Окупанти вночі вдарили ракетами по критичній інфраструктурі Харкова

Сьогодні вночі, 10 лютого, росіяни завдали приблизно 10 ракетних ударів по Харкову. У місті перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"О четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо-та теплопостачанням.



Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюються", - написав він.



Зазначається, що всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано біля 10 вибухів.

"У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомлепнні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог бив по Харкову ракетами С-300 з території Бєлгородщини, - Офіс генпрокурора. ФОТО