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Полномасштабной войны можно было избежать, - Резников
Министр обороны Алексей Резников убежден, что если бы международные партнеры действовали на упреждение, полномасштабной войны России против Украины можно было бы избежать.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этой войны можно было избежать в принципе, если бы остановили Северный поток-2, если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов – этой войны можно было бы избежать", – убежден Резников.
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Гарно!
Питання: хто винен в такому розбазарюванні коштів, які могли піти на оборону?
Нарід скрізь більш-менш однаковий і якщо його помістити в чесне справедливе демократичне середовище, то він пристосується за рік до нових правил гри. Ну а якщо йому постійно брехати і давати вибір лише між поганим і ще гіршим, то він швидко зрозуміє, що його дурять і пристосується теж брехати і красти. Не всім дано розуміти принципи побудови системи, але пристосуватись до неї може кожен.
Мало хто вже пам'ятає, але в Польщі до 2009 року не так вже й добре йшли справи. Реформи Бальцеровича розвалили стару економічну систему, але це єдине на що здатний монетаризм. Побудувати нову демократичну систему, яка основана на принципах демократії, можна лише коли розумієш що це таке.
Польщі повезло. В 2007 році прем'єр-міністром став Дональд Туск, який розумівся в цьому. Він і провів в 2008 році податкову реформу, яка урівняла всіх в правах, ввела зарплату-брутто і прогресивне оподаткування споживання, яке платить кожен громадянин самостійно. І отримав видатний результат. В перший рік дії нового податкового Кодексу (2009) під час потужної світової економічної кризи Польща виявилась єдиною країною Єврозони у якої ВВП збільшився. В Україні, нагадаю, падіння було 15%.
Але головним було те, що стало вигідніше хазяйнувати чесно, ніж шахраювати. Якщо ввести ці демократичні правила гри в Україні, то і тут за рік все владнається.
В демократичній державі такого поняття як "верхівка" не існує. Бо головний принцип демократії це РІВНОПРАВ'Я громадян. Дивіться на державні інституції не як на "верхівку", а як на таких самих громадян як і ви, лише вони отримують зарплату з казни держави, а не на вільному ринку. І ця зарплата не захмарна як у нас зараз, а помірна, хоч і достойна. Наприклад, 14 тис.грн. Тобто дорівнює середній зарплаті в державі. Причому кожен знає у якого клерка яка зарплата, бо тарифна сітка зарплат держслужбовців - це Закон, який приймає Верховна Рада. І якщо вам здається, що цей клерк живе не по доходам - пишіть в Податкову, вона перевірить всі доходи і витрати цього клерка і якщо виявить що витрати перевершують його зарплату, то з цього клерка стягнуть штраф (або і посадять до в'язниці) і видатуть вовчий квіток, що не дозволить йому більше ніколи влаштуватись на посаду держслужбовця. Я ж казав, що голову треба відтяти
Порівняно невеликі зарплати держслужбовців (мінімально 1 середня зарплата і максимально 7 середніх зарплат для президента) і великий ризик вляпатись при використанні отриманого хабаря зменшить до мінімуму привабливість таких робочих місць серед нинішніх хабарників. На вільному ринку можно заробити більше, а в держСЛУЖБІ треба працювати і не заробиш палаців кам'яних Тому на такі місця зможуть претендувати чесні професіонали. Вони є, ви не праві, що всі хабарники. Система їх просто навіть близько не підпускала до нинішніх блатних посад.
