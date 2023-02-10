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Конгрес США (1200) США (20972)

11 конгресменів-республіканців пропонують припинити допомогу Україні

сша,конгрес

Група республіканців на чолі з членом Палати представників США Меттом Гейцом зареєструвала "Резолюцію про втому від України", в якій закликає припинити військову та фінансову допомогу та сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У резолюції, співавторами якої включно з Гейцом виступили 10 республіканців, зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну США надали понад 110 мільярдів доларів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Києву, зокрема понад 27,4 мільярда доларів – допомоги у сфері безпеки.

Документ перераховує військове обладнання, яке США надали Україні з лютого 2022 року, а також наводяться слова представників Пентагону, які заявили, що ця допомога "серйозно виснажила запаси Сполучених Штатів, що послабило готовність США у випадку конфлікту".

Також трампісти стверджують, що підтримкою України США ненавмисно докладаються до зростання жертв серед цивільного населення, яких, за американськими оцінками, вже 40 тисяч. Натомість, додають вони, потрібно скерувати кошти на вирішення проблем усередині США, насамперед міграційної кризи.

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"Америка перебуває в стані керованого занепаду, і він посилиться, якщо ми продовжимо витрачати гроші платників податків на зовнішню війну. Ми повинні призупинити будь-яку іноземну допомогу на війну в Україні і вимагати, щоб всі учасники цього конфлікту негайно досягли мирної угоди", – заявив Гейц.

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Топ коментарі
+37
Щоб вони всі здохли разом з трампом.
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10.02.2023 00:55
+23
Все 11, до единого - трампоиды-зоофилы.
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10.02.2023 02:23
+21
МАГА лютует. Пошли они нах
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10.02.2023 00:54
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Як приємно зустріти обізнану людину. А вам відома думка американців?
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10.02.2023 05:26 Відповісти
Этот Гейтц будет сидеть в танке, обороняющем Аляску ?
Своих дебильных деток тоже в окопы пошлёт ?
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10.02.2023 05:36 Відповісти
Проблеми індіанців, якщо вже на те пішло.))
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10.02.2023 13:36 Відповісти
Погоджуюсь.
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10.02.2023 14:14 Відповісти
Пока что всё идёт по сценарию УНР 100 лет назад. Такие же уроды-политики, лебедь, рак и щука. Тоже тогда распустили армию перед вторжением коммунистов.
Тогда Украина была заместо протектората американцев под протекторатом немцев и так же на 90% защита зависела от них.
Как только они оставили территорию, так сразу всё очень быстро посыпалось. Без американцев произойдёт то же самое.
Ещё пара коррупционных скандалов, отсутствие побед в Запорожской области и лучшее на что можно будет расчитывать - это мир на сильно не выгодных условиях.
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10.02.2023 01:57 Відповісти
Ви, по базару судячи, є кацапський поллітрук у відставці, десь на рівні майора, бо академію точно не закінчували.))
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10.02.2023 13:58 Відповісти
Це та сама мразота трампівська ( путлєрівська ) , яка збиралась розстріляти
Конгрес 😠
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10.02.2023 01:59 Відповісти
Ха-ха-ха. Мені вас десь і шкода, але так спромогтися за*рати мозок!? Талант потрібен
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10.02.2023 05:28 Відповісти
Рівень мозку відразу видно з ха-ха-ха.
У всiх трампистiв Одна звивина і та ділить с-ку навпіл.
Правильно у мойому штаті люди кажуть що Трампа підтримує тільки wild thrash.
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10.02.2023 06:52 Відповісти
В моєму штаті навпаки: Трамп 2024. А куди поділись байдануті ідіоти із стікерами на машинах "Славимо Байдена та Камалу"? Ви свій теж зняли, чи чекаєте поки о*пи*ь?
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10.02.2023 23:11 Відповісти
Не буде вже ваш Трамп новим президентом, хоч ви трампісти все там почокаєтеся бігаючи з прапорцями "Ми за Трампа", треба було менше Путіна підтримувати і не кричати що він у всьому вірить Путіну, "гумова попа" йому від Путіна в подарунок, а не президентство. у 2024, мрійте, мрійте, надії юнаків живлять.

Час (раденький тому що руденький ) уже минув назавжди. Як його кумир каже , що Херсон це раша назавжди.
Так що iдiть кiздити десь у iншому мiстi.
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11.02.2023 10:34 Відповісти
Вже всім починає нас***ти
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10.02.2023 02:07 Відповісти
путін відкрив карти - пішов з трампістів.

