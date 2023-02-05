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Новости Война
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госзакупки (911) коррупция (8453) Минобороны (9023) Prozorro (211) Резников (1168)

Резников анонсировал разработку Military Prozorro для оборонных закупок

резніков

Министр обороны Алексей Резников выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorro - типа Military Prozorro.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поэтому моя идея сейчас обсуждается, чтобы мы могли публиковать – без юридического адреса или места нахождения, но объем, сумму контракта и т.д. Чтобы общество видело не после заключения соглашений, а до. Мы встречались у премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко, потому что у нее есть специалисты по Prozorro, и я ее попросил: разработайте программу Prozorro, которая была бы... назовем это Military Prozorro.То есть, определенные ограничения пусть будут, но Prozorro мы все доверяем, и я надеюсь, что нам это удастся", - сказал Резников.

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Кроме того, министр обороны отметил, что закупки для питания военнослужащих могут сделать сезонными на более короткие сроки.

"Мы сейчас договорились с комитетом ВР попытаться пересмотреть законодательство, которое позволит сделать такие закупки сезонными на более короткие сроки, но при этом у нас главная цель сегодня – стабильное и качественное обеспечение Вооруженных сил, особенно сейчас, в период военного времени. Это ключевой приоритет" , – подчеркнул министр.

При этом он отметил, что, несмотря на полномасштабную войну в 2022 году, у военных не было нареканий на питание.

"За 2022 год, когда произошло это нашествие и когда кратно увеличилась численность ВСУ, почти все подразделения находились на поле боя, ротации, отведении, на восстановлении и т.д., я ни разу не встречал жалоб с фронта, что не довезена еда, что еда плохого качества, что не было выбора", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что благодаря демонополизации этого рынка более двух десятков компаний обеспечили бесперебойное и устойчивое питание армии Украины.
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Топ комментарии
+40
Очередной коррупционный велосипед, верните то что работало и до того хорошо, и не е*ите мозги
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05.02.2023 18:29
+37
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05.02.2023 18:39
+36
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05.02.2023 18:40
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Правила форума Совет форумчан
Корупцію потрібно випалювати напалмом, а для цього Рєзніков має сісти в тюрму! Інакше цей корупційний хоровод закінчиться хунтою яка просто буде розстрілювати всіх причетних до корупції!
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05.02.2023 18:44 Ответить
Скоріше б!!!
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05.02.2023 19:50 Ответить
их УЖЕ !!!!! нухно ******* , столько бабла как зе-банда наворовала , можно уже армию италии вооружить с ног до головы.
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05.02.2023 20:28 Ответить
Очередной коррупционный велосипед, верните то что работало и до того хорошо, и не е*ите мозги
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05.02.2023 18:29 Ответить
він піде наеуй в решті реши чи ні
я вже писав що після яєць по 170 у нього прорвало блабла
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05.02.2023 19:45 Ответить
Та стули вже пельку..
І шо значить "часткову відкритість"? Питання риторичне...
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05.02.2023 18:30 Ответить
до пояса: яйца не показывать!
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05.02.2023 18:30 Ответить
Ось творить чарівна звиздюлина.
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05.02.2023 18:31 Ответить
"часткова відкритість" на думку Рєзнікова - це показать, нам що вони купили 1000 "раціонів" за мільйон долларів, але не показати, що в них входить.
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05.02.2023 18:35 Ответить
наперстники на вокзалі районного центру
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05.02.2023 18:36 Ответить
"У меня есть знакомые очень-очень!".....
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05.02.2023 18:36 Ответить
"ахфіцєра, митрополичьи басы, маркёры!" ))
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05.02.2023 18:46 Ответить
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05.02.2023 19:15 Ответить
Після каскадної брехні? Чергова правда.
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05.02.2023 18:36 Ответить
Любитель заплітати ******* -- вчора ти це не бачив -- прозрів .
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05.02.2023 18:36 Ответить
КОКО МІЛІТАРІ? ЯЙКО ПРОЗОРО?
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05.02.2023 18:37 Ответить
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1622259918307737600 51 мин
Міноборони перезапустить антикорупційний підрозділ, він не впорався, - Резніков Блискуча логіка ! Давайте звільнимо підрозділ який не спромігся пересаджати все міністерство !
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05.02.2023 18:38 Ответить
Ой какойже он ******
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05.02.2023 18:38 Ответить
а міг би достойно піти з посади, на початку скандалу та зберегти "лице". Ні це не по нашому - до кінця все звести в гівно
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05.02.2023 18:38 Ответить
Сталося диво! Рєзніков прозрів!!! І у нього відросла ампутована совість (якщо чесно, маю сумніви)! Мабудь серед американських ревізорів був хороший лікар. 😊
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05.02.2023 18:39 Ответить
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05.02.2023 18:39 Ответить
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05.02.2023 18:40 Ответить
ахахахаааааа!!!!! ЭТО -5 !!!
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05.02.2023 20:32 Ответить
Ηαχερα милитари прозорро ? Хотя би просто розорро ! Щось всі вони дуже кручени ! Якись формули, прозорро, милитари !
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05.02.2023 18:40 Ответить
"прощальная гастроль "йуриста"" ? ))
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05.02.2023 18:42 Ответить
Що тільки не придумає, щоб красти далі.
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05.02.2023 18:42 Ответить
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05.02.2023 18:42 Ответить
Я считаю, вы не можете обойтись без моего экспертного мнения.