А податковий кодекс завершить переродження держави. Зарплата держслужбовців (всіх хто отримує зарплату з казни в т.ч. вчителів і лікарів державних закладів) буде брутто. Тобто до сплати податків. Як і працівників недержавних установ. Роботодавець буде щомісяця сплачувати за вас авансові платежі, наприклад ЄСВ, по рівню минулого року. Все інше перераховувати вам на картку. А на початку наступного року всі працездатні будуть оформляти податкову декларацію за попередній рік. Скільки нараховано, скільки авансово сплачено податків. Якщо ви витратили якісь гроши на благодійність, оборону (нинішній військовий сбір), освіту (свою чи дітей), лікування, бізнес (свій чи акції) ... то ці гроши з податкової бази (загального доходу) виключаються. Також з неї виключається необкладаємий мінімум, який залежить від складу сім'ї. Все що залишилось обкладається по прогресивній ставці. Процедура нескладна, але краще не шахраювати, все рівно для податкової все як на долоні. Якщо доходів менше, ніж мінімальний прожитковий мінімум, то податкова доплатить до нього. Тобто сільські бабусі ображені не будуть
Для підприємств і держустанов теж все однаково. Всі гроши, виплачені як заплата чи дивіденти, податками не обкладаються. Це ж витрати. Податки платить отримувач. Все що залишилось від доходу після витрат (на потреби виробництва, оплату труда персонала, дивіденти і т.і.) - прибуток. Ставка податку на прибуток встановлюється місцевою владою в залежності від її потреб в діяльності підприємства. Ніякого втручання центральної влади.
Судді теж громадяни держави і повинні мати зарплату як всі держслужбовці в рамках вилки 1:7, по одній для всіх податковій шкалі платити податки і по одному для всіх податковому закону отримувати пенсії і так само як і всі відповідати перед законом. Лише так можна забезпечити їх незалежність. Хабар для судді смерть.
Власне все. В такій системі краще все робити чесно, бо вона для всіх однакова.
Що ви і робите весь час. Не читаєте, що я написав про вилку зарплат держсужбовців 1:7, де 1 - то НАЙНИЖЧА зарплата держслужбовця (наприклад, вчителя чи дрібного клерка), яка є середньою зарплатою в державі, а 7 - найвища (президента). Про міністра я не писав, але можна було б здогадатись і дати йому коефіціент, наприклад, 5...6. Що є в наших умовах 70тис.грн. Мало? Ніхто не піде? Теба давати 500тис, как нашим суддям КС і ВС? Тобо більше 30 середніх зарплат? А звідки їх брати як не з казни, тобто з податків того середнього українця, який має середню зарплату 14тис.грн?
Ця утопія (прив'язка зарплат держслужбовців до середньої зарплати в державі) реалізована во всіх без винятку демократичних державах. А вилка 1:7 - в США. Є держави, де 1:8. А ось 1:30...1:40 (як в Україні) - це тоталітарні нестабільні держави. Держави, "верхівка" яких прогнила остаточно і безповоротно і без хірургічного видалення якої державу не спасти.
Ваша пропозиція така ж безграмотна, як і інши ваши думки. У нас достатньо патриотичних грамотних громадян, які без вагань пішли на зарплату міністрів 50...70 тис.грн. Треба лише зібрати команду однодумців переконати їх що без зміни системи Україна приречена. А зарплата їх росла разом б зі зростанням середньої зарплати в державі внаслідок кардинальних ДЕМОКРАТИЧНИХ реформ. Іноземці можуть лише загробити державу, як загробили, наприклад, Грузію, в якій так і не народилось громадянське суспільство, бо держава так і не стала рівноправною і демократичною. По великому рахунку, Саакашвілі сам винен в тому, що так сталося. Сильна харизматична людина, але не демократ...
Представляеш сколько ракет можно наделать,на 1 миллиард $ ?! А если еще слуг потрясти? Там ее 4-6 миллиарда найдеться,только лично украденных?
Где ~25 млрд€ за ОВГЗ 2019 года? В Оманских и Кипрских офшорах Зеленского и его слуг!
Бажаєте приєднатися?
Далі відкриваєш ринкові ціни на житло і ...
Дві - три години це займе. Дещо видаляють,тут потрібен хакер.
Шукай.
Щас!
Дивись дебіловізор і радій,як гупі.
Вона виявиласе неправдивою,а за це там - в'язниця.
Шукати за 2019 рік? Ні.
Хтось зних.
Я й за боягузливе НАТО не впевнена.
Частина перша "Якби Вони" - у загальному доступі.
Частина друга "Якби Ми" - засекречена ( не на часі).
І політики патріоти мають будувати. На першому місці в національній ідеї потрібна була демократизація, боротьба з корупцією, з розкраданням бюджету, розвиток промисловості і т.п. Це об'єднало б населення всіх регіонів, а це головне. А інше - мова і т.п потягнулися б слідом. З цим треба обережно. Тільки така конструкція дій могла бути успішною. А хто винен що йшло по іншому, то інше питання.
Бо яб не платив за таке!
Про що ти мелеш? Не плюй в колодязь звідки п'єш!! Подякуй за то що дають і закрий писок! Скільки замовило танків і літаків твоє міністерство підприємствам України??? Ви навіть патронів не виробляєте, бо все імпорт через прокладки де знімаючи тільки з однієї кулі 1 гривню за добу стаєш міліонером.
Подивисьм чим займалися слуги народу в Чонгарі і мін оборони з 19 року!! Скіки доріг було побудовано і скільки знищено. Баста брехати !!!!
Мародери!!
Если бы у рашистов были мозги... то полномасштабное вторжение они бы не начинали.
У нас нет выбора, у них был и есть!
Так що дякуйте Зе!
Единственное, что может быть могло бы помочь и остановить его это введение воинских контингентов США по всей территории и твердое обещание сразу вступиться за Украину от них.
Но на это никто бы не пошёл дело ясное.
Так, что же надо было делать? Я думаю в 2019 надо было президентом выбрать того чепушилу с Одессы Дарта Вейдера или там я не знаю, слесаря какого-нибудь с СТО. Так чисто по приколу.
Тогда бы точно не напал, помер бы со смеху.
Так чому ж "животворящий месія" українців цього не сказав ?
Навпаки, своїми діями і тріпанням всіляко запрошував х**ла атакувати Україну.
@Krygolam
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https://twitter.com/Krygolam/status/1622205223174275073 6 ч
"Підготовку до оборони Маріуполя було саботовано офіційними особами та владою. Ми розуміли, що буде велика війна, але нам просто заважали. Ми не мали ані повітряної, ані наземної, ані артилерійської підтримки" - Ілля Самойленко, захисник "Азовсталі"
Всі ці західні "лідери" та їхні елітки 20 років жирують на москальських бабках, бізнеси розвивають, стелються перед москалями скрізь ...
А Україна для них - так, зайва перешкода, не хочуть, але для блізіру треба іноді зробити вигляд "порядних" і щось бовкнути "демократичненьке".
Якби не скакали перед рашкою з 1991 і персонально перед х**лом з 2000 - не було б ні Грузії, ні України.
Але ці лицемірні гниди всіляко запобігали перед агресором, умиротворювали ...
Повторний напад на Україну при одній і тій же адміністрації ... Це зовсім не збіг.
Купа предателей в управлении страной. От наумова до Херсона и Мариуполя. Да и сейчас воруете аж уши заворачиваются. Куда не кинь воровство. Таможня (аресты), налоговая (аресты, увольнения), полиция (закрытие дел), суды и т.д.
Выступить на защиту сегодняшней власти потому что не на часу, это предать тех парней что на передовой защищают НАЦИЮ и СТРАНУ от исчезновения. Наш враг этого желает больше всего. Ему не нужен руцкий мир здесь на нашей земле. Ему надо чтобы мы исчезли из истории. Иначе зачем уничтожать, стирать с лица земли рускоговорящие города и села. Мариуполь яркий пример ненависти свинособак к нашей земле и истории, нашей культуре и красоте. Это у свинособак всегда виноваты другие, но не сами. Это их нарратив. Перестаньте воровать.
Нечего писать про уборщицу несущую домой моющее средство. А Вы пробовали выжить на пенсию 2000 грн и работу 6500?? Об этом не пишут только ленивые. Почему Таран посол, Почему Венидиктова посол, за Болгарию вообще молчу. Это можно перечислять до бесконечности. Виноватых нет? Думаю что есть. Но время "не на часу" закончится и отвечать придется