Бахмут становится все более изолированным для украинских сил, - британская разведка
В последнюю неделю Россия продолжала делать небольшие шаги вперед в своей попытке окружить Бахмут.
Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
По данным британской разведки, M03 и H32 – две основные дороги в город для украинских защитников – теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого обстрела из-за наступления российских военных. Ранее на этой неделе военизированные формирования "Вагнера", скорее всего, захватили подчиненную трассу, соединяющую Бахмут с городом Северск.
"Для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов поставок через страну, а Бахмут становится все более изолированным", – говорится в отчете британской разведки.
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+53 Volodymyr Denysiuk f5394594
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+53 Nik Home 379c842c
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Пожалуйста, подождите...
Там все тотально заміновано, чи через особливості рельєфу?
Через те вони розносять наші опорники артилерією і потім лізуть штурмом, найбільше урону саме від арти... плюс пішло використання невеликих ударних безпілотників із зарядом типу стугни і кориктуючих снарядів
У мене просто таке питання де наші міномети, які ми колись виробляли, де ті протидронні гвинтівки які нам передають, їх ніколи не бачили на передовій, що з розробкою своє РЕБ раз із заходу їх не дають...
Чому до цього часу не зробили невеликої дальності 40 км свій беспілотник із можливістю ураження артсистем із зарядом типу стугна, до свічблейдів 300 я так зрозумів є питання раз їх масово не використовують та і заряд там смішний... не впевнений що він підірве танк... А все кидають на великі безпілотники які сильнопомітні для радарів і важко розробити...
Плюс вони напевно від китайців отримали станції посадки маверіків і технологію протидронних гвинтівок, їх мало але це може бути проблемою в майбутньому, уже необхідно щось робити в цьому напрямку ,
хоча б у наших маверіків переробляти GPS антену на таку яку використовують на шахедах, реб на неї не діє тому що вона вузьконаправлена вверх...
Хоча там реально потрібно змінити тип антени... але напевно буде це складно зробити
Коментарі зайві, бо Ю.Е. Бутусов все прокоментував:
Ви розумієте, яка потужність заряду Стугни, коли він броню танка пропалює?
Нічого не плутаєте?
примітивний дрон із зарядом спроможний пропалити броню САУ....
Ранее российский провоенный канал Wargonzo, ссылавшийся на информацию от бойцов "Вагнера", сообщил, что украинская армия отошла из северных кварталов Бахмута. Об отступлении говорилось также в постах украинских военнослужащих в соцсетях (с важной оговоркой, что подтвердить подлинность этих постов (кто их разместил и где находился в тот момент) мы не можем).
Официально украинская сторона не сообщала об отступлении из Бахмута, хотя и признавала, что ситуация там тяжелая. Британская военная разведка сегодня утром сообщала, что два главных маршрута снабжения города оказались под угрозой российского обстрела.
(https://www.bbc.com/russian/live/news-64355909 онлайн-стрічка ВВС "Война в Украине" від 05/02 в 11:09 )
Але керівники в Генштабі повинні прийняти рішення, у них вся інформація про можливості в цьому районі бойових дій, і можливості ЗСУ в цілому на даний час. А якщо тільки наказувати "дєржацца", то це може призвести до фатальних наслідків.
В наступаючого совка на Берлін,було і техніки в разів 10 більше.В совка тільки понад 2000 катюш було,1500 танків,12 тисяч гармат і мінометів.І були ще союзники,в яких також в рази було більше техніки.