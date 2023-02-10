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обстріл (27045) ракети (3924) Харків (5426) Терехов Ігор (311) Синєгубов (853)

Окупанти вночі вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Харкова

ракета,ракети

Сьогодні вночі, 10 лютого, росіяни завдали приблизно 10 ракетних ударів по Харкову. У місті перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"О четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо-та теплопостачанням.

Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюються", - написав він.

Зазначається, що всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано біля 10 вибухів.

"У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомлепнні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог бив по Харкову ракетами С-300 з території Бєлгородщини, - Офіс генпрокурора. ФОТО

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про Запоріжжя цензор шось не любить писати. звісно, по Харкові частіше прилітає, але про Запоріжжя завжди якщо не мовчанка, то пара строк. навіть коли багато жертв в нас було після прильотів у багатоквартирні будинки і по місцю збору людей що виїжджали на окуповані території.
цікаво чому така позиція 🤔
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10.02.2023 06:32 Відповісти
Через рашу ,мужики призывного возраста едут в Европу.
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10.02.2023 10:10 Відповісти
і до чого цей коментар як відповідь на мій? 🤔
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10.02.2023 15:42 Відповісти
станом на 15:49 жодної новини на цензорі що по Запоріжжю вночі було 15-20 вибухів. і це був наймасовіший обстріл з початку війни.
що це було, що вражено, чи є постраждалі - ні, на цензорі це нікому не цікаво. подія рядова - як хтось чхнув
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10.02.2023 15:52 Відповісти
Дозвольте поцікавитись, а чому вони туди виїжджають?
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10.02.2023 08:12 Відповісти
Побудешь под прилетами узнаешь.
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10.02.2023 10:02 Відповісти
Маскальня, а як же обіцяні удари по ФРН, Англії та США? Чи сретеся?
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10.02.2023 09:19 Відповісти
 
 