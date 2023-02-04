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США сбили китайский аэростат-разведчик. ВИДЕО

США сбили вероятный китайский высотный аэростат-разведчик у побережья Каролины, сейчас идет операция по поиску обломков.

Об этом сообщает АР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

NOW - U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE

— Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2023

По данным информагентства, аэростат был сбит после того, как он пересек важные военные объекты в Северной Америке.

В территориальных водах США в Атлантическом океане продолжается операция по извлечению обломков аэростата, который "был размером в три школьных автобуса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США заявили, что китайский наблюдательный зонд нарушил суверенитет

Раніше сьогодні президент США Джо Байден, коментуючи ситуацію, сказав: "Ми подбаємо про це".

Телевізійні кадри показали невеликий вибух, за яким стався спуск аеростату до води. Поблизу було помічено військові літаки США, а у воду відправили кораблі для проведення пошукової операції.

У США прагнули розрахувати час операції так, щоб зібрати якнайбільше уламків, перш ніж вони потонуть в океані.

Байден заявив, що місія зі збиття ймовірного китайського шпигунського аеростата була успішною, і що він наказав Пентагону збити його якнайшвидше, щойно це стане безпечно.

Байден Джо (2790) Китай (2990) США (26791) шпионаж (1391)


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Топ комментарии
+38
Самі понабудовували в Китаї заводів по виготовленню всього на світі. Тепер терпіть.
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04.02.2023 22:48
+38
Якщо США не задавить Росію, то зараз повилазять всі диктаторські режими, бо бачать безнаказанність Росії.
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04.02.2023 22:51
+25
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04.02.2023 22:48
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ВСЕ за планом...
Навіть уламки будуть зібрані!!!!
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04.02.2023 22:46 Ответить
Обломки естественно соберут. Они лежат на глубине 16 метров и недалеко от побережья Южной Каролины. Раньше не сбили в связи с риском падения обломков на города. К месту падения уже направился специальный корабль NAVY.
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04.02.2023 23:56 Ответить
👍
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04.02.2023 22:48 Ответить
Самі понабудовували в Китаї заводів по виготовленню всього на світі. Тепер терпіть.
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04.02.2023 22:48 Ответить
побудували - самі і знищать
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04.02.2023 22:49 Ответить
Це так
все що є в магазинах куди не зайдеш все вироблено в Китаї навіть маленька серветка спиртова в шпиталі вироблена в Китаї . Дивно що вони все виробництво в Китай перенесли і як з цієї сітуаціі виходити? Я не зна
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04.02.2023 22:56 Ответить
"Все" это то, что раньше называлось "товары народного потребления" - трусы, носки, ножницы, салфетки и т.п. Но станки, электромоторы, авто, самолеты, электровозы, и т.д. и т.п. делаются в США. Естественно, вы этого не замечаете, потому, что не ходите в магазин покупать электровоз. И это нормально, просто не нужно обобщать и говорить "все".
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05.02.2023 02:26 Ответить
не робляться, а збираються...
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05.02.2023 07:39 Ответить
великі корпорації, непомірні апетити, свої виробництва гнобили, щоб мати надприбутки, в результаті пів Світу - торговий центр з продажу одноразового синтетичного лайна і екологі мовчать, парнікові гази не помічають при виробнитві цього непотребу, а скільки ще гівна поки це буде розкладатися десь в океані ( очі не бачать - сердце не болить), проте не дай Боже корова пердне, чи дизиляка задимить - капець-капець, бідні полярні мішки не переживуть!.
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04.02.2023 22:56 Ответить
Мішки як раз переживуть, вони з поліетилену зроблені...

