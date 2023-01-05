Информация о якобы уничтожении установок HIMARS Россией не подтверждается, - Кирби

Белый дом в среду заявил, что нет подтверждения сообщений из Москвы о том, что российские военные уничтожили в Украине РСЗО HIMARS, поставленные США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Министерство обороны России во вторник заявило в докладе о ходе работы, что ракетные и воздушные удары, нанесенные на востоке Украины, уничтожили "две стартовые рампы для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства".

Представитель по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби в разговоре с журналистами в среду заявил: "Я видел российские заявления о том, что они попали в систему HIMARS, и в ответ на это мы не имеем никакой информации, подтверждающей это сообщение".

Кирби добавил, что россияне обнародовали подобные сообщения и раньше, предполагая, что это часть дезинформационной кампании президента Путина.

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"Давайте будем очень откровенными. Это война России против Украины. И Путин может сколько угодно утверждать, что это какая-то борьба против Запада, что это жизненно важно для его безопасности, что это США против России, что это НАТО против России - мы все знаем, что это полная чушь...

Россия - это тот, кто совершил насилие против украинского народа в масштабах, которые являются вполне историческими и беспрецедентными. И мы предоставляем и будем в дальнейшем предоставлять им такие системы и помощь, которые им нужны для самозащиты", - подчеркнул Кирби.

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