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Китай (2790) США (24808)

Китай выразил США недовольство и протест из-за уничтожения аэростата

китай

Пекин заявил протест Вашингтона в связи с тем, что США уничтожили над своей территорией китайский аэростат.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил МИД КНР.

"Китай выразил США сильное недовольство и протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что китайская сторона неоднократно информировала американскую о том, что аэростат является гражданским объектом и попал в Соединенные Штаты из-за форс-мажорных обстоятельств.

При этом, напоминает МИД Китая, в Пентагоне признавали, что аэростат не представлял военной или другой угрозы.

Тем не менее, "американская сторона настояла на применении силы, явно перегнув палку и серьезно нарушив международную практику", отмечается в сообщении.

"Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, сохраняя при этом право принимать дальнейшие необходимые ответные меры", - подчеркнул китайский МИД.

Смотрите: США сбили китайский аэростат-разведчик. ВИДЕО
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Топ комментарии
+46
Интересно если бы американский шарик залетел на косоглазую территорию, всё было бы нормально. Возмущений комуняк не было бы.
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05.02.2023 07:53
+39
Поховлись за атомними бомбами та творять шо хочуть. В геополітиці як в космосі, без ядерного синтезу ти ніяка не зірка, не нова, не наднова, не гігант червоний або білий ти просто срана камінюка яка приречена крутитись в чиїсь орбіті періодично отримуючи по рилу різні астероїди.
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05.02.2023 07:52
+18
что то мне это напоминает "нас там нет", "это все шахтеры с трактористами"
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05.02.2023 07:57
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05.02.2023 07:43 Ответить
Последнее китайское предупреждение.
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05.02.2023 09:06 Ответить
"Последнее китайское предупрнждение"это как мэм.
Выражение пошло еще з 60-х.
Американцы нарушали воздушное пространство Китая.
Китай грозился ответить.
Было отправлено боллее 900 телеграм(от правительства) в США.
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05.02.2023 09:15 Ответить
...последний выдох господина ПЕ-ЖЕ... (кин дза дза)

