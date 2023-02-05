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Полномасштабной войны можно было избежать, - Резников

олексій,резніков

Министр обороны Алексей Резников убежден, что если бы международные партнеры действовали на упреждение, полномасштабной войны России против Украины можно было бы избежать.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этой войны можно было избежать в принципе, если бы остановили Северный поток-2, если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов – этой войны можно было бы избежать", – убежден Резников.

Читайте также: Новое нападение россиян может быть в феврале, ВСУ готовы к этому, - Резников
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Топ комментарии
+92
Я убежден что этому идиоту нельзя быть министром обороны
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05.02.2023 16:17
+78
та заткніть уже його,чи ви спеціально його крутите не на часі.
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05.02.2023 16:16
+61
Якби обрали Порошенка замiсть "какаяразница".
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05.02.2023 16:20
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Страница 3 из 3
Одна ракета к стугне стоит 20.000 $. Таких ракет нужно было минимум 50 тыс. штук. А это уже миллиард долларов. Танков нужно было минимум 1000 штук. Один танк около 3-5 млн долларов. Вот вам уже минус 5 млрд долларов. Я уже не говорю о БТР, БМП, бронированных джипах, на которые ещё 5 млрд нужно было потратить. Армия должна быть миллионная. В среднем зарплата должна быть 1000 долларов каждому украинскому воину. Это миллиард долларов в месяц. Без дорог тоже особо не повоюешь, логистика, подвоз боеприпасов очень важно. Где на это все брать деньги? Я уже не говорю о передвижных артиллерийских установках и снарядам к ним, я не говорю уже о ракетах большой дальности, которые на порядки дороже. Где на это все брать деньги? Из пенсионного фонда? Или из твоей зарплаты?
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05.02.2023 17:23 Ответить
Полизав сраку зееее?
Гарно!
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05.02.2023 17:26 Ответить
Я никому ничего не лижу. Я объективно смотрю на вещи. Мы бедная страна. Мы не живем, а выживаем из года в год, мы с трудом проходим отопительные сезоны и с трудом выплачиваем пенсии и зарплаты бюджетников. Поэтому и спрашиваю вас: подскажите, откуда брать деньги на оборонные расходы? Это космические расходы в буквальном смысле.
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05.02.2023 17:29 Ответить
А може того і бідна, що маємо аж 30 суддів Конституційного Скду і 200 суддів Верховного Суду, у яких зарплати в 2021 році були до 417 тис.грн./міс. Тоді це було біля $14тис./міс. або $170тис./рік. В той час як на все США є лише 9 суддів ВС, які поміж іншого елементарно справляються з конституційними питаннями. Зарплата у них приблизно така ж ($250тис./рік брутто), але витрати на аналогічні питання набагато менші. І це ще не враховані пенсії бувших суддів КС і ВС, які можуть досягати і 300тис.грн/міс. Не враховані аналогічні зарплати, пенсії і премії інших високопосадовців.

Питання: хто винен в такому розбазарюванні коштів, які могли піти на оборону?
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05.02.2023 20:01 Ответить
👍💯
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05.02.2023 21:12 Ответить
Де брати кошти і чому ми бідна країна? Якщо одна чиновниця митниці завдала щкоди державі на 1,3 млн. доларів, то тут і відповіді на всі питання, і кожна влада, в тому числі і теперішня є відповідальна за корупцію, і знає. де брати кошти. Але.... часто представнкии влади і кришують всі ці зловживання.
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05.02.2023 17:41 Ответить
Я знаю це все. Корупція жахлива. Ви одразу про чиновниць... Та нащо далеко ходити. У нас кожен краде! Кожен щось тягне з роботи додому. Навіть прибиральниці відливають з роботи собі додому миючі засоби. Дрібниця? З цього все починається. І якщо скласти ці дрібниці на мільйони людей, то і отримуємо цей дефіцит, який можна було відправити на посилення обороноздатності. Але як це можна перемогти за 3 роки? Чи навіть за 10 років?
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05.02.2023 17:46 Ответить
Думаю, що можна перемогти і за рік, якщо припинити брехати людям. Риба починає гнити з голови, а чистити її починають з хвоста. Того якщо не відтяти гнилу голову і не почати з чистого листа, ні про які перемоги не варто і думати.

