відповісти
Може у них солярка скінчилася?
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04.02.2023 11:57 Відповісти
кто бы сомневался
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04.02.2023 12:01 Відповісти
Ну і? До гомельського аеродрома дістає не тільки Хаймарс, а й стволка.
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04.02.2023 12:12 Відповісти
Звичайно залишаться ! Звідти будуть наносити ракетни удари по Україні! Дуже зручно, враховуючи, що Зеля не вважає Лукашенка ворогом України !
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04.02.2023 12:54 Відповісти
давай давай, вова подворотный.
первый раз недостаточно ввалили твоей 2й армии мира.
захотелось по второму кругу получить звиздюлей.
ну, ок.
хотелки должны сбываться.
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04.02.2023 14:45 Відповісти
какая неожиданность )
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04.02.2023 21:37 Відповісти
 
 