РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13152 посетителя онлайн
Новости
9 483 60

США заявили, что китайский наблюдательный зонд нарушил суверенитет

китай,сша

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил руководителю канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, что появление китайского наблюдательного зонда в американском воздушном пространстве является нарушением суверенитета США.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен... провел телефонный разговор с руководителем канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, чтобы сообщить о решении отменить свою поездку в Китайскую Народную Республику из-за обнаруженного в воздушном пространстве США китайского воздушного шара, с которого совершалось скрытое наблюдение за объектами на американской территории", - говорится в заявлении.

Читайте также: Блинкен отменил визит в Пекин из-за скандала со "шпионскими" воздушными шарами

По словам Прайса, госсекретарь назвал появление наблюдательного зонда над Штатами "безответственным актом и явным нарушением суверенитета США и международного права, подорвавшего цель поездки".

Блинкен пояснил, что, учитывая это, было бы нецелесообразным сейчас посещать Пекин, в то же время подчеркнул, что США "привержены дипломатическим мероприятиям и поддержке открытых линий связи".

Читайте также: Китай следит за войной РФ против Украины и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения, - Столтенберг

Госсекретарь также выразил готовность посетить Пекин "как только позволят условия".

Напомним, ранее администрация президента США решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения, повисшего на большой высоте над ядерными объектами в штате Монтана.

Автор: 

Госдепартамент США (1827) Китай (2958) США (26564) шпионаж (1384) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Збили б його мовчки та і все.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:58
+10
Нечем сбивать. Ракета с самолета пролетает насквозь, а там десятки или даже сотни независимых камер, а не один сплошной баллон. Пули с земли не достают, радары с земли не достают для пассивной головки в ракете (та и аэростат может и не отражает радиоволны, которые пускают с земли). Нужна специальная высотная ракета, летящая на небольшой скорости, с высокоскоростной камерой (2 штуки, одна ближняя, друга с телеобъективом), которые по оптике попадут в аэростат и подорвут в момент прохода ракеты внутри корпуса. И заметили слишком поздно, уже стыдно сбивать с 5-10-го раза обычными ракетами.

Но в таких случаях обычно действуют иначе. Запускают крылатую стелс ракету без ядерной боеголовки в пустырь какой-то в Пекине. С фейерверком внутри для уничтожения корпуса и чипов. Дают понять, что если мы увидим еще 1 аэростат у нас, то вы получите уже настоящую ракету как ответный удар, ведь в вашем аэростате может быть ядерная бомба. Раз этого не делают, значит США выгодно выставить себя слабаками и балаболами, очевидно провоцируют Китай напасть на Тайвань, чтобы заставить американские и европейские компании, которые планировали строить в Тайване парочку заводов с производством чипов, побежали делать это в США. Байден и компания ничего не решают, решают доноры демократов и республиканцев через своих лоббируемых аналитиков, которые и поставляют план действий для политиков.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:06
+7
Щось промямлили,та й усе.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Збили б його мовчки та і все.
показать весь комментарий
04.02.2023 12:58 Ответить
і знову дивує бездіяльність ППО...
від тої кулі повинні були лише клапті розвіятися... десь...
показать весь комментарий
04.02.2023 13:04 Ответить
Пояснюю.
реальна практична стеля для військового реактивного літака із натяжкою 15 тис метрів.
Рекорд для пілотованого людиною аеростату ~ 45 тис метрів

Отже гармати не варіант.

Ракети із головками теплового наведення - не працюють, бо аеростат не виділяє тепла, а навіть ті що працюють на теплому повітрі виділяють не достатньо тепла.

Ракети що наводяться радаром - не працюють бо в аеростату не достатня маса і/чи об'єм металу аби його відстежити радаром вже не кажучу аби на нього навестись.

