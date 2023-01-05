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Информация о якобы уничтожении установок HIMARS Россией не подтверждается, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

himars

Белый дом в среду заявил, что нет подтверждения сообщений из Москвы о том, что российские военные уничтожили в Украине РСЗО HIMARS, поставленные США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Министерство обороны России во вторник заявило в докладе о ходе работы, что ракетные и воздушные удары, нанесенные на востоке Украины, уничтожили "две стартовые рампы для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства".

Представитель по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби в разговоре с журналистами в среду заявил: "Я видел российские заявления о том, что они попали в систему HIMARS, и в ответ на это мы не имеем никакой информации, подтверждающей это сообщение".

Кирби добавил, что россияне обнародовали подобные сообщения и раньше, предполагая, что это часть дезинформационной кампании президента Путина.

Читайте также: США готовят новый пакет помощи. Могут дать больше HIMARS, - Кирби

"Давайте будем очень откровенными. Это война России против Украины. И Путин может сколько угодно утверждать, что это какая-то борьба против Запада, что это жизненно важно для его безопасности, что это США против России, что это НАТО против России - мы все знаем, что это полная чушь...

Россия - это тот, кто совершил насилие против украинского народа в масштабах, которые являются вполне историческими и беспрецедентными. И мы предоставляем и будем в дальнейшем предоставлять им такие системы и помощь, которые им нужны для самозащиты", - подчеркнул Кирби.

Также читайте: США оснастят украинские HIMARS системами управления огнем IFATDS , - СМИ
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Топ комментарии
+11
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05.01.2023 10:19
+9
Himars стріляє з відстані 80 км, і після пострілів, одразу виїзжає з міста стрільби. Це дуже важко в них попасти і чим?)
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05.01.2023 10:13
+5
Називається "знайди відмінність" ))
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05.01.2023 10:20
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А що таке "стартова рампа"? Може малася на увазі касета з ракетами? Наші, наскільки я зрозумів, залишають їх в заздалегідь визначених місцях, щоб екіпаж HIMARS міг швидко перезарядитися. Тобто під'їхали, лебідкою зняли порожню касету, встановили повну і поїхали.
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05.01.2023 10:01 Ответить
Рампа, як я розумію, це те куди встановлюється касета.
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05.01.2023 10:05 Ответить
Може це кацапи так називають касету?
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05.01.2023 10:07 Ответить
Скоріш за все сам автомобіль.
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05.01.2023 10:11 Ответить
Якщо роССіянці використали саме слово "рампа" то вони насмішили увесь світ бо Рампа, або пандус - це прямокутна або криволінійна (в плані полога похила) доріжка, яка з'єднує дві горизонтальні поверхні різного рівня. Так саме по рампі судна, або автомобільно причепу чи залізничного вагону виконується в'їзд чи виїзд колісного транспортного засобу. Що там означає "рампа" у рашистів нікому не відому, бо це з видатні винахідники "сенсу" там, де його не має. Вони ж і війну називають "спеціальною операцією", і захоплення та знищенні "звільненням" та т.п. Тому не треба гадати а зрозуміти, що з HIMARSами все добре, а руССкіє нацисти у черговий, мабуть мільйонний раз просто брешуть!
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05.01.2023 15:01 Ответить
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05.01.2023 22:28 Ответить
З початку постачання не знищли щодної? Це на кого розраховано?
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05.01.2023 10:05 Ответить
Himars стріляє з відстані 80 км, і після пострілів, одразу виїзжає з міста стрільби. Це дуже важко в них попасти і чим?)
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05.01.2023 10:13 Ответить
Не з відстані 80км, а на відстань 80км.
Якщо ціль від фронту віддалена на 60км, то відповідно вести вогонь треба з відстані менше 20км до «0»
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05.01.2023 10:21 Ответить
Ecio interesno budet upravliajemi bombi JDAM,vasi mogut ix ispolzyvat kak Harms pristrojili samoliotam.Tut oni na 10 raz desevle cem Himars raketi no udar , na mnogoraz silnej Himars i ocen tocnyje oni.Letiat oni do 80 km,no jest takoje sto vasim samoliotam nado podniatsia do 12km i pustit te bombi.Pri frontovoj liniji kacapi otkliucajet svoji radari izza Harms,tak ne dolzni bit problemi.Ecio JDAM bombi takze mozet puskat s Himars,svyse 150km letiat oni,no eti ne takije mocnyje,vot nemogu skazat kaije dali varianti,no jest i takyje
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05.01.2023 10:48 Ответить
Як та розумію той JDAM можна прикрутити до не тільки до бомб, але і до ракет і навіть наземного базування, умовно ракета Смерча може суттєво добавити в точності.
В будь якому випадку гарна штука
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05.01.2023 11:39 Ответить
Більш за все мене дивує у рашистах те, що вони з легкістю вірили у "всемогутність" їх армії та озброєння у той час, як вже ДОВЕДЕНЕ зворотнє, легко вірять у "процвітання" їх країни та АНАЛОговнетність їх технологій вже остаточно на ФАКТАХ знов таки переконавшись у брехливості цих постулатів, але не бажають вірити у те, що МОБІЛЬНІ комплекси, які не стоять на місці, особливо охороняються, маючі ************ засоби отримання та передачі інформації у постійному режимі онлайн не були пошкоджені або зруйновані рашистською ну дуже не точною зброєю! І це при тому, що при питанні чий високотехнологічний пристрій, або автомобіль, або компьютер кращій та надійніший, роССійський чи американський або європейський, вони, якщо відверто не сбрешуть, нададуть сходу 100% правильну відповідь і у разі вибору оберуть ДЛЯ СЕБЕ саме західні (якщо не вдарені по голові мішком псевдопатріотизму)!
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05.01.2023 15:15 Ответить
А що їм залишається робити? Якщо вони визнають це - то рухне весь їх «уявний» світ, що ретельно вибудовувався в їх свідомості роками. Паралельна реальність. А в реальність повертатися дуже болісно. Альтернатив поки немає, але будуть «щось вигадувати якусь нову «реальність».
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05.01.2023 18:47 Ответить
признают - не признают, а их выдуманный виртуальный мир рухнет в любом случае. На вранье долго не продержишься
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05.01.2023 22:31 Ответить
Та мені в принципі по*уй, якого кольору гівно в їхніх черепушках ))) , хай живуть як хочуть здохнуть скоріше на своїй москальщині.
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05.01.2023 22:36 Ответить
На адекватных людей.
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05.01.2023 10:40 Ответить
Если кацапы, не дай бог дотянутся до химер, амеру будут сами виноваты, шо не дали ракет, которые бы зафигачили кацапо-авакс - ил-76 А-50.
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05.01.2023 10:14 Ответить
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05.01.2023 10:19 Ответить
Називається "знайди відмінність" ))
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05.01.2023 10:20 Ответить
штатам - догану. недопоставили відповідно кацапським даним! Де наші ще 7 штук?
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05.01.2023 10:40 Ответить
Дык, у кацапских ублюдков всегда так: им делают вид , шо платят(зарплату), они делают вид, шо воюют.
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05.01.2023 13:46 Ответить
Они бы сделали реконструкцию из досок и палок, но нет гвоздей.
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05.01.2023 10:50 Ответить
 
 