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обстрел (25728) Хмельнитчина (895) инфраструктура (247) дроны (3552)

Оккупанты атаковали дронами объект критической инфраструктуры на Хмельнитчине. ФОТО

Сегодня ночью, 10 февраля, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область с помощью дрона, возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахедами". Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района".

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне запустили несколько групп "шахедов" в направлении Запорожья и Днепра

Оккупанты атаковали дронами объект критической инфраструктуры на Хмельнитчине 01
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Топ комментарии
+11
Аж туди долетіли і ніхто їх не зафіксував ?
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10.02.2023 08:35
+7
один един дрон залетів і дали досягти те що і хотів пів України вчора знали онлайн де збивають і Дніпро ппо збило а на Хмельничінні прое*али
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10.02.2023 08:42
+5
Читаю, що дрони активно погуляли по Україні, так де заявлені протидронові бригади чи їх керівництво зе слухало в вояжі по країнам.
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10.02.2023 08:59
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Ночью там вроде и тревоги не было...
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10.02.2023 08:34 Ответить
Аж туди долетіли і ніхто їх не зафіксував ?
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10.02.2023 08:35 Ответить
де ж "ловці шахедів" що так активно анонсувались???
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10.02.2023 09:01 Ответить
Десь в кишенях осіли
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10.02.2023 09:01 Ответить
По всій державі повітряна тривога.
Мабуть знову атакуватимуть енергетичну структуру.
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10.02.2023 08:38 Ответить
один един дрон залетів і дали досягти те що і хотів пів України вчора знали онлайн де збивають і Дніпро ппо збило а на Хмельничінні прое*али
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10.02.2023 08:42 Ответить
Может на них глушители поставили ?
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10.02.2023 08:58 Ответить
Читаю, що дрони активно погуляли по Україні, так де заявлені протидронові бригади чи їх керівництво зе слухало в вояжі по країнам.
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10.02.2023 08:59 Ответить
Це по моєму місту. Прильот був не в саме місто, а в підстанцію за містом. Між Шепетівкою і с. Городище.
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10.02.2023 09:05 Ответить
І навіщо розголошувати куди саме?
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10.02.2023 09:20 Ответить
коментарі недолугі бо свою краіну треба любити а 3су боготворити
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10.02.2023 09:13 Ответить
Це ж не "Кінжал", це дрон, і Хмельниччина не прикордонна область.
Цей випадок тягне на "служебку", - а як інакше?
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10.02.2023 10:01 Ответить
 
 