чесно кажучи - хз як його збивати окрім як лазером, та і тут - як навестись на маленьку кулю на відстані 50-100км??
показать весь комментарий
04.02.2023 14:16 Ответить
дуже цікавий момент..
якщо штати не можуть збити-відбуксувати-знищити таке "чудо"...то може пілказати нашим як відбомбордувати кремль??? для "наведения шороху" хочаб ))
показать весь комментарий
04.02.2023 14:26 Ответить
Хм а что, норм идея. Грузить такой аэростат снарядами и отправляешь в район кремля и устраиваешь небольшой шорох в "центре принятия решений". Если США не могут сбить такую херню,то кацапы подавно не смогут.
показать весь комментарий
04.02.2023 17:11 Ответить
мало того...начнут шарахать своими "панцырями" с крыш...или крышу прожгут-провалят или еще кудойто вжахнут (от криворукости руцкой и кривизны Земли ))))
показать весь комментарий
04.02.2023 17:17 Ответить
Легко делается беспилотным. А вот чтобы летел куда надо придется что то придумать, но думаю решается в современном мире. И можно хоть на стратегическую авиацию охотиться. Ей там не много надо, одного удачного попадания на самолёт вполне достаточно. Тем более есть управляемые бомбы.
показать весь комментарий
04.02.2023 17:31 Ответить
Нужно понимать, что такие шары (https://t.me/yigal_levin/40091) крайне сложно сбить. Например в 1998 году канадский метеозонд начал дрейфовать в воздушное пространство России. Истребители из Канады, Норвегии и Швеции безуспешно пытались его сбить. Два истребителя CF-18 Hornet ВВС Канады произвели более 1000 выстрелов из 20-мм пушки у берегов Ньюфаундленда, проделав в нем дыры, но этого было недостаточно, чтобы выпустить значительное количество газа, и шар продолжал дрейфовать. Не помог и залп из реактивных снарядов, так как осколочно-фугасные снаряды просто пролетали сквозь шар, не детонируя.

@yigal_levin
https://t.me/yigal_levin/40093
показать весь комментарий
04.02.2023 13:05 Ответить
ну и чем все закончилось?
показать весь комментарий
04.02.2023 15:42 Ответить
Нечем сбивать. Ракета с самолета пролетает насквозь, а там десятки или даже сотни независимых камер, а не один сплошной баллон. Пули с земли не достают, радары с земли не достают для пассивной головки в ракете (та и аэростат может и не отражает радиоволны, которые пускают с земли). Нужна специальная высотная ракета, летящая на небольшой скорости, с высокоскоростной камерой (2 штуки, одна ближняя, друга с телеобъективом), которые по оптике попадут в аэростат и подорвут в момент прохода ракеты внутри корпуса. И заметили слишком поздно, уже стыдно сбивать с 5-10-го раза обычными ракетами.

Но в таких случаях обычно действуют иначе. Запускают крылатую стелс ракету без ядерной боеголовки в пустырь какой-то в Пекине. С фейерверком внутри для уничтожения корпуса и чипов. Дают понять, что если мы увидим еще 1 аэростат у нас, то вы получите уже настоящую ракету как ответный удар, ведь в вашем аэростате может быть ядерная бомба. Раз этого не делают, значит США выгодно выставить себя слабаками и балаболами, очевидно провоцируют Китай напасть на Тайвань, чтобы заставить американские и европейские компании, которые планировали строить в Тайване парочку заводов с производством чипов, побежали делать это в США. Байден и компания ничего не решают, решают доноры демократов и республиканцев через своих лоббируемых аналитиков, которые и поставляют план действий для политиков.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:06 Ответить
Подлететь и пушкой с самолета расстрелять, не фантазируй)
показать весь комментарий
04.02.2023 15:22 Ответить
MH17 з Бука збили якось
показать весь комментарий
04.02.2023 15:27 Ответить
https://www.ukr.net/news/details/world/95570865.html Начальник Генерального штабу генерал Марк Міллі та командувач NORAD генерал Ван Херк порадили не атакувати повітряну кулю через ризик, який може виникнути при падінні осколків".
показать весь комментарий
04.02.2023 13:15 Ответить
Можна було збити коли куля увійшла в повітряний простір над територіальними водами США.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:20 Ответить
Беріть кулю на абордаж та тягніть на землю.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:20 Ответить
І кому на макітру впадуть ті уламки?
показать весь комментарий
04.02.2023 13:19 Ответить
Да, обнаглели китайцы, вводите американцы новые санкции против парашки )))
показать весь комментарий
04.02.2023 13:00 Ответить
Щось промямлили,та й усе.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:01 Ответить
Це збіговисько імпотентів та боягузів, яке називається ам. адміністрацією, більше ні на що не здатне.
Вони лише безпорадно белькочуть.

