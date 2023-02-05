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Зеленский (19011) энергетика (2466) энергоэффективность (113)

Зеленский: Евросоюз готов поддержать Украину поставками электричества

зеленський

По итогам этой недели у нас есть некоторые важные договоренности с партнерами для энергетики. В частности, Евросоюз готов поддержать Украину поставками электричества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении в конце 347-го дня полномасштабной войны сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"По итогам этой недели мы имеем некоторые важные договоренности с партнерами для энергетики. В частности, Евросоюз готов поддержать Украину поставками электричества. Спасибо партнерам за это. Наращиваем сотрудничество и в поставках энергооборудования. Также есть чрезвычайно успешные примеры в энергосберегающих инициативах.

К примеру, только за одну эту неделю люди уже получили первый миллион LED-ламп в обмен на энергозатратные лампы накаливания. Более 800 тысяч заявок по этой программе уже есть в "Дії", то есть это максимально удобно.

Когда мы полностью реализуем программу – а это 30 миллионов LED-ламп – это даст заметную экономию потребления. Я благодарю президента Еврокомиссии, госпожу Урсули фон дер Ляйен, за поддержку этой инициативы", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Фон дер Ляйен представила план сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей
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Топ комментарии
+4
Дякуємо за допомогу. Ще б зробити "шмон" в обленерго і перевірити доцільність відключень, графіки і пріоритетність споживачів...
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05.02.2023 21:55
+4
Дізнавшись що пацієнт працює в Обленерго, стоматолог залишив йому по 2 зуба через 6.
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05.02.2023 21:59
+4
Вообще-то это программа именно Евросоюза и вы, слуги, просто их лампочки раздаете. Не примазывайтесь так тупо.
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05.02.2023 22:06
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Невже відключення припиняться?
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05.02.2023 21:49 Ответить
В деяких областях вже припинились.
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05.02.2023 21:55 Ответить
Як до нас Одесса по е*альнику анальная дырка. УСАТОВО автотрансформатор усе некому получить и распределить потоки а найдут ли новый вопрос таких не выпускают а ремонт про который гундосят какой нах ремонт после пожара все там выгорело в пепел температура 1000 градусов..и 2 часа выгорело никто и не тушил по технологии масло трансформаторное от перепада температуры может такой фортель бахнуть что мало не будет никому тому и ждут пока выгорит..а делать иное можно но это граппа трансформаторов и скорей всего в ручном удаленном управлении это месяцы уйдут...кердык городу со светом
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05.02.2023 22:05 Ответить
Та да. Это штучные изделия под заказ и делаются очень долго. Если не удастся не у кого одолжить - хреново.
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05.02.2023 22:10 Ответить
хоч ту не по 17 за штуку, будь ласка.
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05.02.2023 21:50 Ответить
Дякуємо за допомогу. Ще б зробити "шмон" в обленерго і перевірити доцільність відключень, графіки і пріоритетність споживачів...
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05.02.2023 21:55 Ответить
Дізнавшись що пацієнт працює в Обленерго, стоматолог залишив йому по 2 зуба через 6.
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05.02.2023 21:59 Ответить
в буби в три ряди як в акули і відростають - він дає, а вони ростуть!
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06.02.2023 01:43 Ответить
Электроэнергия это хорошо, а с асфальтом помогут ?
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05.02.2023 21:56 Ответить
Накрило так накрило.
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05.02.2023 21:57 Ответить
Та да. Лише з Оману привіз їх цілий вагон.
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05.02.2023 22:01 Ответить
"Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски..." (с)
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05.02.2023 21:58 Ответить
Рашка тратит на пропаганду против Зеленского суму равнозначную затратам насвои террористические действия в Украине. Это важно понимать.
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05.02.2023 22:02 Ответить
С такой командой воров, как у Зеленского, и с таким количеством факапов - никакой пропаганды не нужно. Они и сами справляются.
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05.02.2023 22:07 Ответить