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05.02.2023 09:25 Ответить
ну якщо мирний, компенсують
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05.02.2023 07:45 Ответить
Не, сдерут с китайцев за незаконное пересечение границы.
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05.02.2023 08:55 Ответить
....як би у США в 1961 році були потужні ракети то слід "призимлить" і Юрка Гагарина нехай шастать
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05.02.2023 07:47 Ответить
Уже есть много теорий что юрко гагарин никуда выше своего стола и не взлетал. Просто его посунули в нужный момент вместо поджаренной Стрелки чтобы абагнать Америку
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05.02.2023 07:58 Ответить
не існує жодного доказу запуску ракети з ю.г. на борту.
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05.02.2023 08:05 Ответить
...згоден, а його "паехали" це аудізапис з банкету в час усугубленія 0,1 кт горілки
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05.02.2023 08:09 Ответить
- А где тут руль? - спросил Гагарин.
- Деревня! - буркнул Королёв, - Ещё спроси: а где тут вожжи, ещё "поехали!" скажи...
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05.02.2023 08:56 Ответить
1000%. Тоже хотел написать что нет НИОДНОГО доказательства что гагарин был в космосе. Вдуматься только, рашка и много других стран кричали гдевашидаказательства что ето росийские войска не захватывали крым и дамбас, а не зеленые человечки, хотя мы предоставляли пленных росийских солдат, с паспортом и военным билетом РФ, с росийским флагом на росийском танке. И в то же время нам как последним лохам хотят впарить что какой то мужик которого нам показали даже без скафандра и магнитофонную запись со словом *поехали, был в космосе. Особенно интересно что етот мужик вскоре куда то безвести пропал так и не рассказав больше никому как он летал и куда.
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05.02.2023 09:48 Ответить
Гагарин так был в космосе как и 28 панхвиловцев с одними гранатами остановили немецкую танковую армию пад мацквой. Рашисты умели фейки делать
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05.02.2023 10:21 Ответить
На самом деле, он был в настолько условном космосе, что даже нет смысла проверять, был ли он там или нет: это не имеет ни малейшего значения.
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05.02.2023 10:30 Ответить
Поховлись за атомними бомбами та творять шо хочуть. В геополітиці як в космосі, без ядерного синтезу ти ніяка не зірка, не нова, не наднова, не гігант червоний або білий ти просто срана камінюка яка приречена крутитись в чиїсь орбіті періодично отримуючи по рилу різні астероїди.
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05.02.2023 07:52 Ответить
Прекрасно сказано! Більше нічого й добавить
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05.02.2023 08:55 Ответить
Нема ніякої "геополітики", це маячня недофюрерів. Є звичайна політика нормальних країн, в якої ядерний сінтез використовується, як звичайний енергоресурс і є декілька ізгоїв, які погрожують яо. Цим ізгоям яо ажніяк не допамагає нічого добитися у політиці.
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05.02.2023 10:44 Ответить
Интересно если бы американский шарик залетел на косоглазую территорию, всё было бы нормально. Возмущений комуняк не было бы.
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05.02.2023 07:53 Ответить
Не, Китай даст 3.14зды америкосам.
Ао Вьетнаме отхватили.
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05.02.2023 09:22 Ответить
Видите ли Николай, вьетнамцы вломили китайцам в 1979 г., против 600 тыс. солдат Китая, было 60 тыс. солдат Вьетнама и 150 тыс. добровольцев и китайцы проиграли. Да и вообще китайцы за всю свою историю не выиграли не одной войны, их били все кому не лень.
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05.02.2023 09:36 Ответить
АХАХА, влажные мечты Винни Пуха на цензоре 🤣🤣🤣Китай даже тайваньцам 3.14зды дать не может))
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05.02.2023 10:41 Ответить
Ти глибше це питання досліди,а не пиши маячню кацапську...
Американці не переходили кордонів,воювали "чесно",а комуняцькі вилупки не атакували,а били постійно в спину через лаос та камбоджу,..плюс "в'єтнамські гніди"допомагали наближувати "кацапський мір"...
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05.02.2023 11:14 Ответить
https://www.istpravda.com.ua/blogs/571b2ad0637a6/
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05.02.2023 11:18 Ответить
Во Вьетнаме была гражданская война. Американцы поддерживали нормальных вьетнамцев. Китайцы и кацапы - коммунистов.
Американцы ушли из Вьетнама под давлением леваков с улицы.
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05.02.2023 13:29 Ответить
А в Корее? Разделили по 57 паралели америкосы и кацапы(Ссср).Договор даже есть.
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06.02.2023 15:19 Ответить
Поддержали нормальных.
Остальных напалмом.
И вообще шо они там забыли?
Щас кацапы тут делают Вьетнам.
И за этим кто-то стоит.
Я даже догадываюсь. Не буду говорить, а то забанят.
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06.02.2023 15:26 Ответить
Они били коммунистов, и в Корее и во Вьетнаме. Но и там и там не довели дело до конца, бросили. По 38 параллели.
Нормальные вьетнамцы были американцами преданы, они бежали из страны от коммунистов и кацапов, сотни тысяч, кто успел, остальные были замордованы.
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07.02.2023 00:33 Ответить
надо запустить аеростат на теріторію кітаю, що вони будут робити ? два
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05.02.2023 07:54 Ответить
вони там просто глузуються, ця аерохрєнь щось для замилювання очей, щось вони відволікають від чогось, за копійку прячуть гривню
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05.02.2023 07:57 Ответить
За копійку гривню не сховаєш.
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05.02.2023 10:40 Ответить
