Резников о возможности отставки: Буду делать то, что мне предложит Зеленский

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение.

Соответствующее заявление министр сделал во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ни один чиновник не вечен в кресле. Ни один. Решение, быть мне министром обороны или не быть, принимает один человек – Верховный Главнокомандующий и Президент Украины Владимир Зеленский, согласно Конституции. Он дает представление о назначении, а Верховная Рада назначает. Поэтому только по решению Президента Украины, я буду принимать те или иные решения, а дальше делать то, что мне предложит глава государства", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что будет делать все ради украинской победы. "Моя профессия, по меньшей мере юриста, дает мне возможность думать оптимистично, что я точно найду себе интересный проект, который позволит победить в этой войне, а затем наказать военно-политическое руководство Российской Федерации", - добавил чиновник.

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В то же время Резников подчеркнул, что в случае увольнения поддержит преемника, при необходимости предоставит ему советы и консультации, а также персонально представит министрам обороны, с которыми он имеет личную коммуникацию "на уровне телефона, без протоколов, без всего".