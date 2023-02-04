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Новини
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США заявили, що китайський спостережний зонд порушив суверенітет

китай,сша

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив керівнику канцелярії Центральної комісії з закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї, що поява китайського спостережного зонда в американському повітряному просторі є порушенням суверенітету США.

Про це йдеться в заяві прессекретаря Державного департаменту США Неда Прайса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Державний секретар Ентоні Блінкен ... провів телефонну розмову з керівником канцелярії Центральної комісії з закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї, щоб повідомити про рішення скасувати свою поїздку до Китайської Народної Республіки через виявлену в повітряному просторі США китайську повітряну кулю, з якої здійснювалось приховане спостереження за об’єктами на американській території", - йдеться в заяві.

Читайте: Блінкен скасував візит до Пекіна через скандал зі "шпигунськими" повітряними кулями

За словами Прайса, держсекретар назвав появу спостережного зонда над Штатами "безвідповідальним актом і явним порушенням суверенітету США та міжнародного права, яке підірвало мету поїздки".

Блінкен пояснив, що з огляду на це було б недоцільним зараз відвідувати Пекін, водночас підкреслив, що США "віддані дипломатичним заходам і підтримці відкритих ліній зв’язку".

Також читайте: Китай планує військове вторгнення на Тайвань до 2027 року, - директор ЦРУ Бернс

Держсекретар також висловив готовність відвідати Пекін "щойно дозволять умови".

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження, яка зависла на великій висоті над ядерними об’єктами у штаті Монтана.

Автор: 

Держдепартамент США (1624) Китай (4573) США (22713) шпигунство (989) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+14
Збили б його мовчки та і все.
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04.02.2023 12:58
+10
Нечем сбивать. Ракета с самолета пролетает насквозь, а там десятки или даже сотни независимых камер, а не один сплошной баллон. Пули с земли не достают, радары с земли не достают для пассивной головки в ракете (та и аэростат может и не отражает радиоволны, которые пускают с земли). Нужна специальная высотная ракета, летящая на небольшой скорости, с высокоскоростной камерой (2 штуки, одна ближняя, друга с телеобъективом), которые по оптике попадут в аэростат и подорвут в момент прохода ракеты внутри корпуса. И заметили слишком поздно, уже стыдно сбивать с 5-10-го раза обычными ракетами.

Но в таких случаях обычно действуют иначе. Запускают крылатую стелс ракету без ядерной боеголовки в пустырь какой-то в Пекине. С фейерверком внутри для уничтожения корпуса и чипов. Дают понять, что если мы увидим еще 1 аэростат у нас, то вы получите уже настоящую ракету как ответный удар, ведь в вашем аэростате может быть ядерная бомба. Раз этого не делают, значит США выгодно выставить себя слабаками и балаболами, очевидно провоцируют Китай напасть на Тайвань, чтобы заставить американские и европейские компании, которые планировали строить в Тайване парочку заводов с производством чипов, побежали делать это в США. Байден и компания ничего не решают, решают доноры демократов и республиканцев через своих лоббируемых аналитиков, которые и поставляют план действий для политиков.
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04.02.2023 13:06
+7
Щось промямлили,та й усе.
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04.02.2023 13:01
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Збили б його мовчки та і все.
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04.02.2023 12:58 Відповісти
і знову дивує бездіяльність ППО...
від тої кулі повинні були лише клапті розвіятися... десь...
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04.02.2023 13:04 Відповісти
Пояснюю.
реальна практична стеля для військового реактивного літака із натяжкою 15 тис метрів.
Рекорд для пілотованого людиною аеростату ~ 45 тис метрів

Отже гармати не варіант.

Ракети із головками теплового наведення - не працюють, бо аеростат не виділяє тепла, а навіть ті що працюють на теплому повітрі виділяють не достатньо тепла.

Ракети що наводяться радаром - не працюють бо в аеростату не достатня маса і/чи об'єм металу аби його відстежити радаром вже не кажучу аби на нього навестись.

