Украина сделала официальный запрос Нидерландам о передаче истребителей F-16
Министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен подтвердила, что Украина сделала запрос на передачу истребителей F-16.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает NOS.
По словам Оллонгрен, просьба понятна, но ее нелегко выполнить.
"Мы должны обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом отношении" - сказала министр.
"Мы очень серьезно относимся к запросу, но вопрос истребителей решается не так просто" - добавила она
Прежде чем украинская армия сможет использовать истребители, солдаты должны пройти соответствующую подготовку. А самолет является оборонной системой США, поэтому на него нужно разрешение от американского правительства.
Оллонгрен не исключает, что в долгосрочной перспективе Украина станет одной из стран, где будут использоваться F-16. "Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как это было раньше" - отметила она.
Пожалуйста, подождите...
Якби не спитали то й і не потрібно було б......
**** зеля підар ще той.....
Штати чи країни Балтії ?
Новина від 12 грудня 2021.
США дозволили країнам Балтії передати Україні Javelin та Stinger. Новина від 20 січня 2022.
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Ви знову пишете маячню
І я не розумію, чим ви тут зараз займаєтесь ?
Хочете мені довести який зеля молодець ? А всьо ото штати винні. Не дають.
19 лютого Зеля запевняв що і не почнеться. Отакий він хороший президент
Звідки ??
Може ви взагалі на подоляка працюєте і годуєтесь з корупційних коштів вкрадених в народу України, європейців чи американців.
І ви ж не можете відкидати факт заяви Нідерландів, що в них літаки є, але до них ніхто не звертався.
Для чого вони це говорили ? Щоб відмовити ?
Джерело: https://news.blog.net.ua/2023/02/ssha-ne-zaboroniatymut-soiuznykam-peredavaty-ukraini-vynyshchuvachi-f-16-cnn/
Польща може хоч зараз почати підготовку пілотів, що заважає?
Я дуже добре пам'ятаю цей день, дужа радабула цим новинам.
А польський офіційний запит надійшов 24.01. Стаття є також на цензорі. Висновок: усі чекали один на одного і потім впродовж 36 годин дали згоду. Так саме буде і з літаками. Але в цьому питанні Німеччина взагалі нічого не вирішує, бо не виробляє їх та не має на озброєнні.
А стосовно літаків, так у Німеччини є літаки які потрібні Україні, це Eurofighter Typhoon. Він виробляється спільно з Великобританією, Італією та Іспанією. Їх достатньо на озброєнні цих країн і передати спільно декілька десятків винищувачів не буде якоюсь проблемою. Проблема в тому що потрібна згода усіх чотирьох країн, і всі крім Великобританії будуть робити все що завгодно тільки щоб не передавати ці літаки. Я взагалі не бачу зараз можливості отримати західні літаки. І критичної необхідності у них немає. Але це не значить що її не буде через півроку, або рік. Тому головне почати підготовку пілотів і техніків, щоб коли у нас буде критична нестача літаків їх можна було б швидко отримати, використовувати та обслуговувати. Потрібно підготувати аеродроми. Але одне суперечить іншому. Якщо навіть літаки будуть передаватися колись у неблизькому майбутньому все одно потрібно вже зараз знати на якому типі літаків навчатися. Бо одразу на усіх не вийде бо крім Тайфуну та F-16 є ще варіант з французьким Рафалем, або шведським Гріпіном. Потрібно вже приступати до навчання, але офіційна заява про навчання буде сприйнята суспільством як передача літаків. Усі ж розуміють що якщо почати підготовку пілотів на якомусь конкретному літаку то саме цей літак буде у майбутньому постачатися Україні. От у цьому найбільша проблема. Якби у Великобританії був власний літак вони б могли б взяти на себе цю відповідальність. Але у них власного немає. Тому я не бачу ніякої альтернативи США з їх F-16. Більше ніхто не зможе цього зробити. Може ще французи, але я не вірю в Макрона.
Найбільший шанс отримати якраз F-16, але якщо Байден чітко не заявить про передачу американських винищувачів, жодна країна світу не візьме на себе таку відповідальність.
Зроблено ?
Мені ще сподобався вислів зеленського про українських пілотів, яких він в 2020 витурив з лав ЗСУ.