Блінкен скасував візит до Пекіна через скандал зі "шпигунськими" повітряними кулями

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіну після того, як виявила над штатом Монтана китайську повітряну кулю спостереження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Блінкен збирався відвідати Пекін на початку наступного тижня. Це був би перший такий візит високопоставленого дипломата США за п’ять років.

Проте після появи повітряної кулі, яку у Пентагоні вирішили не збивати, американські чиновники вирішили, що це буде неправильним сигналом.

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В МЗС Китаю назвали рішення США "суто внутрішньою справою американської сторони", пише РБК-Україна.

Там твердять, що вхід китайського аеростата в повітряний простір США стався через "форс-мажорні обставини".

"Це цивільний аеростат, який використовується для дослідницьких, переважно метеорологічних, цілей. Під впливом західних вітрів і з обмеженими можливостями самостійного керування він відхилився від запланованого курсу", - пояснили в китайському МЗС.

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Там також додали, що підтримка контактів і спілкування на всіх рівнях є важливим спільним розумінням, досягнутим президентами Китаю та США на зустрічі на Балі.