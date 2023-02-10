11 конгресменів-республіканців пропонують припинити допомогу Україні
Група республіканців на чолі з членом Палати представників США Меттом Гейцом зареєструвала "Резолюцію про втому від України", в якій закликає припинити військову та фінансову допомогу та сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
У резолюції, співавторами якої включно з Гейцом виступили 10 республіканців, зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну США надали понад 110 мільярдів доларів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Києву, зокрема понад 27,4 мільярда доларів – допомоги у сфері безпеки.
Документ перераховує військове обладнання, яке США надали Україні з лютого 2022 року, а також наводяться слова представників Пентагону, які заявили, що ця допомога "серйозно виснажила запаси Сполучених Штатів, що послабило готовність США у випадку конфлікту".
Також трампісти стверджують, що підтримкою України США ненавмисно докладаються до зростання жертв серед цивільного населення, яких, за американськими оцінками, вже 40 тисяч. Натомість, додають вони, потрібно скерувати кошти на вирішення проблем усередині США, насамперед міграційної кризи.
"Америка перебуває в стані керованого занепаду, і він посилиться, якщо ми продовжимо витрачати гроші платників податків на зовнішню війну. Ми повинні призупинити будь-яку іноземну допомогу на війну в Україні і вимагати, щоб всі учасники цього конфлікту негайно досягли мирної угоди", – заявив Гейц.
Будь ласка, зачекайте...
Своих дебильных деток тоже в окопы пошлёт ?
Тогда Украина была заместо протектората американцев под протекторатом немцев и так же на 90% защита зависела от них.
Как только они оставили территорию, так сразу всё очень быстро посыпалось. Без американцев произойдёт то же самое.
Ещё пара коррупционных скандалов, отсутствие побед в Запорожской области и лучшее на что можно будет расчитывать - это мир на сильно не выгодных условиях.
Конгрес 😠
У всiх трампистiв Одна звивина і та ділить с-ку навпіл.
Правильно у мойому штаті люди кажуть що Трампа підтримує тільки wild thrash.
Час (раденький тому що руденький ) уже минув назавжди. Як його кумир каже , що Херсон це раша назавжди.
Так що iдiть кiздити десь у iншому мiстi.
ну, де там оті що волали - трамп все для України зробить, він не старий пердун байден...
Зброя населенню "не на часі"
загальної підготовки до спротиву немає...
Просто пам'ятайте що Фугасна С-300 яка впала в Польщі - "виявилась" українською...
Одним словом мы сворачиваем вашу Перестройку, а нашу продолжаем. Как это будет выглядеть? Все будет поэтапно. Первыми начнут военные; второй этап начнут преступный мир + КГБ + МВД; третий этап - сработают все юридические службы, органы печати, радио и телевидение; четвертый этап - включится в работу торговля, финансы и экономика; пятый и шестой этапы - режимно-резервные рычаги; седьмой этап - идеологический и политический. Мы делаем - вы наблюдаете, и так будет всегда. Вы бросили нам лозунг «Ни одна партия в мире не сделала своему народу столько зла, сколько сделала КПСС». Ну так так наблюдайте его в действии еще раз. Мне 82 года и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения - мы оставляем после себя достойных наследников наших дел. Мы будем всегда.
Один из ваших повелителей: Гордеев Евгений Казимирович, Москва, Кремль, 7 января 1991
Добре, підкажу.
Напевне, беня така ж "свята" людина, як і синоньо діяча.
Якби вам було "глибоко начхати", ви б не приплітали синоню і не журилися не обурювалися "Навіть справу проти сина байдена відкрили".
Одна цілу гілку своїм анусним "професіоналізмом" загадила.
Чистий Фрейд.
Але жоден фанат "животворящого" не може пояснити, чому при попередній адміністрації не було широкомасштабного вторгнення при ідеальних умовах: щойно обраний пре-зе-дент (країна в шоці разом з Заходом) + нова ВР + "кака" і "агент" Трамп + те саме х**ло ...
А при теперішньому "лідері" московитські війська почали накопичуватися на кордонах України вже в березні 2021. І в 2014 при "голубку миру" з "лідером" х**ло теж не побоялося піти на анексію та збройну агресію.
Ви не журіться: я вас нічого не питаю.
Чи трампісти, як і русня, вірять у війну Вєлікай расєюшкі з США на території України 😂😂😂
Дійсно чому при ПП не було повномасштабного вторгнення, а при гундосому малоросі є?
Особливо коли вони сраку рвать за трампа, невідомо чого))))
2. Якби ви були не ідіоткою (як обзиваєте інших), я б вас запитала, на підставі чого ви мені начепили цей ярлик і носитеся з ним, як дурень з писаною торбою.
3. Я побачила, що вам дуже хочеться моєї смерті: вам тоді, напевне, стане легше жити і щастя привалить. А колись ви здавалися нормальною. Ви вступили в лайно. Подібні побажання вертаються кратно сильніші до тих, хто висловив. Але то - ваш вибір. На відміну від вас, я подібному лайну і кодлу бажаю довго жити, дуууже довго, але так, як воно заслужило, враховуючийого побажання іншим.
Бувайте. З виродками роду людського і тупим бидлом не спілкуюся.
В дурдом провели інтернет і роздали планшеи?
Ну то розкажи , бідне і нещасне руде х.йло , шо ж ти , і твої холопи такого важливого зробили для України , чим таким ти їй допоміг гнида ( крім регулярного " встромляння палок в колеса " ) , якщо вже так заморився . ?? . А , ну так , як я міг забути , - аж цілу жменю Джавелінів колись дав . !! І то не ти , а - Конгрес наполіг .
До речі - ніхто ж не проти ,, якщо ти особисто переконаєш ***** забратись з нашої території , і більше на неї не зазіхати , не потрібно нам буде і - постачати зброю . Ну то давай Донні , дєрзай !!
Боюсь, ага.
Нова партія озброєння від Британії...🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
Мавка лісова - це деактивована трампістка-антивакса vedana. Неадекватна істота та небезпечна для суспільства. Її треба приспати(деактивувати), як скажену тварину.