чесно кажучи - хз як його збивати окрім як лазером, та і тут - як навестись на маленьку кулю на відстані 50-100км??
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04.02.2023 14:16 Відповісти
дуже цікавий момент..
якщо штати не можуть збити-відбуксувати-знищити таке "чудо"...то може пілказати нашим як відбомбордувати кремль??? для "наведения шороху" хочаб ))
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04.02.2023 14:26 Відповісти
Хм а что, норм идея. Грузить такой аэростат снарядами и отправляешь в район кремля и устраиваешь небольшой шорох в "центре принятия решений". Если США не могут сбить такую херню,то кацапы подавно не смогут.
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04.02.2023 17:11 Відповісти
мало того...начнут шарахать своими "панцырями" с крыш...или крышу прожгут-провалят или еще кудойто вжахнут (от криворукости руцкой и кривизны Земли ))))
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04.02.2023 17:17 Відповісти
Легко делается беспилотным. А вот чтобы летел куда надо придется что то придумать, но думаю решается в современном мире. И можно хоть на стратегическую авиацию охотиться. Ей там не много надо, одного удачного попадания на самолёт вполне достаточно. Тем более есть управляемые бомбы.
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04.02.2023 17:31 Відповісти
Нужно понимать, что такие шары (https://t.me/yigal_levin/40091) крайне сложно сбить. Например в 1998 году канадский метеозонд начал дрейфовать в воздушное пространство России. Истребители из Канады, Норвегии и Швеции безуспешно пытались его сбить. Два истребителя CF-18 Hornet ВВС Канады произвели более 1000 выстрелов из 20-мм пушки у берегов Ньюфаундленда, проделав в нем дыры, но этого было недостаточно, чтобы выпустить значительное количество газа, и шар продолжал дрейфовать. Не помог и залп из реактивных снарядов, так как осколочно-фугасные снаряды просто пролетали сквозь шар, не детонируя.

@yigal_levin
https://t.me/yigal_levin/40093
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04.02.2023 13:05 Відповісти
ну и чем все закончилось?
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04.02.2023 15:42 Відповісти
Нечем сбивать. Ракета с самолета пролетает насквозь, а там десятки или даже сотни независимых камер, а не один сплошной баллон. Пули с земли не достают, радары с земли не достают для пассивной головки в ракете (та и аэростат может и не отражает радиоволны, которые пускают с земли). Нужна специальная высотная ракета, летящая на небольшой скорости, с высокоскоростной камерой (2 штуки, одна ближняя, друга с телеобъективом), которые по оптике попадут в аэростат и подорвут в момент прохода ракеты внутри корпуса. И заметили слишком поздно, уже стыдно сбивать с 5-10-го раза обычными ракетами.

Но в таких случаях обычно действуют иначе. Запускают крылатую стелс ракету без ядерной боеголовки в пустырь какой-то в Пекине. С фейерверком внутри для уничтожения корпуса и чипов. Дают понять, что если мы увидим еще 1 аэростат у нас, то вы получите уже настоящую ракету как ответный удар, ведь в вашем аэростате может быть ядерная бомба. Раз этого не делают, значит США выгодно выставить себя слабаками и балаболами, очевидно провоцируют Китай напасть на Тайвань, чтобы заставить американские и европейские компании, которые планировали строить в Тайване парочку заводов с производством чипов, побежали делать это в США. Байден и компания ничего не решают, решают доноры демократов и республиканцев через своих лоббируемых аналитиков, которые и поставляют план действий для политиков.
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04.02.2023 13:06 Відповісти
Подлететь и пушкой с самолета расстрелять, не фантазируй)
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04.02.2023 15:22 Відповісти
MH17 з Бука збили якось
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04.02.2023 15:27 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/world/95570865.html Начальник Генерального штабу генерал Марк Міллі та командувач NORAD генерал Ван Херк порадили не атакувати повітряну кулю через ризик, який може виникнути при падінні осколків".
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04.02.2023 13:15 Відповісти
Можна було збити коли куля увійшла в повітряний простір над територіальними водами США.
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04.02.2023 13:20 Відповісти
Беріть кулю на абордаж та тягніть на землю.
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04.02.2023 13:20 Відповісти
І кому на макітру впадуть ті уламки?
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04.02.2023 13:19 Відповісти
Да, обнаглели китайцы, вводите американцы новые санкции против парашки )))
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04.02.2023 13:00 Відповісти
Щось промямлили,та й усе.
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04.02.2023 13:01 Відповісти
Це збіговисько імпотентів та боягузів, яке називається ам. адміністрацією, більше ні на що не здатне.
Вони лише безпорадно белькочуть.