Нарід скрізь більш-менш однаковий і якщо його помістити в чесне справедливе демократичне середовище, то він пристосується за рік до нових правил гри. Ну а якщо йому постійно брехати і давати вибір лише між поганим і ще гіршим, то він швидко зрозуміє, що його дурять і пристосується теж брехати і красти. Не всім дано розуміти принципи побудови системи, але пристосуватись до неї може кожен.

Мало хто вже пам'ятає, але в Польщі до 2009 року не так вже й добре йшли справи. Реформи Бальцеровича розвалили стару економічну систему, але це єдине на що здатний монетаризм. Побудувати нову демократичну систему, яка основана на принципах демократії, можна лише коли розумієш що це таке.

Польщі повезло. В 2007 році прем'єр-міністром став Дональд Туск, який розумівся в цьому. Він і провів в 2008 році податкову реформу, яка урівняла всіх в правах, ввела зарплату-брутто і прогресивне оподаткування споживання, яке платить кожен громадянин самостійно. І отримав видатний результат. В перший рік дії нового податкового Кодексу (2009) під час потужної світової економічної кризи Польща виявилась єдиною країною Єврозони у якої ВВП збільшився. В Україні, нагадаю, падіння було 15%.

Але головним було те, що стало вигідніше хазяйнувати чесно, ніж шахраювати. Якщо ввести ці демократичні правила гри в Україні, то і тут за рік все владнається.
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05.02.2023 21:58 Ответить
Я згоден з вами, що з верхівки буде швидше за все змінити менталітет нації. Але хто це буде робити? Хто стане цією взірцевою верхівкою? Кого не постав з українського народу, нічого не вийде, бо всі українці вже розбещені корупцією. І всі, хто тут кричать, що треба повісити корупціонерів, такі ж самі корупціонери, але на своєму низькому рівні. Постав їх міністрами і президентами - завтра вони будуть замішані в корупційних скандалах.
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05.02.2023 22:30 Ответить
Таке написати може або душевнохворий, або рашист
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05.02.2023 23:48 Ответить
Пробачте, але бред сивої кобили

В демократичній державі такого поняття як "верхівка" не існує. Бо головний принцип демократії це РІВНОПРАВ'Я громадян. Дивіться на державні інституції не як на "верхівку", а як на таких самих громадян як і ви, лише вони отримують зарплату з казни держави, а не на вільному ринку. І ця зарплата не захмарна як у нас зараз, а помірна, хоч і достойна. Наприклад, 14 тис.грн. Тобто дорівнює середній зарплаті в державі. Причому кожен знає у якого клерка яка зарплата, бо тарифна сітка зарплат держслужбовців - це Закон, який приймає Верховна Рада. І якщо вам здається, що цей клерк живе не по доходам - пишіть в Податкову, вона перевірить всі доходи і витрати цього клерка і якщо виявить що витрати перевершують його зарплату, то з цього клерка стягнуть штраф (або і посадять до в'язниці) і видатуть вовчий квіток, що не дозволить йому більше ніколи влаштуватись на посаду держслужбовця. Я ж казав, що голову треба відтяти

Порівняно невеликі зарплати держслужбовців (мінімально 1 середня зарплата і максимально 7 середніх зарплат для президента) і великий ризик вляпатись при використанні отриманого хабаря зменшить до мінімуму привабливість таких робочих місць серед нинішніх хабарників. На вільному ринку можно заробити більше, а в держСЛУЖБІ треба працювати і не заробиш палаців кам'яних Тому на такі місця зможуть претендувати чесні професіонали. Вони є, ви не праві, що всі хабарники. Система їх просто навіть близько не підпускала до нинішніх блатних посад.

