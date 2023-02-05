Вступил в силу закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий
Закон, согласно которому получить статус участника боевых действий смогут лица, которые после начала полномасштабного вторжения России принимали непосредственное участие в обороне Украины, но не успели вступить в военные или правоохранительные формирования, вступил в силу.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о признании участниками боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны, членами семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины отдельных категорий лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, и другие вопросы" (№ 2864-IX).
Документ опубликован в парламентском вестнике "Голос Украины".
Нормы этого закона позволяют получить статус участника боевых действий тем гражданам, которые после начала полномасштабного вторжения России принимали непосредственное участие в обороне Украины, однако не успели вступить в военные или правоохранительные формирования", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
там мотивовані, може не такі навчені в військовому сенсі,
але більшисть тих, хто прийшли самі і ті які після поранень тяжких без відправлення більше на нуль і ті хто просто рани залізують ближче до дому - вони і є тероборона.
просто трохи знаю цю тему..
як завжди з повагою...
Тепер, ще б у суддівських та прокурорських істот а також у «перевіряльників» всіляких з Міноборони, МВС, РНБОУ, ОПУ, Генпрокуратури, апарату ВРУ із челяддю, які ніякого відношення до безпосередньої участі в БОЙОВИХ ДІЯХ не мали скасувати незрозумілі ПОСВІДЧЕННЯ УБД!!!
Слава Захисникам України!