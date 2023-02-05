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Новости Война
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Вступил в силу закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий

убд

Закон, согласно которому получить статус участника боевых действий смогут лица, которые после начала полномасштабного вторжения России принимали непосредственное участие в обороне Украины, но не успели вступить в военные или правоохранительные формирования, вступил в силу.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о признании участниками боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны, членами семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины отдельных категорий лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, и другие вопросы" (№ 2864-IX).

Документ опубликован в парламентском вестнике "Голос Украины".

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Нормы этого закона позволяют получить статус участника боевых действий тем гражданам, которые после начала полномасштабного вторжения России принимали непосредственное участие в обороне Украины, однако не успели вступить в военные или правоохранительные формирования", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+8
"передок" сам к тебе приходил, не спрашивая...
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05.02.2023 21:40
+7
кацапи під Києвом стояли. Тисячі людей взяли до рук зброю. В Херсоні хлопці-цивіли загинули геройською смертю. Це має буде винагороджене. В тім числі й матеріяльно їхнім родинам.
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05.02.2023 21:41
+5
...оперативно .. 8 лет ждали
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05.02.2023 21:35
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...оперативно .. 8 лет ждали
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05.02.2023 21:35 Ответить
год полномасштабной войны..... совсем ссуки берега потеряли!
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05.02.2023 21:36 Ответить
Нарешті...Двіж пішов.
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05.02.2023 21:36 Ответить
Хм, а як можна було попасти на ''передок'' не будучи в жодній військовій групі?
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05.02.2023 21:38 Ответить
"передок" сам к тебе приходил, не спрашивая...
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05.02.2023 21:40 Ответить
кацапи під Києвом стояли. Тисячі людей взяли до рук зброю. В Херсоні хлопці-цивіли загинули геройською смертю. Це має буде винагороджене. В тім числі й матеріяльно їхнім родинам.
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05.02.2023 21:41 Ответить
Тероборона. Они до сих пор - ни богу свечка, ни черту кочерга((
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05.02.2023 23:58 Ответить
мої соррі, маю заперечння...
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06.02.2023 00:06 Ответить
Доброго вечера. С чем именно не согласны?
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06.02.2023 00:11 Ответить
зі зневагої до тероборони.
там мотивовані, може не такі навчені в військовому сенсі,
але більшисть тих, хто прийшли самі і ті які після поранень тяжких без відправлення більше на нуль і ті хто просто рани залізують ближче до дому - вони і є тероборона.
просто трохи знаю цю тему..
як завжди з повагою...
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06.02.2023 00:21 Ответить
Я про их статус на сегодня. Вроде писала, что сын там в зоне отчуждения) За ними только сохранили зарплату по месту работы, которую работодателю возмещают из бюджета.
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06.02.2023 00:26 Ответить
вибачаюся як зачепив щось не те, боляче зараз всім і нерви голі...
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06.02.2023 00:32 Ответить
Да, я знаю. Всем сейчас тяжело. Домой хочу.
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06.02.2023 10:27 Ответить
..цікаво буде поспостерігати за реалізацією закону: скільки?, кому?, як довго?....
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05.02.2023 21:44 Ответить
Коля Котлєта отримає. Ходить в защитному одязі.
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05.02.2023 22:19 Ответить
судьи прокуроры депутаты )
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06.02.2023 02:15 Ответить
А шо це дає?
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06.02.2023 08:20 Ответить
Добру справу зроблено!!

Тепер, ще б у суддівських та прокурорських істот а також у «перевіряльників» всіляких з Міноборони, МВС, РНБОУ, ОПУ, Генпрокуратури, апарату ВРУ із челяддю, які ніякого відношення до безпосередньої участі в БОЙОВИХ ДІЯХ не мали скасувати незрозумілі ПОСВІДЧЕННЯ УБД!!!
Слава Захисникам України!
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06.02.2023 13:07 Ответить
 
 