США збили китайський аеростат-розвідник. ВIДЕО

США збили ймовірний китайський висотний аеростат-розвідник біля узбережжя Кароліни, зараз триває операція з пошуку уламків.

Про це повідомляє АР, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

NOW - U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE — Disclose.tv (@disclosetv) February 4, 2023

За даними інформагентства, аеростат збили після того, як він перетнув важливі військові об'єкти в Північній Америці.

У територіальних водах США в Атлантичному океані триває операція з вилучення уламків аеростату, який "був розміром із три шкільні автобуси".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США заявили, що китайський спостережний зонд порушив суверенітет

Раніше сьогодні президент США Джо Байден, коментуючи ситуацію, сказав: "Ми подбаємо про це".

Телевізійні кадри показали невеликий вибух, за яким стався спуск аеростату до води. Поблизу було помічено військові літаки США, а у воду відправили кораблі для проведення пошукової операції.

У США прагнули розрахувати час операції так, щоб зібрати якнайбільше уламків, перш ніж вони потонуть в океані.

Байден заявив, що місія зі збиття ймовірного китайського шпигунського аеростата була успішною, і що він наказав Пентагону збити його якнайшвидше, щойно це стане безпечно.