І це вже всім зрозуміло. Наслідки сповна зараз відчуває на собі Україна.
Далі буде "веселіше" в цілому світі.

Про це писалося розумними людьми одразу після "перемоги" "святого" ... А недолугі голосно раділи.

Слабакам та тупарям не місце в політиці. Ті, хто якби є (хоча це на очах перетворюється на - були) оплотом західної цивілізації, стрімко втрачають - насправді, вже втратили - свої позиції і свою роль у збереженні світого порядку. Цією роллю вони дуже пишалися.

А тепер їх шпиняють і шпинятимуть далі. Сильніше і дошкульніше. "Діячі" все одно безпорадно ковтають і втираються кожного разу.

Це вже не перший зонд, були попередні повідомлення.

Ні, ще одну війну вони розв'язати можуть (Китай), хоча "герої" замахнулися на три (+Іран та Пн. Корея). Після ганебної втечі з Афгану це виглядає особливо "епічно", в смислі - комічно.

Прихід цих притирків до влади - катастрофа. І про це теж писали розумні люди (в їхніх сусідів - те саме з 2015). Руйнують свою країну. І наслідком цього є те, що світ летить у прірву.

До речі, "великі" пустопорожні "діячі" вже програли геополітично і стратегічно (москалі верещать, що відбувається те, що вимагало х**ло - створення багатополярного світу, а не існування однополярного, і механізмів безпеки більше не існує, крім наявності ядерної зброї) і, повторюся, поставили світ на межу глобальної катастрофи та воєн.

Але лівацьке падлюччя цього не усвідомлює. Воно зайняте гендерами та лгбт, блм, цензурою, розпилюванням бабок і т.д. Власне, їхня мета - протилежна зміцненню держави.
показать весь комментарий
04.02.2023 17:34 Ответить
А завалть його духу не хватило, от тоді б і докази були б, а так чергове занепокоєння!
показать весь комментарий
04.02.2023 13:04 Ответить
А прочитати, що написали зверху мізків не хватило?
показать весь комментарий
04.02.2023 13:09 Ответить
А я і не думав, що в Штатах дураки і грубіяни єсть!
Коли таки да, єсть!
показать весь комментарий
04.02.2023 16:15 Ответить
кита й каже шо вони порушили коли та бабця прилітала, тепер ті кажуть шо вони порушили...1:1 получається. можна розходитися......якщо порушили то чому не збили його на підльоті?
показать весь комментарий
04.02.2023 13:08 Ответить
Уже внаглую действуют

А что Канада молчит?
показать весь комментарий
04.02.2023 13:14 Ответить
Завжди дивувався рішучості та незламності Ізраїлю. Є небезпека - вйє....шили" по Палестині, чи Сірії, чи Ірану і все. Без лишніх дискусій. І це маленька держава в оточенні фактично ворогів, і без роздумів. Це прояв сили і рішучості і це має бути прикладом для нас бо ми в оточенні ворогів на процентів 60 периметру.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:16 Ответить
Якби США дійсн стояли у нас за плечима, як це є з Ізраілем, то ми могли би бути схожими. Але це, нажаль, не так наразі.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:23 Ответить
ЯО добавляет решимости

Особенно когда у противника его нет
показать весь комментарий
04.02.2023 13:28 Ответить
На якому місці у рейтингу Армій світу знаходиться Армія Палестини?
показать весь комментарий
04.02.2023 14:05 Ответить
Ця куля ніякої "шпигунської" місії не несе, бо китайози мають змогу запускати десятки супутників на рік, а от медійного шуму наробить багато.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:17 Ответить
труханов-підор
показать весь комментарий
04.02.2023 13:23 Ответить
Хіба не можна було той дирижабль акуратно посадити, дослідити, а потім робити (або не робити) заяви?

