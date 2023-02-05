Мобилизованные россияне отказываются участвовать в боевых действиях, - Генштаб
Мобилизованные российские военнослужащие отказываются участвовать в боевых действиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено около 600 человек указанной категории", - говорится в сообщении.
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+11 Михайло Бурмай bffe0871
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+10 KAISERWALD
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+8 Олекса Лось
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На лаптестане "ясновидящие" и "пророки" всегда в цене были.
навіщо задавати такі безглузді питання .? Невже ж не зрозуміло що - поряд з тими хто відмовляється , є й такі котрі НЕ відмовляються , і їх значно більше . !
А Генштаб інформує суспільство про те що діється у стані ворога . І правильно й робить .
ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА и от него зависит собственная судьба и жизнь (или скорая смерть) потомков, родных и близких. Каждый выбрал свою долю сам по своему уму или дурости (кончно, не без участия предков)!
До речі , твої фокуси - покуси теж вражають . Береш , вирізаєш із інфи редакторів слова - із Луганської області , вставляєш туди свої - из 500 000 мобилизованных , і вуаля - інфа подається в зовсім інших кольорах .
Ловость рук і нікакого мошеннічіства .