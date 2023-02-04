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Блинкен отменил визит в Пекин из-за скандала со "шпионскими" воздушными шарами

блінкен

Администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после того, как обнаружила над штатом Монтана китайский воздушный шар наблюдения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Блинкен собирался посетить Пекин в начале следующей недели. Это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за пять лет.

Однако после появления воздушного шара, который в Пентагоне решили не сбивать, американские чиновники решили, что это будет неправильным сигналом.

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В МИД Китая назвали решение США "чисто внутренним делом американской стороны", пишет РБК-Украина.

Там утверждают, что вход китайского аэростата в воздушное пространство США произошел из-за "форс-мажорных обстоятельств".

"Это гражданский аэростат, который используется для исследовательских, преимущественно метеорологических целей. Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самостоятельного управления он отклонился от запланированного курса", - объясняют в китайском МИД.

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Там также добавили, что поддержка контактов и общения на всех уровнях является важным общим пониманием, достигнутым президентами Китая и США на встрече на Бали.

Автор: 

дипломатия (1463) Китай (2958) США (26564) шпионаж (1384) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+9
Десятиліттями всім розказували про відкритий ринок, який сам вирішить де бізнесу краще працювати і з торгувати. От і допрацювалися, що виробництва і технології опинилися в йо'бнутих сі і путіних, що не давно ще чавун варили біля халуп, а тепер погрожують третьою світовою.
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04.02.2023 12:04
+8
Узкоглазые шлангом прикидуються.
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04.02.2023 11:52
+6
Китайська нанотехнологія діріжопль.
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04.02.2023 11:50
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Китайська нанотехнологія діріжопль.
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04.02.2023 11:50 Ответить
Але всі намагання використовувати в якості пасажирських перевезень закінчувались трагедіями. Навіть *******.
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04.02.2023 12:35 Ответить
Узкоглазые шлангом прикидуються.
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04.02.2023 11:52 Ответить
дешево і єфективно. шар і камера з передатчиком, а вже хто і як його використовував - китайози не зізнаються.
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04.02.2023 11:54 Ответить
дешево і єфективно, але є одне але: хз куди його вітром понесе
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04.02.2023 12:00 Ответить
Територія США велика, кудись та долитить. Ще ж їх же може буть багато, засікти їх дуже не просто. Літа собі і фотографує.
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04.02.2023 12:27 Ответить
Десь читала, ніби голова ЦРУ повідомив про ймовірний напад китайозів на Тайвань в 2027
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04.02.2023 11:54 Ответить
... до 2027 р.
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04.02.2023 12:19 Ответить
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04.02.2023 16:59 Ответить
удивляет непонятная бездеятельность ПВО США... от честно !
двое суток что-то там летает непонятно что снимает...и только ля-ля-ля...сопля!!!
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04.02.2023 11:56 Ответить
А знаєте що іще дивує?
Скільки китайці реалізовують дешевого мотлоху, який перетворюється у зброю? Люди самі оплачують своє ж убивство, фінансуючи диктатури, ніби невинним способом.
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04.02.2023 11:58 Ответить
Десятиліттями всім розказували про відкритий ринок, який сам вирішить де бізнесу краще працювати і з торгувати. От і допрацювалися, що виробництва і технології опинилися в йо'бнутих сі і путіних, що не давно ще чавун варили біля халуп, а тепер погрожують третьою світовою.
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04.02.2023 12:04 Ответить
Просто бізнес бере гору над геополітикою і екологією. Треба заробляти гроші, а після нас "хоч трава не рости".
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04.02.2023 14:50 Ответить
Удивляет больше всего отмазка почему не сбивают... Типа что бы гражданские не пострадали, на них может упасть обломки А ведь такой шар может быть не просто разведчиком, а нести какое то взрывное устройство, а ПВО проморгало.
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04.02.2023 12:08 Ответить
та там винищувачі уже 100 раз все облетіли, сфотографували і доповіли! А пара літаків до сих пір цілодобово супроводжує....
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04.02.2023 12:14 Ответить
пара літаків до сих пір цілодобово супроводжує ... - вибачте ... як це, літак супроводжує повітряну кулю ??
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04.02.2023 12:21 Ответить
різницю в швидкості витримують фігурами пілотажу, наприклад - вираж!!! А висоту витримують максимально можливу для літака! А атакують - по "динамічній кривій", але це довго пояснювати!
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04.02.2023 12:35 Ответить
вибачайте - простіше кола намотувати
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04.02.2023 14:22 Ответить
......."у Пентагоні вирішили не збивати"!!! Вирахують траєкторію (щоб не впав в океан), "зроблять дирочку" і зустрінуть на землі ! Доказ- 100%, + інформація, + технології (но то таке)
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04.02.2023 12:09 Ответить
але ж поки воно кружляє інформація передається туди ..де її чекають...
"робити дірочки" потрібно було раніше, щоби ота "балалайка" на заглиблювалась так далеко
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04.02.2023 12:13 Ответить
в ближньому космосі можуть літати всі! А от є висоти де потрібно заявку на проліт робити! США все правильно робіть - "не доказав - сам дурак", тому все буде правильно... Попкорн заготовити потрібно!
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04.02.2023 12:17 Ответить
Там можлива самоліквідація пр несанкціонованому втручанні.
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04.02.2023 12:23 Ответить
Штат Монтана. Невідомо взагалі, як він туди залетів? Можливо із теритрорії Канади?
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04.02.2023 12:13 Ответить
Насправді американці повідомили що він уже нічого не знімає і даних не отримує. Просто принято рішення не збивати кулю.
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04.02.2023 12:36 Ответить
цікаво... а відбуксувати )))) кулю додому ніяк неможливо???
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04.02.2023 12:39 Ответить
они сообщили что это нарушение суверинитета. Странная реакция американцев на такое нарушение....
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04.02.2023 15:49 Ответить
Це вже серйозно.

