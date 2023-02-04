Блинкен отменил визит в Пекин из-за скандала со "шпионскими" воздушными шарами

Администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после того, как обнаружила над штатом Монтана китайский воздушный шар наблюдения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Блинкен собирался посетить Пекин в начале следующей недели. Это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за пять лет.

Однако после появления воздушного шара, который в Пентагоне решили не сбивать, американские чиновники решили, что это будет неправильным сигналом.

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В МИД Китая назвали решение США "чисто внутренним делом американской стороны", пишет РБК-Украина.

Там утверждают, что вход китайского аэростата в воздушное пространство США произошел из-за "форс-мажорных обстоятельств".

"Это гражданский аэростат, который используется для исследовательских, преимущественно метеорологических целей. Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самостоятельного управления он отклонился от запланированного курса", - объясняют в китайском МИД.

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Там также добавили, что поддержка контактов и общения на всех уровнях является важным общим пониманием, достигнутым президентами Китая и США на встрече на Бали.