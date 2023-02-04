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Резніков показав, чим росіяни намагалися захиститися від HIMARS під Херсоном. ФОТО

Російські окупанти намагалися захищатися від вогневих ударів ЗСУ із далекобійних пускових установок HIMARS кутовими відбивачами.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков і показав у Twitter фото, передає Цензор.НЕТ.

"Це військовий кутовий відбивач. Усю територію біля Херсонського мосту було всипано десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захистити себе від... HIMARS", – написав міністр.

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Резніков додав, що російсько-українська війна – це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого.

Резніков показав, чим росіяни намагалися захиститися від HIMARS під Херсоном 01

Автор: 

армія рф (17502) Херсон (3380) Резніков Олексій (1446) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+70
Ну и? Это о чем и для чего? Лишь бы все забыли о твоих факапах?
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04.02.2023 22:22
+63
яйца приколнее
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04.02.2023 22:21
+61
п...р, ти з яйцями по 17 грн. розберись, які ти армії продавав
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04.02.2023 22:22
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Уберите это зеленое ху...ло, не позорьтесь
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05.02.2023 00:36 Відповісти
Дебил 17 гривневний
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05.02.2023 00:39 Відповісти
ему весело. езжай в бахмут скатина. сапроси надо мавики или нет.
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05.02.2023 01:35 Відповісти
на голову б собі одягали
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05.02.2023 02:11 Відповісти
Такі ж ідіоти як і Рєзніков. Ще б шкаралупою від яєцяь прикривалися.
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05.02.2023 04:25 Відповісти
Прекратите срач и не трогайте Резникова! Только на радость врагу это делаете! Подумайте лучше о 30 летнем плане развития Украины после победы, какой она должна быть? Никто этим не занимается, а денег надо много. Создать программную компьютерную модель развития в электронном виде, сначала хотя бы образ сделать, потом дополнять модулями.
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05.02.2023 06:01 Відповісти
Москворотий, падумай лутше а том как виучіть украінский!
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05.02.2023 07:31 Відповісти
Лаптерогий, Русь и её культура рождены в Киеве, а твой москворотый язык - эрзя и мокша, учи его и забудь за все русское, это не твоё.
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05.02.2023 08:07 Відповісти
Я англоязычный, и мои родители разговаривают на русском языке. И не важно на каком языке говорить. Хотите в ЕС, так придется говорить на английском по любому.
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05.02.2023 10:34 Відповісти
Откуда у вас подшконарный сленг?
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05.02.2023 11:24 Відповісти
йшов би ти на завод
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05.02.2023 07:33 Відповісти
не мечи бисер ... ну и так далее. здесь собрались люди в принципе неплохие, но работа у них такая)))
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05.02.2023 08:15 Відповісти
НЕНАЧАСІ?!!
===========
Зеленського за грати, Ермака - за грати, Арахамію, Татарова, Верещук...
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05.02.2023 08:32 Відповісти
Ну, ви вже додумалися і влаштували шапіто на всю Україну.
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05.02.2023 10:17 Відповісти
А ще навчитися думати та розмовляти українською, бо рассейською - то подарунок ворогові
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05.02.2023 06:36 Відповісти
Закiнчуй брехати що Русь пiшла з кацапських болот.
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05.02.2023 08:10 Відповісти
Яке воно дебільне....
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05.02.2023 07:35 Відповісти
нет, он умный. Это он для дебилов которые привели к власти 95 квартал фотосессию делает
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05.02.2023 08:29 Відповісти
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05.02.2023 08:17 Відповісти
Вот эту фотосессию Резникова за последнюю неделю нужно назвать "Как я сцу в глаза лохам"
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05.02.2023 08:28 Відповісти
Кажуть ще шапочки з фольги добре захищають від хаймарсів.)
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05.02.2023 09:15 Відповісти
Це секція лоточка для кілограмових яєць
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05.02.2023 09:44 Відповісти
Только мне кажется, что на фото идиот?
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05.02.2023 11:42 Відповісти
Посидели у бездонного корыта, наворовали миллиарды, теперь следующие придут, а этим никира не будет! как же его самодовольная рожа кумарит...
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05.02.2023 11:45 Відповісти
И вообще как юрист стал министром обороны? Во всем мире это должен быть военный человек , а не оце...
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05.02.2023 11:48 Відповісти
він мені вилитий підпоручник Дуб з Швейка. І зовнінісю і дурощами.
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05.02.2023 15:02 Відповісти
Можна цього ганд.на так часто не висвітлювати у новинах? Він ще за яйця не відповів.
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06.02.2023 09:07 Відповісти
рєзніков гнидивий мародер ,зараз зєлєная падаль всіма способами відводить цього поца з під удару, але зєлєнскій ні прі чєм же ,так же ж 73 відсоткові дегенератів?
На жаль більшість з цих 73 відсотків вже втратили свої домівки, майно а дехто і життя .І це дуже сумно і боляче бо як би там не було вони наші українці.А зєлєнскій і його гниди просто сцять цим не дуже розумним людям в очі , рєзніков черговий приклад .Клоуна зараз нам не поміняти , і кацапи це використовують, ми можемо тільки впливати на зєлєнского,особливо керівництво ЗСУ.
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06.02.2023 10:55 Відповісти
А срач який був щодо Порошенка на ООН з уламками...
Ну але звісно, це інше...
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06.02.2023 20:23 Відповісти
Щеб стрінги своєї новобраниці показав на загал....
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06.02.2023 20:24 Відповісти
Щось після "золотих яєць" занадто багато стало цього абраші в інформаційному просторі. Ну прямо кінозірка.....чи порнозірка?
Щось я заплутався в термінології.
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06.02.2023 22:28 Відповісти
Якась металева хрінь на фоні мародера рєзнікова,.
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07.02.2023 08:12 Відповісти
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