А так Ви все правильно пишете. "Немає такого виробництва, яке капіталізм Заходу не відкрив би в Китаї, якщо прибуток сягає 50% і більше."
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05.02.2023 00:04 Ответить
Ну тут таке питання… можуть тепер купляти і не в Китаї ))
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04.02.2023 23:03 Ответить
де саме?
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04.02.2023 23:11 Ответить
Індія, Таіланд, Малайзія, Японія, Південна Корея. Вже є де.
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05.02.2023 01:09 Ответить
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04.02.2023 22:48 Ответить
Нарешті. Бо було смішно.
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04.02.2023 22:49 Ответить
Капець... Усю країну пролетів, майже біля Атлантичного узбережжя тільки збили
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04.02.2023 22:58 Ответить
Он, кстати, сначала в Канаду залетел, а потом уже к нам. Что ж вы не сбили? Наверное, как и американцы решили не рисковать безопасностью людей на земле? Вы статью, где написано количество аппаратуры на шаре, читали? Мозг включать будем?
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05.02.2023 00:05 Ответить
а че нельзя было как-то более управляемо его посадить ? аккуратное отверстие в парашуте прострелить и ... "мягкой посадки" ... заодно бы сохранили содержимое и поняли ,что там к чему ...
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04.02.2023 22:50 Ответить
там висота 30 км. Не думаю ,що так просто це)))
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04.02.2023 22:54 Ответить
Враховуючи здатність Американських Союзників до пошуку та збору інформації скоріше за все Вони знали, необхідну Їм інфу ще до моменту знищення, розвинена Нація, це Вам не лишньохросомі сусіди ідіоти!
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04.02.2023 22:54 Ответить
прострелить можно было но они не знали куда это чудо упадет а размеры там не маленькие
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04.02.2023 23:01 Ответить
да, размером как 3 автобуса ... но в США есть пустыни, есть озера, леса .. траектория просчитывается ...
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04.02.2023 23:06 Ответить
я не знаю где он там летал , что в интернете нашел то написал и еще китайцы слезно просили его не сбивать что мол это погодный зонд и сбился с курса из за непогоды и что он совершенно безобиден
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04.02.2023 23:14 Ответить
Отлично. С кранопузыми нужно не церемониться
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04.02.2023 22:50 Ответить
І якщо така х*рня мала би якусь маленьку тактичну ядерну боєголовку прикручену чи то хімічну або біологічну зброю то як це Американці допусти щоб воно літало над Америкою декілька днів поспіль...доречі це поганий приклад для всіх й*бнутих країн які почнуть запускати такі собі аеростати куда завгодно...це все результат затягування війни проти кацапії
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04.02.2023 22:50 Ответить
Якщо США не задавить Росію, то зараз повилазять всі диктаторські режими, бо бачать безнаказанність Росії.
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04.02.2023 22:51 Ответить
Вони бачать абсолютну слабкість Штатів, тому вилазять і нахабніють.
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04.02.2023 22:58 Ответить
сколько шаров теперь кацапы могут туда заслать?
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04.02.2023 23:06 Ответить
Я так бачу що китайці трохи ухуїли...То реостати запускають, то кацапам допомагають , а кажуть що ні...
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04.02.2023 22:54 Ответить
Реостати? - Може домкрати?
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04.02.2023 22:57 Ответить
Демократи....
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04.02.2023 23:00 Ответить
Ні, мабуть таки потенціометри.
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04.02.2023 23:08 Ответить
😂 👍👍👍
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05.02.2023 00:05 Ответить
Домкраты то врядли, они ж всегда стремительно падают, как волны.
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05.02.2023 02:29 Ответить
нема чого кожному гопнику "довірятися".
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04.02.2023 23:03 Ответить
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05.02.2023 00:07 Ответить
Усе вірно- і реостат і (А)еростат і траекторія польоту і напрямок удару...Батарея живлення- напруга у США...
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05.02.2023 00:28 Ответить
Данке шон, пане Ом. Ми тут ніц в електриці не петрали, а ви нас просвітили.
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05.02.2023 10:08 Ответить
Сбили воздушный шар. Молодцы. Теперь лохмотья ищите. Или кто то правда думает что в мире спутников которые видят кто где срет, китайцы шпионили с помощью воздушного шара?
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04.02.2023 23:00 Ответить
Может и не шпионили, а какуюнить заразу решили распылить, (ее же не видно, не слышно и не пахнет) типа короны. Комуняки - самая изуверская, подлая и опасная тварь на земле.
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04.02.2023 23:10 Ответить
Ну вообще-то не у всех спутники видят, кто где срёт. Вполне возможно, что у коммей спутники уровня чайник Витёк.
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05.02.2023 01:14 Ответить
Де насрала кацапня, всьому світу видно, хоч до 2014 року закривали на все очі, а дехто і зараз бачити не хоче.
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05.02.2023 08:46 Ответить
