Блинкен отменил визит в Пекин из-за скандала со "шпионскими" воздушными шарами
Администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после того, как обнаружила над штатом Монтана китайский воздушный шар наблюдения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
Блинкен собирался посетить Пекин в начале следующей недели. Это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за пять лет.
Однако после появления воздушного шара, который в Пентагоне решили не сбивать, американские чиновники решили, что это будет неправильным сигналом.
В МИД Китая назвали решение США "чисто внутренним делом американской стороны", пишет РБК-Украина.
Там утверждают, что вход китайского аэростата в воздушное пространство США произошел из-за "форс-мажорных обстоятельств".
"Это гражданский аэростат, который используется для исследовательских, преимущественно метеорологических целей. Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самостоятельного управления он отклонился от запланированного курса", - объясняют в китайском МИД.
Там также добавили, что поддержка контактов и общения на всех уровнях является важным общим пониманием, достигнутым президентами Китая и США на встрече на Бали.
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двое суток что-то там летает непонятно что снимает...и только ля-ля-ля...сопля!!!
Скільки китайці реалізовують дешевого мотлоху, який перетворюється у зброю? Люди самі оплачують своє ж убивство, фінансуючи диктатури, ніби невинним способом.
"робити дірочки" потрібно було раніше, щоби ота "балалайка" на заглиблювалась так далеко
Не куля -- скасований візит.
Полное унижение. В аэростате запросто может сидеть небольшой дрон с биологическим оружием, который полетит на свиноферму и заразит всех свиней опасным заболеванием, которое и людям может передаться. Аналогично ядерная боеголовка, сбросят с аэростата на город крылатую бомбу, пролетит 50-100км запросто в любую сторону. Притом могут сбросить диверсанту ядерную бомбу, а тот уже взорвет ее в нужное время. Никто же не заметит груз в пару десятков кг, который раскроет парашют на 300м до земли.
В итоге США наглядно показали, какие они слабые и беспомощные. Но может это и есть провоцирование войны и нападения на Тайвань, они снова изображают себя слабаками, чтобы спровоцировать агрессора, а затем спокойно заработать триллионы на контрактах по оружию и сопутствующих вещах (как миграция мозгов или перенос фабрик на защищенную территорию(.
А в Україні ? х**ло з березня 2021 накопичувало війська на кордоні України. Чим відповідав "гегемон демократії" ?