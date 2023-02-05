При Минобороны создадут общественный антикоррупционный совет
При Министерстве обороны Украины будет создан общественный антикоррупционный совет.
Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров по созданию общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны", - заявил он.
Резников отметил, что такой совет позволит министерству получать экспертизу от общественности. Министр подчеркнул, что во время военного положения очень важно закрывать доступ к определенной информации и при этом предоставлять возможность обществу контролировать публичные финансы.
Он отметил, что провел встречи с парламентскими комитетами, в ходе которых речь шла об обновлении законодательства. В частности, депутаты планируют нормировать закупки в секторе безопасности и обороны таким образом, чтобы была защищена важная информация, но чтобы эти закупки стали более публичными.
Пожалуйста, подождите...
треба мати такі закони щоб чиновник не вирішував результати тендеру а тількі обслуговав бюрократію процеса
але ще ні у якої країні навіть тут в Штатах не вдалося позбутися завищених цен на продукти для мілітарі - їжу, зброю чи софту
завжди підрядник знайде як обоснувати - типа а у нас весь персонал перевірений з допусками левела ххх їм треба платити добре тому і товар в нас дорогий
я працював контрактором на мілітарі усюди є недоліки але закони в Україні це trash який треба зміняти а для цього треба вибрати нових депутатів а не тіх хто гречку дає
Арестовича, тимошенко, тищенко, чи може одразу єрмака?
Коли ж ви вже луснете...
а не простіше, діяти по закону???
а по закону, за злочин відповідає злочинець-посадовець
і той хто його рекомендував та призначив
по закону треба,
по закону...
в Украине тотальная коррупция
Быстрее Арахамию, Сивоху, Безуглу и Верещук....
@tZEinform
Міноборони перезапустить антикорупційний підрозділ, він не впорався, - Резніков Блискуча логіка ! Давайте звільнимо підрозділ який не спромігся пересаджати все міністерство !