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Новости Агрессия России против Украины
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Великобритания (4716) разведка (4119) Донецкая область (8728) Бахмут (1599)

Бахмут становится все более изолированным для украинских сил, - британская разведка

бахмут

В последнюю неделю Россия продолжала делать небольшие шаги вперед в своей попытке окружить Бахмут.

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

По данным британской разведки, M03 и H32 – две основные дороги в город для украинских защитников – теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого обстрела из-за наступления российских военных. Ранее на этой неделе военизированные формирования "Вагнера", скорее всего, захватили подчиненную трассу, соединяющую Бахмут с городом Северск.

"Для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов поставок через страну, а Бахмут становится все более изолированным", – говорится в отчете британской разведки.

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Топ комментарии
+53
Ну то давай, може покажеш як краще власноруч. Знайомі там є, і кажуть що лізуть кацапи пока зброя не заклинить. Тому військові краще знають, що робити, а не тут диванні експерти, які тільки чужими руками воюють і пишуть, що іншим треба стояти на сметь. Як вийдуть, так потім і зайдуть уже з новою зброєю. Бо судячи по ваякам тут на сайті, то воювати вони коментами добре вміють на клавіатурі і на тому все.
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05.02.2023 10:17
+53
засунь себе в сраку своего арестовича
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05.02.2023 10:22
+35
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05.02.2023 10:07
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Якшо здамо Бахмут - то шо вони перестануть перти -- нє - де вже те залізо .
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05.02.2023 11:15 Ответить
Судячи з Deepstate map, яка ще ніколи не підводила (на прикладі Соледару), Бахмут - все. Тільки за вчорашній день, на лівому фланзі кацарилі просунулися ще на 2.2 км вперед. Це занадто багато. З такою швидкістю ще тиждень і виходити вже буде пізно. Цікаво, що на північний-захід від Соледару вони вже перейшли на інший берег р. Бахмутка, де, як нам казали, у нас нові оборонні рубежі. Шо відбуваєтсья?
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05.02.2023 11:21 Ответить
Цікаво таке. Орки постійно лізуть з півдня, дійшли вже до Часів Яру і до траси. Але чому абсолютно нічого не відбувається південніше, в районі Нью-Йорка? (за deepstatemap фронт там стабільний вже рік) Чому Україна не вдарить їм "в тил" під Горлівкою?

Там все тотально заміновано, чи через особливості рельєфу?
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05.02.2023 11:28 Ответить
Дякую, справды класна карта. Поки що найкраща що мені доводилось бачити.
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05.02.2023 11:46 Ответить
задля збереження життів наших воїнів краще відійти.Вірю в ЗСУ!!!
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05.02.2023 11:22 Ответить
Так, якщо дивитися на карту це виглядає очевидним. Вдарити у фланг південніше Бахмута і зрізати виступ. Тут два варіанти, або у командування є задум, або у нас нема резервів. Хоча, якщо у нас нема резервів на таку маленьку операцію - то це означає, що у нас взагалі нічого немає. Слабо віриться. Але факт, після падіння Кліщіівки, пи п'ятимося назад із швидкістю світла.
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05.02.2023 11:37 Ответить
Кліщівку втратили більш ніж 2 тижні тому. За нею до траси йде чисте полє. І хлопці там до сих пір тримаються. Це ви називаєте наступом орди зі "швидкістю світла"? Вам нагадати, як ми втрачали по декілька населених пунктів майже щодня під кінець весни й на початку літа, при співвідношенні втрат майже 1 до 1? З тієї ж Кремінної майже без боїв відійшли, Лиман теж тримали всього декілька днів. То чого ви від Бахмуту хочете? Так, в плані логістики доволі важливий. Але ж це не місто мільйонник. Це райцентр мля! Об який косолапи б'ють собі лоба з липня місяця.
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05.02.2023 17:25 Ответить
В Донецкой области нет городов миллионников,они все такого размера. И дальше что? Бахмут - один из крупнейших городов области. Как Кривой Рог для Днерп обл.
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05.02.2023 22:32 Ответить
Зеля спробує здати Бахмут, щоб легше було розмовляти з Путлером.
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05.02.2023 12:05 Ответить
Пішов н****! Ти поняття на своєму дивані не маєш що зараз там відбувається. Забудь словосполучення "здати Бахмут"! Краще взагалі мови якщо через недостачу мозку в твоїй голові народжуються такі думки.
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05.02.2023 19:26 Ответить
Зараз мене забанять перемогойоби але у нас серйозні проблеми з тим що орки масово використовують дешеве рішення маверіки 3 які ми не могли завозити через одного долб.... який казав що вони не потрібні...

