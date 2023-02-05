Китай выразил США недовольство и протест из-за уничтожения аэростата

Пекин заявил протест Вашингтона в связи с тем, что США уничтожили над своей территорией китайский аэростат.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил МИД КНР.

"Китай выразил США сильное недовольство и протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что китайская сторона неоднократно информировала американскую о том, что аэростат является гражданским объектом и попал в Соединенные Штаты из-за форс-мажорных обстоятельств.

При этом, напоминает МИД Китая, в Пентагоне признавали, что аэростат не представлял военной или другой угрозы.

Тем не менее, "американская сторона настояла на применении силы, явно перегнув палку и серьезно нарушив международную практику", отмечается в сообщении.

"Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, сохраняя при этом право принимать дальнейшие необходимые ответные меры", - подчеркнул китайский МИД.

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