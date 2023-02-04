США сбили китайский аэростат-разведчик. ВИДЕО

США сбили вероятный китайский высотный аэростат-разведчик у побережья Каролины, сейчас идет операция по поиску обломков.

Об этом сообщает АР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

NOW - U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE — Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2023

По данным информагентства, аэростат был сбит после того, как он пересек важные военные объекты в Северной Америке.

В территориальных водах США в Атлантическом океане продолжается операция по извлечению обломков аэростата, который "был размером в три школьных автобуса".

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Раніше сьогодні президент США Джо Байден, коментуючи ситуацію, сказав: "Ми подбаємо про це".

Телевізійні кадри показали невеликий вибух, за яким стався спуск аеростату до води. Поблизу було помічено військові літаки США, а у воду відправили кораблі для проведення пошукової операції.

У США прагнули розрахувати час операції так, щоб зібрати якнайбільше уламків, перш ніж вони потонуть в океані.

Байден заявив, що місія зі збиття ймовірного китайського шпигунського аеростата була успішною, і що він наказав Пентагону збити його якнайшвидше, щойно це стане безпечно.