Не куля -- скасований візит.
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04.02.2023 11:58 Ответить
зустріч перенесли а не відмінили....
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04.02.2023 12:42 Ответить
Так, а чому не збити? А завтра там де одна куля буде сто і що тоді. Чи вже і на своїй території не можна збивати, щоб не було ескалації?
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04.02.2023 12:06 Ответить
По ходу під шаром теліпався китайський зольдат...а це вже міжнародний скандал. ( у разі його падіння на голови громадян)
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04.02.2023 12:22 Ответить
Странный шарик, который совершенно случайно висел над территорией, где базируется наземое стратегическое ЯО. И да.... его не сбивают, чтобы не разрушить. Посадят или перехватят и разберутся, что там такое в гости залетело.
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04.02.2023 12:15 Ответить
Нет, не крышки, а ситуацию вокруг. Движение и поведение наземных служб на базах. Короче - динамику происходящего. Это то, что не сделать с пролетающего спутника. Да и спутники по согласованию между странами имеют определенную траекторию, а не летают как стая голубей, куда вздумается. Как думаете, почему самолеты-развндчики НАТО сейчас регулярно летают в зоне ЧМ? Сидели бы и смотрели на данные со спутников( Да, кстати большинство данных Украина как ни странно получает с гражданских спутников, особенно с турецких, тех самых 😁 через которые ТВ транслируется. Их больше всего крутится на нужной широте.
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04.02.2023 13:13 Ответить
Монтана - 1000км від кордону -- як це можна иого проморгати .
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04.02.2023 12:18 Ответить
США уже 2 доби спостерігали,,, Все вони бачили!!!
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04.02.2023 12:25 Ответить
Спостерігали як він літав над ядерними об"єктами -- для чого це ім .
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04.02.2023 12:33 Ответить
А якби куля зависла над Білим домом, теж не збили б?
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04.02.2023 12:26 Ответить
Риторичні запитання відповіді не потребують: вони її містять.
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04.02.2023 17:44 Ответить
явно не дружній крок. дикі мавпи щось замишляють. із-за простого зонда так би не шуміло.
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04.02.2023 12:36 Ответить
Там в нем новый ковид небось какой-то или ещё что-то
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04.02.2023 13:20 Ответить
давно говорю - недооцінюють загрозу від такого вільного туризму. всі вже забули, з якою швидкістю китайці розвезли КОВІД по всьому світу? Як китай відмазувався та брехав про його появу? Як заборонив розслідування інцеденту. А скільки китайців кожного дня перетинає кордон США? Таку кулю можна перевезти цілком легально в ручній сумочці і запустить в потрібному місці в потрібний час.
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04.02.2023 12:44 Ответить
там вроде и второй уже обьявился, только над южной америкой.
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04.02.2023 12:49 Ответить
Тепер почнеться...Як на мене- це спланована операція з випливаючими із цього наслідками.
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04.02.2023 12:51 Ответить
не нагнітайте!
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04.02.2023 12:56 Ответить
Китайська аналоговнєтна куля висіть над США, це дуже тревожно
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04.02.2023 12:55 Ответить
куля висіти не може - вона рухається "по течії" потоків на тій висоті!
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04.02.2023 12:58 Ответить
Ну и позорище. Жалкое зрелище. Я понимаю, как сложно сбить аэростат многокамерный, так как нужен именно конкретный подрыв ракеты (или пули) в нужный момент, радары с земли не могут достать так точно, а ракеты обычные с самолета просто пролетят насквозь и упадут еще кому-то на голову. Но это не первый аэростат, десятки лет их делают, давно надо иметь подрыв с высокоскоростной камерой в ракете, которая идеально разнесет аэростат.

Полное унижение. В аэростате запросто может сидеть небольшой дрон с биологическим оружием, который полетит на свиноферму и заразит всех свиней опасным заболеванием, которое и людям может передаться. Аналогично ядерная боеголовка, сбросят с аэростата на город крылатую бомбу, пролетит 50-100км запросто в любую сторону. Притом могут сбросить диверсанту ядерную бомбу, а тот уже взорвет ее в нужное время. Никто же не заметит груз в пару десятков кг, который раскроет парашют на 300м до земли.

В итоге США наглядно показали, какие они слабые и беспомощные. Но может это и есть провоцирование войны и нападения на Тайвань, они снова изображают себя слабаками, чтобы спровоцировать агрессора, а затем спокойно заработать триллионы на контрактах по оружию и сопутствующих вещах (как миграция мозгов или перенос фабрик на защищенную территорию(.
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04.02.2023 12:58 Ответить
А в Афгані недостатньо було ?

А в Україні ? х**ло з березня 2021 накопичувало війська на кордоні України. Чим відповідав "гегемон демократії" ?
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04.02.2023 17:47 Ответить
Таким нехитрим кроком китайці позбулись неприємної для них зустрічі.
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04.02.2023 13:21 Ответить
хитрожопий Китай, як в усьому, "передрав" кульковий досвід Японії часів Другої Світової Війни у спецопераціях і тепер "ліпить горбатого"..
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04.02.2023 13:26 Ответить
Щось за акція під вибори. Наприклад китай нагніта істерію в США подібними провокаціями, а тут зявляється Трамп і говорить - я всих помирю і війни не буде. А потім ще обіцяє помиритись с пукіним, віддавши йому все що він хоче - і вуаля!-
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04.02.2023 15:28 Ответить
 
 