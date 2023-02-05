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коррупция (8453) Минобороны (9023) Резников (1168)

При Минобороны создадут общественный антикоррупционный совет

міноборони

При Министерстве обороны Украины будет создан общественный антикоррупционный совет.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров по созданию общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны", - заявил он.

Резников отметил, что такой совет позволит министерству получать экспертизу от общественности. Министр подчеркнул, что во время военного положения очень важно закрывать доступ к определенной информации и при этом предоставлять возможность обществу контролировать публичные финансы.

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Он отметил, что провел встречи с парламентскими комитетами, в ходе которых речь шла об обновлении законодательства. В частности, депутаты планируют нормировать закупки в секторе безопасности и обороны таким образом, чтобы была защищена важная информация, но чтобы эти закупки стали более публичными.
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Топ комментарии
+10
А не проще ли создать при МО расстрельную команду для уничтожения воров , мародеров и коррупцинеров, подчиненных резникова! И начать с него самого !
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05.02.2023 16:44
+10
Кого в «представники громадськості»?
Арестовича, тимошенко, тищенко, чи може одразу єрмака?
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05.02.2023 16:47
+9
так наеми і серлещ вже зайняті... ********* 95?
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05.02.2023 16:45
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Сподіваюся, під контролем наших західних союзників!!)))
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05.02.2023 16:43 Ответить
Ні. Під егідою татарова_лЄщЄнка_ака_бородата піхва!
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05.02.2023 17:09 Ответить
А не проще ли создать при МО расстрельную команду для уничтожения воров , мародеров и коррупцинеров, подчиненных резникова! И начать с него самого !
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05.02.2023 16:44 Ответить
А над ними - громадський комітет.
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05.02.2023 16:44 Ответить
Для членів комітету в разі корупції кара пожитєво із конфіскацією.
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05.02.2023 16:52 Ответить
всі ці балачки про розстріли це український інфантілізм
треба мати такі закони щоб чиновник не вирішував результати тендеру а тількі обслуговав бюрократію процеса
але ще ні у якої країні навіть тут в Штатах не вдалося позбутися завищених цен на продукти для мілітарі - їжу, зброю чи софту
завжди підрядник знайде як обоснувати - типа а у нас весь персонал перевірений з допусками левела ххх їм треба платити добре тому і товар в нас дорогий
я працював контрактором на мілітарі усюди є недоліки але закони в Україні це trash який треба зміняти а для цього треба вибрати нових депутатів а не тіх хто гречку дає
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05.02.2023 17:27 Ответить
так наеми і серлещ вже зайняті... ********* 95?
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05.02.2023 16:45 Ответить
Ці "товаріщі" провірені неоднорзово- вони "потянуть" таке навантаження! Йім нє впєрвоЙ!
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05.02.2023 17:30 Ответить
Серлещ!
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05.02.2023 17:33 Ответить
Лучше растрельный полк. И не только Минобороны а везде. Украл пуля между глаз и в яму.
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05.02.2023 16:45 Ответить
при #ОПУ її треба робити, i ще одну при єрьмаку особисто.
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05.02.2023 16:47 Ответить
Кого в «представники громадськості»?
Арестовича, тимошенко, тищенко, чи може одразу єрмака?
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05.02.2023 16:47 Ответить
А где безумная и верещучка?
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05.02.2023 16:55 Ответить
Тобто, корупціонери самозаріжуться?
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05.02.2023 16:47 Ответить
Ну начінаецца, під дупу р'єзніка крісельце підгоняють, де ж може пропасти такий цінний керівний кадр, хто ж ще зумів яйця кілограмами порахувати, - таваріщь Бєндєр зі своїми апальсіни-бочкамі, - тихо плаче десь в закутку мааацьковскава підземного переходу,- ржунімагуззеленодупої влади 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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05.02.2023 16:48 Ответить
до сраки 👎
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05.02.2023 16:48 Ответить
Контролер над контролером, усі свої з гарною зп і бронь отримають., а Болівар це точно витримає?
Коли ж ви вже луснете...
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05.02.2023 16:53 Ответить
У нас "Громадських Рад" з однієї відомої громади потенційних та латентних репатріантів хоч греблю гати. Нам вже давно потрібна етнічна чистка від жидобільшовиків в усіх органах влади.