Я категорически против внезапной отставки министра Резникова, по трём причинам.

1. Во-первых, это красиво. Мы хрен найдём ещё такого. Даже Шмыгаля можно терпеть ради искусства перформанса.

2. Во-вторых, есть разумные аргументы. Нихуя не доказано, суда не было, какие-то мутные инсайды, он неплохо справляется с большинством своих обязанностей, нельзя терять время на налаживание отношений с партнёрами просто так, и т. д.

3. В-третьих, если вы думаете, что вместо него будет Полторак - то вы ошибаетесь. Вместо него будет Безуглая или Коля Котлета. Или хуже.

А если вы в феврале 2023 года всё ещё считаете, что хуже не будет, если что посмеёмся, зробимо их разом, ну давайте просто попробуем и всё такое - то вы необучаемый кретин, и, может быть, не заслуживаете иметь свою страну.
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05.02.2023 18:44 Ответить
Є ще аргумент: крутячи схеми, його могли просто не питати, а ставити перед фактом.
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05.02.2023 18:50 Ответить
підар він. коли почалась війна , майже вся зброя Джавеліни і Нлави були на складах під Львовом , Векикобританія і США коли це дізналась ,почали кіпіш ,зброю швидк почали передавать і вивозить ,а потім ч-з декілька днів в ті склади прилетіло.
Це ворог ,але з уим потім,думаю,США щзнайдуть , а зараз відставка якнайскоріше
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05.02.2023 18:57 Ответить
Жидво кОнчене! ..Я не про гонорову націю жидів, щоб ви розуміли...
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05.02.2023 19:26 Ответить
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05.02.2023 18:43 Ответить
Міністр оборони України Олексій Резніков

...так чому ж не бути в Чехії Міністерству Морського пароплавства?
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05.02.2023 18:44 Ответить
цю посаду повинна зайняти людина, якій потрібна ця країна а не нажива, та, яка ,можливо, втратила руку чи ногу на фронті- але не бажання боротись далі, тому що в МО на неї чекає новий фронт. якщо ця людина набере нову команду з собі подібних - ми побачимо "диво дивне" - забезпечення потреб арміі у 2 або 3 рази зменшене. корупційну мафію паркетних генералів та іх заступників з нач відділами потрібно прибрати цілком , одна посада нічого не змінить, просто почнуть рахувати яйця в кілоджоулях чи футах, що буде , на їх думку гарним поясненням суспільству нових змін. те ж саме до інших держ службовців - іх місця повинні зайняти саме така категорія людей - які перші пішли на фронт, а зараз після пораненння можуть відчувати себе забутими. і тоді держ служба не буде найкращим стартапом збагачення - а почесною роботою на УКРАЇНУ за гідну оплату. міністр який переслідує через сбу журналістів які викрили корупцію в його міністерстві -ВОРОГ НАРОДУ! а не просто чергово зашкварений злодюжка на яйцях по 17
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05.02.2023 18:46 Ответить
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05.02.2023 18:48 Ответить
Пєчєньками Патрушева в Омані об'ївся...
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05.02.2023 18:53 Ответить
він не онімів, він просто ох@їв
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05.02.2023 18:55 Ответить
Я тоже за ОТКРЫТОСТЬ ... СУДИТЬ ТЕБЯ ОТКРЫТО , ЧТОБЫ ДРУГИЕ БОЯЛИСЬ
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05.02.2023 18:50 Ответить
коли яйцеголовий крав мільярдами, сам він у відставку не подасть. йому треба під сраку хорошого пєндєля. і по йбалу.
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05.02.2023 18:50 Ответить
то есть покерили проззорро, облажались, а теперь пытаются петлять...
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05.02.2023 18:51 Ответить
будуть казать ціну яєць ,але не казать за скільки саме. дауни зелені
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05.02.2023 18:51 Ответить
Не хоче сам у відставку,чекає на підсрачника.
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05.02.2023 18:51 Ответить
Коли корумпований жид проводить будь яку "антикорупційну реформу" в ній з самого початку закладено корупційний гешефт. Резнік(ов)а на нари!
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05.02.2023 18:52 Ответить
Ща виявиться, що оте Мілітарі Прозорро буде окремний ресурс. І треба тепер ввести у бюджет нову статтю на розробку й підтримання нового програмного забезпечення, супроводження, корочше галімий капець якийсь...дія..прозорро звичайне..прозоррро мілітарі...доводьте вже до абсурду!!!! Кожній галузі, кожному міністерству, кожному відомству, кожному місту по власному прозорро!!! Й хрінскількикомандну групу підтримки..пора вже починати посадки, доки у сховищах НБУ миші з голодухи не передохли..
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05.02.2023 18:52 Ответить
чергова патосна назва.

