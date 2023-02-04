Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном. ФОТО
Российские оккупанты пытались защищаться от огневых ударов ВСУ с дальнобойных пусковых установок HIMARS угловыми отражателями.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и показал в Twitter фото, передаёт Цензор.НЕТ.
"Это военный угловой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была усыпана десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы оградить себя от... HIMARS", - написал министр.
Резников добавил, что российско-украинская война – это война свободного будущего против тоталитарного прошлого.
Топ комментарии
+70 18c49ed2
показать весь комментарий04.02.2023 22:22
+63 Валерий Викторович #551514
показать весь комментарий04.02.2023 22:21
+61 Ярослав Рябченко
показать весь комментарий04.02.2023 22:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===========
Зеленського за грати, Ермака - за грати, Арахамію, Татарова, Верещук...
На жаль більшість з цих 73 відсотків вже втратили свої домівки, майно а дехто і життя .І це дуже сумно і боляче бо як би там не було вони наші українці.А зєлєнскій і його гниди просто сцять цим не дуже розумним людям в очі , рєзніков черговий приклад .Клоуна зараз нам не поміняти , і кацапи це використовують, ми можемо тільки впливати на зєлєнского,особливо керівництво ЗСУ.
Ну але звісно, це інше...
Щось я заплутався в термінології.