Резников анонсировал разработку Military Prozorro для оборонных закупок
Министр обороны Алексей Резников выступает за частичную открытость оборонных закупок по примеру системы Prozorro - типа Military Prozorro.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поэтому моя идея сейчас обсуждается, чтобы мы могли публиковать – без юридического адреса или места нахождения, но объем, сумму контракта и т.д. Чтобы общество видело не после заключения соглашений, а до. Мы встречались у премьер-министра вместе с вице-премьер-министром Юлией Свириденко, потому что у нее есть специалисты по Prozorro, и я ее попросил: разработайте программу Prozorro, которая была бы... назовем это Military Prozorro.То есть, определенные ограничения пусть будут, но Prozorro мы все доверяем, и я надеюсь, что нам это удастся", - сказал Резников.
Кроме того, министр обороны отметил, что закупки для питания военнослужащих могут сделать сезонными на более короткие сроки.
"Мы сейчас договорились с комитетом ВР попытаться пересмотреть законодательство, которое позволит сделать такие закупки сезонными на более короткие сроки, но при этом у нас главная цель сегодня – стабильное и качественное обеспечение Вооруженных сил, особенно сейчас, в период военного времени. Это ключевой приоритет" , – подчеркнул министр.
При этом он отметил, что, несмотря на полномасштабную войну в 2022 году, у военных не было нареканий на питание.
"За 2022 год, когда произошло это нашествие и когда кратно увеличилась численность ВСУ, почти все подразделения находились на поле боя, ротации, отведении, на восстановлении и т.д., я ни разу не встречал жалоб с фронта, что не довезена еда, что еда плохого качества, что не было выбора", - сказал Резников.
Он подчеркнул, что благодаря демонополизации этого рынка более двух десятков компаний обеспечили бесперебойное и устойчивое питание армии Украины.
Пожалуйста, подождите...
я вже писав що після яєць по 170 у нього прорвало блабла
І шо значить "часткову відкритість"? Питання риторичне...
Міноборони перезапустить антикорупційний підрозділ, він не впорався, - Резніков Блискуча логіка ! Давайте звільнимо підрозділ який не спромігся пересаджати все міністерство !
Я категорически против внезапной отставки министра Резникова, по трём причинам.
1. Во-первых, это красиво. Мы хрен найдём ещё такого. Даже Шмыгаля можно терпеть ради искусства перформанса.
2. Во-вторых, есть разумные аргументы. Нихуя не доказано, суда не было, какие-то мутные инсайды, он неплохо справляется с большинством своих обязанностей, нельзя терять время на налаживание отношений с партнёрами просто так, и т. д.
3. В-третьих, если вы думаете, что вместо него будет Полторак - то вы ошибаетесь. Вместо него будет Безуглая или Коля Котлета. Или хуже.
А если вы в феврале 2023 года всё ещё считаете, что хуже не будет, если что посмеёмся, зробимо их разом, ну давайте просто попробуем и всё такое - то вы необучаемый кретин, и, может быть, не заслуживаете иметь свою страну.
Це ворог ,але з уим потім,думаю,США щзнайдуть , а зараз відставка якнайскоріше
...так чому ж не бути в Чехії Міністерству Морського пароплавства?
тоді вже відразу, що б двічі не вставати - назвіть НАЄ*АЛОВО.
А чем им жаловаться,они что за неё платят? Ты пойди попробуй продай яйца по 50 центов,тебе рыло набьют
за такую цену,они в ЕС в магазине в 2 раза дешевле
Зе не лох приказал"
Сколько миллионов яиц съедается,вот и те миллиарды,которых не хватает.
Нью-Васюки... щоб в тебе хоча б на рік мову відібрало, щоб не маніпулював іне брехав так нахабно.