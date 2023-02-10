11 конгрессменов-республиканцев предлагают прекратить помощь Украине
Группа республиканцев во главе с членом Палаты представителей США Мэттом Гейцем зарегистрировала "Резолюцию об усталости от Украины", в которой призывает прекратить военную и финансовую помощь Киеву и способствовать заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В резолюции, соавторами которой включая Гейцом выступили 10 республиканцев, отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили более 110 миллиардов долларов финансовой, военной и гуманитарной помощи Киеву, в том числе более 27,4 миллиарда долларов - помощи в сфере безопасности.
Документ перечисляет военное оборудование, которое США предоставили Украине с февраля 2022 года, а также приводятся слова представителей Пентагона, которые заявили, что эта помощь "серьезно истощила запасы Соединенных Штатов, что ослабило готовность США в случае конфликта".
Также трамписты утверждают, что поддержкой Украины США непреднамеренно причастны к росту жертв среди гражданского населения, которых, по американским оценкам, уже 40 тысяч. Вместо этого, добавляют они, нужно направить средства на решение проблем внутри США, прежде всего миграционного кризиса.
"Америка находится в состоянии управляемого упадка, и он усилится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на внешнюю войну. Мы должны приостановить любую иностранную помощь на войну в Украине и потребовать, чтобы все участники этого конфликта немедленно достигли мирного соглашения", - заявил Гейц.
Пожалуйста, подождите...
Своих дебильных деток тоже в окопы пошлёт ?
Тогда Украина была заместо протектората американцев под протекторатом немцев и так же на 90% защита зависела от них.
Как только они оставили территорию, так сразу всё очень быстро посыпалось. Без американцев произойдёт то же самое.
Ещё пара коррупционных скандалов, отсутствие побед в Запорожской области и лучшее на что можно будет расчитывать - это мир на сильно не выгодных условиях.
Конгрес 😠
У всiх трампистiв Одна звивина і та ділить с-ку навпіл.
Правильно у мойому штаті люди кажуть що Трампа підтримує тільки wild thrash.
Час (раденький тому що руденький ) уже минув назавжди. Як його кумир каже , що Херсон це раша назавжди.
Так що iдiть кiздити десь у iншому мiстi.
ну, де там оті що волали - трамп все для України зробить, він не старий пердун байден...
Зброя населенню "не на часі"
загальної підготовки до спротиву немає...
Просто пам'ятайте що Фугасна С-300 яка впала в Польщі - "виявилась" українською...
Одним словом мы сворачиваем вашу Перестройку, а нашу продолжаем. Как это будет выглядеть? Все будет поэтапно. Первыми начнут военные; второй этап начнут преступный мир + КГБ + МВД; третий этап - сработают все юридические службы, органы печати, радио и телевидение; четвертый этап - включится в работу торговля, финансы и экономика; пятый и шестой этапы - режимно-резервные рычаги; седьмой этап - идеологический и политический. Мы делаем - вы наблюдаете, и так будет всегда. Вы бросили нам лозунг «Ни одна партия в мире не сделала своему народу столько зла, сколько сделала КПСС». Ну так так наблюдайте его в действии еще раз. Мне 82 года и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения - мы оставляем после себя достойных наследников наших дел. Мы будем всегда.
Один из ваших повелителей: Гордеев Евгений Казимирович, Москва, Кремль, 7 января 1991
Добре, підкажу.
Напевне, беня така ж "свята" людина, як і синоньо діяча.
Якби вам було "глибоко начхати", ви б не приплітали синоню і не журилися не обурювалися "Навіть справу проти сина байдена відкрили".
Одна цілу гілку своїм анусним "професіоналізмом" загадила.
Чистий Фрейд.
Але жоден фанат "животворящого" не може пояснити, чому при попередній адміністрації не було широкомасштабного вторгнення при ідеальних умовах: щойно обраний пре-зе-дент (країна в шоці разом з Заходом) + нова ВР + "кака" і "агент" Трамп + те саме х**ло ...
А при теперішньому "лідері" московитські війська почали накопичуватися на кордонах України вже в березні 2021. І в 2014 при "голубку миру" з "лідером" х**ло теж не побоялося піти на анексію та збройну агресію.
Ви не журіться: я вас нічого не питаю.
Чи трампісти, як і русня, вірять у війну Вєлікай расєюшкі з США на території України 😂😂😂
Дійсно чому при ПП не було повномасштабного вторгнення, а при гундосому малоросі є?
Особливо коли вони сраку рвать за трампа, невідомо чого))))
2. Якби ви були не ідіоткою (як обзиваєте інших), я б вас запитала, на підставі чого ви мені начепили цей ярлик і носитеся з ним, як дурень з писаною торбою.
3. Я побачила, що вам дуже хочеться моєї смерті: вам тоді, напевне, стане легше жити і щастя привалить. А колись ви здавалися нормальною. Ви вступили в лайно. Подібні побажання вертаються кратно сильніші до тих, хто висловив. Але то - ваш вибір. На відміну від вас, я подібному лайну і кодлу бажаю довго жити, дуууже довго, але так, як воно заслужило, враховуючийого побажання іншим.
Бувайте. З виродками роду людського і тупим бидлом не спілкуюся.
В дурдом провели інтернет і роздали планшеи?
Ну то розкажи , бідне і нещасне руде х.йло , шо ж ти , і твої холопи такого важливого зробили для України , чим таким ти їй допоміг гнида ( крім регулярного " встромляння палок в колеса " ) , якщо вже так заморився . ?? . А , ну так , як я міг забути , - аж цілу жменю Джавелінів колись дав . !! І то не ти , а - Конгрес наполіг .
До речі - ніхто ж не проти ,, якщо ти особисто переконаєш ***** забратись з нашої території , і більше на неї не зазіхати , не потрібно нам буде і - постачати зброю . Ну то давай Донні , дєрзай !!
Боюсь, ага.
Нова партія озброєння від Британії...🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
Мавка лісова - це деактивована трампістка-антивакса vedana. Неадекватна істота та небезпечна для суспільства. Її треба приспати(деактивувати), як скажену тварину.