А податковий кодекс завершить переродження держави. Зарплата держслужбовців (всіх хто отримує зарплату з казни в т.ч. вчителів і лікарів державних закладів) буде брутто. Тобто до сплати податків. Як і працівників недержавних установ. Роботодавець буде щомісяця сплачувати за вас авансові платежі, наприклад ЄСВ, по рівню минулого року. Все інше перераховувати вам на картку. А на початку наступного року всі працездатні будуть оформляти податкову декларацію за попередній рік. Скільки нараховано, скільки авансово сплачено податків. Якщо ви витратили якісь гроши на благодійність, оборону (нинішній військовий сбір), освіту (свою чи дітей), лікування, бізнес (свій чи акції) ... то ці гроши з податкової бази (загального доходу) виключаються. Також з неї виключається необкладаємий мінімум, який залежить від складу сім'ї. Все що залишилось обкладається по прогресивній ставці. Процедура нескладна, але краще не шахраювати, все рівно для податкової все як на долоні. Якщо доходів менше, ніж мінімальний прожитковий мінімум, то податкова доплатить до нього. Тобто сільські бабусі ображені не будуть

Для підприємств і держустанов теж все однаково. Всі гроши, виплачені як заплата чи дивіденти, податками не обкладаються. Це ж витрати. Податки платить отримувач. Все що залишилось від доходу після витрат (на потреби виробництва, оплату труда персонала, дивіденти і т.і.) - прибуток. Ставка податку на прибуток встановлюється місцевою владою в залежності від її потреб в діяльності підприємства. Ніякого втручання центральної влади.

Судді теж громадяни держави і повинні мати зарплату як всі держслужбовці в рамках вилки 1:7, по одній для всіх податковій шкалі платити податки і по одному для всіх податковому закону отримувати пенсії і так само як і всі відповідати перед законом. Лише так можна забезпечити їх незалежність. Хабар для судді смерть.

Власне все. В такій системі краще все робити чесно, бо вона для всіх однакова.
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06.02.2023 00:40 Ответить
Ви кажете про рибу, яка гниє з голови, я вам кажу про цю голову-верхівку, а ви тепер кажете, що нема ніякої верхівки. То в кого брєд? То може і голови нема ніякої у риби? Верхівка - це ті менеджери, які керують напрямками, це ті ж самі міністри уряду. І ніякий дурень не піде працювати міністром економіки України за 14 тис грн. Так що ваша пропозиція - то повна утопія. Моя пропозиція - це поставити керувати Україною іноземців, які корупцію перемогли. І в їхніх головах немає навіть думки, що можна побудувати якусь схему по відмиванню бюджетних коштів у офшори . Американців, канадців, австралійців, німців, англійців. Звісно, зарплата в них повинна бути не 14 тис грн. Але їх ефективність перекриє ту зарплату сторицею
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06.02.2023 02:46 Ответить
Невже я так незрозуміло висловився? Верхівки немає в ДЕМОКРАТИЧНІЙ, тобто рівноправній державі. А ми - нерівноправна мафіозно-феодальна. В якій "верхівка" (мафія) узурпувала владу, приймає псевдозакони, які тотально порушують перші 2 базові розділи і преамбулу Конституції, дерибанить бюджет і безперервно бреше. Наприклад про те, що во всьому винна корупція, а не мафіозна система. А раз винна корупція, то винні і всі ми, бо у нас буцімто "менталітет" корупціонерний. Це все рівно, що звинувачувати полоненого, що він сам винен, що в полон потрапив.

Що ви і робите весь час. Не читаєте, що я написав про вилку зарплат держсужбовців 1:7, де 1 - то НАЙНИЖЧА зарплата держслужбовця (наприклад, вчителя чи дрібного клерка), яка є середньою зарплатою в державі, а 7 - найвища (президента). Про міністра я не писав, але можна було б здогадатись і дати йому коефіціент, наприклад, 5...6. Що є в наших умовах 70тис.грн. Мало? Ніхто не піде? Теба давати 500тис, как нашим суддям КС і ВС? Тобо більше 30 середніх зарплат? А звідки їх брати як не з казни, тобто з податків того середнього українця, який має середню зарплату 14тис.грн?

Ця утопія (прив'язка зарплат держслужбовців до середньої зарплати в державі) реалізована во всіх без винятку демократичних державах. А вилка 1:7 - в США. Є держави, де 1:8. А ось 1:30...1:40 (як в Україні) - це тоталітарні нестабільні держави. Держави, "верхівка" яких прогнила остаточно і безповоротно і без хірургічного видалення якої державу не спасти.