тоді вже відразу, що б двічі не вставати - назвіть НАЄ*АЛОВО.
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05.02.2023 18:54 Ответить
" не зустрічав скарг з фронту"
А чем им жаловаться,они что за неё платят? Ты пойди попробуй продай яйца по 50 центов,тебе рыло набьют
за такую цену,они в ЕС в магазине в 2 раза дешевле
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05.02.2023 18:57 Ответить
Це є добре. Підтримую і надіюсь на покращення. Увесь цей лемент вчухне тільки тоді, коли почнуть садити винних ...і на довго...
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05.02.2023 19:00 Ответить
Знову воно вилізло!
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05.02.2023 19:01 Ответить
уклоніст - верховний головнокомандувач, корупціонер - творець антикорупційних систем. а винен Порошенко... Джордж Оруел слабак, не додумався!
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05.02.2023 19:02 Ответить
Прозоро треба за грати Рєзнікова посадити. Грьобаний клоун робить вигляд, що він не контролює використання бюджетних коштів в очолюваному ним відомстві. Язиком тріпає нехай на нарах, там розваг не хватає.
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05.02.2023 19:04 Ответить
То приїдь скуштуй тої баланди якою кормлять.
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05.02.2023 19:06 Ответить
медийный блендер начал работать круглосуточно, и через пару недель общественность успокоится, обмазанная с ног до головы сладким гоголь-моголем из яиц по 17.
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05.02.2023 19:07 Ответить
Посмотрите как этот jid разворялся....пшел вон ворюга!
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05.02.2023 19:08 Ответить
Он же признался:"Я делал всё что мне
Зе не лох приказал"
Сколько миллионов яиц съедается,вот и те миллиарды,которых не хватает.
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05.02.2023 19:09 Ответить
Обосрался - подотрись! Резников ПНХ!
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05.02.2023 19:14 Ответить
10 років будуть розробляти?
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05.02.2023 19:21 Ответить
Це, як було до 2019-го?
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05.02.2023 19:25 Ответить
ХА ХА ХА!Такое ощущение что они все такие лохи И ничего не знали!а когда завершило и уаля!!!что так можно было!!!)))
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05.02.2023 19:31 Ответить
Тобто курей, що несли яйця по 17 гривень вже заарештували?
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05.02.2023 19:36 Ответить
Навіщо було ліквідувати Прозорро на закупівлях харчів для ЗСУ?
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05.02.2023 19:38 Ответить
рєзніков--реформатор? вже можна сміятися?
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05.02.2023 19:48 Ответить
Из одной крайности в другую. Давайте публиковать объемы закупок в армии. Без адреса. Как будто адрес контрагента трудно узнать. Где, как и сколько кормить личный состав. Куда ж без наших ура-патриотов.
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05.02.2023 19:56 Ответить
Якби красиво Резніков виглядав в мусорному баку . Перший з зеленої плісняви.
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05.02.2023 20:06 Ответить
Щось забагато сциклиння сьогодні межи очі.
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05.02.2023 20:08 Ответить
Це прозорро вже час переназвати на ПОЗОРРО
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05.02.2023 20:08 Ответить
бісовій матері ковінька... як вже дістали ці прожекти !!! ляпають все, що завгодно, щоб перебити чергове всрання. Не перестають вішати локшину цьому туполінивому посполитому - а вони і ведуться. А ведуться, бо невігласи, ліниві до використання мозку і обробки, хоча б мінімальної, інформації.

Нью-Васюки... щоб в тебе хоча б на рік мову відібрало, щоб не маніпулював іне брехав так нахабно.
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05.02.2023 20:12 Ответить
Європарламентарі прямим текстом вимагають повернути нашу систему ProZorro, натякають на неприпустимість тиску на місцеве самоврядування і руйнування проведеної децентралізації, а також говорять про потребу пожвавити міжпарламентський діалог.
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05.02.2023 21:49 Ответить
 
 