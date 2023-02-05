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ВР (27371) Минобороны (9023) Резников (1168) Безуглая (280)

"Слуга народа" Безуглая: Новый министр обороны будет на следующей неделе

безугла,мар'яна

На следующей неделе комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке заслушает вопрос о назначении нового министра обороны.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Марианна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Перспективы недели, в частности:

  1. Новый министр – заслушивание", - написала она.

Также, по словам Безуглой, комитет рассмотрит вопросы реформы СБУ, создания сил обороны, военно-врачебной комиссии и медицинского обеспечения ВСУ.

Смотрите: Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном. ФОТО
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Топ комментарии
+55
Вилізло опудало. Не воно випадково в міністри націлилося?)
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05.02.2023 12:40
+54
Главное теперь - замять скандалы, чтобы не вышли на истинного виновника. Безумную всегда выпускают в подобных случаях.

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05.02.2023 12:43
+38
Можливо, це наш новий міністр оборони. А юзіка поставлять її замом.
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05.02.2023 12:44
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Якщо Безмозгла відкриває рота, то вона певна, що піпл вже все забув.
Найстрашніше те, що в таких оцінках вона може бути права.
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05.02.2023 13:03 Ответить
о, корабельну лахудру з загашника витягли )
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05.02.2023 13:03 Ответить
Чмоня .
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05.02.2023 13:07 Ответить
ця дівка безвугла-безмозгла. понавибирали сміття з України,а тепер вони свою дурну голову на всіх нас нахлобучує. де який скандап,там ця дівка.страшна і дурна і такий навоз.
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05.02.2023 13:07 Ответить
одним словом ********
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05.02.2023 15:24 Ответить
Хто знайде яйце по 7, а скумбрію по 8, той і стане мєнстром ( ну або фєйгінарєстовіч)
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05.02.2023 13:09 Ответить
Безумна анонсує. Я вже напружився.
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05.02.2023 13:09 Ответить
Та коли вже сама лікарка зі "СН" приймає такі рішення, то вже капець... А ще й анонсує повернення до "розробленого" нею закону про СБУ, то вже 2-й капець. Політика, євро і північно атлантична інтеграція, то ще куди не йшло, а щодо оборони країни, то коли такі питання покладаються на подібних нікчем, то не просто людина зі здоровим глуздом напружується, а й за країну страшно. А тепер : чого вона їздила і красувалась на передову? Упроваджувати національну безпеку чи нормативи НАТО? Ото вам 3-й капець, коли не повний трин... дець.
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05.02.2023 14:59 Ответить
да уберите уже эту безмозглую!
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05.02.2023 13:11 Ответить
Резникова также как и Резниченко ни кто не посадит и не тронет только отставка, они были в схемах с ОП
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05.02.2023 13:14 Ответить
країна й@б@ний гандурас, не менше і не більше, не вимагайте від неї чогось над природнього, країна, яка все своє існування боролася сама з собою не може стати нормальною
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05.02.2023 13:14 Ответить
безумна від слуги урода.
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05.02.2023 13:15 Ответить
а звернули увагу як тільки це тупе стерво вилупиться в інформаційному просторі одразу на країну сипляться негаразди.
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05.02.2023 14:16 Ответить
А давайте розберемося!
Якщо все добре, то навіщо міняти міністра?
Це ж не логічно.
А якщо погано, то повинна бути кримінальна справа, бо розмова йде про корупцію і вкрадені в держави сотні мільйонів!
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05.02.2023 13:15 Ответить
Думаю - буде, а може - вже є. В НАБУ це роблять по-тихому і наперед нічого не анонсують, як деякі. Здається, справжній рух почнеться, коли призначать директора, тому в ОП і метушаться.
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05.02.2023 14:28 Ответить
Что напряглись? ) Не устроил Резников с его яйцами, посмотрим как устроит новый кандидат анонсированный гражданой Безуглой )
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05.02.2023 13:15 Ответить
А кого цей комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає? Президента? Начебто, завжди це була креатура від нього на цю посаду, чи я помиляюся?
А пан рєзніков буде давати звіт "о продєланой работє"? Яка причина звільнення? Шо не так з паном рєзніковим? Чи з "військовими" яйцями шось не так, безугла?
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05.02.2023 13:19 Ответить
Боже, вбережи Україну від безумних ...
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05.02.2023 13:23 Ответить
Коли я бачу цю тупу харю, то рука автоматично тягнеться за цеглиною - так би і переїбав!
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05.02.2023 13:25 Ответить
Хай шукає яйця по13гр.авакова-шити рюкзаки. бойка-на вишку.Всіх пожиттєво.
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05.02.2023 13:27 Ответить
Яйця по 170, скрепки по 17. 10 скрепок=10 яєць, або 1 скрепка = 1 яйце Міноборони, або 3 яйця Сільпо. Не здивований. Огидно.
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05.02.2023 13:27 Ответить
Може коля-каклета? Чим не міністр?
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05.02.2023 13:31 Ответить
Тупа біомаса, спочатку обирає гімно, затим принюхується, волає та скигле, що воно погано смердить.
І так всі 30-ть років Незалежности.
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05.02.2023 13:34 Ответить
може воно і не зовсім так, і зовсім не смішно, але сміявся довго, дякую, цікава подача реальності.
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05.02.2023 14:20 Ответить
Новий міністр оборони якого обере безумна, це яйця по170.
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05.02.2023 13:35 Ответить
Її більше пасує фамілія «безмозгла»)))
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05.02.2023 13:39 Ответить
нагла дипломатія від зебілів, - ссуть в очі мудрому наріду =)
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05.02.2023 14:04 Ответить
Та не жартуйте! Безмозглу не поставлять на таку посаду. Вона і так виконує свою місію шістки. А от наступним міністром оборони більш за все буде ДРУЖБАН (читати - буданов)
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05.02.2023 13:47 Ответить
"Коли народонаселення без мізків, то в кінці кінців державою правлять кримінальні структури" Це слова мудрого Платона
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05.02.2023 13:50 Ответить
Ключевой вопрос -куда пошли дентги от схем воровства на украинских военных. КУДА?
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05.02.2023 14:02 Ответить
Сподіваємося тільки, що не ця ідіотка.
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05.02.2023 14:07 Ответить
Як заскавчали порохоботи і інша срань промосковська, обсмоктуючи ситуацію з "промахнувшимся Акілою", а може соромно повинно бути що серед нас під час війни є такі чиновники, волонтери, лікарі і т. ін., адже той хто продавав яйця по 17 грн. знав для кого їх продає, а більшість коментів по "київських вечірках" - може це дно, в якому ми також винуваті. Потрібно стиснути зуби і далі працювати, змінюючи і себе і чиновників, а то проблема в тому, що змінити чиновника можна, та на його місце "святі" не рвуться.
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05.02.2023 14:12 Ответить
Ну то стисни зуби і мовчки дрочи на своє кохане кодло зечмонь трускавецького лікнепу. А зграя дилетантів-клептоманів на чолі з щеневтіком оманським й надалі буде мародерити, не несучи за свої чорні справи ніякої відповідальності.
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05.02.2023 14:29 Ответить
Я за те щоб наступним МО був військовий, який не тільки англійську знає,але у військових справах розуміється. Пропоную кандидатів- Залужний, Сирський............ ( тільки не медійники типу Буданов).
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05.02.2023 14:28 Ответить
"Як заскавчали порохоботи і інша срань промосковська" - так Залужний порохобот. Ти не знав?
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05.02.2023 15:02 Ответить
а можна так, щоб тебе там небуло уже завтра?
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05.02.2023 14:35 Ответить
Мар"яна не дай боже це будеш ти??)) Пропаде остаточно Армія))!!
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05.02.2023 14:44 Ответить
Я засплутався в догадках, міністром буде Безугла, Абдрахамія чи Юзік? Недавно Колян Котлєта залишився також без посади.
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05.02.2023 14:46 Ответить
Даёшь Поплавского в министры!
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05.02.2023 14:49 Ответить
зі своєю армією-ескорта
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05.02.2023 15:28 Ответить
Перспективи тижня, зокрема:

Новий міністр - заслуховування", - написала вона Джерело:

Безумна, а заслуховування старого міністра в планах є?
Чи знов буде «панятьі прастіть?»
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05.02.2023 14:51 Ответить
Хочу вітити ож не воно. Хоча різниці між отою поганью мало.
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05.02.2023 14:58 Ответить
https://t.me/tZEinform/23075 tZEinform

На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.

ЗІ: кандидатура Михайла Забродського на посаду міністра зеленою шваллю навіть не розглядається. Бо він не буде слухатись *ОПУ
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05.02.2023 15:13 Ответить
війскові юристи добре відгукуються про Резнікова, про 19 його помічників, то справа окрема, кожного не проконтролюєш
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05.02.2023 19:41 Ответить
Коли в повітрі пахне зрадою протигази не поможуть!!!
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05.02.2023 15:21 Ответить
Тільки Арестович!
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05.02.2023 15:36 Ответить
Це капець чучело вилізло а звіт від міністра щоб народ почув а то яйця по 17 за кілограм це де каке почути можливо ....зіскоче від кари ...
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05.02.2023 16:15 Ответить
Добре буде, якщо замість рєзнікова призначать справжнього міністра-Андрія Загороднюка!
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05.02.2023 16:23 Ответить
Усю раду, зє з оп, міністерствами розігнати і народу легше стане тільки.
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05.02.2023 16:37 Ответить
З'явилася на світ.
Перемогу над ворогом здобуде лише він, Буданов. Дивіться виступи щодня.

Залужний тримайся, ми все розуміємо.
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05.02.2023 16:55 Ответить
А Резнікова відправлять на підвищення? Чи дипломатом призначать...? Чи в охфісі прізідєнта десь пристроять? Такі ж "спеціалісти" на дорозі не валяються...
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05.02.2023 17:13 Ответить
представником в НАТО
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05.02.2023 19:38 Ответить
Коли ця пані щось починає коментувати- значить щось піде не так...буде якась муйня ..
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05.02.2023 17:29 Ответить
УКРАЇНА ЗАТАМУВАЛА ПОДИХ.
НЕВЖЕ СЕРЕД ЗЕЛЕНИХ ЗНАЙШЛИ ЧЕСНУ ЛЮДИНУ?
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05.02.2023 17:45 Ответить
знову безмозглу випустили "на люди"
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05.02.2023 19:37 Ответить
видайте, маряні безумній маузер і шкіряну куртку, огира собі сама найде і на "хфронт"
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05.02.2023 19:42 Ответить
"Тупой и ещё тупее"... только это уже не комедия, а трагедия...
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05.02.2023 20:18 Ответить
Коли Безугла відкриває рота, стає страшно. .
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05.02.2023 22:07 Ответить
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