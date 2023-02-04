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Новости Фото Война
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Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном. ФОТО

Российские оккупанты пытались защищаться от огневых ударов ВСУ с дальнобойных пусковых установок HIMARS угловыми отражателями.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и показал в Twitter фото, передаёт Цензор.НЕТ.

"Это военный угловой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была усыпана десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы оградить себя от... HIMARS", - написал министр.

Также читайте: Информация о якобы уничтожении установок HIMARS Россией не подтверждается, - Кирби

Резников добавил, что российско-украинская война – это война свободного будущего против тоталитарного прошлого.

Резников показал, чем россияне пытались защититься от HIMARS под Херсоном 01

армия РФ (19331) Херсон (2834) Резников Алексей (1170) HIMARS (287)


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Топ комментарии
+70
Ну и? Это о чем и для чего? Лишь бы все забыли о твоих факапах?
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04.02.2023 22:22
+63
яйца приколнее
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04.02.2023 22:21
+61
п...р, ти з яйцями по 17 грн. розберись, які ти армії продавав
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04.02.2023 22:22
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Уберите это зеленое ху...ло, не позорьтесь
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05.02.2023 00:36 Ответить
Дебил 17 гривневний
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05.02.2023 00:39 Ответить
ему весело. езжай в бахмут скатина. сапроси надо мавики или нет.
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05.02.2023 01:35 Ответить
на голову б собі одягали
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05.02.2023 02:11 Ответить
Такі ж ідіоти як і Рєзніков. Ще б шкаралупою від яєцяь прикривалися.
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05.02.2023 04:25 Ответить
Прекратите срач и не трогайте Резникова! Только на радость врагу это делаете! Подумайте лучше о 30 летнем плане развития Украины после победы, какой она должна быть? Никто этим не занимается, а денег надо много. Создать программную компьютерную модель развития в электронном виде, сначала хотя бы образ сделать, потом дополнять модулями.
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05.02.2023 06:01 Ответить
Москворотий, падумай лутше а том как виучіть украінский!
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05.02.2023 07:31 Ответить
Лаптерогий, Русь и её культура рождены в Киеве, а твой москворотый язык - эрзя и мокша, учи его и забудь за все русское, это не твоё.
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05.02.2023 08:07 Ответить
Я англоязычный, и мои родители разговаривают на русском языке. И не важно на каком языке говорить. Хотите в ЕС, так придется говорить на английском по любому.
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05.02.2023 10:34 Ответить
Откуда у вас подшконарный сленг?
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05.02.2023 11:24 Ответить
йшов би ти на завод
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05.02.2023 07:33 Ответить
не мечи бисер ... ну и так далее. здесь собрались люди в принципе неплохие, но работа у них такая)))
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05.02.2023 08:15 Ответить
НЕНАЧАСІ?!!
===========
Зеленського за грати, Ермака - за грати, Арахамію, Татарова, Верещук...
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05.02.2023 08:32 Ответить
Ну, ви вже додумалися і влаштували шапіто на всю Україну.
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05.02.2023 10:17 Ответить
А ще навчитися думати та розмовляти українською, бо рассейською - то подарунок ворогові
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05.02.2023 06:36 Ответить
Закiнчуй брехати що Русь пiшла з кацапських болот.
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05.02.2023 08:10 Ответить
Яке воно дебільне....
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05.02.2023 07:35 Ответить
нет, он умный. Это он для дебилов которые привели к власти 95 квартал фотосессию делает
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05.02.2023 08:29 Ответить
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05.02.2023 08:17 Ответить
Вот эту фотосессию Резникова за последнюю неделю нужно назвать "Как я сцу в глаза лохам"
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05.02.2023 08:28 Ответить
Кажуть ще шапочки з фольги добре захищають від хаймарсів.)
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05.02.2023 09:15 Ответить
Це секція лоточка для кілограмових яєць
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05.02.2023 09:44 Ответить
Только мне кажется, что на фото идиот?
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05.02.2023 11:42 Ответить
Посидели у бездонного корыта, наворовали миллиарды, теперь следующие придут, а этим никира не будет! как же его самодовольная рожа кумарит...
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05.02.2023 11:45 Ответить
И вообще как юрист стал министром обороны? Во всем мире это должен быть военный человек , а не оце...
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05.02.2023 11:48 Ответить
він мені вилитий підпоручник Дуб з Швейка. І зовнінісю і дурощами.
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05.02.2023 15:02 Ответить
Можна цього ганд.на так часто не висвітлювати у новинах? Він ще за яйця не відповів.
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06.02.2023 09:07 Ответить
рєзніков гнидивий мародер ,зараз зєлєная падаль всіма способами відводить цього поца з під удару, але зєлєнскій ні прі чєм же ,так же ж 73 відсоткові дегенератів?
На жаль більшість з цих 73 відсотків вже втратили свої домівки, майно а дехто і життя .І це дуже сумно і боляче бо як би там не було вони наші українці.А зєлєнскій і його гниди просто сцять цим не дуже розумним людям в очі , рєзніков черговий приклад .Клоуна зараз нам не поміняти , і кацапи це використовують, ми можемо тільки впливати на зєлєнского,особливо керівництво ЗСУ.
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06.02.2023 10:55 Ответить
А срач який був щодо Порошенка на ООН з уламками...
Ну але звісно, це інше...
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06.02.2023 20:23 Ответить
Щеб стрінги своєї новобраниці показав на загал....
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06.02.2023 20:24 Ответить
Щось після "золотих яєць" занадто багато стало цього абраші в інформаційному просторі. Ну прямо кінозірка.....чи порнозірка?
Щось я заплутався в термінології.
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06.02.2023 22:28 Ответить
Якась металева хрінь на фоні мародера рєзнікова,.
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07.02.2023 08:12 Ответить
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