Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с Зеленским и Путиным
Папа Римский Франциск заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Rai News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я открыт для встречи с обоими президентами – Украиной и Россией", - заявил понтифик в ходе пресс-конференции.
Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас нет возможности приехать в Москву. Но Папа отметил, что просит о диалоге.
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+26 Виктор Дийнега
показать весь комментарий05.02.2023 22:25
+20 piligrim
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ніхто нікому другу щоку підставляти не буде,
тільки український кулак і кацапяче хавало.
От шо тут додати?
Хто б там не хвалил папу римського Франциска, але це його слова були щоб
Україна просила пробачення у росії за супротив. Довіри йому нікої, бо він єзуїт
з Аргентини і єзуїтська освіта найкраща у світі і історію України і московії він
дуже добре знав і розумів що до чого.
канешна кримо-чемпіон всего - вибере рожу набиту!
Цікаво, що хтось з американських високопосадовців приїздив саме у Ватикан, напевно вправити мізки чи просто в очі подивитись.
атбой.