Ваша пропозиція така ж безграмотна, як і інши ваши думки. У нас достатньо патриотичних грамотних громадян, які без вагань пішли на зарплату міністрів 50...70 тис.грн. Треба лише зібрати команду однодумців переконати їх що без зміни системи Україна приречена. А зарплата їх росла разом б зі зростанням середньої зарплати в державі внаслідок кардинальних ДЕМОКРАТИЧНИХ реформ. Іноземці можуть лише загробити державу, як загробили, наприклад, Грузію, в якій так і не народилось громадянське суспільство, бо держава так і не стала рівноправною і демократичною. По великому рахунку, Саакашвілі сам винен в тому, що так сталося. Сильна харизматична людина, але не демократ...
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06.02.2023 19:37 Ответить
Народ не всюди однаковий якісь нації розумніші якісь тупіші якісь взагалі дегенерати не можна говорити що населення Британії і нігерії одне і те саме
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06.02.2023 13:00 Ответить
Щоб було де брати гроші треба розумних у владу обирати. щоб державні підприємства дохід приносили, як в 2016-2019 роках, а ось якщо обрати ідіотів то Ваше питання дійсно доречне. Тут тільки підхід до виборів, якщо обирати чемпіона України по шахам на олімпіаду з легкої атлетики, то навряд можна розраховувати на медалі. Про кухарок вже в минулому сторіччі результат бачили, але вирішили ще клоуна спробувати. Буває.
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05.02.2023 18:05 Ответить
Який дохід? Подивись офіційні дані української економіки! Економіка України в 2014 обвалилася на 50 відсотків і потім за 4 роки зросла на 10. П'ять кроків назад, один вперед 😆😂 і ви за це "зростання" не знаєте вже в яке місце вашого "Віллі Вонку" цілувати... За 5 років грошей вистачило лише на проекти, а це папірці. Реалізація проектів коштує в десятки і сотні разів більше!
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05.02.2023 18:13 Ответить
Ви трішки плутаєте дохід від державних підприємств з економікою в цілому. Який би розумний керівник не був, він не може відновити втраченого на окупованій території, якщо немає боєздатної армії для повернення цієї території. Ви якщо щось порівнюєте, то беріть вже величини, які можна порівняти. Кругле та м'яке можна порівняти, але це некоректно, бо одному кругле подобається, а іншому м'яке. Проблема лише в тому, що порівняти їх неможливо критерії відсутні.
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05.02.2023 18:41 Ответить
Из шлака на дорогах,на котором они стали втрое дороже,чем при Порохе! А зезидонт за 2019-2020 год обогатился на 1+ лярд $!
Представляеш сколько ракет можно наделать,на 1 миллиард $ ?! А если еще слуг потрясти? Там ее 4-6 миллиарда найдеться,только лично украденных?
Где ~25 млрд€ за ОВГЗ 2019 года? В Оманских и Кипрских офшорах Зеленского и его слуг!
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05.02.2023 18:08 Ответить
А в панамських офшорах скільки? Чи то не можна, то святе?
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05.02.2023 18:14 Ответить
Не маю відомостей за панамськи офшори Зеленського,але знаю що Татарова чекають у панамській в'язниці за "неправдиву заяву про рахунки Порошенка". Може помиляюсь,но пам'ятаю 8-10 років.
Бажаєте приєднатися?
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05.02.2023 18:40 Ответить
А де докази про 1 млрд доларів Зеленського? Одна бабка сказала?
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05.02.2023 19:20 Ответить
Якщо Грозев, Європейські та Ізраільські змі - "одна бабка",то так.
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05.02.2023 19:45 Ответить
Пруф на Грозева, пліз. Я йому вірю.
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05.02.2023 22:24 Ответить
Хочу сам подивитись що він сказав. Гугл щось мовчить як партизан.
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05.02.2023 22:26 Ответить
Пошукай в англомовній версії майно Зеленського та Шефіра у Лондоні. Ціни в тій часині Лондона і порівняй з майном Ахметова.
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05.02.2023 23:33 Ответить
Є на You Tube уривки з його фільмів за Лондон.Є адреса.
Далі відкриваєш ринкові ціни на житло і ...
Дві - три години це займе. Дещо видаляють,тут потрібен хакер.
Шукай.
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05.02.2023 23:42 Ответить
Гарна порада, нічого не скажеш. Обливає людину брудом, а потім каже сам шукай підтвердження мого наклепу. В принципі, я і так не вірив, що Грозев таку херню міг втнути, зараз лише переконався в цьому.
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06.02.2023 01:12 Ответить
А ти чекав що я буду ритися в неті з 2019 року,щоб тобі скріни показати?!
Щас!
Дивись дебіловізор і радій,як гупі.
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06.02.2023 03:18 Ответить
А ти думав, що в наш час хтось повірить на слово боту з всесвітньої помийки?
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06.02.2023 06:29 Ответить
Тому тобі,і твоєму балалайленду й не вірять!
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06.02.2023 08:52 Ответить
Зарз вже більше!
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05.02.2023 19:46 Ответить
Якщо про офшори Порошенка, то сума була озвучена закордонними розслідувачами 3 000 дол і 80 дол чайові.
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05.02.2023 20:10 Ответить
Це відкрита інфа,а заява була до прокуратури Панами (він мабуть сам повірив,або не знав за крімінальну відповідальність).
Вона виявиласе неправдивою,а за це там - в'язниця.
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05.02.2023 23:47 Ответить
Татаров чи Портнов?
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08.02.2023 09:00 Ответить
Я їх плутаю!
Шукати за 2019 рік? Ні.
Хтось зних.
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08.02.2023 09:04 Ответить
Обоє злочинці, але все ж мабуть Портнов.
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09.02.2023 17:38 Ответить
До них не доходить, що повномасштабну війну проти рашки самотужки не витягне жодна європейська країна.

