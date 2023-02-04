Авіація РФ залишається у Білорусі після завершення навчань, - Ігнат

Російські літаки перебувають на території Білорусі на постійній основі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Російські Міг-31 знаходяться там практично на постійній основі. Лише на нетривалий проміжок часу вони перелітали на територію Росії, можливо з технічних причин. Зараз вони щодня злітають у небо і це є причиною недавніх масштабних повітряних тривог в Україні", - зазначив Ігнат

Речник Повітряних Сил також нагадав, що Міг-31 є носіями ракет "Кинжал", які росіяни застосовують для враження стратегічних об’єктів в Україні.

"Ми завжди готуємося до нових російських атак з повітря. Після кожного масштабного обстрілу виконуються певні заходи для того, аби наші сили й засоби протиповітряної оборони ще краще спрацювали в майбутньому", - наголосив Ігнат.

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