ну, де там оті що волали - трамп все для України зробить, він не старий пердун байден...
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10.02.2023 02:42 Відповісти
Так вони в ОПі окопались, Це ж ті, що кримінальні справи проти Байдена відкривали?
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10.02.2023 14:06 Відповісти
Это и есть тот самый план Б рашистов. Склонение Украины к переговорам и капитуляции через свои консервы в США, Европе и Китае. Давление будет только усиливаться. Украине не нужно вестись на эти визги и дальше гнуть свою линию. Цель - Победа и привлечение мразьляндии к ответственности.
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10.02.2023 03:31 Відповісти
Так то воно так - а Ермак дозволить вам(нам) заводи відкрити?
Зброя населенню "не на часі"
загальної підготовки до спротиву немає...

Просто пам'ятайте що Фугасна С-300 яка впала в Польщі - "виявилась" українською...



Одним словом мы сворачиваем вашу Перестройку, а нашу продолжаем. Как это будет выглядеть? Все будет поэтапно. Первыми начнут военные; второй этап начнут преступный мир + КГБ + МВД; третий этап - сработают все юридические службы, органы печати, радио и телевидение; четвертый этап - включится в работу торговля, финансы и экономика; пятый и шестой этапы - режимно-резервные рычаги; седьмой этап - идеологический и политический. Мы делаем - вы наблюдаете, и так будет всегда. Вы бросили нам лозунг «Ни одна партия в мире не сделала своему народу столько зла, сколько сделала КПСС». Ну так так наблюдайте его в действии еще раз. Мне 82 года и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения - мы оставляем после себя достойных наследников наших дел. Мы будем всегда.

Один из ваших повелителей: Гордеев Евгений Казимирович, Москва, Кремль, 7 января 1991
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10.02.2023 11:07 Відповісти
Прізвища елітних проституток за викликом - в студію!
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10.02.2023 03:36 Відповісти
Смотрите на обратную сторону медали. За этими заявлениями слышны визги бункерного нациста у которого все очень плохо.
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10.02.2023 03:44 Відповісти
Це тільки перші дзвіночки. У подальшому будуть цілі церковні дзвони (при такій корупції та пошиття америкосів у лохи).
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10.02.2023 04:23 Відповісти
....То ти лох , чи кацап - під прапорцем США . ? Схиляюсь до другого варіанту , бо - америкосами американців називають лише рузькі свині .
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10.02.2023 07:14 Відповісти
Ще піндосами. Як тільки помічаєте, що юзер вживає слова америкос та піндос, так і знайте, що цей юзер є кацапидлом.
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10.02.2023 08:20 Відповісти
Дядя, я проживаю в Америці 33 роки. Іди на GOOGLE. А американців і себе в тому числі називаю так саркастично. Це ім'я яким українці обзивали американців у 90-ті - 2000-ні. Адже американці для них тоді були "америкоси-піндоси" а москалі - "братішки". Скільки відсотків населення України в ці роки лизали дупи москалів у Москві та її околицях? От і звідти "братішки".
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10.02.2023 15:50 Відповісти
Дядя, я проживаю в Америці 33 роки. Іди на GOOGLE. А американців і себе в тому числі називаю так саркастично. Це ім'я яким українці обзивали американців у 90-ті - 2000-ні. Адже американці для них тоді були "америкоси-піндоси" а москалі - "братішки". Скільки відсотків населення України в ці роки лизали дупи москалів у Москві та її околицях? От і звідти "братішки".
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10.02.2023 15:53 Відповісти
Вы устали ат вайны, тагда мы идём к вам.
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10.02.2023 05:10 Відповісти
Так, не пісяйте, дівчатка, все буде ще краще.))
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10.02.2023 19:40 Відповісти
А пам'ятаєте як зе стелився перед трампом? Обіцяв на 100% свого прокурора. Навіть справу проти сина байдена відкрили.
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10.02.2023 05:21 Відповісти
Проти синоні і в Штатах розслідування.
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10.02.2023 06:43 Відповісти
І які результати цього розслідування? Жодних.
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10.02.2023 06:54 Відповісти
В штатах ще й проти Коломойші розслідування, і що?
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10.02.2023 10:11 Відповісти
Тобто, зробити висновок самостійно ви не можете ?
Добре, підкажу.

Напевне, беня така ж "свята" людина, як і синоньо діяча.
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10.02.2023 15:40 Відповісти
Тому "святий" Беня керує зеленим клоуном. А на святість сина байдена мені глибоко начхати.
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10.02.2023 15:58 Відповісти
Яке примітивне зливання ... Але не дивно: іншого бути й не може.

Якби вам було "глибоко начхати", ви б не приплітали синоню і не журилися не обурювалися "Навіть справу проти сина байдена відкрили".
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10.02.2023 17:37 Відповісти
Яке звилання? Мені дійсно глибоко начхати. Просто хотіла одноклітинними виборцям зеленого лайна нагадати як їх найвеличніший лизав зад трампу, от і все.
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10.02.2023 21:31 Відповісти
Знову у ідолопоклонників "святого" зади, лизання. Як під копірку.

