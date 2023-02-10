11 конгресменів-республіканців пропонують припинити допомогу Україні

Група республіканців на чолі з членом Палати представників США Меттом Гейцом зареєструвала "Резолюцію про втому від України", в якій закликає припинити військову та фінансову допомогу та сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У резолюції, співавторами якої включно з Гейцом виступили 10 республіканців, зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну США надали понад 110 мільярдів доларів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Києву, зокрема понад 27,4 мільярда доларів – допомоги у сфері безпеки.

Документ перераховує військове обладнання, яке США надали Україні з лютого 2022 року, а також наводяться слова представників Пентагону, які заявили, що ця допомога "серйозно виснажила запаси Сполучених Штатів, що послабило готовність США у випадку конфлікту".

Також трампісти стверджують, що підтримкою України США ненавмисно докладаються до зростання жертв серед цивільного населення, яких, за американськими оцінками, вже 40 тисяч. Натомість, додають вони, потрібно скерувати кошти на вирішення проблем усередині США, насамперед міграційної кризи.

Читайте також: Україна має двопартійну підтримку в Конгресі США, - Байден

"Америка перебуває в стані керованого занепаду, і він посилиться, якщо ми продовжимо витрачати гроші платників податків на зовнішню війну. Ми повинні призупинити будь-яку іноземну допомогу на війну в Україні і вимагати, щоб всі учасники цього конфлікту негайно досягли мирної угоди", – заявив Гейц.