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Блінкен скасував візит до Пекіна через скандал зі "шпигунськими" повітряними кулями

блінкен

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіну після того, як виявила над штатом Монтана китайську повітряну кулю спостереження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Блінкен збирався відвідати Пекін на початку наступного тижня. Це був би перший такий візит високопоставленого дипломата США за п’ять років.

Проте після появи повітряної кулі, яку у Пентагоні вирішили не збивати, американські чиновники вирішили, що це буде неправильним сигналом.

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В МЗС Китаю назвали рішення США "суто внутрішньою справою американської сторони", пише РБК-Україна.

Там твердять, що вхід китайського аеростата в повітряний простір США стався через "форс-мажорні обставини".

"Це цивільний аеростат, який використовується для дослідницьких, переважно метеорологічних, цілей. Під впливом західних вітрів і з обмеженими можливостями самостійного керування він відхилився від запланованого курсу", - пояснили в китайському МЗС.

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Там також додали, що підтримка контактів і спілкування на всіх рівнях є важливим спільним розумінням, досягнутим президентами Китаю та США на зустрічі на Балі.

Автор: 

дипломатія (711) Китай (4573) США (22713) шпигунство (989) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
Десятиліттями всім розказували про відкритий ринок, який сам вирішить де бізнесу краще працювати і з торгувати. От і допрацювалися, що виробництва і технології опинилися в йо'бнутих сі і путіних, що не давно ще чавун варили біля халуп, а тепер погрожують третьою світовою.
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04.02.2023 12:04
+8
Узкоглазые шлангом прикидуються.
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04.02.2023 11:52
+6
Китайська нанотехнологія діріжопль.
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04.02.2023 11:50
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Китайська нанотехнологія діріжопль.
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04.02.2023 11:50 Відповісти
Але всі намагання використовувати в якості пасажирських перевезень закінчувались трагедіями. Навіть *******.
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04.02.2023 12:35 Відповісти
Узкоглазые шлангом прикидуються.
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04.02.2023 11:52 Відповісти
дешево і єфективно. шар і камера з передатчиком, а вже хто і як його використовував - китайози не зізнаються.
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04.02.2023 11:54 Відповісти
дешево і єфективно, але є одне але: хз куди його вітром понесе
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04.02.2023 12:00 Відповісти
Територія США велика, кудись та долитить. Ще ж їх же може буть багато, засікти їх дуже не просто. Літа собі і фотографує.
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04.02.2023 12:27 Відповісти
Десь читала, ніби голова ЦРУ повідомив про ймовірний напад китайозів на Тайвань в 2027
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04.02.2023 11:54 Відповісти
... до 2027 р.
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04.02.2023 12:19 Відповісти
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04.02.2023 16:59 Відповісти
удивляет непонятная бездеятельность ПВО США... от честно !
двое суток что-то там летает непонятно что снимает...и только ля-ля-ля...сопля!!!
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04.02.2023 11:56 Відповісти
А знаєте що іще дивує?
Скільки китайці реалізовують дешевого мотлоху, який перетворюється у зброю? Люди самі оплачують своє ж убивство, фінансуючи диктатури, ніби невинним способом.
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04.02.2023 11:58 Відповісти
Десятиліттями всім розказували про відкритий ринок, який сам вирішить де бізнесу краще працювати і з торгувати. От і допрацювалися, що виробництва і технології опинилися в йо'бнутих сі і путіних, що не давно ще чавун варили біля халуп, а тепер погрожують третьою світовою.
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04.02.2023 12:04 Відповісти
Просто бізнес бере гору над геополітикою і екологією. Треба заробляти гроші, а після нас "хоч трава не рости".
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04.02.2023 14:50 Відповісти
Удивляет больше всего отмазка почему не сбивают... Типа что бы гражданские не пострадали, на них может упасть обломки А ведь такой шар может быть не просто разведчиком, а нести какое то взрывное устройство, а ПВО проморгало.
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04.02.2023 12:08 Відповісти
та там винищувачі уже 100 раз все облетіли, сфотографували і доповіли! А пара літаків до сих пір цілодобово супроводжує....
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04.02.2023 12:14 Відповісти
пара літаків до сих пір цілодобово супроводжує ... - вибачте ... як це, літак супроводжує повітряну кулю ??
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04.02.2023 12:21 Відповісти
різницю в швидкості витримують фігурами пілотажу, наприклад - вираж!!! А висоту витримують максимально можливу для літака! А атакують - по "динамічній кривій", але це довго пояснювати!
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04.02.2023 12:35 Відповісти
вибачайте - простіше кола намотувати
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04.02.2023 14:22 Відповісти
......."у Пентагоні вирішили не збивати"!!! Вирахують траєкторію (щоб не впав в океан), "зроблять дирочку" і зустрінуть на землі ! Доказ- 100%, + інформація, + технології (но то таке)
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04.02.2023 12:09 Відповісти
але ж поки воно кружляє інформація передається туди ..де її чекають...
"робити дірочки" потрібно було раніше, щоби ота "балалайка" на заглиблювалась так далеко
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04.02.2023 12:13 Відповісти
в ближньому космосі можуть літати всі! А от є висоти де потрібно заявку на проліт робити! США все правильно робіть - "не доказав - сам дурак", тому все буде правильно... Попкорн заготовити потрібно!
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04.02.2023 12:17 Відповісти
Там можлива самоліквідація пр несанкціонованому втручанні.
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04.02.2023 12:23 Відповісти
Штат Монтана. Невідомо взагалі, як він туди залетів? Можливо із теритрорії Канади?
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04.02.2023 12:13 Відповісти
Насправді американці повідомили що він уже нічого не знімає і даних не отримує. Просто принято рішення не збивати кулю.
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04.02.2023 12:36 Відповісти
цікаво... а відбуксувати )))) кулю додому ніяк неможливо???
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04.02.2023 12:39 Відповісти
они сообщили что это нарушение суверинитета. Странная реакция американцев на такое нарушение....
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04.02.2023 15:49 Відповісти
Це вже серйозно.

