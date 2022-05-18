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Новости Санкции против России
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Фон дер Ляйен представила план сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей

газпром

Европейская комиссия представила предложения по быстрому избавлению зависимости ЕС от импорта российских энергоносителей, включающему повышение энергоэффективности, диверсификацию источников и инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии.

Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания коллегии Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Газ (10239) Еврокомиссия (1474) нефть (1939) россия (96472) санкции (11590) Евросоюз (17343) энергоэффективность (113) Урсула фон дер Ляйен (554)


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Топ комментарии
+2
Немцы и французы - обосрались?
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18.05.2022 15:01 Ответить
+2
нужно строить трубы в арабские страны и строить терминалы и строить больше АЭС и переходить на электричество с газа и нефти. электроплиты, электро-бойлеры, электро-отопление, электрокары. Россия больше не должна получать ни крохи!
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18.05.2022 15:04 Ответить
+1
Новая говорящая голова? Бербок уволили? Я этого не переживу
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18.05.2022 15:10 Ответить
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Немцы и французы - обосрались?
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18.05.2022 15:01 Ответить
Что фон дер ляин хорошо, то кацапу смерть❗
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18.05.2022 15:23 Ответить
нужно строить трубы в арабские страны и строить терминалы и строить больше АЭС и переходить на электричество с газа и нефти. электроплиты, электро-бойлеры, электро-отопление, электрокары. Россия больше не должна получать ни крохи!
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18.05.2022 15:04 Ответить
👍на востоке нужно бородачей любителей кацапо денег привести в позу кабздона и тогда наладить инфраструктуру нефте, газо❗👍
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18.05.2022 15:17 Ответить
Министр торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян собирается представить план, согласно которому "зеленые" торговые соглашения смогут помочь положить конец зависимости мира от российских нефти и газа и "депутинизировать" мировую экономику."Эти последние месяцы показали необходимость ускорить наш путь как глобального сообщества от углеводородов, решительно отвернуться от эры зависимости от загрязняющего топлива и перейти к будущему с нулевым значением", - считает министр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает https://www.reuters.com/ Reuters .
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18.05.2022 15:37 Ответить
Новая говорящая голова? Бербок уволили? Я этого не переживу
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18.05.2022 15:10 Ответить
Нічого кращого нездатні придумати, ніж зісочити з російської голки на арабсьу чи іранську. Треба відроджувати ядерну енергетику! Зрозуміло, вона небезпечна, як і всяка техніка в руках дурнів. Але набагато безпечніша ніж та, що спалює вугілля, нафту чи газ. А щодо "відновлюваних джерел", то вони придатні тільки для забезпечення обмежених потреб маих споживачів: побутових, с/г, т.і.
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18.05.2022 15:26 Ответить
Ядерна енергетика (ЯЕ) не зможе задовільнити усі потреби у генерації енергії, особливо що стосується опалення. Крім того, для ЯЕ також потрібне паливо, родовищ якого у Європі нема, та потрібна утилізація. Далі, газ та нафта це не тільки паливо, але й сировина для хімпрому, яку ЯЕ замінити не зможе.
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18.05.2022 15:55 Ответить
Покладів урану і торію тільки в Україні достатньо на всю Європу. А є ще Чехія, Німетчина... До того ж ядерне пальне настільки компактне, що везти його хоть з Африки, хоть з Австралії -- не проблема. Атомна єнергія може використовуватись для виробництва водню -- що в принципі може бути єнергоносієм для транспорту і сировиную для всякої органіки і азотних добрив. Власне, мова не йде не про повну відмову від видобутку вуглеводнів -- головне не спалювати їх засмічуючи атмосферу вуглеислим газом. Але хемія потребує значно меньше газу-нафти ніж енергетика і транспорт.
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18.05.2022 18:57 Ответить
Даєш мирний атом!
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18.05.2022 15:36 Ответить
Ась? Знайшли де брати гелій-3? Чи може тритієм розжилися нє? Чи просто отвір в іншому місці просверлите?
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18.05.2022 16:25 Ответить
 
 