Через те вони розносять наші опорники артилерією і потім лізуть штурмом, найбільше урону саме від арти... плюс пішло використання невеликих ударних безпілотників із зарядом типу стугни і кориктуючих снарядів

У мене просто таке питання де наші міномети, які ми колись виробляли, де ті протидронні гвинтівки які нам передають, їх ніколи не бачили на передовій, що з розробкою своє РЕБ раз із заходу їх не дають...

Чому до цього часу не зробили невеликої дальності 40 км свій беспілотник із можливістю ураження артсистем із зарядом типу стугна, до свічблейдів 300 я так зрозумів є питання раз їх масово не використовують та і заряд там смішний... не впевнений що він підірве танк... А все кидають на великі безпілотники які сильнопомітні для радарів і важко розробити...

Плюс вони напевно від китайців отримали станції посадки маверіків і технологію протидронних гвинтівок, їх мало але це може бути проблемою в майбутньому, уже необхідно щось робити в цьому напрямку ,

хоча б у наших маверіків переробляти GPS антену на таку яку використовують на шахедах, реб на неї не діє тому що вона вузьконаправлена вверх...
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05.02.2023 12:13 Ответить
Волонтерам уже бажано донести до війскових щоб задали режим повернення маверік по компасу хоча є знос на вітер ну але хоча б вже вийде із зони дії реб... і при отриманні сигналу навігації вже повернеться...

Хоча там реально потрібно змінити тип антени... але напевно буде це складно зробити
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05.02.2023 12:22 Ответить
О мені цікаво, а наше командування включно із Залужним розуміє ситуацію з тими ж Mavic? Якщо розуміює, то гадаю, тому ж залужному нічого не варто тільки одну фразу кинути, щоб ті Mavic рікою полилися через кордон. Мені здається, що забагато дефірамбів наспівали нашим військовим керманичам. Поки все, що залужний підтримав, то покарання для військовим ЦИВІЛЬНИМИ судами без права на апеляцію.
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05.02.2023 12:22 Ответить
Залужний дякував Муженку "за підтримку та безцінний досвід"..
Коментарі зайві, бо Ю.Е. Бутусов все прокоментував:
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05.02.2023 13:33 Ответить
> ...із зарядом типу стугни

Ви розумієте, яка потужність заряду Стугни, коли він броню танка пропалює?

