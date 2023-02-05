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Учения украинских воинов на танках Leopard начнутся с понедельника
С понедельника, 6 февраля, начнутся учения украинских экипажей на танках Leopard за рубежом.
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы четко понимаем, сколько, когда, какая страна нам даст (танки. – Ред.). Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня, с понедельника, уже начинают учиться танковые экипажи за пределами Украины на Leopard", - сказал он.
Также Резников отметил, что продолжаются переговоры о запчастях к Leopard, их ремонте, обслуживании и т.д.
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Это же немецкий лозунг - "будь как я, будь лучше нас!!!"
А завтра будут трубить во все дыры, на какое направление эти танки поставят.
Хаспада ПИСЯРИ!!! Может пора перестать писать данную *****!?!?!?
Дайу 100500, шо наші журнашлісти, стратєгі і вангуїсти скажуть куді и скока йєтіх танков пастав'ять.
А єто нє ізбєжно і как ві панімаєтє, действуєн на руку ПІДАРашистам.