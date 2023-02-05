Резников анонсировал разработку Military Prozorro для оборонных закупок

Министр обороны Алексей Резников выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorro - типа Military Prozorro.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поэтому моя идея сейчас обсуждается, чтобы мы могли публиковать – без юридического адреса или места нахождения, но объем, сумму контракта и т.д. Чтобы общество видело не после заключения соглашений, а до. Мы встречались у премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко, потому что у нее есть специалисты по Prozorro, и я ее попросил: разработайте программу Prozorro, которая была бы... назовем это Military Prozorro.То есть, определенные ограничения пусть будут, но Prozorro мы все доверяем, и я надеюсь, что нам это удастся", - сказал Резников.

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Кроме того, министр обороны отметил, что закупки для питания военнослужащих могут сделать сезонными на более короткие сроки.

"Мы сейчас договорились с комитетом ВР попытаться пересмотреть законодательство, которое позволит сделать такие закупки сезонными на более короткие сроки, но при этом у нас главная цель сегодня – стабильное и качественное обеспечение Вооруженных сил, особенно сейчас, в период военного времени. Это ключевой приоритет" , – подчеркнул министр.

При этом он отметил, что, несмотря на полномасштабную войну в 2022 году, у военных не было нареканий на питание.

"За 2022 год, когда произошло это нашествие и когда кратно увеличилась численность ВСУ, почти все подразделения находились на поле боя, ротации, отведении, на восстановлении и т.д., я ни разу не встречал жалоб с фронта, что не довезена еда, что еда плохого качества, что не было выбора", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что благодаря демонополизации этого рынка более двух десятков компаний обеспечили бесперебойное и устойчивое питание армии Украины.