А помнится днем "эксперты" рассказывали что его сбить очень сложно. И вообще американцы будут его садить, что бы изучить подробнее.
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04.02.2023 23:00 Ответить
Икс перди
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04.02.2023 23:02 Ответить
Іксперди хай почитають, що совки Пауерса збили на висоті майже 30 км ще в 1960 році...
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04.02.2023 23:24 Ответить
Не, тут рассказывали типа аэростат ракеты не захватят, снаряды через него пролетают навылет и т.п.
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04.02.2023 23:40 Ответить
Висота була 20 км. Півтора десятки ракет випустили і збили.
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05.02.2023 00:40 Ответить
Предварительно сбив свой перехватчик, кстати.
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05.02.2023 02:30 Ответить
Не перехоплювач, а літак наведення.
Був такий режим наведення - з клапаном називався.
Спочатку попередня орієнтація ракети здійснювалася на свій літак наведення, який випромінював.
Потім літак вимикав передатчик і звалював, а ракета повинна була захопити ціль вже в безпосередній близькості.
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05.02.2023 07:47 Ответить
Ти теж один з тих икспердів.
Пауерса збили на висоті 20 км, восьмою ракетою, попередньо збивши ще й свій літак.
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05.02.2023 07:35 Ответить
Я знаю, що там у літак свій попали (Су-7 чи Су-9 ніби), але суть не в цьому, суть в тому, що це БУЛО 60 РОКІВ ТОМУ У ВІДСТАЛОМУ СОВКУ! У 21 сторіччі у США ******* засоби ППО без проблем дістають на 30 км...
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05.02.2023 09:35 Ответить
Ги, у відсталому совку тими С-75 при цьому було отруєно ще сотні людей, бо не було ще їх єдиної конструкції, а під цією назвою випускався добрий десяток різних ракет з надтоксичним топливом в тому числі.
До речі, група Дятлова теж постраждала, потрапивши здуру на випробувальний полігон.
А американці все робили для того, що б від падіння зонда ніхто не постраждав на землі.
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05.02.2023 09:44 Ответить
Це само собою, і не лише від С-75 потруїлися, причому різними гептилами-меланжами труїлися в Україні і після розпаду совка...
Але ж я не про це, я про те, що якщо навіть у совку С-200 в 70-х била на 40 км (принаймні, на папері), то у США у наш час тим більше є засоби для збиття аеростату
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05.02.2023 09:50 Ответить
Жданов, Грабський, Бізяєв, Люся?
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05.02.2023 01:12 Ответить
Черчилль об этом все сказал. Американцы перед тем как поступить правильно перепробуют всевозможные варианты.
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04.02.2023 23:11 Ответить
Дуже небезпечно розрісся на землі диктаторський розплідник, тепер бояться йому зайвий раз заїхати в рило. А якби кожну диктатуру знищували в зародку, як бур'ян на городі у дбайливого хазяїна, то таких загрозливих проблем зараз не було б. Всі ж прекрасно знають, що диктатура ні до чого доброго не приводить.
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04.02.2023 23:04 Ответить
У Туреччині, є ризик, що черговий диктатор "проростає".....
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05.02.2023 00:49 Ответить
Це він другий термін президентом? Як лишиться на третій, то 100% диктатура.
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05.02.2023 01:30 Ответить
В нас теж бур'ян проростає, вже третій рік ЗЕленіє, давно пора гербіцидом пройтися.
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05.02.2023 08:49 Ответить
Нам у себе видніше, ніж зі сторони. Я вже другий рік кажу, що наш чмонік це пуйло в кватраті. З нього замашки диктатора пруть як з "рога ізобілія", а таких тільки вперед ногами, інакше не вийде.
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05.02.2023 11:15 Ответить
а я еще помню экспертов, которые рассказывали что Штатам нечем сбить шарик на высоте 30 км, и они не хотят позориться, потому и не сбивают. Интересно во что пееробулись эти эксперты сегодня вечером?))
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04.02.2023 23:06 Ответить
Прочитала інфу від DEEP ,що на мосту біля Соледар орки зняти підбитий танк ЗСУ.....виробництво Туреччина. Хтось мене тут за турків і ії танки запитував...
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04.02.2023 23:11 Ответить
он продавался в военторге
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04.02.2023 23:38 Ответить
Орки зняли...🤦Вони завтра збиту біля Бахмута "Зірку смерті" знімуть. І що? Ви їм повірите?
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05.02.2023 00:03 Ответить
аеростат збили після того, як він перетнув важливі військові об'єкти. Цензор самозабанився після того як безглуздість його журналістів ніхто не зміг перетнути
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04.02.2023 23:12 Ответить
таке буває після "цінових стель"!!))
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05.02.2023 02:09 Ответить
Боже мой. Воздушный шарик сбили. Мировая сенсация. Куда там войне Украины с кацапнёй🤦.
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05.02.2023 00:01 Ответить
ОНИ УЖЕ 1000 ЛЕТ ТАКИЕ ШЛЮТ !!! ЛЮДИ УЖЕ НОВЫЕ ЗЕМЛИ ТАМ ИССЛЕДОВАЛИ !!! А ТЕ ВСЁ ШЛЮТ И ШЛЮТ... !?)
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05.02.2023 00:48 Ответить
ПРАВДА ОНИ ЕЩЁ И ЖЕСТОКИЕ !!! НО ПОСМОТРИМ ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ МАССОВОЕ УБИЙСТВО !?
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05.02.2023 00:53 Ответить
Могли збити його і раніше ,але дочекалися поки він пролітатиме
над Атлантичним океаном і знищили китайський аеростат - розвідник!

