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Зеленский (19011) Минобороны (9023) отставка (3145) Резников (1168)

Резников о возможности отставки: Буду делать то, что мне предложит Зеленский

зеленський

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение.

Соответствующее заявление министр сделал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть, принимает один человек – Верховный Главнокомандующий и Президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению Президента Украины, я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что будет делать все ради украинской победы. "Моя профессия, по меньшей мере юриста, дает мне возможность думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит победить в этой войне, а затем наказать военно-политическое руководство Российской Федерации", - добавил чиновник.

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В то же время Резников подчеркнул, что в случае увольнения поддержит преемника, при необходимости предоставит ему советы и консультации, а также персонально представит министрам обороны, с которыми он имеет личную коммуникацию "на уровне телефона, без протоколов, без всего".
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Топ комментарии
+43
лол. ничтожество без чести и совести.
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05.02.2023 16:24
+24
Кошерное ничтожество! Удавись в ближайшем сортире! Не позорь свою нацию, ублдюдок!
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05.02.2023 16:26
+24
Розстріляти тебе ЗЕгандон треба за те що ти вже зробив!!!
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05.02.2023 16:28
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лол. ничтожество без чести и совести.
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05.02.2023 16:24 Ответить
Зато с килограмовыми яйцами!
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05.02.2023 16:41 Ответить
😁 І не посперечаєшся! 😊
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05.02.2023 16:51 Ответить
Да, він робитимет те, що скаже ,,месія".
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05.02.2023 18:05 Ответить
Запитаєте у резнікова скільки у нього особисто яєць у штанах, а він вам відповість скільки він має у грамах)
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05.02.2023 17:01 Ответить
машуля, не істери. дупа порветься клоунська
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05.02.2023 16:57 Ответить
але все ж признався, що яйця по 170 за кіло, запропонував Зеленський!!!
бо робив він, робить і буде робити все що пропонує Зеленський
ну, чи ОП, що один і той самий куй
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05.02.2023 17:02 Ответить
зеленський скаже, що піде, якщо лєнка дозволить
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05.02.2023 17:04 Ответить
а ленка спитає лисого
а лисий сказе що не піде
бо їм з вовою добре
воювати не піду окопі бо вб,ють
але з калашом в машині, бо треба родину захищати
бо при вові, для них можна все!!!
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05.02.2023 17:09 Ответить
Глибоко язиком в зєліну дупу заліз
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05.02.2023 16:24 Ответить
Либо швабра мыть Раду либо лопата рыть окопы.
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05.02.2023 16:26 Ответить
Кошерное ничтожество! Удавись в ближайшем сортире! Не позорь свою нацию, ублдюдок!
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05.02.2023 16:26 Ответить
с какого перепуга? все по торе...
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05.02.2023 16:57 Ответить
"зели слуга, атец солдатам!
аж жаль его
яйцом сражённый, йурист!"
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05.02.2023 16:27 Ответить
Розстріляти тебе ЗЕгандон треба за те що ти вже зробив!!!
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05.02.2023 16:28 Ответить
Нє баісь пацан, корешь тібє нє бросіт!
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05.02.2023 16:28 Ответить
Шо за мова -- наробив муині -- збив собі капіталць -- і фініта ля комедія -- а нагорода поміж ріг за труди праведні .
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05.02.2023 16:29 Ответить
многостаночник жопализ хренов
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05.02.2023 16:30 Ответить
А якби ти сам попав туди де ті потвори сидять, було б інакше?.. Щось мені підказує, що ти їм просто заздриш.
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05.02.2023 16:34 Ответить
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05.02.2023 16:42 Ответить
це треба було робити в 2014. i ти будеш здивований, наскiльки швидко на попелищi ця система вiдновиться i знову почне "процвiтати".
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05.02.2023 16:43 Ответить
Значить, садити треба разом з зє
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05.02.2023 16:31 Ответить
аж мороз по шкірі йде,може зеля скаже самоліквідуватись?клоуни одним словом
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05.02.2023 18:51 Ответить
А самому важко знайти дорогу за русскім ваєнним карабльом🤔🧐😁 От Боженька дав Україні кєровніків, що не міністр, то Мітрофанушка, жоден географії не вчив, кожному поводир потрібен, прям не Кабмін, а УТОС суцільний 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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05.02.2023 16:32 Ответить
Це не Боженька дав, а недалекі люди самі взяли. А Бог, як кажуть англійці, допомагає тим, хто сам собі допомагає...
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05.02.2023 17:01 Ответить
это какой-то уродский бред, а ниче что през его не должен назначать. это зк-кодло-мафия
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05.02.2023 16:33 Ответить
Була б у тебе совість, то не чекав би. Але честь і совість то не про тебе.
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05.02.2023 16:33 Ответить
А під суд не хоче?
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05.02.2023 16:33 Ответить
який ще міністр з зезебільної влади не засвідчив своїм лизоблюдством пріоритет *ОПи дермака?
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05.02.2023 16:33 Ответить
І це міністр оборони? Дуполіз ...
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05.02.2023 16:34 Ответить
застрелься ...
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05.02.2023 16:34 Ответить
Цікаво, а робити те, що потрібно країні йому в голову не приходило? 🤔 Він присягу Зєлєнскому давав?
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05.02.2023 16:35 Ответить
головну присягу -так, в *ОПУ. Причому - на листочку, з заявою на звільнення "за власним бажанням", з відкритою датою. Так всі чиновники роблять з 2019-го, при призначенні в урядові владні структури.
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05.02.2023 16:45 Ответить
Добре, а якщо Зєлєнскій запропонує жерти ложкою лайно? 🤔
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05.02.2023 16:49 Ответить
буде жерти. Такий в них менталітет
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05.02.2023 16:51 Ответить
Звідки бувшому правнику знати-розуміти такі поняття, як честь і гідність ? Нажаль, у нашій владі це закономірність...
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05.02.2023 16:36 Ответить
Так, у нас парадокс - мабуть найбільше на душу населення "юристів" і "економістів", а і правосуддя, і економіка на найнижчому рівні.
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05.02.2023 17:08 Ответить
Что царь батюшка скажет то и буду делать
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05.02.2023 16:36 Ответить
Потихоньку сами в Россию превращаемся
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05.02.2023 16:37 Ответить
Робитиму те, що мені запропонує Зеленський

А якщо Зеля запропонує повіситись Резнікову, він повіситься?
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05.02.2023 16:36 Ответить
Має бути черговість.Спочатку пропонує прокурор,далі суддя,а вже потім може (але не обов"язково) Зеленський...
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05.02.2023 16:58 Ответить
Яке сакральне значення для України мають яйця. То наповал збили одного президента, то зняли з посади цілого міністра обороні. Хоча б яйця не поставили під заборону. Та, й Паска прийде нікуди не діниться.
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05.02.2023 16:36 Ответить
Глибока думка...без жодної іроніі.Вони (яйця) в нас всюди,і хоч їх не завжди видно вони суттєво впливають на долю як тих хто їх має (не має) так і на долю країни в цілому...І зараз момент істини,видно,в кого справжні,а в кого пофарбовані крашанки...
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05.02.2023 17:09 Ответить
допускаю, что резникофф меньше виноват в мародерстве, чем "смотрящий" от кремля єрьмакъ с подельниками. но он "попал" под раздачу. ze его сдаст, чтобы самому усидеть на троне.
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05.02.2023 16:37 Ответить
таке відчуття, що нині за призначенням бубозента він виконує роль хлопчика для биття по яйцях, відволікаючи від інших тем...
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05.02.2023 16:37 Ответить
бубозент! Шедевр! Краду безбожно!!!!
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05.02.2023 16:41 Ответить
Це щоб всі зрозуміли хто за яйця відповідає. Кругова порука, пацанчики внукам заробляють.
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05.02.2023 16:37 Ответить
А, добровільно у відставку подати нє? Бо Джонсон і за менше провинився коли у відставку пішов, це тільки наша недовлада держиться всім чим тільки можна за посаду
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05.02.2023 16:37 Ответить
Так то Боріс Джонсон, а це зелене лайно.
Лайно саме нікуди не лівається, доки не натиснете кнопку на унітазі!
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05.02.2023 16:50 Ответить
как царь-батюшка скажет так и будет!
а если царь-батюшка скажет - прыгай с 9-го этажа.... интересно, прыгнет, или нет?
они реально там все ********......
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05.02.2023 16:37 Ответить
Кошерний барига.
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05.02.2023 16:38 Ответить
Свій барига для зелених, тому невмирущий для влади)
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05.02.2023 16:40 Ответить
Особистої гідності та честі, як і в «саветскам лагере», немає …
Совковий інстинкт, а якщо він скаже, Резніков вішайся, то повіситься …
Балачки про поборену у привладних корупцію, так і залишилися балачками…
Стефанчук-Зеленський про «результати корупційних досягнень» знають добре… , надлишок, ще й для онуків хватить… після роздачі дєнЬОГ у канавертах партейцам..
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05.02.2023 16:38 Ответить
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05.02.2023 16:39 Ответить
Резніков як повія, готовий на все, тільки б платили і дальше)
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05.02.2023 16:39 Ответить
Робитиму те, що мені запропонує Зеленський
Ге ж.
От було б як в тому анекдоті: "Ой-ой-ой! Куда ето я іду???(с)
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05.02.2023 16:40 Ответить
ну от жеж!!! От воно! Государєва , понімаш,людина!!!
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05.02.2023 16:40 Ответить
Кожен новопризначенець в уряді, за влади Зеленського є потенційним відбувайлом за про#оби, МЕГАкорупцію та політику зради владної верхівки.
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05.02.2023 16:42 Ответить
МЕГАкорупцію організував Єрмак разом із Зе 100%!!
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05.02.2023 16:47 Ответить
Bор должен сидеть в тюрьме (c)
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05.02.2023 16:42 Ответить
Резніков натякнув , що заступників йому підкинув Єрмак , щоби бабло йшло до них, а дальше на верх !😠
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05.02.2023 16:46 Ответить
"я точно знайду собі цікавий проект".
Відірвати нахабного паразита від корита можна тільки разом з руками.
Жах!
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05.02.2023 16:47 Ответить
По закону військового часу зроби щось с собою.
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05.02.2023 16:49 Ответить
Хоча б поголися, на більше воно не здатне
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05.02.2023 17:22 Ответить
Бляха муха! Что за ДЕТСКИЙ САД, а не мужик (если бубочка разрешит?)
Обосрался (на взяточничестве своей команды) подай в отставку, как зрелый человек и гражданин (в этом 99% твоей вины, даже, если и лично не участвовал)!!!
Насколько Люсю Арестович все гнобили (типа, что "не мужик"), а на деле за кресло не цеплялся.
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05.02.2023 16:51 Ответить
Ітиху його дивізію! То прем'єр Гончарук збирався писати Бубочці заяву про звільнення, то тепер міністр Резніков... Нешановні випускники трускавецького готелю - вас призначала ВРУ, а не Бубочка.
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05.02.2023 16:51 Ответить
і не тільки призначала - у нас парламентсько-президентська форма правління, до речі одна з вимог Майдану, що була проголосована парламентом
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05.02.2023 18:27 Ответить
Випускник юрфаку імені Маслякова Бубочка не в курсі (виходячи з того що він наплів за неповних чотири роки)
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05.02.2023 18:42 Ответить
А САМОМУ СЛАБО НАПИСАТИ ЗАЯВУ???????
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05.02.2023 16:53 Ответить
БЛТЬ, людина без честі і совісті, ти дилетант на своїй посаді, як і Зеленський, звільняй посаду для досвіченого фахівця, Зеленського це теж стосується.
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05.02.2023 16:54 Ответить
При подобных коррупционных скандалах чиновники в странах Запада сами подают в отставку.
При чём здесь Зеленский? Украина никогда в Евросоюз не вступит. Ментальность не та.
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05.02.2023 16:56 Ответить
**** як тупо "робитиму як саже зе", кончений, ти слуга зеленського чи Українського народу. Я би сказав що буду робити все що захистити Український народ, я б його поважав, але "як скаже зеленський"?. ТУПО.
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05.02.2023 17:18 Ответить
Він рядовий мафіозі !
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05.02.2023 19:37 Ответить
Ось і оговорочка по Фрейду: не народу України ти, курво, служиш, а Ze, що будучи лише головою виконавчої влади, Конституцією крутить, як циган сонцем.
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05.02.2023 17:20 Ответить
Ага, тикати владу в їхні ж ''прой**би'' то це ''антидержавні прояви"?!!! А красти все до чого дотягнуться це державницька позиція?
Іди до падаляка-він тобі заплатить за допис!
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05.02.2023 17:33 Ответить
Яйця по 17 теж задля перемоги купував?!!! ''Гондурасик зелений''! Іди, тобі пора на нари! Не маяч перед очима, не дратуй народ!!!
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05.02.2023 17:29 Ответить
Водночас Резніков підкреслив, що у разі звільнення підтримає наступника Джерело:
І хто ж буде наступником? Без сумніву така ж зволоч, якщо і не гірша. Толкові, порядні державні менеджери до цього зеленого виродка не підуть, якими би патріотами не були (не захочуть псувати репутацію). Ті хто рвався до корита колись- зараз на роздоріжжі, бо не впевнені, що дадуть вкрасти (чого тоді йти). От і залишились ті кого примусово запрежуть (когось із заступників) або якогось випадкового з вулиці.
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05.02.2023 17:38 Ответить
Пропоную Резнікову піти заправніком на WOG,або на OKKO.
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05.02.2023 17:43 Ответить
https://t.me/tZEinform/23075 tZEinform

На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
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05.02.2023 17:44 Ответить
Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням Президента України, я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави", - сказав Резніков. саме тому яйця стали по 17
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05.02.2023 18:17 Ответить
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05.02.2023 18:38 Ответить
ЗЕкомандир ПРИКАЖИ ЕМУ ЗАСТРЕЛИТЬСЯ🔫
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05.02.2023 18:56 Ответить
$обака сутулая накосили бабла на гос закупках и смывается тихо и мирно!
А почему уволить? Почему отставка? Расстрелять по закону военного времени!!!!
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05.02.2023 20:08 Ответить
Перші чесні слова від нього - мені однаково де красти.
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05.02.2023 23:51 Ответить
 
 