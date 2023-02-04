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Канада (2001) танк (2196)

Канада отправила Украине первый танк Leopard 2. ВИДЕО

Канада отправила Украине свой первый танк Leopard 2. Его погрузили в военно-транспортный самолет C-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер министра обороны Канады Аниты Ананд.

"В помощь Украине едут боевые танки", - говорится в сообщении.

Также читайте: Канада предоставит Украине четыре танка Leopard-2

Battle tanks are on their way to help Ukraine.

The first Canadian Leopard 2 is en route.

Canada's support for Ukraine is unwavering. pic.twitter.com/gnkOC50yKk

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023
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Топ комментарии
+36
ДЯКУЄМО! чекаємо з нетрпінням і надією та натяком на чудовий приклад для інших скептиків і ...гальм )))
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04.02.2023 21:39
+30
Молодці. Дякуємо Канаді! Держава з не самим великим парком танків, але з великим серцем!
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04.02.2023 21:40
+25
Лиха беда начало!
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04.02.2023 21:39
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ДЯКУЄМО! чекаємо з нетрпінням і надією та натяком на чудовий приклад для інших скептиків і ...гальм )))
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04.02.2023 21:39 Ответить
Можна зайти в аккаунт пані Ананд та подякувати англійською.там доречі вже набігло кацапської ботви,скоти пишуть про те що це віддаляє мир.
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04.02.2023 22:06 Ответить
Це віддаляє не мир, а "мір".
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04.02.2023 22:33 Ответить
Лиха беда начало!
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04.02.2023 21:39 Ответить
Молодці. Дякуємо Канаді! Держава з не самим великим парком танків, але з великим серцем!
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04.02.2023 21:40 Ответить
Пошана Канадському народу.
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04.02.2023 22:31 Ответить
Оце - діло, дівчинко! Не те, що твій співвітчизник по крові, Ріші...

Зараз туди б нашу "Мрієчку" зганяти, так нє ж, курви, занапастили!..
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04.02.2023 21:40 Ответить
та риши еще ничего. Я боялся что будет гораздо хуже...
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04.02.2023 21:45 Ответить
На жаль Ріши, хоч і непоганий, але не Борис Джонсон
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04.02.2023 22:00 Ответить
тільки дурні возять танки літаками,це піар,але з другого боку,так як Канада передає аж ЧОТИРИ танка то можна і літами перекинути...
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05.02.2023 02:22 Ответить
Перший танк до нас летить(!!!), а не їде, з найвіддаленішої країни а що ж сусіди, агов!!!! Не ганьбіться
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04.02.2023 21:42 Ответить
Дуже вдячні сдалеку і перші а Европа поки чухає
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04.02.2023 21:43 Ответить
Летять піз*юлі москалям летять піз*юлііі...
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04.02.2023 21:53 Ответить
"Леопарди" мають надійти до України якомога швидше: віцепрезидентка німецького Бундестагу в Одесі

Німеччина продовжить підтримувати Україну зброєю, зокрема танками та засобами ППО. Про таке під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Одеса" розповіла 4 лютого віцепрезидентка парламенту Німеччини Катрін Ґерінґ-Екардт.
Зброя, зокрема танки "Леопарди", мають бути надані Україні якомога швидше, щоб ЗСУ відповіли на нову атаку російської армії, зазначила депутатка.
"Коли ми захищаємо Україну - ми захищаємо безпеку у всій Європі. І відповідні у моїй рідній країні. Оборона, захист і підтримка України є для нас питаннями екзистенційно важливим питанням", - заявила парламентарка.Також Катрін Ґерінґ-Екардт зауважила, що Німеччина надаватиме генератори та сподівається знайти трансформатори для української інфраструктури.
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04.02.2023 21:59 Ответить
мабуть через прізвище її спеціально вибрали для візиту в Одесу прокоментувати постачання "леопардів".
Тролінг кацапів зараховано.
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04.02.2023 22:36 Ответить
Спасибо конечно. Да показали бы как уже на месте у нас в стране. Момент истины--- неужели пошло!?
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04.02.2023 22:01 Ответить
Такую инфу подают, когда УЖЕ, на месте.
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04.02.2023 22:05 Ответить
Для них 15-сантиметровый снег - это ещё не снег, а для других - это уже катастрофа..
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04.02.2023 22:20 Ответить
Блин, отдать должное канадцам, готовых нам помочь в любую погоду... На видео видно , шо там глубоко не Ташкент. Явно завiрюха начинается, по-северному.
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04.02.2023 22:04 Ответить
Млин, боюсь даже шо-то сказать, не то шо подумать....скрестил все пальцы, постучал по дереву(начиная с моей головы). Tот шайтан, который сидит на моем левом плече, напевно уже утонул от плевков. Kurwa, я разменял 5-й десяток, но прямо сейчас чувствую себя как на первом свидании - дастпоцелует в щечку или таки шо.
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04.02.2023 22:11 Ответить
***Это 6-ой десяток.***Подсознательно пококетничал слегка, першeпрошую Панство.
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04.02.2023 22:25 Ответить
I am 72, whatever)))
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04.02.2023 23:07 Ответить
так можна сказать?
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04.02.2023 23:09 Ответить
Макс, харе плеваться и кокетку из себя строить))) .Бегом на страницу Аниты)
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04.02.2023 23:32 Ответить
достойний вчинок, а головне не затягують в часі
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04.02.2023 22:19 Ответить
Боже, шо там у коментарях робиться. Понабігало якихось ідіотів - пишуть щоб не давали нам танків і грошей. Називають правлячу партію підпалювачами війни. Скаржаться, що їхні подакти йдуть на допомогу нацистам, Що це все марно, бо кацапи переможуть.

Таке враження, що ботів кацапських нацькували...
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04.02.2023 22:35 Ответить
цікаво звучить--летять Леопарди
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04.02.2023 22:42 Ответить
Ето один танк- один рейс самолетом через океан. Так не навозишься.
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04.02.2023 23:07 Ответить
Вот так диванные вирусологи становятся диванными логистами.
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04.02.2023 23:54 Ответить
І так ще зо двадцять бортів цього місяця
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04.02.2023 23:16 Ответить
А якби Мрієчку не промріяли,коли ро шашличок тринділи,то скількох танків можна було б за раз завантажити?
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05.02.2023 00:35 Ответить
аж цілих ТРИ,а от так ТРИ,бо Мрія з повним навантаженням через океан не перелетить,пального не вистачить,це дурня а не доставка танків
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05.02.2023 02:25 Ответить
Главное оставить немецкие кресты что бы русня обосралась.
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05.02.2023 06:19 Ответить
Первый пошел,лед тронулся
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05.02.2023 07:57 Ответить
Перший пішов!
Це крутий знак канадців всім іншим!
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05.02.2023 08:59 Ответить
Это танк в модификации 2A4,без динамической защиты, которые очень плохо показали себя в Сирии.Спасибо, конечно, но надо навесить туда динамической брони, или это гроб на гусеницах.
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05.02.2023 10:17 Ответить
с почином!так держать!
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05.02.2023 16:28 Ответить
 
 