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05.02.2023 16:54 Ответить
а как там с президентом? вы на что это намекаете?
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05.02.2023 17:38 Ответить
Не "намєкаю", а однозначно наполягаю на "відставці" боневтіка і його банди потенційних репатріантів.
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05.02.2023 17:55 Ответить
как нежно: "...потенційних... " ...
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05.02.2023 17:59 Ответить
Там ще є слово "латентних" і воно ба-а-гато про що свідчить...
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05.02.2023 18:10 Ответить
Раздуем госаппарат. У нас ведь резиновый бюджет.
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05.02.2023 16:54 Ответить
Я вже здогадуюсь з кого - Лєщенко, Наєм, Соболєв, ну і далі за списком.
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05.02.2023 16:54 Ответить
серлещ в найом зайняті
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05.02.2023 17:40 Ответить
А без Гогілашвілі на цей раз обійдуться?
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05.02.2023 17:56 Ответить
При минобороне должны создаваться артбатальоны, танковые дивизии и авиационные корпуса, а не собственные антикоррупционные ведомства.
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05.02.2023 16:55 Ответить
Шo-шo? Eщё один антикоррупционный орган? Cуки, та над вами уже весь мир хохочет.
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05.02.2023 16:55 Ответить
ща громадкість з криворізьких наркоманів наловимо і все буде ок. сівоха де, до речі? є хлібне місце
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05.02.2023 16:55 Ответить
Мовчу, як риба.
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05.02.2023 17:00 Ответить
а навіщо тоді утримувати купу інших антікорупційних структур, якщо є можливість при кожній конторі створити групу з наближених осіб і назвати її антикорупційної... тим більше, що інфо для громадськості і надалі планується залишати закритою...
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05.02.2023 16:56 Ответить
в країні вже всяких рад, комітетів, та інших наглядачів більше чим працюючого населення
а не простіше, діяти по закону???
а по закону, за злочин відповідає злочинець-посадовець
і той хто його рекомендував та призначив
по закону треба,
по закону...
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05.02.2023 16:57 Ответить
Да ну вас з вашими "антикорупціонерами", "реформари", "гласнотю" разом взятими , краще корупція 90-х разом з арсеналами 90х та мир над головою.
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05.02.2023 16:57 Ответить
Крадіїв в армії до трибунала. Все інше лише димова завіса
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05.02.2023 16:58 Ответить
Під головуванням дерьмака напевно! Коли вже ця клоунада скінчиться!
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05.02.2023 16:59 Ответить
кто платит, тот и заказывает музыку
в Украине тотальная коррупция
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05.02.2023 17:08 Ответить
за махинации - просто переход на другую рыбную должность
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05.02.2023 17:09 Ответить
Сомневаюсь что туда позовут Бигуса, Шабунина и Бутусова....
Быстрее Арахамию, Сивоху, Безуглу и Верещук....
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05.02.2023 17:10 Ответить
Цікаво, скільки занести, щоб туди потрапить??..
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05.02.2023 17:11 Ответить
Не пойму, журналисты уже нашли, а посадок нет. Нахрена очередной совет, если дел и посадок нет?
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05.02.2023 17:35 Ответить
И возглавит ее ермак!!!!!!
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05.02.2023 17:37 Ответить
Глава ведомства в котором пышным цветом процветала коррупция принимает меры по борьбе с этой коррупцией,чисто цирк нах,это все равно,что пригласить пригожина или герасимова возглавить ВСУ для отбора агрессии с востока.
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05.02.2023 17:40 Ответить
А може краще посадити хоч одного на реальний срок? (не дякуйте)
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05.02.2023 17:54 Ответить
Я так понимаю, послом в Эритрею он ехать не хочет?!!
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05.02.2023 17:54 Ответить
Черговий зашквар від зелених!
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05.02.2023 18:01 Ответить
резніков,що вуж на гарячій сковороді, сцить українському народові в очі не українською мочою
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05.02.2023 18:15 Ответить
Радників та "************** совіт"з мільйонними преміями та відкатами Так будуть уже яйця по 50
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05.02.2023 18:59 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Міноборони перезапустить антикорупційний підрозділ, він не впорався, - Резніков Блискуча логіка ! Давайте звільнимо підрозділ який не спромігся пересаджати все міністерство !
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05.02.2023 20:32 Ответить
Сторожа стерегущие сторожей.
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06.02.2023 07:49 Ответить
 
 