Канада отправила Украине первый танк Leopard 2. ВИДЕО
Канада отправила Украине свой первый танк Leopard 2. Его погрузили в военно-транспортный самолет C-17.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер министра обороны Канады Аниты Ананд.
"В помощь Украине едут боевые танки", - говорится в сообщении.
Battle tanks are on their way to help Ukraine.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023
The first Canadian Leopard 2 is en route.
Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk
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+36 Вася Шевченко f77d76ba
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Зараз туди б нашу "Мрієчку" зганяти, так нє ж, курви, занапастили!..
Німеччина продовжить підтримувати Україну зброєю, зокрема танками та засобами ППО. Про таке під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Одеса" розповіла 4 лютого віцепрезидентка парламенту Німеччини Катрін Ґерінґ-Екардт.
Зброя, зокрема танки "Леопарди", мають бути надані Україні якомога швидше, щоб ЗСУ відповіли на нову атаку російської армії, зазначила депутатка.
"Коли ми захищаємо Україну - ми захищаємо безпеку у всій Європі. І відповідні у моїй рідній країні. Оборона, захист і підтримка України є для нас питаннями екзистенційно важливим питанням", - заявила парламентарка.Також Катрін Ґерінґ-Екардт зауважила, що Німеччина надаватиме генератори та сподівається знайти трансформатори для української інфраструктури.
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Тролінг кацапів зараховано.
дастпоцелует в щечку или таки шо.
Таке враження, що ботів кацапських нацькували...
Це крутий знак канадців всім іншим!