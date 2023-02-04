Блінкен скасував візит до Пекіна через скандал зі "шпигунськими" повітряними кулями
Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіну після того, як виявила над штатом Монтана китайську повітряну кулю спостереження.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Блінкен збирався відвідати Пекін на початку наступного тижня. Це був би перший такий візит високопоставленого дипломата США за п’ять років.
Проте після появи повітряної кулі, яку у Пентагоні вирішили не збивати, американські чиновники вирішили, що це буде неправильним сигналом.
В МЗС Китаю назвали рішення США "суто внутрішньою справою американської сторони", пише РБК-Україна.
Там твердять, що вхід китайського аеростата в повітряний простір США стався через "форс-мажорні обставини".
"Це цивільний аеростат, який використовується для дослідницьких, переважно метеорологічних, цілей. Під впливом західних вітрів і з обмеженими можливостями самостійного керування він відхилився від запланованого курсу", - пояснили в китайському МЗС.
Там також додали, що підтримка контактів і спілкування на всіх рівнях є важливим спільним розумінням, досягнутим президентами Китаю та США на зустрічі на Балі.
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двое суток что-то там летает непонятно что снимает...и только ля-ля-ля...сопля!!!
Скільки китайці реалізовують дешевого мотлоху, який перетворюється у зброю? Люди самі оплачують своє ж убивство, фінансуючи диктатури, ніби невинним способом.
"робити дірочки" потрібно було раніше, щоби ота "балалайка" на заглиблювалась так далеко
Не куля -- скасований візит.
Полное унижение. В аэростате запросто может сидеть небольшой дрон с биологическим оружием, который полетит на свиноферму и заразит всех свиней опасным заболеванием, которое и людям может передаться. Аналогично ядерная боеголовка, сбросят с аэростата на город крылатую бомбу, пролетит 50-100км запросто в любую сторону. Притом могут сбросить диверсанту ядерную бомбу, а тот уже взорвет ее в нужное время. Никто же не заметит груз в пару десятков кг, который раскроет парашют на 300м до земли.
В итоге США наглядно показали, какие они слабые и беспомощные. Но может это и есть провоцирование войны и нападения на Тайвань, они снова изображают себя слабаками, чтобы спровоцировать агрессора, а затем спокойно заработать триллионы на контрактах по оружию и сопутствующих вещах (как миграция мозгов или перенос фабрик на защищенную территорию(.
А в Україні ? х**ло з березня 2021 накопичувало війська на кордоні України. Чим відповідав "гегемон демократії" ?