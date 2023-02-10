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ракети (3924) Чорне море (1617)

Росія вивела в Чорне море три ракетоносії, - ОК "Південь"

калібр

Після ослаблення шторму Росія вивела в Чорне море три носії ракет, один з них - підводний.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

Загальний залп "Калібрів" може становити до 20 ракет.

У командуванні повідомили, що напередодні росіяни запускали розвідувальні безпілотники, один із яких був влучно збитий силами протиповітряної оборони.

За цим, враховуючи й нічну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів, вважають в ОК "Південь".

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"Вночі два дрони, спрямовані в нашу зону відповідальності, були збиті на Кіровоградському і Вінницькому напрямках", - повідомили в командуванні.

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Гніла краіна.
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10.02.2023 08:47 Відповісти
Від підконтрольної території до Керчі 300 км, до новоросійська 400 км. Асфальт не долетить.
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10.02.2023 08:54 Відповісти
А Україна вивела на міжнародний ринок преЗЕдента України. Що тільки довелося почути від бункерного наполеона. Його словами і ракети можна вбити при тому уже на вильоті.
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10.02.2023 09:09 Відповісти
Шикарні цілі для ракет, як раз можно випробувати
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10.02.2023 09:15 Відповісти
 
 