Респект американцям👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.02.2023 01:29 Ответить
США збили ймовірний китайський висотний аеростат-розвідник біля узбережжя Кароліни Джерело:

БАЙДЕН, МИ УКРАЇНЦІ ДУЖЕ ОБЕСПОКОЄНІ, ТАК І ЗНАЙ
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05.02.2023 02:13 Ответить
Ми знаємо.
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05.02.2023 02:31 Ответить
Це був сарказм, як що неясно.
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05.02.2023 10:03 Ответить
It was sarcasm, too. For absolutely fucking clueless.
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05.02.2023 17:51 Ответить
***** шастать.
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05.02.2023 02:30 Ответить
Аэростат солнце закрывал. Работать невозможно.
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05.02.2023 03:30 Ответить
😁
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05.02.2023 10:04 Ответить
Правильно что "приземлили" , а всякое говно начнет летать над суверенным государством.. Для этого и китайцы запустили чтобы проверить американское ПВО. на адеокватность. Первыий пролетел ... потом показались ешче два , как будто их запустилнад Бразилией.
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05.02.2023 03:31 Ответить
Досотрудничались. Где настоящие санкции против друзей московитов.
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05.02.2023 06:25 Ответить
А я верю что это заблудившийся погодный шарик. Для разведки у Китая есть спутники. Как всегда китайцы единственные кто ведет себя адекватно, даже в такой ситуации.
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05.02.2023 07:54 Ответить
Долго цацкались!
Старый маразматик везде ТОРМОЗИТ не только в вопросах поддержки Украины, главное уже, чтоб не помер (от старости) до победы Украины, а баба-дура и трусиха (что в паре на выборах шла с ним)!
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05.02.2023 08:22 Ответить
всё чётко: сбили над морем, чтобы содержимое гондолы меньше пострадало при ударе об воду, чем при жёстком приземлении
теперь аппаратуру выловят, высушат и расскажут нам о китайских планах
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05.02.2023 08:25 Ответить
Всі хто коментував цей випадок погано знають історію, коли Японія напала на США вони з своєї території запускали повітряні шари з вибухівкою, які повітряними масами заносило на територію США. Так от, від падіння одного з них в США, загинула одна людина. Тому зробили правильно, був би той зонд міжнародним, контрольованим, інша справа.
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05.02.2023 08:55 Ответить
...долеталась тварь узкоглазая...
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05.02.2023 09:47 Ответить
узкопленочные подахерели....
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05.02.2023 10:19 Ответить
Китай відпрацьовує свою частину угоди з РФ.
Зараз підніметься шум, що не можна постачати "Петріот" Україні, бо загроза США росте, а власне небо закривати треба....
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05.02.2023 10:21 Ответить
В результате поисков были найдены три школьных автобуса размером с китайский шар-шпион.
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05.02.2023 15:25 Ответить
 
 