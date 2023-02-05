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Мобилизованные россияне отказываются участвовать в боевых действиях, - Генштаб

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Мобилизованные российские военнослужащие отказываются участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено около 600 человек указанной категории", - говорится в сообщении.

Смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 131 290 человек (+700 за сутки), 3220 танков, 2226 артсистем, 6405 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+11
Якщо відмовляються, з ким ми воюємо? Чому генштаб дає такі повідомлення?
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05.02.2023 08:30
+10
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05.02.2023 09:27
+8
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05.02.2023 08:10
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Когда контракты подписывали, нужно было не только в графу "Оплата" смотреть!
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05.02.2023 08:03 Ответить
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05.02.2023 09:27 Ответить
Відмовляються, то значить в розхід тих чмобів. не допрацьовують заград загони дон-дона. )
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05.02.2023 08:03 Ответить
треба кожному россіянину котрий здастсья у полон давати ящик горілки, та половина з здадутся, а як що два то ...
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05.02.2023 08:06 Ответить
і абонемент в аптеку за бояркою на місяць
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05.02.2023 08:12 Ответить
Два то для вищого командного складу.
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05.02.2023 10:02 Ответить
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05.02.2023 08:10 Ответить

На лаптестане "ясновидящие" и "пророки" всегда в цене были.
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05.02.2023 12:17 Ответить
Щось не віриться що в тих черепушках проблиски розуму з,явилися, мабуть непотріб якийся що і на "м'ясо" не годиться.
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05.02.2023 08:12 Ответить
розслаблятись не можна ворог пока воює і повільно наступає на Словянськ і на інших напрямках в Донецькій обл .
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05.02.2023 08:39 Ответить
Пора нового Ленина в опломбированном вагоне им прислать.
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05.02.2023 08:14 Ответить
Ты ято с дупных примеров живешь?
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05.02.2023 08:25 Ответить
Што?
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05.02.2023 08:29 Ответить
Не гріє . Де оголились іх позиціі.
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05.02.2023 08:25 Ответить
.... тю, а вроді в них є і пісня "какой ты нафиг танкист"
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05.02.2023 08:27 Ответить
Якщо відмовляються, з ким ми воюємо? Чому генштаб дає такі повідомлення?
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05.02.2023 08:30 Ответить
давай бе3 сарка3му
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05.02.2023 08:45 Ответить
з ким ми воюємо? ))
навіщо задавати такі безглузді питання .? Невже ж не зрозуміло що - поряд з тими хто відмовляється , є й такі котрі НЕ відмовляються , і їх значно більше . !
А Генштаб інформує суспільство про те що діється у стані ворога . І правильно й робить .
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05.02.2023 09:59 Ответить
А шо такое? Кадирівців в заградзагони вже нехватає?
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05.02.2023 09:02 Ответить
Олекса Лось ,Согласен, лучше разводить самок , затраты те же , а при сдаче в бордель, навар больше
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05.02.2023 09:32 Ответить
Нисколь не жалко ТУПОРЫЛЫХ ХОЛОПОВ, ибо сами терпели этот воровской режим подворетен питерских гопников (а то и поддерживали его), сами пришли в военкомат и отправились на фронт в чужую страну убивать и порабощать соседний народ.
ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА и от него зависит собственная судьба и жизнь (или скорая смерть) потомков, родных и близких. Каждый выбрал свою долю сам по своему уму или дурости (кончно, не без участия предков)!
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05.02.2023 09:43 Ответить
Ага , а якби ще повернути з-за кордону тих хто " злиняв" від мобілізації , а тепер повчає звідти - хто і що тут повинен робити , і кому і як - воювати , було б взагалі - круто .

До речі , твої фокуси - покуси теж вражають . Береш , вирізаєш із інфи редакторів слова - із Луганської області , вставляєш туди свої - из 500 000 мобилизованных , і вуаля - інфа подається в зовсім інших кольорах .
Ловость рук і нікакого мошеннічіства .
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05.02.2023 10:14 Ответить
Никакой ловкости рук... Будут сведения о сдавшихся ЧМОбиках на волынском и херсонском направлениях - пересчитаем. Так шо претензии к редакторам, которые прячут от народа вкусненькое на овый год по талонам...
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05.02.2023 11:36 Ответить
Был бы Саакашвили был, сейчас, президентом Грузии, то второй фронт из бойцов Ичкерии уже бы освобождал Кавказ. Но грузины, уже не те, только те кто воюют за Украину, сохранили гордость !
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05.02.2023 10:06 Ответить
ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ ЯВЛЕНИЕ !
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05.02.2023 10:10 Ответить
Та й мобілізовані українці іноді відмовляються воювати. Те що хтось з орків відмовився, ще не гарантує нашої перемоги.
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05.02.2023 10:15 Ответить
А хто ж тоді Бахмут оточує, марсіяне?
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05.02.2023 10:23 Ответить
Певно ті, хто масово не відмовляються.
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05.02.2023 10:44 Ответить
Так відмовляються, що пруть як навіжені і просуваються як від Бахмуту та Соледару, так вже і від Кремінної.
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05.02.2023 11:08 Ответить
Ага. Мабуть саме тому в нас вже облави влаштовують на чоловіків...
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05.02.2023 11:42 Ответить
 
 