Военная пропаганда против Зеленского намного дешевле чем затраты на войну. Видимо у Кремля все плохо раз начала усиливаться пропаганда...
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05.02.2023 22:12 Ответить
Пропаганда кремля - это одно. А неудержимое воровство в команде Зеленского, которое они не прекратили, а только усилили после 24.02 - это другое. Тут на ***** не спишешь.
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05.02.2023 22:27 Ответить
У Зе з путлєром щось на кшталт соцзмагання. Хто більше вкраде/закопає бабла
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05.02.2023 22:09 Ответить
путин бункерная мразь которая уже убила 420 украинских детей. А его солдаты хватаются свои свиносамкам как они насилуют украинских женщин и детей. Бункерного нациста обязательно повесят в Гааге под радостные аплодисменты всего мирового сообщества.
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05.02.2023 22:16 Ответить
Ви знаєте, я не буду сумувати, якщо воно здохне в будь яку мить, не доживе до тієї Гааги..аби тільки все закінчилось і наші перестали гинути
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05.02.2023 22:22 Ответить
Певно це російська пропаганда розказувала про те, що не треба готуватись до війни і про шашлики в травні? І це російська пропаганда розкрадає гуманітарну на мільярди? І звичайно російська пропаганда причетна до закупівель в Міноборони?
Виходить зелена опа і є російська пропаганда?
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06.02.2023 07:16 Ответить
Вообще-то это программа именно Евросоюза и вы, слуги, просто их лампочки раздаете. Не примазывайтесь так тупо.
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05.02.2023 22:06 Ответить
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05.02.2023 22:06 Ответить
Коли ми повністю реалізуємо програму - а це 30 мільйонів LED-ламп, - це дасть помітну економію споживання. Я дякую пані Президентці Єврокомісії, пані Урсулі фон дер Ляєн,а європейські виробник LED -ламп щей випишуть їй преміальні
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05.02.2023 22:08 Ответить
Это безвозмездная помощь нам, которую оплатили европейские налогоплательщики.
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05.02.2023 22:12 Ответить
А що зельониє тринділи, коли їх піймали на продажі електроенергії в Молдову, Придністров'я, і ЄС? Що скільки продають, стільки з ЄС і імпортують. Типу все майже порівну, і дефіцит не збільшують. А виявляється ЄС готовий почати поставку електроенергії. А не поставляв весь цей час.
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05.02.2023 22:10 Ответить
Ні..вони про реверс розповідали..типу вигулюють електрику по Європах
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05.02.2023 22:19 Ответить
Вовочка носитиме електрику відрами.
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05.02.2023 22:11 Ответить
Тут інше..у нас електрика в 2 рази дешевша, ніж у Європі (десь мелькало), то це нас, походу, цими істериками й нелогічними відключеннями приводять до думки, що в нас теж здорожчає?? І що немає бабла на відбудову й утримання електромереж??
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05.02.2023 22:18 Ответить
Цілком ймовірно. Тому я і запропонував перевірити доцільність такого кроку...В принципі ми- за, якщо ціни залишуться на рівні сьогоднішніх.... Це так...на випадок " хода конём" талановитих " бізнесменів"...
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05.02.2023 22:28 Ответить
Не буде в нас вибору..тупо перед фактом. Як з бензином, цигарками
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05.02.2023 22:32 Ответить
Не факт. В усякому разі- не тепер...
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05.02.2023 22:34 Ответить
Матимо надію.
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05.02.2023 23:08 Ответить
ой вовка не кажи гоп, бо вже колись базікав що ми допоможемо з елекропостачанням Європі, розвалять кацапи основні підстанції, і можна буде фірами ту електрику возити.
З іншого боку, вони то поставлять, але не задарма, тобто шановні 73%-кові готуйтесь до здорожчання шарової по міркам Європи електроенергії
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05.02.2023 22:43 Ответить
А чому? Радіти будемо всі. Ви теж.
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05.02.2023 23:10 Ответить
А США готові підтримати українську владу електричними стільцями!
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05.02.2023 23:36 Ответить
Дякую за коментар... Давно так не сміявся...
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05.02.2023 23:58 Ответить
якщо питання вже так категорично, кого палити на стільцях першим кацапню чи зелення, то моє недолуге розуміння - одночасно...
і ті і ці вороґи України.
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06.02.2023 03:46 Ответить
 
 