Не куля -- скасований візит.
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04.02.2023 11:58 Відповісти
зустріч перенесли а не відмінили....
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04.02.2023 12:42 Відповісти
Так, а чому не збити? А завтра там де одна куля буде сто і що тоді. Чи вже і на своїй території не можна збивати, щоб не було ескалації?
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04.02.2023 12:06 Відповісти
По ходу під шаром теліпався китайський зольдат...а це вже міжнародний скандал. ( у разі його падіння на голови громадян)
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04.02.2023 12:22 Відповісти
Странный шарик, который совершенно случайно висел над территорией, где базируется наземое стратегическое ЯО. И да.... его не сбивают, чтобы не разрушить. Посадят или перехватят и разберутся, что там такое в гости залетело.
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04.02.2023 12:15 Відповісти
Нет, не крышки, а ситуацию вокруг. Движение и поведение наземных служб на базах. Короче - динамику происходящего. Это то, что не сделать с пролетающего спутника. Да и спутники по согласованию между странами имеют определенную траекторию, а не летают как стая голубей, куда вздумается. Как думаете, почему самолеты-развндчики НАТО сейчас регулярно летают в зоне ЧМ? Сидели бы и смотрели на данные со спутников( Да, кстати большинство данных Украина как ни странно получает с гражданских спутников, особенно с турецких, тех самых 😁 через которые ТВ транслируется. Их больше всего крутится на нужной широте.
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04.02.2023 13:13 Відповісти
Монтана - 1000км від кордону -- як це можна иого проморгати .
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04.02.2023 12:18 Відповісти
США уже 2 доби спостерігали,,, Все вони бачили!!!
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04.02.2023 12:25 Відповісти
Спостерігали як він літав над ядерними об"єктами -- для чого це ім .
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04.02.2023 12:33 Відповісти
А якби куля зависла над Білим домом, теж не збили б?
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04.02.2023 12:26 Відповісти
Риторичні запитання відповіді не потребують: вони її містять.
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04.02.2023 17:44 Відповісти
явно не дружній крок. дикі мавпи щось замишляють. із-за простого зонда так би не шуміло.
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04.02.2023 12:36 Відповісти
Там в нем новый ковид небось какой-то или ещё что-то
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04.02.2023 13:20 Відповісти
давно говорю - недооцінюють загрозу від такого вільного туризму. всі вже забули, з якою швидкістю китайці розвезли КОВІД по всьому світу? Як китай відмазувався та брехав про його появу? Як заборонив розслідування інцеденту. А скільки китайців кожного дня перетинає кордон США? Таку кулю можна перевезти цілком легально в ручній сумочці і запустить в потрібному місці в потрібний час.
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04.02.2023 12:44 Відповісти
там вроде и второй уже обьявился, только над южной америкой.
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04.02.2023 12:49 Відповісти
Тепер почнеться...Як на мене- це спланована операція з випливаючими із цього наслідками.
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04.02.2023 12:51 Відповісти
не нагнітайте!
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04.02.2023 12:56 Відповісти
Китайська аналоговнєтна куля висіть над США, це дуже тревожно
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04.02.2023 12:55 Відповісти
куля висіти не може - вона рухається "по течії" потоків на тій висоті!
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04.02.2023 12:58 Відповісти
Ну и позорище. Жалкое зрелище. Я понимаю, как сложно сбить аэростат многокамерный, так как нужен именно конкретный подрыв ракеты (или пули) в нужный момент, радары с земли не могут достать так точно, а ракеты обычные с самолета просто пролетят насквозь и упадут еще кому-то на голову. Но это не первый аэростат, десятки лет их делают, давно надо иметь подрыв с высокоскоростной камерой в ракете, которая идеально разнесет аэростат.

Полное унижение. В аэростате запросто может сидеть небольшой дрон с биологическим оружием, который полетит на свиноферму и заразит всех свиней опасным заболеванием, которое и людям может передаться. Аналогично ядерная боеголовка, сбросят с аэростата на город крылатую бомбу, пролетит 50-100км запросто в любую сторону. Притом могут сбросить диверсанту ядерную бомбу, а тот уже взорвет ее в нужное время. Никто же не заметит груз в пару десятков кг, который раскроет парашют на 300м до земли.

В итоге США наглядно показали, какие они слабые и беспомощные. Но может это и есть провоцирование войны и нападения на Тайвань, они снова изображают себя слабаками, чтобы спровоцировать агрессора, а затем спокойно заработать триллионы на контрактах по оружию и сопутствующих вещах (как миграция мозгов или перенос фабрик на защищенную территорию(.
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04.02.2023 12:58 Відповісти
А в Афгані недостатньо було ?

А в Україні ? х**ло з березня 2021 накопичувало війська на кордоні України. Чим відповідав "гегемон демократії" ?
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04.02.2023 17:47 Відповісти
Таким нехитрим кроком китайці позбулись неприємної для них зустрічі.
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04.02.2023 13:21 Відповісти
хитрожопий Китай, як в усьому, "передрав" кульковий досвід Японії часів Другої Світової Війни у спецопераціях і тепер "ліпить горбатого"..
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04.02.2023 13:26 Відповісти
Щось за акція під вибори. Наприклад китай нагніта істерію в США подібними провокаціями, а тут зявляється Трамп і говорить - я всих помирю і війни не буде. А потім ще обіцяє помиритись с пукіним, віддавши йому все що він хоче - і вуаля!-
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04.02.2023 15:28 Відповісти
 
 