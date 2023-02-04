Резніков показав, чим росіяни намагалися захиститися від HIMARS під Херсоном. ФОТО
Російські окупанти намагалися захищатися від вогневих ударів ЗСУ із далекобійних пускових установок HIMARS кутовими відбивачами.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков і показав у Twitter фото, передає Цензор.НЕТ.
"Це військовий кутовий відбивач. Усю територію біля Херсонського мосту було всипано десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захистити себе від... HIMARS", – написав міністр.
Резніков додав, що російсько-українська війна – це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого.
Топ коментарі
+70 18c49ed2
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+63 Валерий Викторович #551514
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+61 Ярослав Рябченко
показати весь коментар04.02.2023 22:22
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На жаль більшість з цих 73 відсотків вже втратили свої домівки, майно а дехто і життя .І це дуже сумно і боляче бо як би там не було вони наші українці.А зєлєнскій і його гниди просто сцять цим не дуже розумним людям в очі , рєзніков черговий приклад .Клоуна зараз нам не поміняти , і кацапи це використовують, ми можемо тільки впливати на зєлєнского,особливо керівництво ЗСУ.
Ну але звісно, це інше...
Щось я заплутався в термінології.