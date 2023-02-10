Окупанти атакували дронами об’єкт критичної інфраструктури на Хмельниччині. ФОТО
Сьогодні вночі, 10 лютого, російські окупанти атакували Хмельницьку область за допомогою дрона, виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну "Шахідами". Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.
Пожежа ліквідована. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
показати весь коментар10.02.2023 08:35
+7 Nikolai Chizhevsky
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+5 Валентина Саюн 3d182c14
показати весь коментар10.02.2023 08:59
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Мабуть знову атакуватимуть енергетичну структуру.
Цей випадок тягне на "служебку", - а як інакше?