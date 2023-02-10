Россия вывела в Черное море три ракетоносителя, - ОК "Південь"
После ослабления шторма Россия вывела в Черное море три носителя ракет, один из них – подводный.
Об этом сообщает Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
Общий залп "Калибров" может составить до 20 ракет.
В командовании сообщили, что накануне россияне запускали разведывательные беспилотники, один из которых был точно сбит силами противовоздушной обороны.
За этим, учитывая и ночную атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136", и повышенную активность вражеской авиации, просматривается подготовка к ракетным ударам, считают в ОК "Південь".
"Ночью два дрона, направленные в нашу зону ответственности, были сбиты на Кировоградском и Винницком направлениях", - сообщили в командовании.
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Merkator_R
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