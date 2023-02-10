Оккупанты атаковали дронами объект критической инфраструктуры на Хмельнитчине. ФОТО
Сегодня ночью, 10 февраля, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область с помощью дрона, возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахедами". Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района".
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Ksenia VB
показать весь комментарий10.02.2023 08:35
+7 Nikolai Chizhevsky
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показать весь комментарий10.02.2023 08:59
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Мабуть знову атакуватимуть енергетичну структуру.
Цей випадок тягне на "служебку", - а як інакше?