Полномасштабной войны можно было избежать, - Резников

Министр обороны Алексей Резников убежден, что если бы международные партнеры действовали на упреждение, полномасштабной войны России против Украины можно было бы избежать.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этой войны можно было избежать в принципе, если бы остановили Северный поток-2, если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов – этой войны можно было бы избежать", – убежден Резников.

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