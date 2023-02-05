В результате ракетного удара по центру Харькова пострадали 5 гражданских (обновлено)

Утром 5 февраля оккупанты атаковали Харьков.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Сейчас известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.



Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.





Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы.

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Позже Синегубов сообщил, что вторая ракета попала в высшее учебное заведение.

"По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших возросло до 4 человек. Еще один раненый - охранник высшего учебного заведения, куда был совершен второй ракетный удар. Мужчина получил ушибные раны, помощь оказали на месте", - написал он.

Позже стало известно о 5 пострадавших в результате удара по Харькову.

"В результате сегодняшних ракетных ударов по центру Харькова пострадали 5 гражданских людей.

В частности, ранение получил охранник вуза, в центральный корпус которого попала одна из российских ракет С-300. Он получил незначительные повреждения и получил медицинскую помощь на месте.

Еще 4 человека пострадали из-за попадания ракеты возле жилых домов. Пострадала 54-летняя женщина и 3 мужчин 51, 55 и 58 лет. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

Один из жилых домов, рядом с которым попала ракета, получил серьезные повреждения. Спасательные работы на месте еще продолжаются", - сообщил Синегубов.