Я й за боягузливе НАТО не впевнена.
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06.02.2023 03:58 Ответить
"Повномасштабної війни Росії проти України можна було би уникнути".
Частина перша "Якби Вони" - у загальному доступі.
Частина друга "Якби Ми" - засекречена ( не на часі).
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05.02.2023 17:21 Ответить
Що може нести Резніков ? Тільки якесь марення !
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05.02.2023 17:21 Ответить
Тобі не у відставку, тобі ***** треба йти
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05.02.2023 17:23 Ответить
Є ще одна умова: аби на чолі МО не було такого вороватого йолопа як ти, неспроможного залишити корито, навіть будучи спійманим на "гарячому".
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05.02.2023 17:27 Ответить
Все це не завадило б війні. Тільки потужні збройні сили в Україні і впевненність ворога, що наше вище керівництво не піде ні на які кулуарні домовленості могли унеможливити війну. Навіть ядерна зброя і вступ до НАТО не були б гарантією.
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05.02.2023 17:27 Ответить
Як би не віддали ЯЗ в 1994 році війни би не було... а вже в 2003 році при конфлікті щодо острова Тузла, було зрозуміло, що буде війна...
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05.02.2023 17:30 Ответить
Як так сталося, що після позирща в обороні, резника стало більше в інформпросторі?
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05.02.2023 17:31 Ответить
Знову про асфальт?
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05.02.2023 17:31 Ответить
Пізно пити Боржомі, війни взагалі могло б не бути. Спочатку анархія, потім повальна корупція, потім відсутність національної ідеї. Після помаранчевої я зрозумів, що наступна революція має бути або з ініціативи, або при тісній взаємодії зі східними регіонами, інакше - біда. Не знайшлось національної ідеї, тепер гасимо пожежу...
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05.02.2023 17:37 Ответить
Національну ідею мала організовувати влада. Яка нічого цього не робила. Але хто вони такі. Комуняцька номенклатура з вивернутими москвою мозгами.
І політики патріоти мають будувати. На першому місці в національній ідеї потрібна була демократизація, боротьба з корупцією, з розкраданням бюджету, розвиток промисловості і т.п. Це об'єднало б населення всіх регіонів, а це головне. А інше - мова і т.п потягнулися б слідом. З цим треба обережно. Тільки така конструкція дій могла бути успішною. А хто винен що йшло по іншому, то інше питання.
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06.02.2023 12:12 Ответить
Боже милостивий, хто нами керує? За що все це?
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05.02.2023 17:40 Ответить
За вибір 2019!
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05.02.2023 18:09 Ответить
Ти теж адієт,чи просто расєянін?
Бо яб не платив за таке!
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05.02.2023 18:56 Ответить
Бовюдуре,нагадати як порошенко на 24 серпня 2014 р ганям на параді купу новітньої техніки, а весь тирнет хором орав,що під Іловайськом буде велика жопа?
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05.02.2023 19:32 Ответить
Діагноз "расєянін" ,та ще й з прибабахом підтверив.
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05.02.2023 19:48 Ответить
От дивлюсь на вас, клоунів недалеких, і не знаю інший раз хто з вас тупіший. Чи зебіли чи ви, пороходятли.....
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05.02.2023 20:48 Ответить
Новітньої??? Ппц.
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05.02.2023 20:14 Ответить
Оль, ти до слів не придирайся. По факту є що відповісти ?
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05.02.2023 20:50 Ответить
По факту: Іловайськ творіння Коломойського, він туди добробати в своїх корисних цілях погнав; х-лу дуже хотілось нагадити Україні в День Незалежності. Все, що робив чи не робив Порошенко, обсвистувалось з криком "зрада". Пояснення не приймались, реакція була "ха-ха-ха, ато путін нападе".
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09.02.2023 17:50 Ответить
Яка ж каж в голові ..пздц. )))Як може голова ОДА командувати військовими ?)) .Ну то ладно, проїхали. а по фактуя тобі так скажу про цю тему. Як зараз памятаю-весь тирнет кричав до Петі , що в Іловайську буде нам *****. А в той же час він проводив паради і в рот мав всіх . Ти як не знаеш, то краще не пиши *****.
