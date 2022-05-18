Фон дер Ляйен представила план сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей

Европейская комиссия представила предложения по быстрому избавлению зависимости ЕС от импорта российских энергоносителей, включающему повышение энергоэффективности, диверсификацию источников и инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии.

Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания коллегии Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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