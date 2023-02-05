Китай выразил США недовольство и протест из-за уничтожения аэростата
Пекин заявил протест Вашингтона в связи с тем, что США уничтожили над своей территорией китайский аэростат.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил МИД КНР.
"Китай выразил США сильное недовольство и протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что китайская сторона неоднократно информировала американскую о том, что аэростат является гражданским объектом и попал в Соединенные Штаты из-за форс-мажорных обстоятельств.
При этом, напоминает МИД Китая, в Пентагоне признавали, что аэростат не представлял военной или другой угрозы.
Тем не менее, "американская сторона настояла на применении силы, явно перегнув палку и серьезно нарушив международную практику", отмечается в сообщении.
"Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, сохраняя при этом право принимать дальнейшие необходимые ответные меры", - подчеркнул китайский МИД.
Пожалуйста, подождите...
Выражение пошло еще з 60-х.
Американцы нарушали воздушное пространство Китая.
Китай грозился ответить.
Было отправлено боллее 900 телеграм(от правительства) в США.
- Деревня! - буркнул Королёв, - Ещё спроси: а где тут вожжи, ещё "поехали!" скажи...
Ао Вьетнаме отхватили.
Американці не переходили кордонів,воювали "чесно",а комуняцькі вилупки не атакували,а били постійно в спину через лаос та камбоджу,..плюс "в'єтнамські гніди"допомагали наближувати "кацапський мір"...
Американцы ушли из Вьетнама под давлением леваков с улицы.
Остальных напалмом.
И вообще шо они там забыли?
Щас кацапы тут делают Вьетнам.
И за этим кто-то стоит.
Я даже догадываюсь. Не буду говорить, а то забанят.
Нормальные вьетнамцы были американцами преданы, они бежали из страны от коммунистов и кацапов, сотни тысяч, кто успел, остальные были замордованы.
- А хай ня ходзить па копанаму!
- А как случилось?
- Да мыла полы на лестничной площадке, он подкрался сзади и...
- А убежать не могли?
- Куда бежать-то? Слева перила, справа стена, сзади этот гад, а впереди я помыла!
- Ой, це форсмажор...
- Окей...
- Так, а нашо ви його збили?
- Ой, це форсмажор...)))
Жорстокі уроки 20-го століття для нового покоління, що не воювало, на користь не пішли. Вони знову хочуть воювати, і то хочуть не локальної війни, а нової світової бійні
Ракеты просто мимо пролетали.
а якби ця куля впала у сша на якусь школу і вбила дітей, людей
це що треба було чекати поки некерована херня кудись впаде
Але ж зрозуміло - моська лає на слона. Бо які вони там 2-га держава світу? Просто амерам не на часі ламати хребта жовторотим.