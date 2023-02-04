США сбили китайский аэростат-разведчик. ВИДЕО
США сбили вероятный китайский высотный аэростат-разведчик у побережья Каролины, сейчас идет операция по поиску обломков.
Об этом сообщает АР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
NOW - U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE— Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2023
По данным информагентства, аэростат был сбит после того, как он пересек важные военные объекты в Северной Америке.
В территориальных водах США в Атлантическом океане продолжается операция по извлечению обломков аэростата, который "был размером в три школьных автобуса".
Раніше сьогодні президент США Джо Байден, коментуючи ситуацію, сказав: "Ми подбаємо про це".
Телевізійні кадри показали невеликий вибух, за яким стався спуск аеростату до води. Поблизу було помічено військові літаки США, а у воду відправили кораблі для проведення пошукової операції.
У США прагнули розрахувати час операції так, щоб зібрати якнайбільше уламків, перш ніж вони потонуть в океані.
Байден заявив, що місія зі збиття ймовірного китайського шпигунського аеростата була успішною, і що він наказав Пентагону збити його якнайшвидше, щойно це стане безпечно.
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Навіть уламки будуть зібрані!!!!
все що є в магазинах куди не зайдеш все вироблено в Китаї навіть маленька серветка спиртова в шпиталі вироблена в Китаї . Дивно що вони все виробництво в Китай перенесли і як з цієї сітуаціі виходити? Я не зна
А так Ви все правильно пишете. "Немає такого виробництва, яке капіталізм Заходу не відкрив би в Китаї, якщо прибуток сягає 50% і більше."
Був такий режим наведення - з клапаном називався.
Спочатку попередня орієнтація ракети здійснювалася на свій літак наведення, який випромінював.
Потім літак вимикав передатчик і звалював, а ракета повинна була захопити ціль вже в безпосередній близькості.
Пауерса збили на висоті 20 км, восьмою ракетою, попередньо збивши ще й свій літак.
До речі, група Дятлова теж постраждала, потрапивши здуру на випробувальний полігон.
А американці все робили для того, що б від падіння зонда ніхто не постраждав на землі.
Але ж я не про це, я про те, що якщо навіть у совку С-200 в 70-х била на 40 км (принаймні, на папері), то у США у наш час тим більше є засоби для збиття аеростату
над Атлантичним океаном і знищили китайський аеростат - розвідник!
Респект американцям👍🏼👍🏼👍🏼❤️
БАЙДЕН, МИ УКРАЇНЦІ ДУЖЕ ОБЕСПОКОЄНІ, ТАК І ЗНАЙ
Старый маразматик везде ТОРМОЗИТ не только в вопросах поддержки Украины, главное уже, чтоб не помер (от старости) до победы Украины, а баба-дура и трусиха (что в паре на выборах шла с ним)!
теперь аппаратуру выловят, высушат и расскажут нам о китайских планах
Зараз підніметься шум, що не можна постачати "Петріот" Україні, бо загроза США росте, а власне небо закривати треба....