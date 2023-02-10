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ракеты (3468) Черное море (1433)

Россия вывела в Черное море три ракетоносителя, - ОК "Південь"

калібр

После ослабления шторма Россия вывела в Черное море три носителя ракет, один из них – подводный.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Общий залп "Калибров" может составить до 20 ракет.

В командовании сообщили, что накануне россияне запускали разведывательные беспилотники, один из которых был точно сбит силами противовоздушной обороны.

За этим, учитывая и ночную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136", и повышенную активность вражеской авиации, просматривается подготовка к ракетным ударам, считают в ОК "Південь".

"Ночью два дрона, направленные в нашу зону ответственности, были сбиты на Кировоградском и Винницком направлениях", - сообщили в командовании.

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Гніла краіна.
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10.02.2023 08:47 Ответить
Від підконтрольної території до Керчі 300 км, до новоросійська 400 км. Асфальт не долетить.
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10.02.2023 08:54 Ответить
А Україна вивела на міжнародний ринок преЗЕдента України. Що тільки довелося почути від бункерного наполеона. Його словами і ракети можна вбити при тому уже на вильоті.
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10.02.2023 09:09 Ответить
Шикарні цілі для ракет, як раз можно випробувати
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10.02.2023 09:15 Ответить
 
 