Нічого не плутаєте?
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05.02.2023 13:13 Ответить
Ні не путаю, у ворога появились ланцети досить небезпечна зброя проти нашої арти, нам відповісти нічим і збивати їх нічим або хоча б реб примітивний ...
примітивний дрон із зарядом спроможний пропалити броню САУ....
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05.02.2023 14:09 Ответить
Тактика ворога скупчення на 10 км лінії тис 30-50 орків,далі йде арт підготовка потім бпла знову арта і невеликими групами масово вперед на вузькій ділянці хвилями.В нас оборона немає такої насищеності на невиликих ділянках,вона розтянута.Тому орки по сценарію. продавлюють артою і масою.А далі йде прорив і ми відходимо і так по кругу Лисичанськ ,Соледар зараз Бахмут все теж нічого не міняється.І так вони повзуть при цьому зрівнюють с землею всі населені пункти.І ось тут питання не хватає арти не снарядів ,а фізично штучно стволів арти щоб подавляти всю масу ще до підходу удару в пунктах скупчення?Чому даємо скупчуватися на невиликих ділянкх?Той самий Бахмут всю околицю підхід можна перетворити в ворота пекла для орків.Багато відео того ж Мадяра де з повітря видно все,але видно як дають заходити більшості малих групп, а потім тільки накривають.Але ці малі групи мають час працювати по нам і частина продавлює наші позиції.І так потроху вони нас продавлюють.
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05.02.2023 16:32 Ответить
Потрохи програє саме наше командування. Каци вчергове змінили тактику, і тепер ведуть війну чисельними піхотними групами, а наше командування й досі не знайло цьому протидії. Тому те, що зараз відбувається, вже не під, а навколо, Бахмута - не припиниться, доки не буде знайдення рішення. Бо ніхто не змінює тактику, яка працює. А стосовно Бахмуту, треба вже сьогодні відводити з міста людей, попередньо посиливши фланги - або буде катастрофа. Інший варінт - невеличкий контрудар на підні для зрізання виступу, що утворився після падіння Кліщіївки. І відтискання ворога хоча б, за ту саму Кліщівку. От би зараз зазирнути у Генштаб і почути, які рішення вони готують.
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05.02.2023 12:14 Ответить
потрібно ще більше посилити відповідальність для рядових воїнів (аж до розстрілів) та послабити відповідальність для генералів Залужного та чиновників Резнікова - тільки так переможемо!
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05.02.2023 12:18 Ответить
+1000 ))
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06.02.2023 04:08 Ответить
+1000))
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06.02.2023 04:10 Ответить
Маю надію, що наше командування вирішило сидіти у глухій обороні, через рішення накопичення резервів для контрудару, а не тому що, це і є поточний план на війну.
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05.02.2023 12:19 Ответить
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин через телеграм-канал своей пресс-службы заявил, что вопреки некоторым сообщениям в Бахмуте по-прежнему "идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку". "ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего", - сказал он.
Ранее российский провоенный канал Wargonzo, ссылавшийся на информацию от бойцов "Вагнера", сообщил, что украинская армия отошла из северных кварталов Бахмута. Об отступлении говорилось также в постах украинских военнослужащих в соцсетях (с важной оговоркой, что подтвердить подлинность этих постов (кто их разместил и где находился в тот момент) мы не можем).
Официально украинская сторона не сообщала об отступлении из Бахмута, хотя и признавала, что ситуация там тяжелая. Британская военная разведка сегодня утром сообщала, что два главных маршрута снабжения города оказались под угрозой российского обстрела.
(https://www.bbc.com/russian/live/news-64355909 онлайн-стрічка ВВС "Война в Украине" від 05/02 в 11:09 )
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05.02.2023 12:33 Ответить
Сейчас 24 на минималках. Кацапы точно также лезут, не смотря на потери. Только вместо Киевского, Николаевского и Харьковского направления, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское. Кацапы насобирали мяса и оружия от союзничков - факт. Поэтому, пока ВСУ не перемелют наступательную группировку, как летом-осенью 2022, будут только минорные новости с фронта. Как только дорежут московитов, пойдут опять хорошие новости. Самое главное сейчас, ни в коем случае не переставать стрелять. Перемирие эквивалентно малой победе московии.
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05.02.2023 12:50 Ответить
При самом пессимистичном расчете население кацапов больше в 4 раза. Цифра хоть и большая, но не критическая. Проблема не в количестве населения, а в отсутствии оружия. По дронам раньше Украина опережала кацапов. Видимо, китайцы подсуетились.
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05.02.2023 13:09 Ответить
Резников подсуетился, по мавикам создал прецендент, теперь проблема с их поставками в Украину. А с ударными дронами у нас и раньше проблема была. У них есть много "ланцетов", которыми они выносят наши артиллерию. У нас такого добра мало. И РЭБ у рашистов появился, который глушит наши дроны.
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05.02.2023 13:34 Ответить
Опача. Ще один новорег "всьопропальщік". Якби ті "ланцети" були такі страшні та в такій кількості, як ти тут малюєш, то ми б вже давно без арти сиділи, як у травні без бк до неї. В реалі ця хрєнь стала активно використовуватись косолапими ще з початку осені і майже за пів року в інеті назбирали аж з півтора-два десятки відеозаписів з дронів корегувальників, які самі ж косолапі пропагандони й воєнкори крутять 24/7, коли з'являється щось новеньке з їх "успіхів". Так, це теж втрати. Але далеко не ті, щоб ради них треба було регитись на цензорі і в кожному пості нити про зраду.
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05.02.2023 16:49 Ответить
Я з серпня 2014 року на форумі , просто цукер забанив за антіросійські висловлювання, і я не можу тепер зайти на старий акк, там було через фб тільки. По-друге, якби було все добре, ми би не втратили Соледар і не втрачали би Бахумут.
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05.02.2023 19:03 Ответить
Якщо втримати неможливо, то немає ніякого сенсу наражати бійців на оточення, бо оточені солдати, то табір озброєних військовополонених.
Але керівники в Генштабі повинні прийняти рішення, у них вся інформація про можливості в цьому районі бойових дій, і можливості ЗСУ в цілому на даний час. А якщо тільки наказувати "дєржацца", то це може призвести до фатальних наслідків.
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05.02.2023 13:14 Ответить
Plyl na parome -sprosil u 4ela ruzke-skazal Da -na huj za bort -kormit6 kambalku !v dal6sze p6u piwo !
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05.02.2023 13:20 Ответить
кацапи взяли на озброєння метод 2-ї світової, завалювати трупами , зосередившись тисячами одиниць м'яса на невеликій ділянці фронту, доки не прорвуть її. дали просування вперед на місці прориву і знову пункт перший. кацапським вождям плювати на втрати, вони виснажують українські мобілізаційні ресурси і Україні нічого протиставити цій тактиці. Бахмут однозначно вже втрачено.
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05.02.2023 13:48 Ответить
зрозуміло, що так. ніхто не каже, що кацапи пруть на кулемети з криками "ура". але ставка при цьому на кількість, просування вперед відбувається виключно за рахунок кількості живої сили, не артилерії, не БПЛА, а саме кількості живої сили, втрати серед якої нікому не цікаві.
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05.02.2023 14:07 Ответить
Ну от як це не артилерії? А чим же вони розносять міста? Вони і авіацією гатять.Кожен день десятки авіаційних ударів і тосами і градами і тд.
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05.02.2023 20:18 Ответить
це все лише приправи до основної страви - до м'яса.
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05.02.2023 20:29 Ответить
М'ясо без зброї,це не сила.
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05.02.2023 20:34 Ответить
та ладно. розкажи це німцям, коли під час штурму Берліну навіть старики та діти ставали до зброї, але сталінське м'ясо закидало їх сотнями тисяч трупів і ніяка зброя не змогла зупинити цю навалу голого, босого неозброєного м'яса.
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05.02.2023 20:48 Ответить
Ну і що? В німців союзники порозносили військові заводи авіацією і вже мало що зі зброї було.Німеччина не тільки з совками воювала.Сам совок,вони би роздерли і ніяке м'ясо не допомогло.До речі,ніхто тоді не говорив ні про яке міфічне поле бою,а мали зброю,якою можна було дістати бази і заводи на території Німеччини і робили це.
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05.02.2023 23:59 Ответить
поцікавтесь трошки хоча б історією битви за Берлин, перш ніж маячню писати. під час штурму Берліну у німців було безліч техніки, артилерії та снарядів, але не було кому все це використовувати, воно все просто стояло посеред вулиць сотнями. пусте та цілком придатне для використання. дити та старики вставали на захист Берліну, тому що кадрових воєнних вже не було, радянська армія всіх вибила шляхом, нехай шляхом розміну зі співвідношенням приблизно 1 до 15, але сталіну було плювати на втрати. те ж саме робить зараз *****, він знищує мобілізаційний ресурс України, чекає, коли нікому буде використовувати всю цю військову техніку. і розмін 1 до 7 його цілком влаштовує, бо паРаші вистачить людских ресурсів на десятиріччя такої війни, а Україні ще на півтора-два роки максимум.
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06.02.2023 09:48 Ответить
Безліч техніки,це скільки?В нас не та ситуація.Україні далекобійні ракети потрібні.В москалів є ракети і авіації.А в нас далекобійних ракет взагалі немає,а авіації не багато.
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06.02.2023 15:08 Ответить
багато - це сотні одиниць бронетехники та тисячі артустановок. і в нас саме та ситуація - ***** хоче повністю винищити наш мобілізаційний ресурс, щоби нікому було воювати. ніякі кацапськи ракети, ніяка авіація не має критичного впливу, а саме сотні тисяч кацапів, які зосереджені на фронті і яких ніхто не рахує - мають. саме завдяки цьому м'ясу гинуть наші воїни і саме завдяки цьому м'ясу просувається армія паРаші.
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06.02.2023 16:39 Ответить
Ракети якраз і мають вплив.Саме ракети все зруйнували.Були і прильоти в склади з ************ і технікою.Якби в нас були ракети,то були би знищені склади і аеродроми,на самій москальщині.Зараз москалі рівняють міста з Землею.Це ж робить.авіація.ракети.артилерія і тд.А не просто м'ясо.

В наступаючого совка на Берлін,було і техніки в разів 10 більше.В совка тільки понад 2000 катюш було,1500 танків,12 тисяч гармат і мінометів.І були ще союзники,в яких також в рази було більше техніки.
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06.02.2023 16:59 Ответить
Військові надають іншу інформацію
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05.02.2023 13:55 Ответить
А что, разве кончились снаряды для Хаймарсов и другого мощного оружия? Почему бы не устроить им ад на земле? Обстрелять базы и склады высокоточными и разрушительными подарками. Хватит может уже пехотой воевать...
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05.02.2023 15:54 Ответить
Щось ситуація з кожним днем все гірше і гірше
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05.02.2023 16:03 Ответить
Бахмут це місце де є можливість обороняться і тримати лінію.Це невилика ділянка фронту,де є постачання і перекидання сил і важкого озброєння.І багато питань виникає і по обороні і розмов про контрнаступ на фоні всього.Якщо піде сценарій Соледару то будуть ще більші питання.
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05.02.2023 16:18 Ответить
Це війна де потрібно відступити там треба відступити щоб зберегти воїнів а десь і наступати головне не давати кацапам жодної хвилини тиші
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05.02.2023 18:40 Ответить
в спам, бот
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06.02.2023 03:11 Ответить
наступать такими жертвами на Бахмут может только конченное ***** жизнь орков для этого придурка ничего не стоит ...захват территорий Украины ради амбиций значимости в мире, месть?- кремлевский карлик дебил...
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06.02.2023 03:16 Ответить
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