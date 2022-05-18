2 326 12
Фон дер Ляйен представила план сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей
Европейская комиссия представила предложения по быстрому избавлению зависимости ЕС от импорта российских энергоносителей, включающему повышение энергоэффективности, диверсификацию источников и инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии.
Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания коллегии Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Топ комментарии
+2 alexs
показать весь комментарий18.05.2022 15:01 Ответить Ссылка
+2 DmitrySviridon #501268
показать весь комментарий18.05.2022 15:04 Ответить Ссылка
+1 Олег Кущ #490032
показать весь комментарий18.05.2022 15:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает https://www.reuters.com/ Reuters .