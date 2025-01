Канада отправила Украине первый танк Leopard 2. ВИДЕО

Канада отправила Украине свой первый танк Leopard 2. Его погрузили в военно-транспортный самолет C-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер министра обороны Канады Аниты Ананд.

"В помощь Украине едут боевые танки", - говорится в сообщении.

Battle tanks are on their way to help Ukraine.



The first Canadian Leopard 2 is en route.



Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk