Резников о возможности отставки: Буду делать то, что мне предложит Зеленский
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение.
Соответствующее заявление министр сделал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть, принимает один человек – Верховный Главнокомандующий и Президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению Президента Украины, я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства", – сказал Резников.
Он подчеркнул, что будет делать все ради украинской победы. "Моя профессия, по меньшей мере юриста, дает мне возможность думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит победить в этой войне, а затем наказать военно-политическое руководство Российской Федерации", - добавил чиновник.
В то же время Резников подчеркнул, что в случае увольнения поддержит преемника, при необходимости предоставит ему советы и консультации, а также персонально представит министрам обороны, с которыми он имеет личную коммуникацию "на уровне телефона, без протоколов, без всего".
Пожалуйста, подождите...
бо робив він, робить і буде робити все що пропонує Зеленський
ну, чи ОП, що один і той самий куй
а лисий сказе що не піде
бо їм з вовою добре
воювати не піду окопі бо вб,ють
але з калашом в машині, бо треба родину захищати
бо при вові, для них можна все!!!
аж жаль его
яйцом сражённый, йурист!"
А якщо Зеля запропонує повіситись Резнікову, він повіситься?
Лайно саме нікуди не лівається, доки не натиснете кнопку на унітазі!
а если царь-батюшка скажет - прыгай с 9-го этажа.... интересно, прыгнет, или нет?
они реально там все ********......
Совковий інстинкт, а якщо він скаже, Резніков вішайся, то повіситься …
Балачки про поборену у привладних корупцію, так і залишилися балачками…
Стефанчук-Зеленський про «результати корупційних досягнень» знають добре… , надлишок, ще й для онуків хватить… після роздачі дєнЬОГ у канавертах партейцам..
Ге ж.
От було б як в тому анекдоті: "Ой-ой-ой! Куда ето я іду???(с)
Відірвати нахабного паразита від корита можна тільки разом з руками.
Жах!
Обосрался (на взяточничестве своей команды) подай в отставку, как зрелый человек и гражданин (в этом 99% твоей вины, даже, если и лично не участвовал)!!!
Насколько Люсю Арестович все гнобили (типа, что "не мужик"), а на деле за кресло не цеплялся.
При чём здесь Зеленский? Украина никогда в Евросоюз не вступит. Ментальность не та.
Іди до падаляка-він тобі заплатить за допис!
І хто ж буде наступником? Без сумніву така ж зволоч, якщо і не гірша. Толкові, порядні державні менеджери до цього зеленого виродка не підуть, якими би патріотами не були (не захочуть псувати репутацію). Ті хто рвався до корита колись- зараз на роздоріжжі, бо не впевнені, що дадуть вкрасти (чого тоді йти). От і залишились ті кого примусово запрежуть (когось із заступників) або якогось випадкового з вулиці.
На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
А почему уволить? Почему отставка? Расстрелять по закону военного времени!!!!