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танк (2196) военные учения (3434) Резников (1168)

Учения украинских воинов на танках Leopard начнутся с понедельника

leopard

С понедельника, 6 февраля, начнутся учения украинских экипажей на танках Leopard за рубежом.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко понимаем, сколько, когда, какая страна нам даст (танки. – Ред.). Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня, с понедельника, уже начинают учиться танковые экипажи за пределами Украины на Leopard", - сказал он.

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Также Резников отметил, что продолжаются переговоры о запчастях к Leopard, их ремонте, обслуживании и т.д.
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Стараемся, ребята! Не будьте хуже, чем я и мои любимые "дедушки" в 2015!!!

Это же немецкий лозунг - "будь как я, будь лучше нас!!!"
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05.02.2023 16:24 Ответить
Вродь это должно быть "державною таємницей" , а тут ***** !!!

А завтра будут трубить во все дыры, на какое направление эти танки поставят.

Хаспада ПИСЯРИ!!! Может пора перестать писать данную *****!?!?!?
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05.02.2023 16:27 Ответить
Дик нє сказалі с какова панєдєльніка,- єта оччччень хітрій тактічєскай ход, там даже начало занятій будєт стартовать по сігналу "трі зєльоних свістка", много ви піджачіни простофілі панімаіті в ваєннай наукі пабєждать от зєкаманди 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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05.02.2023 16:40 Ответить
С какокого панідєльніка уже нє важно, *********** уже зафіксілі.

Дайу 100500, шо наші журнашлісти, стратєгі і вангуїсти скажуть куді и скока йєтіх танков пастав'ять.

А єто нє ізбєжно і как ві панімаєтє, действуєн на руку ПІДАРашистам.
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05.02.2023 16:58 Ответить
З ПОНЕДІЛКА 2013 РОКУ !?)
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05.02.2023 23:32 Ответить
 
 