Одна цілу гілку своїм анусним "професіоналізмом" загадила.

Чистий Фрейд.

Але жоден фанат "животворящого" не може пояснити, чому при попередній адміністрації не було широкомасштабного вторгнення при ідеальних умовах: щойно обраний пре-зе-дент (країна в шоці разом з Заходом) + нова ВР + "кака" і "агент" Трамп + те саме х**ло ...

А при теперішньому "лідері" московитські війська почали накопичуватися на кордонах України вже в березні 2021. І в 2014 при "голубку миру" з "лідером" х**ло теж не побоялося піти на анексію та збройну агресію.

Ви не журіться: я вас нічого не питаю.
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11.02.2023 00:28 Відповісти
Відьмана лісова - геть з України пішла
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11.02.2023 00:35 Відповісти
А війна зараз в США чи в Україні?
Чи трампісти, як і русня, вірять у війну Вєлікай расєюшкі з США на території України 😂😂😂
Дійсно чому при ПП не було повномасштабного вторгнення, а при гундосому малоросі є?
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11.02.2023 10:03 Відповісти
Потік "свідомості" і плювання ярликами. Дуже рада, що вам смішно. Не зупиняйтеся.
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11.02.2023 17:09 Відповісти
Так, мені смішно з ідіотів.
Особливо коли вони сраку рвать за трампа, невідомо чого))))
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11.02.2023 19:44 Відповісти
1. Знову про зади. Діагноз.

2. Якби ви були не ідіоткою (як обзиваєте інших), я б вас запитала, на підставі чого ви мені начепили цей ярлик і носитеся з ним, як дурень з писаною торбою.

3. Я побачила, що вам дуже хочеться моєї смерті: вам тоді, напевне, стане легше жити і щастя привалить. А колись ви здавалися нормальною. Ви вступили в лайно. Подібні побажання вертаються кратно сильніші до тих, хто висловив. Але то - ваш вибір. На відміну від вас, я подібному лайну і кодлу бажаю довго жити, дуууже довго, але так, як воно заслужило, враховуючийого побажання іншим.

Бувайте. З виродками роду людського і тупим бидлом не спілкуюся.
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11.02.2023 22:10 Відповісти
Ти хвора? Лікуйся? Якої твоєї смерті? Мені начхати на тебе, я не знаю тебе, дурепо?
В дурдом провели інтернет і роздали планшеи?
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11.02.2023 22:42 Відповісти
Хворе і дурне - те, яке не бачить, що лайкає і підтримує.
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11.02.2023 23:10 Відповісти
Ви про себе? Мені ваші проблеми не цікаві!
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12.02.2023 11:11 Відповісти
Ідіть ви всі, сучки-трампістки, до трампа під шкінку, вам там саме місце і туди він вас і зажене, ось уже ідіотки ,чи Троляки чи справді кінчені ідіотки. Вас особисто трамп за передок ще не хватав під час зустрічі? А то він хвалився що тільки так при зустрічі вчиняє з жінками, які йому сподобалися. Напевно, ви дві страшні виродки що йому не сподобалися . Не вірите ? Гугл в допомогу...
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11.02.2023 11:03 Відповісти
Трамп навіть свою доньку ******** лапати за сідниці та за груди. Цей збочинець - моделайзер звик до того, що дівчата заради перемоги на його конкурсах краси були здатні на будь-які приниження та домагання. А ці трампістки просто неадекватні, а може якісь потвори, бо не може нормальна жінка бути прихильницею цієї рудої білки.
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11.02.2023 13:31 Відповісти
Гейц по жизни дефективный.
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10.02.2023 05:38 Відповісти
Тобто розписатися в своїй безпорадності, вклонитися пуйлу, ігнорувати свої гарантії базпеки?… Мабуть і так можна, тільки тоді це буде не Американський дух свободи, а смердючий дух переляканих трампістів.
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10.02.2023 05:48 Відповісти
Посіпаки рудого ************* відробляють кремлівський компромат на їхнього шанувальника "золотого дощику". Виють трампісти як суки у мороз, видно у мордорі зафільмували усі можлові збочення "великого друга Доні".
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10.02.2023 06:13 Відповісти
Нагадаю, що Зеленський прошлі вибори в США підтримував саме республіканців на чолі з Трампом і навіть завели кримінальну справу в Україну проти Хантера Байдена під вибори. Господи Боже! Яке ж лайно українці привели до влади.
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10.02.2023 06:16 Відповісти
Група республіканців на чолі з членом Палати представників США Меттом Гейцом зареєструвала "Резолюцію про втому від України", в якій закликає припинити військову та фінансову допомогу та сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою. Джерело:
Ну то розкажи , бідне і нещасне руде х.йло , шо ж ти , і твої холопи такого важливого зробили для України , чим таким ти їй допоміг гнида ( крім регулярного " встромляння палок в колеса " ) , якщо вже так заморився . ?? . А , ну так , як я міг забути , - аж цілу жменю Джавелінів колись дав . !! І то не ти , а - Конгрес наполіг .
До речі - ніхто ж не проти ,, якщо ти особисто переконаєш ***** забратись з нашої території , і більше на неї не зазіхати , не потрібно нам буде і - постачати зброю . Ну то давай Донні , дєрзай !!
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10.02.2023 07:42 Відповісти
Виттям трампістів-гідроцефалів у коментах задоволений😂😂😂
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10.02.2023 07:43 Відповісти
10/450 = 2.22% від кількості членів палати представників.
Боюсь, ага.
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10.02.2023 07:56 Відповісти
Цей факт ще раз відкриває очі на те, що світ поділився не гнографічно на Захід (умовну Америку і її союзників і Схід (кацапів і їхнвх сателітів і компарьйонів). Ні, світ поділився на тих, хто живе за законами людського розвитку (кмовно кпжучи - законами Божими) і тих, хто хоче загибелі людства (антиподів Господа - сатаністів). І тут у кожного є вибір:або сторона Добра, або сторона Зла. Ніякої середини немає. І мируинемає. Або розвиток, або повне знищення. Який і в чому тут може бути компроміс?
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10.02.2023 08:00 Відповісти
Дитяча маячня.
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10.02.2023 08:39 Відповісти
Збережіть це і коли наступного разу десь почуєте , що Байден мало допомагає чи якісь срампісти , партія щурів, буде казати, що срамп - краще. Тикайте їх у це носом. Тикайте
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10.02.2023 08:05 Відповісти
Це якби росія напала на США з метою повернути Аляску,а в Сенаті реєструють декларацію про "втому від росіі"..
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10.02.2023 08:26 Відповісти
https://youtu.be/4XxrfZ84ft0 ...

