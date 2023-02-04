США заявили, що китайський спостережний зонд порушив суверенітет

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив керівнику канцелярії Центральної комісії з закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї, що поява китайського спостережного зонда в американському повітряному просторі є порушенням суверенітету США.

Про це йдеться в заяві прессекретаря Державного департаменту США Неда Прайса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Державний секретар Ентоні Блінкен ... провів телефонну розмову з керівником канцелярії Центральної комісії з закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї, щоб повідомити про рішення скасувати свою поїздку до Китайської Народної Республіки через виявлену в повітряному просторі США китайську повітряну кулю, з якої здійснювалось приховане спостереження за об’єктами на американській території", - йдеться в заяві.

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За словами Прайса, держсекретар назвав появу спостережного зонда над Штатами "безвідповідальним актом і явним порушенням суверенітету США та міжнародного права, яке підірвало мету поїздки".

Блінкен пояснив, що з огляду на це було б недоцільним зараз відвідувати Пекін, водночас підкреслив, що США "віддані дипломатичним заходам і підтримці відкритих ліній зв’язку".

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Держсекретар також висловив готовність відвідати Пекін "щойно дозволять умови".

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження, яка зависла на великій висоті над ядерними об’єктами у штаті Монтана.