І це вже всім зрозуміло. Наслідки сповна зараз відчуває на собі Україна.
Далі буде "веселіше" в цілому світі.

Про це писалося розумними людьми одразу після "перемоги" "святого" ... А недолугі голосно раділи.

Слабакам та тупарям не місце в політиці. Ті, хто якби є (хоча це на очах перетворюється на - були) оплотом західної цивілізації, стрімко втрачають - насправді, вже втратили - свої позиції і свою роль у збереженні світого порядку. Цією роллю вони дуже пишалися.

А тепер їх шпиняють і шпинятимуть далі. Сильніше і дошкульніше. "Діячі" все одно безпорадно ковтають і втираються кожного разу.

Це вже не перший зонд, були попередні повідомлення.

Ні, ще одну війну вони розв'язати можуть (Китай), хоча "герої" замахнулися на три (+Іран та Пн. Корея). Після ганебної втечі з Афгану це виглядає особливо "епічно", в смислі - комічно.

Прихід цих притирків до влади - катастрофа. І про це теж писали розумні люди (в їхніх сусідів - те саме з 2015). Руйнують свою країну. І наслідком цього є те, що світ летить у прірву.

До речі, "великі" пустопорожні "діячі" вже програли геополітично і стратегічно (москалі верещать, що відбувається те, що вимагало х**ло - створення багатополярного світу, а не існування однополярного, і механізмів безпеки більше не існує, крім наявності ядерної зброї) і, повторюся, поставили світ на межу глобальної катастрофи та воєн.

Але лівацьке падлюччя цього не усвідомлює. Воно зайняте гендерами та лгбт, блм, цензурою, розпилюванням бабок і т.д. Власне, їхня мета - протилежна зміцненню держави.
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04.02.2023 17:34 Відповісти
А завалть його духу не хватило, от тоді б і докази були б, а так чергове занепокоєння!
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04.02.2023 13:04 Відповісти
А прочитати, що написали зверху мізків не хватило?
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04.02.2023 13:09 Відповісти
А я і не думав, що в Штатах дураки і грубіяни єсть!
Коли таки да, єсть!
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04.02.2023 16:15 Відповісти
кита й каже шо вони порушили коли та бабця прилітала, тепер ті кажуть шо вони порушили...1:1 получається. можна розходитися......якщо порушили то чому не збили його на підльоті?
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04.02.2023 13:08 Відповісти
Уже внаглую действуют

А что Канада молчит?
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04.02.2023 13:14 Відповісти
Завжди дивувався рішучості та незламності Ізраїлю. Є небезпека - вйє....шили" по Палестині, чи Сірії, чи Ірану і все. Без лишніх дискусій. І це маленька держава в оточенні фактично ворогів, і без роздумів. Це прояв сили і рішучості і це має бути прикладом для нас бо ми в оточенні ворогів на процентів 60 периметру.
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04.02.2023 13:16 Відповісти
Якби США дійсн стояли у нас за плечима, як це є з Ізраілем, то ми могли би бути схожими. Але це, нажаль, не так наразі.
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04.02.2023 13:23 Відповісти
ЯО добавляет решимости

Особенно когда у противника его нет
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04.02.2023 13:28 Відповісти
На якому місці у рейтингу Армій світу знаходиться Армія Палестини?
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04.02.2023 14:05 Відповісти
Ця куля ніякої "шпигунської" місії не несе, бо китайози мають змогу запускати десятки супутників на рік, а от медійного шуму наробить багато.
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04.02.2023 13:17 Відповісти
труханов-підор
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04.02.2023 13:23 Відповісти
Хіба не можна було той дирижабль акуратно посадити, дослідити, а потім робити (або не робити) заяви?

