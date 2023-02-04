США заявили, что китайский наблюдательный зонд нарушил суверенитет

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил руководителю канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, что появление китайского наблюдательного зонда в американском воздушном пространстве является нарушением суверенитета США.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен... провел телефонный разговор с руководителем канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, чтобы сообщить о решении отменить свою поездку в Китайскую Народную Республику из-за обнаруженного в воздушном пространстве США китайского воздушного шара, с которого совершалось скрытое наблюдение за объектами на американской территории", - говорится в заявлении.

Читайте также: Блинкен отменил визит в Пекин из-за скандала со "шпионскими" воздушными шарами

По словам Прайса, госсекретарь назвал появление наблюдательного зонда над Штатами "безответственным актом и явным нарушением суверенитета США и международного права, подорвавшего цель поездки".

Блинкен пояснил, что, учитывая это, было бы нецелесообразным сейчас посещать Пекин, в то же время подчеркнул, что США "привержены дипломатическим мероприятиям и поддержке открытых линий связи".

Читайте также: Китай следит за войной РФ против Украины и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения, - Столтенберг

Госсекретарь также выразил готовность посетить Пекин "как только позволят условия".

Напомним, ранее администрация президента США решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения, повисшего на большой высоте над ядерными объектами в штате Монтана.