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обстрел (25742) Харьков (7285) Синегубов (554)

В результате ракетного удара по центру Харькова пострадали 5 гражданских (обновлено)

ракета

Утром 5 февраля оккупанты атаковали Харьков.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадание в жилую застройку в центре города. Произошел пожар. Сейчас известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.

Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.

Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы.

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Позже Синегубов сообщил, что вторая ракета попала в высшее учебное заведение.

"По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших возросло до 4 человек. Еще один раненый - охранник высшего учебного заведения, куда был совершен второй ракетный удар. Мужчина получил ушибные раны, помощь оказали на месте", - написал он.

Позже стало известно о 5 пострадавших в результате удара по Харькову.

"В результате сегодняшних ракетных ударов по центру Харькова пострадали 5 гражданских людей. 

В частности, ранение получил охранник вуза, в центральный корпус которого попала одна из российских ракет С-300. Он получил незначительные повреждения и получил медицинскую помощь на месте.

Еще 4 человека пострадали из-за попадания ракеты возле жилых домов. Пострадала 54-летняя женщина и 3 мужчин 51, 55 и 58 лет. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

Один из жилых домов, рядом с которым попала ракета, получил серьезные повреждения. Спасательные работы на месте еще продолжаются", - сообщил Синегубов.
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Недавно дивилася,як відновлення розбитих будинків в цьому місті проходить. Жаль,якщо знову у відновлене попало. Зима і людям потрібний дах. Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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05.02.2023 09:46 Ответить
Як таке відбудовувати не знаю, на Північній Салтівці таких будинків вистачає
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05.02.2023 10:10 Ответить
Такого типу і був будинок.
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05.02.2023 10:55 Ответить
Якого такого типу
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05.02.2023 11:50 Ответить
Рашистська ракета вдарила по центральній будівлі Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова. Великі руйнування...Це що - військовий об'єкт? Нелюді, варвари! Право слово - рашизм - страшніше фашизму!
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05.02.2023 10:36 Ответить
Нащо інформувати кацапів куди вони попали, це війна, а не спортивні змагання.
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05.02.2023 11:52 Ответить
предатели местные информаторы гребаные
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05.02.2023 10:53 Ответить
ЗЗапомните это все, москали ******. Чтоб потом не спрашивали "За что?!"

За все, сучки, за все...
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05.02.2023 11:10 Ответить
У будь-якому випадку (допоможе це чи ні) - необхідно за кожного вбитого українця (або знищеного об'єкта) знищувати трьох (як мінімум) росіян (або російських об'єктів).Враховуючи пропорцію населення росії та України 3:1.
Кожен росіянин має постійно відчувати дихання смерті.👈
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05.02.2023 11:30 Ответить
 
 