что то мне это напоминает "нас там нет", "это все шахтеры с трактористами"
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05.02.2023 07:57 Ответить
- Кум! А зачэм Вы на сваёму гародзе маго кабанчика прибили?
- А хай ня ходзить па копанаму!
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05.02.2023 07:58 Ответить
Уборщица с жалобой.
- А как случилось?
- Да мыла полы на лестничной площадке, он подкрался сзади и...
- А убежать не могли?
- Куда бежать-то? Слева перила, справа стена, сзади этот гад, а впереди я помыла!
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05.02.2023 10:31 Ответить
Аеростат форсмажорно збили.
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05.02.2023 07:58 Ответить
...шаолінці на ковбойців катають діжку... вчені брешуть що кітайці порох винайшли: тоди мі давно иєрогліфами за парканах члени малювали
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05.02.2023 08:01 Ответить
...здається, що порох винайшли у нас, на вінничині
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05.02.2023 08:05 Ответить
Чому тоді з маленької?
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05.02.2023 08:46 Ответить
Ще одна держава з'їхала з глузду...
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05.02.2023 08:04 Ответить
Не з'іхала вона нікуди. Просто таваріщ сі на прохання таваріща пуйла закинув у Штати пробну кульки відволікання підтримки Украіни зброєю.
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05.02.2023 08:25 Ответить
із за якись надувної кульки стока шухєру, дивно. щось там не те. (як варіант ці дзінь пінь надував його самотужки губами)
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05.02.2023 08:09 Ответить
Как в фильме " КИН -ДЗА-ЗА" - "Это последний выдох господина ПЕ-ЖЕ".)
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05.02.2023 08:47 Ответить
чуувак ти мене на повал, бро я перепостю
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05.02.2023 09:21 Ответить
В 60-80-х такие кули все надували
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05.02.2023 13:32 Ответить
пусть китайцы теперь собьют американский аэростат, и счёт будет 1:1
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05.02.2023 08:12 Ответить
Хитрозаді косоморді.
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05.02.2023 08:13 Ответить
Да какие они хитрозадi. Тау китайцы по своей тупости кинулись лантухами.
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05.02.2023 08:52 Ответить
- Так, шо за х*йня, чому ваш аеростат над нами літає?
- Ой, це форсмажор...
- Окей...
- Так, а нашо ви його збили?
- Ой, це форсмажор...)))
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05.02.2023 08:24 Ответить
ой, у нас тут мінітмен з курсу збилася... ну ви тогой, не зважайте, це форс-мажор...
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05.02.2023 08:28 Ответить
Велика Війна та спогади про неї - "Що завгодно, аби не було війни" до початку 21-го століття виявилися забуті. Проявляється це в тому, що чотири країни - Росія, Іран, Туреччина та Китай знову будують Імперії. А де Імперія, там війна, агресія, претензії до сусідів, внутрішній терор, придушення прав людини та ін. та ін.
Жорстокі уроки 20-го століття для нового покоління, що не воювало, на користь не пішли. Вони знову хочуть воювати, і то хочуть не локальної війни, а нової світової бійні
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05.02.2023 08:32 Ответить
Та иого треба було збити над Тихим океаном - а якщо там бактерелогічна зброя .
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05.02.2023 08:34 Ответить
Ковидцап 2022
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05.02.2023 09:14 Ответить
Брехливі комуняки, які дали добро путлєру на вторгнення.
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05.02.2023 08:37 Ответить
Так а чого ж самі не повідомили США, що сталася форс-мажорна ситуація? Все ви падли вузькоглазі знали
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05.02.2023 08:47 Ответить
Не удивлюсь , если дядя Сэм ответит, шо сбили мирный зонд именно через форс-мажорні обставини... Не хватало , шоб мирный зонд упал на головы мирных амеров, тупо через китайский форс-мажор.
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05.02.2023 08:50 Ответить
С чего бы дяде Сему отвечать на ответы? Он уже ответил, от ответа дяди Сэма отминусовался один китайский спутник, примотанный к аэростату.
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05.02.2023 10:38 Ответить
о ні сунхуівцаї виразили протест яка шкода
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05.02.2023 09:00 Ответить
Негідники! Як ви посміли прибрати наше лайно! Ми вам насрали на порозі виключно в мирних цілях.
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05.02.2023 09:13 Ответить
Если жевать сопли и не принимать меры то краснопузая сволочь будет наглеть по нарастающей.
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05.02.2023 09:18 Ответить
Что там дальше по нарастающей? Воздушный змей?
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05.02.2023 10:34 Ответить
Забрати у китайців, росіян і пкорейців ядерну зброю... Що співати будуть...
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05.02.2023 09:20 Ответить
США все зробили вірно. Кордон (міжн.) це не тільки лінія на землі та воді, це і вертикальна поверхня вверх від лінії кордону по поверхні Землі. А кітайці вміють "дурку" включати ще краще тупої рашки. Ось тільки США добре засвоїли урок, коли японці розрахували повітряні потоки і доставляли аеростатами бомби на територію США під час 2 світової. Точність була ні яка. Але тоді ще не було GPS. А цей аєростат ще треба було збити над територіальними водами (12морських миль від берега).
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05.02.2023 09:22 Ответить
даєш культурну революцію 2 косоглазим комунякам)
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05.02.2023 09:23 Ответить
Китайцы воруют газ из местного газопровода. 5-тиметрового полиэтиленового баллона хватает на 5 дней.