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09.02.2023 20:55 Ответить
просто дЄбіл.Позоровляю!
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05.02.2023 19:06 Ответить
И как теперь этот мудак будет смотреть в глаза нашим западным партнерам??! Гребаный стыд!
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05.02.2023 17:44 Ответить
Рєзніков!!!! Геть з змі простору!!!
Про що ти мелеш? Не плюй в колодязь звідки п'єш!! Подякуй за то що дають і закрий писок! Скільки замовило танків і літаків твоє міністерство підприємствам України??? Ви навіть патронів не виробляєте, бо все імпорт через прокладки де знімаючи тільки з однієї кулі 1 гривню за добу стаєш міліонером.
Подивисьм чим займалися слуги народу в Чонгарі і мін оборони з 19 року!! Скіки доріг було побудовано і скільки знищено. Баста брехати !!!!
Мародери!!
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05.02.2023 17:49 Ответить
гнила потвора кудахкає, за дупку боїться
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05.02.2023 17:54 Ответить
По данным ДНР/ЛНР в 2021 г. погибли 8 мирных жителей. 8 лет Домбили Бомбасс?!
Если бы у рашистов были мозги... то полномасштабное вторжение они бы не начинали.
У нас нет выбора, у них был и есть!
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05.02.2023 18:26 Ответить
А якби з Порошенком би і не вдалося уникнути повномаштабного вторгненя,то здачі 30% території,і втрати сотен тисяч житів цивільних не булоб.
Так що дякуйте Зе!
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05.02.2023 18:53 Ответить
Если бы Резн.... не прикарманил ЯИЧКО , МОЖНО БЫЛО БЫ МНОГО ЧЕГО ИЗБЕЖАТЬ ...
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05.02.2023 18:53 Ответить
Очередные вариации на тему -*Байден, почему мы не в НАТО*. Запад терпеливо смотрел, как мы будем договариваться посредине и строить глазки путину.
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05.02.2023 19:26 Ответить
Коротко не вдаючись до подробиць. Повноцінної війни можна було уникнути, якби замість будівництва доріг та інших "грандіозних" діянь, готувалися до неї.
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05.02.2023 19:47 Ответить
КОРОЧЕ !!! ПОРА ПРОВОДИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ КОНФИСКАЦИЮ У ВРАГОВ НАРОДА !!!
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05.02.2023 20:13 Ответить
про миролюбиву палітику По і Зе майже все вірно написали, АЛЕ роль єрмаків не розкрита. Невже про них вам нічого не відомо?
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05.02.2023 20:16 Ответить
Який дебіл зробив цього ідіота міністром оборони? "-Якби, якби, якби..." Їх, довбо....в попереджали, а вони "велике будівництво доріг" з "шашликамі на майские" затіяли. Тепер всі винні, весь колективний Захід в тому, що вони довбо...и? Та ні, прийдеться відповідати за все, рано чи пізно...
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05.02.2023 20:39 Ответить
він звичайний пропагандон, ні сорому, ні честі
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05.02.2023 20:46 Ответить
Перед тим, як піти, вирішив ще нагидити на і так не ідеальні відносини між Україною і партнерами. Скунс.
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05.02.2023 20:48 Ответить
Если честно чушь, с чего это вдруг х=ло передумал бы нападать на Украину, которую он рассчитывал за месяц полностью всю захватить из-за каких-то там потоков и Свифтов. Та зная его, он бы еще скорее напал, чтобы показать, что ему плевать на это.
Единственное, что может быть могло бы помочь и остановить его это введение воинских контингентов США по всей территории и твердое обещание сразу вступиться за Украину от них.
Но на это никто бы не пошёл дело ясное.
Так, что же надо было делать? Я думаю в 2019 надо было президентом выбрать того чепушилу с Одессы Дарта Вейдера или там я не знаю, слесаря какого-нибудь с СТО. Так чисто по приколу.
Тогда бы точно не напал, помер бы со смеху.
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05.02.2023 20:54 Ответить
Единственное, что может быть могло бы помочь и остановить его это введение воинских контингентов США по всей территории и твердое обещание сразу вступиться за Украину от них.

