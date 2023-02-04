Резніков показав, чим росіяни намагалися захиститися від HIMARS під Херсоном. ФОТО

Російські окупанти намагалися захищатися від вогневих ударів ЗСУ із далекобійних пускових установок HIMARS кутовими відбивачами.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков і показав у Twitter фото, передає Цензор.НЕТ.

"Це військовий кутовий відбивач. Усю територію біля Херсонського мосту було всипано десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захистити себе від... HIMARS", – написав міністр.

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Резніков додав, що російсько-українська війна – це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого.