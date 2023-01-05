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Інформація про нібито знищення установок HIMARS Росією не підтверджується, - Кірбі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

himars

Білий дім у середу заявив, що немає підтвердження повідомлень з Москви про те, що російські військові знищили в Україні РСЗВ HIMARS, поставлені США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Міністерство оборони Росії у вівторок заявило в доповіді про хід роботи, що ракетні та повітряні удари, завдані на сході України, знищили "дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва".

Речник з питань національної безпеки США Джон Кірбі у розмові з журналістами в середу заявив: "Я бачив російські заяви про те, що вони влучили в систему HIMARS, і у відповідь на це ми не маємо жодної інформації, яка б підтверджувала це повідомлення".

Кірбі додав, що росіяни оприлюднювали подібні повідомлення і раніше, припускаючи, що це частина дезінформаційної кампанії президента Путіна.

"Давайте будемо дуже відвертими. Це війна Росії проти України. ... І Путін може скільки завгодно стверджувати, що це якась боротьба проти Заходу, що це життєво важливо для його безпеки, що це США проти Росії, що це НАТО проти Росії - ми всі знаємо, що це повна нісенітниця. ...

Росія - це той, хто вчинив насильство проти українського народу в масштабах, які є цілком історичними і безпрецедентними. І ми надаємо і будемо надалі надавати їм такі системи і допомогу, які їм потрібні для самозахисту" - наголосив Кірбі.

Також читайте: США готують новий пакет допомоги. Можуть дати більше HIMARS, - Кірбі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
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05.01.2023 10:19
+9
Himars стріляє з відстані 80 км, і після пострілів, одразу виїзжає з міста стрільби. Це дуже важко в них попасти і чим?)
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05.01.2023 10:13
+5
Називається "знайди відмінність" ))
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05.01.2023 10:20
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А що таке "стартова рампа"? Може малася на увазі касета з ракетами? Наші, наскільки я зрозумів, залишають їх в заздалегідь визначених місцях, щоб екіпаж HIMARS міг швидко перезарядитися. Тобто під'їхали, лебідкою зняли порожню касету, встановили повну і поїхали.
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05.01.2023 10:01 Відповісти
Рампа, як я розумію, це те куди встановлюється касета.
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05.01.2023 10:05 Відповісти
Може це кацапи так називають касету?
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05.01.2023 10:07 Відповісти
Скоріш за все сам автомобіль.
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05.01.2023 10:11 Відповісти
Якщо роССіянці використали саме слово "рампа" то вони насмішили увесь світ бо Рампа, або пандус - це прямокутна або криволінійна (в плані полога похила) доріжка, яка з'єднує дві горизонтальні поверхні різного рівня. Так саме по рампі судна, або автомобільно причепу чи залізничного вагону виконується в'їзд чи виїзд колісного транспортного засобу. Що там означає "рампа" у рашистів нікому не відому, бо це з видатні винахідники "сенсу" там, де його не має. Вони ж і війну називають "спеціальною операцією", і захоплення та знищенні "звільненням" та т.п. Тому не треба гадати а зрозуміти, що з HIMARSами все добре, а руССкіє нацисти у черговий, мабуть мільйонний раз просто брешуть!
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05.01.2023 15:01 Відповісти
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05.01.2023 22:28 Відповісти
З початку постачання не знищли щодної? Це на кого розраховано?
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05.01.2023 10:05 Відповісти
Himars стріляє з відстані 80 км, і після пострілів, одразу виїзжає з міста стрільби. Це дуже важко в них попасти і чим?)
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05.01.2023 10:13 Відповісти
Не з відстані 80км, а на відстань 80км.
Якщо ціль від фронту віддалена на 60км, то відповідно вести вогонь треба з відстані менше 20км до «0»
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05.01.2023 10:21 Відповісти
Ecio interesno budet upravliajemi bombi JDAM,vasi mogut ix ispolzyvat kak Harms pristrojili samoliotam.Tut oni na 10 raz desevle cem Himars raketi no udar , na mnogoraz silnej Himars i ocen tocnyje oni.Letiat oni do 80 km,no jest takoje sto vasim samoliotam nado podniatsia do 12km i pustit te bombi.Pri frontovoj liniji kacapi otkliucajet svoji radari izza Harms,tak ne dolzni bit problemi.Ecio JDAM bombi takze mozet puskat s Himars,svyse 150km letiat oni,no eti ne takije mocnyje,vot nemogu skazat kaije dali varianti,no jest i takyje
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05.01.2023 10:48 Відповісти
Як та розумію той JDAM можна прикрутити до не тільки до бомб, але і до ракет і навіть наземного базування, умовно ракета Смерча може суттєво добавити в точності.
В будь якому випадку гарна штука
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05.01.2023 11:39 Відповісти
Більш за все мене дивує у рашистах те, що вони з легкістю вірили у "всемогутність" їх армії та озброєння у той час, як вже ДОВЕДЕНЕ зворотнє, легко вірять у "процвітання" їх країни та АНАЛОговнетність їх технологій вже остаточно на ФАКТАХ знов таки переконавшись у брехливості цих постулатів, але не бажають вірити у те, що МОБІЛЬНІ комплекси, які не стоять на місці, особливо охороняються, маючі ************ засоби отримання та передачі інформації у постійному режимі онлайн не були пошкоджені або зруйновані рашистською ну дуже не точною зброєю! І це при тому, що при питанні чий високотехнологічний пристрій, або автомобіль, або компьютер кращій та надійніший, роССійський чи американський або європейський, вони, якщо відверто не сбрешуть, нададуть сходу 100% правильну відповідь і у разі вибору оберуть ДЛЯ СЕБЕ саме західні (якщо не вдарені по голові мішком псевдопатріотизму)!
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05.01.2023 15:15 Відповісти
А що їм залишається робити? Якщо вони визнають це - то рухне весь їх «уявний» світ, що ретельно вибудовувався в їх свідомості роками. Паралельна реальність. А в реальність повертатися дуже болісно. Альтернатив поки немає, але будуть «щось вигадувати якусь нову «реальність».
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05.01.2023 18:47 Відповісти
признают - не признают, а их выдуманный виртуальный мир рухнет в любом случае. На вранье долго не продержишься
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05.01.2023 22:31 Відповісти
Та мені в принципі по*уй, якого кольору гівно в їхніх черепушках ))) , хай живуть як хочуть здохнуть скоріше на своїй москальщині.
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05.01.2023 22:36 Відповісти
На адекватных людей.
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05.01.2023 10:40 Відповісти
Если кацапы, не дай бог дотянутся до химер, амеру будут сами виноваты, шо не дали ракет, которые бы зафигачили кацапо-авакс - ил-76 А-50.
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05.01.2023 10:14 Відповісти
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05.01.2023 10:19 Відповісти
Називається "знайди відмінність" ))
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05.01.2023 10:20 Відповісти
штатам - догану. недопоставили відповідно кацапським даним! Де наші ще 7 штук?
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05.01.2023 10:40 Відповісти
Дык, у кацапских ублюдков всегда так: им делают вид , шо платят(зарплату), они делают вид, шо воюют.
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05.01.2023 13:46 Відповісти
Они бы сделали реконструкцию из досок и палок, но нет гвоздей.
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05.01.2023 10:50 Відповісти
 
 