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05.02.2023 09:27 Ответить
В сраку их "недовольтва" (нехер шастать), чем раньше бы сбили, тем больше бы показали решимость и свою принципиальность, могли бы предотвраить войну за Тайвань, но боюсь, что не с этим осторожным и трусливым маразматикам. Лучше выглядеть воинствующим неадекватом в мирное время, чем кем угодно во время войны!
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05.02.2023 09:32 Ответить
Так нет никакой войны за Тайвань и пока не факт, что винни осмелится сунуться.
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05.02.2023 09:45 Ответить
Еще не вечер! Угроза этой войны не призрачна, война не началась только благодаря стойкости и упорству защитников Украины. Китайцы уже по всей видимости сами уверовали в собственные сказки и мифы (фильмы)о "храбрости и мужестве", а напрасно, не может АРМИЯ РАБОВ выграть войну у свободных и дело даже не в силе оружия, а в силе духа и менталитете (китайцы сами всегда проигрывали аойны от монгольских завований до японских, ибо они РАБЫ)!
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05.02.2023 10:26 Ответить
Ну сути это не меняет. Если бы уверовали, война за Тайвань бы началась. Видимо, понимают, что всосут.
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05.02.2023 10:36 Ответить
Винипуховские клоуны.
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05.02.2023 09:43 Ответить
Зовсім скотиняки, вірус літає, а всі дивляться, у долоньки плескають, радіють..Так мало бути?
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05.02.2023 09:52 Ответить
Амєрікацна зацєм сбілі аеростата, кітайца за мір
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05.02.2023 10:16 Ответить
Да кто там кого сбивал ?
Ракеты просто мимо пролетали.
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05.02.2023 10:34 Ответить
китайози ідуть вслід за срускім карапльом
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05.02.2023 10:44 Ответить
Ще американці мають дозволу в китайозів питатись
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05.02.2023 10:56 Ответить
На мою думку Китай давно потрібно зупинити, занадто вони агресивно поводяться в світі, та і Україні 0 допомоги, отже вони на стороні орків, отже вони спонсори тероризму
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05.02.2023 11:01 Ответить
то хай китайози у себе запускають всяку херню,
а якби ця куля впала у сша на якусь школу і вбила дітей, людей

це що треба було чекати поки некерована херня кудись впаде
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05.02.2023 11:30 Ответить
Китайські террористи щє за ковід не відповіли
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05.02.2023 12:30 Ответить
Замість того щоб тихо мовчати в ганчірочку або казати "ой, як незручно вийшло що ми до вас випадково залетіли" і почервоніти ( ), вони хавальник розкрили - о це нахабство.
Але ж зрозуміло - моська лає на слона. Бо які вони там 2-га держава світу? Просто амерам не на часі ламати хребта жовторотим.
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05.02.2023 13:49 Ответить
Чи то куля, чи мильна кулька...
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05.02.2023 15:51 Ответить
 
 