Що як це справді метеорологічний дирижабль?
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04.02.2023 13:41 Відповісти
Ага метеорологічний, там вже другий літає
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04.02.2023 13:44 Відповісти
Нехай би американці підлетіли до тої кулі на своїй кулі, зачепили б яким гаком, та й посунули б, куди треба. І так, труханов - підор.
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04.02.2023 13:41 Відповісти
В МИД Китая ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин после скандала с китайскими шарами-шпионами. Там назвали такой шаг "чисто внутренним делом американской стороны."
"Мы не намерены нарушать и никогда не нарушали территорию или воздушное пространство какой-либо суверенной страны. Некоторые политики и СМИ в США раздули это, чтобы атаковать и дискредитировать Китай", - говорится в сообщении.
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04.02.2023 13:46 Відповісти
китай і росія, як союзник, готуються до третьої світової, Україна перша жертва, в їх планах.
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04.02.2023 13:49 Відповісти
Не усе так просто, як здається на перший погляд... Усе це на фоні передачі Україні танків і зброї...Попередження? Я у цьому не сумніваюсь...
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04.02.2023 13:53 Відповісти
Не думаю, що у світового товариства немає методів повернути Китай у часи коли вони горобців всіх з'їли.
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04.02.2023 14:29 Відповісти
А чого ж ти тут висрався тоді?
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04.02.2023 16:36 Відповісти
Пробачаюсь за невдалий комент. З повагою.
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04.02.2023 16:57 Відповісти
Пока Китай мог ответить только тысячным китайским серьёзным предупреждением, над Китаем летали разведывательные самолёты США. Не повторяется ли сегодня зеркально та ситуация?
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04.02.2023 15:07 Відповісти
Я якби там була причеплена атомна бомба?
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04.02.2023 15:22 Відповісти
Це ще пів біди...Є ще така зброя як біологічна...Фільми про зомбі бачили?
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04.02.2023 15:30 Відповісти
Япоці таке пробували у 2-гу світову - пускали на США повітряні кулі з біологічною зброєю. Але був облом. Докуметалка про це є.
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04.02.2023 18:20 Відповісти
То коли це було, шановний...Технології не стоять на місці.
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04.02.2023 18:34 Відповісти
в ответ на порушення суверенітету США всего лишь грозно отменяет поездку чиновника в китай??? мда.....
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04.02.2023 15:45 Відповісти
...На самом деле ни одна сторона никогда не объявляла о визите (Блинкена в Китай - ред.). Это дело США принимать решения и мы уважаем его", - указано в уведомлении.
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04.02.2023 16:49 Відповісти
Нагадаємо, раніше адміністрація президента США вирішила
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04.02.2023 16:51 Відповісти
То це вже після інценденту...Китай заявляє що про поїздку Блінкена - ні слухом, ні духом...
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04.02.2023 17:01 Відповісти
Значит, нужен дирижабль, работающий на тех же высотах, но управляемый и тихоходный.
Маю час та наснагу.
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04.02.2023 15:48 Відповісти
Можу допомогти у розробці безшумного двигуна...( Smirt)
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04.02.2023 16:43 Відповісти
З висоти 20-40 км шум доноситься не дуже.
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04.02.2023 18:12 Відповісти
Справа у тому, що цей двигун абсолютно безшумний, так- як у ньому немає механізмів... В основу закладені зустрічні електромагнітні поля (технологія Smirt)...
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04.02.2023 18:21 Відповісти
Потрібна ракета від SpaceX з боєкомплектом, який підірветься у певний момент.

P.S. Я в цьому не профі. Просто ідея.
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04.02.2023 17:08 Відповісти
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04.02.2023 19:48 Відповісти
США частково закрили повітряний простір у двох штатах, імовірно, там збиватимуть китайську повітряну кулю, - журналіст ABC News Сем Суіні.

"Федеральне управління цивільної авіації США закрило 3 аеропорти і повітряний простір у деяких районах Північної і Південної Кароліни з "міркувань національної безпеки".
(Президент США Джо) Байден заявив, що "ми подбаємо про це", маючи на увазі китайську повітряну кулю", - пише журналіст.

ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати хочуть збити кулю над морем, щоб дістати і дослідити.
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04.02.2023 21:14 Відповісти
 
 