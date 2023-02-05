При Минобороны создадут общественный антикоррупционный совет

При Министерстве обороны Украины будет создан общественный антикоррупционный совет.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров по созданию общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны", - заявил он.

Резников отметил, что такой совет позволит министерству получать экспертизу от общественности. Министр подчеркнул, что во время военного положения очень важно закрывать доступ к определенной информации и при этом предоставлять возможность обществу контролировать публичные финансы.

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Он отметил, что провел встречи с парламентскими комитетами, в ходе которых речь шла об обновлении законодательства. В частности, депутаты планируют нормировать закупки в секторе безопасности и обороны таким образом, чтобы была защищена важная информация, но чтобы эти закупки стали более публичными.