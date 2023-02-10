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обстріл (27045) Хмельниччина (913) інфраструктура (477) дрони (4292)

Окупанти атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині. ФОТО

Сьогодні вночі, 10 лютого, російські окупанти атакували Хмельницьку область за допомогою дрона, виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну "Шахідами". Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.
Пожежа ліквідована. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, за годину зафіксовано 17 прильотів

Окупанти атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині 01

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Топ коментарі
+11
Аж туди долетіли і ніхто їх не зафіксував ?
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10.02.2023 08:35
+7
один един дрон залетів і дали досягти те що і хотів пів України вчора знали онлайн де збивають і Дніпро ппо збило а на Хмельничінні прое*али
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10.02.2023 08:42
+5
Читаю, що дрони активно погуляли по Україні, так де заявлені протидронові бригади чи їх керівництво зе слухало в вояжі по країнам.
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10.02.2023 08:59
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Ночью там вроде и тревоги не было...
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10.02.2023 08:34 Відповісти
Аж туди долетіли і ніхто їх не зафіксував ?
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10.02.2023 08:35 Відповісти
де ж "ловці шахедів" що так активно анонсувались???
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10.02.2023 09:01 Відповісти
Десь в кишенях осіли
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10.02.2023 09:01 Відповісти
По всій державі повітряна тривога.
Мабуть знову атакуватимуть енергетичну структуру.
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10.02.2023 08:38 Відповісти
один един дрон залетів і дали досягти те що і хотів пів України вчора знали онлайн де збивають і Дніпро ппо збило а на Хмельничінні прое*али
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10.02.2023 08:42 Відповісти
Может на них глушители поставили ?
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10.02.2023 08:58 Відповісти
Читаю, що дрони активно погуляли по Україні, так де заявлені протидронові бригади чи їх керівництво зе слухало в вояжі по країнам.
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10.02.2023 08:59 Відповісти
Це по моєму місту. Прильот був не в саме місто, а в підстанцію за містом. Між Шепетівкою і с. Городище.
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10.02.2023 09:05 Відповісти
І навіщо розголошувати куди саме?
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10.02.2023 09:20 Відповісти
коментарі недолугі бо свою краіну треба любити а 3су боготворити
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10.02.2023 09:13 Відповісти
Це ж не "Кінжал", це дрон, і Хмельниччина не прикордонна область.
Цей випадок тягне на "служебку", - а як інакше?
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10.02.2023 10:01 Відповісти
 
 