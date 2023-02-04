США заявили, что китайский наблюдательный зонд нарушил суверенитет
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил руководителю канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, что появление китайского наблюдательного зонда в американском воздушном пространстве является нарушением суверенитета США.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Государственный секретарь Энтони Блинкен... провел телефонный разговор с руководителем канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, чтобы сообщить о решении отменить свою поездку в Китайскую Народную Республику из-за обнаруженного в воздушном пространстве США китайского воздушного шара, с которого совершалось скрытое наблюдение за объектами на американской территории", - говорится в заявлении.
По словам Прайса, госсекретарь назвал появление наблюдательного зонда над Штатами "безответственным актом и явным нарушением суверенитета США и международного права, подорвавшего цель поездки".
Блинкен пояснил, что, учитывая это, было бы нецелесообразным сейчас посещать Пекин, в то же время подчеркнул, что США "привержены дипломатическим мероприятиям и поддержке открытых линий связи".
Госсекретарь также выразил готовность посетить Пекин "как только позволят условия".
Напомним, ранее администрация президента США решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения, повисшего на большой высоте над ядерными объектами в штате Монтана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
від тої кулі повинні були лише клапті розвіятися... десь...
реальна практична стеля для військового реактивного літака із натяжкою 15 тис метрів.
Рекорд для пілотованого людиною аеростату ~ 45 тис метрів
Отже гармати не варіант.
Ракети із головками теплового наведення - не працюють, бо аеростат не виділяє тепла, а навіть ті що працюють на теплому повітрі виділяють не достатньо тепла.
Ракети що наводяться радаром - не працюють бо в аеростату не достатня маса і/чи об'єм металу аби його відстежити радаром вже не кажучу аби на нього навестись.
чесно кажучи - хз як його збивати окрім як лазером, та і тут - як навестись на маленьку кулю на відстані 50-100км??
якщо штати не можуть збити-відбуксувати-знищити таке "чудо"...то може пілказати нашим як відбомбордувати кремль??? для "наведения шороху" хочаб ))
@yigal_levin
https://t.me/yigal_levin/40093
Но в таких случаях обычно действуют иначе. Запускают крылатую стелс ракету без ядерной боеголовки в пустырь какой-то в Пекине. С фейерверком внутри для уничтожения корпуса и чипов. Дают понять, что если мы увидим еще 1 аэростат у нас, то вы получите уже настоящую ракету как ответный удар, ведь в вашем аэростате может быть ядерная бомба. Раз этого не делают, значит США выгодно выставить себя слабаками и балаболами, очевидно провоцируют Китай напасть на Тайвань, чтобы заставить американские и европейские компании, которые планировали строить в Тайване парочку заводов с производством чипов, побежали делать это в США. Байден и компания ничего не решают, решают доноры демократов и республиканцев через своих лоббируемых аналитиков, которые и поставляют план действий для политиков.
Вони лише безпорадно белькочуть.
І це вже всім зрозуміло. Наслідки сповна зараз відчуває на собі Україна.
Далі буде "веселіше" в цілому світі.
Про це писалося розумними людьми одразу після "перемоги" "святого" ... А недолугі голосно раділи.
Слабакам та тупарям не місце в політиці. Ті, хто якби є (хоча це на очах перетворюється на - були) оплотом західної цивілізації, стрімко втрачають - насправді, вже втратили - свої позиції і свою роль у збереженні світого порядку. Цією роллю вони дуже пишалися.
А тепер їх шпиняють і шпинятимуть далі. Сильніше і дошкульніше. "Діячі" все одно безпорадно ковтають і втираються кожного разу.
Це вже не перший зонд, були попередні повідомлення.
Ні, ще одну війну вони розв'язати можуть (Китай), хоча "герої" замахнулися на три (+Іран та Пн. Корея). Після ганебної втечі з Афгану це виглядає особливо "епічно", в смислі - комічно.
Прихід цих притирків до влади - катастрофа. І про це теж писали розумні люди (в їхніх сусідів - те саме з 2015). Руйнують свою країну. І наслідком цього є те, що світ летить у прірву.
До речі, "великі" пустопорожні "діячі" вже програли геополітично і стратегічно (москалі верещать, що відбувається те, що вимагало х**ло - створення багатополярного світу, а не існування однополярного, і механізмів безпеки більше не існує, крім наявності ядерної зброї) і, повторюся, поставили світ на межу глобальної катастрофи та воєн.
Але лівацьке падлюччя цього не усвідомлює. Воно зайняте гендерами та лгбт, блм, цензурою, розпилюванням бабок і т.д. Власне, їхня мета - протилежна зміцненню держави.
Коли таки да, єсть!
А что Канада молчит?
Особенно когда у противника его нет
Що як це справді метеорологічний дирижабль?
"Мы не намерены нарушать и никогда не нарушали территорию или воздушное пространство какой-либо суверенной страны. Некоторые политики и СМИ в США раздули это, чтобы атаковать и дискредитировать Китай", - говорится в сообщении.
Маю час та наснагу.
P.S. Я в цьому не профі. Просто ідея.
"Федеральне управління цивільної авіації США закрило 3 аеропорти і повітряний простір у деяких районах Північної і Південної Кароліни з "міркувань національної безпеки".
(Президент США Джо) Байден заявив, що "ми подбаємо про це", маючи на увазі китайську повітряну кулю", - пише журналіст.
ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати хочуть збити кулю над морем, щоб дістати і дослідити.