Що як це справді метеорологічний дирижабль?
показать весь комментарий
04.02.2023 13:41 Ответить
Ага метеорологічний, там вже другий літає
показать весь комментарий
04.02.2023 13:44 Ответить
Нехай би американці підлетіли до тої кулі на своїй кулі, зачепили б яким гаком, та й посунули б, куди треба. І так, труханов - підор.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:41 Ответить
В МИД Китая ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин после скандала с китайскими шарами-шпионами. Там назвали такой шаг "чисто внутренним делом американской стороны."
"Мы не намерены нарушать и никогда не нарушали территорию или воздушное пространство какой-либо суверенной страны. Некоторые политики и СМИ в США раздули это, чтобы атаковать и дискредитировать Китай", - говорится в сообщении.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:46 Ответить
китай і росія, як союзник, готуються до третьої світової, Україна перша жертва, в їх планах.
показать весь комментарий
04.02.2023 13:49 Ответить
Не усе так просто, як здається на перший погляд... Усе це на фоні передачі Україні танків і зброї...Попередження? Я у цьому не сумніваюсь...
показать весь комментарий
04.02.2023 13:53 Ответить
Не думаю, що у світового товариства немає методів повернути Китай у часи коли вони горобців всіх з'їли.
показать весь комментарий
04.02.2023 14:29 Ответить
А чого ж ти тут висрався тоді?
показать весь комментарий
04.02.2023 16:36 Ответить
Пробачаюсь за невдалий комент. З повагою.
показать весь комментарий
04.02.2023 16:57 Ответить
Пока Китай мог ответить только тысячным китайским серьёзным предупреждением, над Китаем летали разведывательные самолёты США. Не повторяется ли сегодня зеркально та ситуация?
показать весь комментарий
04.02.2023 15:07 Ответить
Я якби там була причеплена атомна бомба?
показать весь комментарий
04.02.2023 15:22 Ответить
Це ще пів біди...Є ще така зброя як біологічна...Фільми про зомбі бачили?
показать весь комментарий
04.02.2023 15:30 Ответить
Япоці таке пробували у 2-гу світову - пускали на США повітряні кулі з біологічною зброєю. Але був облом. Докуметалка про це є.
показать весь комментарий
04.02.2023 18:20 Ответить
То коли це було, шановний...Технології не стоять на місці.
показать весь комментарий
04.02.2023 18:34 Ответить
в ответ на порушення суверенітету США всего лишь грозно отменяет поездку чиновника в китай??? мда.....
показать весь комментарий
04.02.2023 15:45 Ответить
...На самом деле ни одна сторона никогда не объявляла о визите (Блинкена в Китай - ред.). Это дело США принимать решения и мы уважаем его", - указано в уведомлении.
показать весь комментарий
04.02.2023 16:49 Ответить
Нагадаємо, раніше адміністрація президента США вирішила
показать весь комментарий
04.02.2023 16:51 Ответить
То це вже після інценденту...Китай заявляє що про поїздку Блінкена - ні слухом, ні духом...
показать весь комментарий
04.02.2023 17:01 Ответить
Значит, нужен дирижабль, работающий на тех же высотах, но управляемый и тихоходный.
Маю час та наснагу.
показать весь комментарий
04.02.2023 15:48 Ответить
Можу допомогти у розробці безшумного двигуна...( Smirt)
показать весь комментарий
04.02.2023 16:43 Ответить
З висоти 20-40 км шум доноситься не дуже.
показать весь комментарий
04.02.2023 18:12 Ответить
Справа у тому, що цей двигун абсолютно безшумний, так- як у ньому немає механізмів... В основу закладені зустрічні електромагнітні поля (технологія Smirt)...
показать весь комментарий
04.02.2023 18:21 Ответить
Потрібна ракета від SpaceX з боєкомплектом, який підірветься у певний момент.

P.S. Я в цьому не профі. Просто ідея.
показать весь комментарий
04.02.2023 17:08 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2023 19:48 Ответить
США частково закрили повітряний простір у двох штатах, імовірно, там збиватимуть китайську повітряну кулю, - журналіст ABC News Сем Суіні.

"Федеральне управління цивільної авіації США закрило 3 аеропорти і повітряний простір у деяких районах Північної і Південної Кароліни з "міркувань національної безпеки".
(Президент США Джо) Байден заявив, що "ми подбаємо про це", маючи на увазі китайську повітряну кулю", - пише журналіст.

ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати хочуть збити кулю над морем, щоб дістати і дослідити.
показать весь комментарий
04.02.2023 21:14 Ответить
 
 