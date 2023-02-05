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Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с Зеленским и Путиным

папа,франциск,римський

Папа Римский Франциск заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Rai News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я открыт для встречи с обоими президентами – Украиной и Россией", - заявил понтифик в ходе пресс-конференции.

Читайте также: Такие войны, как в Украине, являются "преступлением против Бога и человечества", - Папа Римский

Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас нет возможности приехать в Москву. Но Папа отметил, что просит о диалоге.
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Топ комментарии
+26
Когда бункерного нациста будут отпевать, тогда и встретитесь. В чем проблема?
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05.02.2023 22:25
+20
відвезіть його в Бахмут... най помолиться там за мир...
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05.02.2023 22:29
+15
парабеллум дать?
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05.02.2023 22:24
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парабеллум дать?
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05.02.2023 22:24 Ответить
Когда бункерного нациста будут отпевать, тогда и встретитесь. В чем проблема?
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05.02.2023 22:25 Ответить
зачем чорта отпевать, есть для этого гундяев бес
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05.02.2023 22:30 Ответить
Такой Папа и чёрта отпоет - вопрос в суме.
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05.02.2023 22:33 Ответить
Будьте обережним у висловлюваннях, щоби не загриміти до СБУ. "Нацист" ще з початку війни, а "Бункерний" відучора мають різні тлумачення про персону, в залежності від того хто слухає, і хто говорить.
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06.02.2023 05:52 Ответить
Шо, опять?
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05.02.2023 22:25 Ответить
нафіга?
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05.02.2023 22:39 Ответить
і нащо воно потрібно? ще цей слуга божий хоче хайп зловити на нашій біді? лівак аргентинський.
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05.02.2023 22:26 Ответить
Та пішов вже той папа на того путіна.
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05.02.2023 22:26 Ответить
зачем? побухать?
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05.02.2023 22:27 Ответить
Не забудь ердогана з да сильвою прихопити. Миротворці *****...
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05.02.2023 22:27 Ответить
"о жизни их грешной покалякать" )
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05.02.2023 22:27 Ответить
це вже вікове, нічого не зробиш...
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05.02.2023 22:28 Ответить
відвезіть його в Бахмут... най помолиться там за мир...
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05.02.2023 22:29 Ответить
Самая жесткая дискредитация Зеленского перед собственным народом, это призывы к переговорам с бункерным нацистом.
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05.02.2023 22:29 Ответить
папа, а тестік невеличкий - Крим чий?
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05.02.2023 22:29 Ответить
він відповість, що все належить всевишнєму
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05.02.2023 22:35 Ответить
в тому і проблема папи, не називати речі своїми іменами, а все ховати за фразами які на сьогодні багатьом незрозумілі, а тим паче українцям.
ніхто нікому другу щоку підставляти не буде,
тільки український кулак і кацапяче хавало.
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05.02.2023 22:52 Ответить
в усика вже запитували,і що?херой як і вася лома у зелебобіків
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06.02.2023 09:55 Ответить
Літаком до мацквабаду?))) Ті можуть зустріти салютом - "и залпы тысячи орудий..."
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05.02.2023 22:30 Ответить
Приiдь в Бучу ,нащо тобi москва
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05.02.2023 22:30 Ответить
Не в Бучу, а туда, где сейчас мясорубка.
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05.02.2023 23:07 Ответить
Про що будемо говорити? про десять заповідей... так пізно вже...Каїн кров пролив і тепер - око за око...
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05.02.2023 22:32 Ответить
Папа Римський соціаліст і мерзотник! Зустрічатись із злочинцем!? Для чого!? війне в Україні не якийсь конфлікт між державами, а пряма агресія фашистського режиму на українську націю для повного знищення!?
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05.02.2023 22:34 Ответить
"Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви..."
От шо тут додати?
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05.02.2023 22:42 Ответить
Папа Римський Франциск хоче переговори з дияволом? Скаже-ну розумієш диявол( *****) давай перебазарим.
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05.02.2023 22:45 Ответить
З опущеним prigogine краще зустрінься.

