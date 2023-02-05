"Слуга народа" Безуглая: Новый министр обороны будет на следующей неделе
На следующей неделе комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке заслушает вопрос о назначении нового министра обороны.
Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Марианна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Перспективы недели, в частности:
- Новый министр – заслушивание", - написала она.
Также, по словам Безуглой, комитет рассмотрит вопросы реформы СБУ, создания сил обороны, военно-врачебной комиссии и медицинского обеспечения ВСУ.
Топ комментарии
+55 Garry Grant
показать весь комментарий05.02.2023 12:40
+54 18c49ed2
показать весь комментарий05.02.2023 12:43
+38 Олександр Карін
показать весь комментарий05.02.2023 12:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Найстрашніше те, що в таких оцінках вона може бути права.
Якщо все добре, то навіщо міняти міністра?
Це ж не логічно.
А якщо погано, то повинна бути кримінальна справа, бо розмова йде про корупцію і вкрадені в держави сотні мільйонів!
А пан рєзніков буде давати звіт "о продєланой работє"? Яка причина звільнення? Шо не так з паном рєзніковим? Чи з "військовими" яйцями шось не так, безугла?
І так всі 30-ть років Незалежности.
Новий міністр - заслуховування", - написала вона Джерело:
Безумна, а заслуховування старого міністра в планах є?
Чи знов буде «панятьі прастіть?»
На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
ЗІ: кандидатура Михайла Забродського на посаду міністра зеленою шваллю навіть не розглядається. Бо він не буде слухатись *ОПУ
Перемогу над ворогом здобуде лише він, Буданов. Дивіться виступи щодня.
Залужний тримайся, ми все розуміємо.
НЕВЖЕ СЕРЕД ЗЕЛЕНИХ ЗНАЙШЛИ ЧЕСНУ ЛЮДИНУ?