Нова партія озброєння від Британії...🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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10.02.2023 08:45 Відповісти
В конгресі мінімум 11 підарів,які смокчуть прутня у кацапів. Такої ганьби США ще не знали🤦
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10.02.2023 09:02 Відповісти
Там их минимум 40 и это только в республиканской партии.В демократов они тоже есть и не факт что меньше
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10.02.2023 09:34 Відповісти
Рыжий ***** спит и видит как другу володе помочь.
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10.02.2023 10:46 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/rezolyucziya-o-prekrashhenii-*******-pomoshhi-ukraine/ Олег Пономарь : "Чтобы законопроект стал законом, нужно чтобы он был принят обеими палатами Конгресса - Палатой представителей и Сенатом. Естественно, Сенат, где большинство у демократов, никогда не примет такую резолюцию. Но. Но даже Палата представителей, где небольшое большинство у республиканцев, не наберет простого большинства за такую резолюцию. Так как не все республиканцы в Палате - трамписты. Поэтому шансов у этого тухлого дела = ноль. Просто политическое шоу без практического смысла. Просто еще одно напоминание насколько конченный трампизм как явление и не зря я с ними боролся. Повбивав би".
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10.02.2023 14:45 Відповісти
100%
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11.02.2023 10:57 Відповісти
ВОТ ЭТО ЯВНО ПРОДАЖНЫЕ, КОРРУПЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ !!! ИХ НЕОБХОДИМО ОТСЕЯТЬ !!!
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10.02.2023 22:34 Відповісти
Грьобані трампізди-путінізди , шоб ви здохли разом з трампоном та Мавпою лісовою.
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11.02.2023 00:39 Відповісти
Як я вас підтримую Іринка, ось ці дві с****ки пророссiйскi задовбали вже ,що це Тетяна на всю голову закінчена трампістка , що якась Мавка Лісова ,яка тільки зареєструвалася , судячи з усього тільки для того, щоб срач тут разводити, треба банити їх разом, щоб вони свої погані роти не могли тут відкривати.
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11.02.2023 10:52 Відповісти
Розпочалась передвиборча кампанія і трампісти разом із своїм додіком активізувались. Їхня мета посіяти у думках українців розпач, недовіру до Байдена та його адміністрації.

Мавка лісова - це деактивована трампістка-антивакса vedana. Неадекватна істота та небезпечна для суспільства. Її треба приспати(деактивувати), як скажену тварину.
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11.02.2023 13:24 Відповісти
Ніхто ще в коментах юзерів не зачислив Вікторію Спартц до трампістів? Перевірив - а таки ніхто. Хоча - декого алміни та модери захрестили, але по смислу коментів "перед" і "після" - навряд чи згадували Вікторію... Вона, до речі, до цих 11-ти довбойобів-слонів-трампістів не належить.
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12.02.2023 07:03 Відповісти
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