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05.02.2023 22:59 Ответить
А где пастырский жезл и кувалда?
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05.02.2023 23:54 Ответить
повінчати? в сраку пішов зі своїм собачим весіллям.
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05.02.2023 23:08 Ответить
А какие проблемы? Ватикан очень богатое государство. Пусть Папа поставит (закупит) хотя бы 20 современных танков у католиков Европы и разговаривает на здоровье с Зеленским, ху..ом, да хоть с самим Папой Римским (то бишь сам с собой)
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05.02.2023 23:13 Ответить
думаю, він і гітлеру відсмоктав би
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05.02.2023 23:14 Ответить
Але спочатку ноги.

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05.02.2023 23:35 Ответить
спочатку нехай зустрінеться з ****** і обов'язково запитає про міжнародно визнані кордони держав.
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05.02.2023 23:22 Ответить
Схоже, папік є поціновувачем того порошку, який так ******** наш Боневтік Відважний. Кажуть, Єго Плєшившество ***** Перший - теж не проти таким побавитись (але це неточно). То що виходить? Зберуться втрьох, дунуть як слід і все парєшают?
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05.02.2023 23:23 Ответить
Псевдо Папа готовий зустрітися із Петейном і Гітлером. Що би що?
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05.02.2023 23:25 Ответить
Ну зачем переться к путину я есче понимаю-два старых педофила найдут чем занятся и что обсудить(одна резиновая попа чего стоит) но вот набуя этому впопикуримскому зеленский то вперсчя? При всех претензиях к боневтику, в чем его только не обвиняли но вот чего чего а гомопедофилии точно небыло а без этого зачем он этому пригожин старшему?
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06.02.2023 00:03 Ответить
Хай краще помолиться, щоб х*йло з кабздоном скоріше зустрілось!
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06.02.2023 00:13 Ответить
Vse hotjat piaritsja na krovi Ukrainskom. I vsjo. Byt na stsene. Turek- zabodav- ***********- spagettiglat i protshije. Melko.
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06.02.2023 00:46 Ответить
Як що людина посеред площі раз всралася, то це вже ніхто і ніколи не забуде.
Хто б там не хвалил папу римського Франциска, але це його слова були щоб
Україна просила пробачення у росії за супротив. Довіри йому нікої, бо він єзуїт
з Аргентини і єзуїтська освіта найкраща у світі і історію України і московії він
дуже добре знав і розумів що до чого.
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06.02.2023 00:52 Ответить
А чи готовий Папа бути посланим вслід за "російським гуманізмом"?
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06.02.2023 01:39 Ответить
Та кому ти потрібний.
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06.02.2023 07:29 Ответить
Я бы предложил его святейшеству отдать ВСУ треть денег 3 райха на оружие
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06.02.2023 07:44 Ответить
А хто Конституцію читати буде? Стаття 35. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави. Ідіть накуй дебіли і не лізьте до мене кончені зі своїми порадами
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06.02.2023 09:02 Ответить
Старый идиот лучше бы у бункерного людоеда медальку отобрал позорник.
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06.02.2023 09:59 Ответить
рожа набита чи вбитий?
канешна кримо-чемпіон всего - вибере рожу набиту!
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06.02.2023 10:10 Ответить
усік не українець - усік кацап!
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06.02.2023 10:11 Ответить
Готовий відпустити путінгу гріхи чи що ? Смішно.
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06.02.2023 10:12 Ответить
от і пара...
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06.02.2023 10:15 Ответить
в папи на двох плечах по агенту фсб сидить і нашіптує
Цікаво, що хтось з американських високопосадовців приїздив саме у Ватикан, напевно вправити мізки чи просто в очі подивитись.
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06.02.2023 10:34 Ответить
ну і нашо ви от ето?
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06.02.2023 10:56 Ответить
хочете мене в фсбешни записати? - а давайте..
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06.02.2023 11:00 Ответить
прекрaщаю спілкyвання...
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06.02.2023 11:09 Ответить
ні три-15 ні дісковері вже не буде - дістали, тіпа тіка тільки в вас болить?
атбой.
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06.02.2023 11:42 Ответить
Яка ваша проблема, я не розумію.
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06.02.2023 11:51 Ответить
так так - я знаю..
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06.02.2023 10:17 Ответить
А этот старый шизофреник все примирением занимается....только почему-то это примерение волка с овцой, у которой уже пол задницы откусил этот волк....примиритель епт...
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06.02.2023 20:31 Ответить
 
 