Так чому ж "животворящий месія" українців цього не сказав ?
Навпаки, своїми діями і тріпанням всіляко запрошував х**ла атакувати Україну.
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06.02.2023 04:00 Ответить
ꑭ Криголам ꑭ

@Krygolam

·

https://twitter.com/Krygolam/status/1622205223174275073 6 ч

"Підготовку до оборони Маріуполя було саботовано офіційними особами та владою. Ми розуміли, що буде велика війна, але нам просто заважали. Ми не мали ані повітряної, ані наземної, ані артилерійської підтримки" - Ілля Самойленко, захисник "Азовсталі"

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05.02.2023 21:06 Ответить
это врядли. причина войны - прогрессирование псих болячки уйла.
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06.02.2023 02:06 Ответить
Вже тепліше. А скільки всього ми ще дізнаємося про договірняк неповносправного з х**лом.

Всі ці західні "лідери" та їхні елітки 20 років жирують на москальських бабках, бізнеси розвивають, стелються перед москалями скрізь ...

А Україна для них - так, зайва перешкода, не хочуть, але для блізіру треба іноді зробити вигляд "порядних" і щось бовкнути "демократичненьке".

Якби не скакали перед рашкою з 1991 і персонально перед х**лом з 2000 - не було б ні Грузії, ні України.

Але ці лицемірні гниди всіляко запобігали перед агресором, умиротворювали ...

Повторний напад на Україну при одній і тій же адміністрації ... Це зовсім не збіг.
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06.02.2023 04:09 Ответить
У него все ОНИ не давали, ОНИ не видели, ОНИ виноваты. Перевернем ОНИ на ВЫ. ВЫ не готовились к войне (шашлыки), не закупали снаряды, закрыли ракетные программы, зарплата военных меньше охранников в маркетах, Гром, Стугна, Богдана???? Это тоже ОНИ?
Купа предателей в управлении страной. От наумова до Херсона и Мариуполя. Да и сейчас воруете аж уши заворачиваются. Куда не кинь воровство. Таможня (аресты), налоговая (аресты, увольнения), полиция (закрытие дел), суды и т.д.
Выступить на защиту сегодняшней власти потому что не на часу, это предать тех парней что на передовой защищают НАЦИЮ и СТРАНУ от исчезновения. Наш враг этого желает больше всего. Ему не нужен руцкий мир здесь на нашей земле. Ему надо чтобы мы исчезли из истории. Иначе зачем уничтожать, стирать с лица земли рускоговорящие города и села. Мариуполь яркий пример ненависти свинособак к нашей земле и истории, нашей культуре и красоте. Это у свинособак всегда виноваты другие, но не сами. Это их нарратив. Перестаньте воровать.
Нечего писать про уборщицу несущую домой моющее средство. А Вы пробовали выжить на пенсию 2000 грн и работу 6500?? Об этом не пишут только ленивые. Почему Таран посол, Почему Венидиктова посол, за Болгарию вообще молчу. Это можно перечислять до бесконечности. Виноватых нет? Думаю что есть. Но время "не на часу" закончится и отвечать придется
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06.02.2023 10:44 Ответить
Чому ти вину з США і заходу знімаєш ?
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06.02.2023 13:03 Ответить
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