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обстрел (25772) ракеты (3470) Харьков (7286) Терехов Игорь (255) Синегубов (554)

Оккупанты ночью ударили ракетами по критической инфраструктуре Харькова

ракета,ракети

Сегодня ночью, 10 февраля, россияне нанесли примерно 10 ракетных ударов по Харькову. В городе перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В четыре утра серия ударов по Харькову. Враг бил по объектам критической инфраструктуры. Могут быть перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.

О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - написал он.

Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов.

"В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

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про Запоріжжя цензор шось не любить писати. звісно, по Харкові частіше прилітає, але про Запоріжжя завжди якщо не мовчанка, то пара строк. навіть коли багато жертв в нас було після прильотів у багатоквартирні будинки і по місцю збору людей що виїжджали на окуповані території.
цікаво чому така позиція 🤔
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10.02.2023 06:32 Ответить
Через рашу ,мужики призывного возраста едут в Европу.
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10.02.2023 10:10 Ответить
і до чого цей коментар як відповідь на мій? 🤔
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10.02.2023 15:42 Ответить
станом на 15:49 жодної новини на цензорі що по Запоріжжю вночі було 15-20 вибухів. і це був наймасовіший обстріл з початку війни.
що це було, що вражено, чи є постраждалі - ні, на цензорі це нікому не цікаво. подія рядова - як хтось чхнув
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10.02.2023 15:52 Ответить
Дозвольте поцікавитись, а чому вони туди виїжджають?
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10.02.2023 08:12 Ответить
Побудешь под прилетами узнаешь.
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10.02.2023 10:02 Ответить
Маскальня, а як же обіцяні удари по ФРН, Англії та США? Чи сретеся?
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10.02.2023 09:19 Ответить
 
 