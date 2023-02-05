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Евросоюз (16683) Боррель (784)

Евросоюз не будет отправлять своих военных в Украину, - Боррель

боррель

Страны Европейского союза не будут отправлять в Украину свои войска, поскольку не являются стороной конфликта.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Pais, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вопрос направления европейских военных в Украину для участия в боевых действиях никогда не был на повестке дня.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска - но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", - сказал Боррель.

В то же время дипломат отметил, что в Европе уже началось обучение для украинских военных, во время которых бойцы должны освоить западные танки.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их подготовка уже началась даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", - сказал Боррель.

Читайте: Боррель об истребителях для Украины: Посмотрим. Пока не в повестке дня
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Топ комментарии
+13
А разве кто-то просит? Оружие, нужно оружие. Достаточное количество нужного оружия и ВСУ освободят все оккупированные территории.
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05.02.2023 13:39
+10
А в этом никто не сомневался. Зато благодаря нам,живёте сито и в тепле и ракеты на голову кацапские не падают. А нам в благодарность списанные на металлолом леопарды 1.
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05.02.2023 13:31
+7
Та ми й так чекали на це, як наприклад, другого фронту з боку дружньої планети Марс.
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05.02.2023 13:42
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Не треба ! Бо шмаркля ще їм котел влаштує!
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05.02.2023 13:31 Ответить
А вони мають війська? Не можна послати те, чого не маєш. Сидять за спинами техаських рейнджерів. Трамп хотів був розворушити це болото, але не встиг.
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05.02.2023 15:04 Ответить
"Евросоюз не будет отправлять своих военных в Украину, - Боррель."
А он кто, генеральный секретарь НАТО? Пусть за свою кухню отвечает..
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05.02.2023 15:47 Ответить
А в этом никто не сомневался. Зато благодаря нам,живёте сито и в тепле и ракеты на голову кацапские не падают. А нам в благодарность списанные на металлолом леопарды 1.
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05.02.2023 13:31 Ответить
Чомусь ціх )(уйловскіх ботів правокаторів ще не забанили.
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05.02.2023 13:50 Ответить
Рано или поздно придется замарать руки кровью.
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05.02.2023 13:36 Ответить
Борель ! От і сиди на своїй Жозеп.
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05.02.2023 13:38 Ответить
Правильно, хай вас захищають мадяри!!!
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05.02.2023 13:38 Ответить
А разве кто-то просит? Оружие, нужно оружие. Достаточное количество нужного оружия и ВСУ освободят все оккупированные территории.
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05.02.2023 13:39 Ответить
А французькі солдати удачі -- ім же один хер де воювати .
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05.02.2023 13:41 Ответить
Они привыкли с партизанами в Африке воевать а не регулярной армией, засс..ут.
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05.02.2023 15:50 Ответить
Та ми й так чекали на це, як наприклад, другого фронту з боку дружньої планети Марс.
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05.02.2023 13:42 Ответить
ТРЕБА СПИТАТИ З УСІХ ПРЕЗИРВАТИВІВ ЯКІ КЕРУВАЛИ КРАЇНОЮ 30 РОКІВ ЧОМУ У НАС ДО ВІЙНИ НЕ БУЛО ЖОДНОГО СОЮЗНИКА І ЧОМУ РОЗПРОДАЛИ ВСЮ ЗБРОЮ ..
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05.02.2023 13:48 Ответить
Вельми цікава заява:"не стоїть,не стояло ..." А раптом встане?! І сміх,і гріх! А якщо серйозно,то були часи,коли про поставки"Джавелінів " навіть мови не йшлося... Час спливає,обставини змінюються...
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05.02.2023 13:49 Ответить
Якщо не даватимете в необхідній кількості належну зброю, то таке питання постане набагато швидше ніж ви там гадаєте!
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05.02.2023 13:59 Ответить
Вот это новость =) Еще и жирным кеглем =) Как же так?
Никогда такого не было и вот опять =))))
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05.02.2023 14:16 Ответить
нахрен ви тут потрібні пообсиретесь це вам не Афганістан те що витрумують наші хлопці мясорубка куди там Іраку чи Афганістану натовцям і не снилось як тут важко без вас справимось краще зброю давайте
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05.02.2023 14:19 Ответить
ЕС ще не створив власні озброєні сили щоб кудись посилати. ЕС це ще не держава, а лише союз.
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05.02.2023 14:21 Ответить
І скільки реаз ми чули не) зброї не ,танків не ,не літачкам) вони типу як відсталі в розумовому розвитку їм потрібний час щоб зрозуміти кожен етап нажаль
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05.02.2023 14:21 Ответить
Та без питань, не хочете воювати з ними в Україні, то згодом будете воювати з ними на своїй території.
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05.02.2023 14:22 Ответить
Как они ******* своими этими спичами, мы это поняли, нам это столтенберг через день рассказывает.
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05.02.2023 14:28 Ответить
та всі вже знають що ви сцикуни, навіщо про це негадувати кожен день. І так, але дякуємо за підтрмку.
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05.02.2023 14:59 Ответить
каждый раз, когда они говорят, что это не стоит на повестке и не обсуждается, через какое-то время именно это происходит, как сказал Джонсон. Так что ждем событий
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05.02.2023 15:13 Ответить
Ми захистимо Євросоюз.Навіть такий незрозумілий
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05.02.2023 15:17 Ответить
Не варто звертати увагу на цих простітутів - як США вирішать , так і буде . Слава Богу . Єдине , погано , що такого президента , як Рейган зараз немає .
СЛАВА УКРАЇНІ ! СЛАВА США ! СЛАВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ !
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05.02.2023 15:28 Ответить
И не надо с вас помощь как с козла молока- только мешать будете. Дайте больше оружия и наши доблестные ВСУ сами закончат работу.
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05.02.2023 15:35 Ответить
Пенсию не зря дают. Ему пора на отдых.
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05.02.2023 15:44 Ответить
То зброї дайте більше сцикуни Європейські
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05.02.2023 16:35 Ответить
Чувак забыл что у ЕС нет объединённой армии с общим командованием. Это в каком то смысле есть у НАТО, где участвует част стран ЕС. Пусть не ****** о том о чём не понимает.
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05.02.2023 16:43 Ответить
Все правильно, ИХТАМНЕТ по любому! А оружие мы покупаем в супермаркетах! Это нужно было говорить с самого начала!😁
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05.02.2023 16:43 Ответить
Если это также как о ПВО, танках и самолетах, которые "никогда не отправят в Украину", то это зашифрованое предупреждение *****, что после самолетов будет прямое военное участие НАТО в войне за независимость Украины и это последнее "китайское" предупреждение!
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05.02.2023 17:42 Ответить
Європо! Перестаньте постійно повторювати цю мантру. Ніколи не говорять ніколи. Якщо не будете надавати допомогу Україні то будете окуповані кремлівського ордою. А наслідки окупації можете подивитись по Маріуполю, Бучі, Ізюмі...... Вам напевне дуже сподобається!? Отож пока побільше і оперативніше надавайте ******* зброю. І не забувайте що треба буде і допомогати і військами. Боротись проти зла так боротись а не сидіти в кущах і щось там кукарікати.
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05.02.2023 17:45 Ответить
Вони там и нах...не потрiбни вашi клоунi тупорили!!!
Козаки спроможнi власноруч добити оркiв
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07.02.2023 07:54 Ответить
 
 