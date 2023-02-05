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На войне погиб ветеринар из Харькова Антон Пушкарь

пушкар

Под Бахмутом погиб ветеринарный врач из Харькова Антон Пушкарь.

Об этом сообщил его брат Тарас Пушкарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Брат был лучший - он хоть и был младше меня на два года, но поступки его всегда были, как у старшего брата. Да и жизнь его потрепала - когда на нас смотрели, то всегда старшим братом называли его, а меня младшим, несмотря то, что я с бородой, а он – нет. И погиб мой брат, как старший – защищая Украину", - говорится в сообщении.

Пушкарь в 2016 году принимал участие в АТО. С начала полномасштабного вторжения встал на защиту Харьковщины в рядах теробороны. Впоследствии стал служить в НГУ.

"Обещали отпуск, но направили в Бахмут. Вечного тебе отпуска брат на небе, где святые покоятся. Там тебя ждет наша мама, которая была такой же искренне верующей, как и Ты. Надеюсь, вам там весело на небе, потому что я не сомневаюсь, что вы оба заслуживаете неба и вечности", - написал его брат.

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Топ комментарии
+24
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05.02.2023 11:43
+19
Вічна Пам'ять Герою.
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05.02.2023 11:44
+14
На жаль гинуть найкращі
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05.02.2023 11:50
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05.02.2023 11:43 Ответить
Вічна Пам'ять Герою.
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05.02.2023 11:44 Ответить
На жаль гинуть найкращі
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05.02.2023 11:50 Ответить
Люди гинуть, бо не залізні.
Інтенсивність боїв занадто висока, а людське життя дуже тендітне.
Вічна пам'ять полеглому Герою..
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05.02.2023 11:51 Ответить
Земля пухом.
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05.02.2023 11:53 Ответить
Вічна слава і пам'ять полеглому Герою!!!
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05.02.2023 12:02 Ответить
С.У.М.
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05.02.2023 12:36 Ответить
На боротьбу з силами зла світлі сили обирають тільки своїх найкращих воїнів.
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05.02.2023 12:47 Ответить
Сегодня погиб ветеринар, вчера археолог, позавчера спортсмен итд! А в кацапии дохнут уголовники, биомусор, и бюджет на таких меньше тратит! Так в чем дело? В мирное время только по харьковск обл было 18 итк! На фронт!!!
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05.02.2023 12:50 Ответить
Не дивуйтесь, у ни хороших просто нема.
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05.02.2023 15:10 Ответить
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05.02.2023 13:08 Ответить
Слава Воїну!
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05.02.2023 14:35 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.02.2023 18:00 Ответить
 
 