Украина сделала официальный запрос Нидерландам о передаче истребителей F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен подтвердила, что Украина сделала запрос на передачу истребителей F-16.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает NOS.

По словам Оллонгрен, просьба понятна, но ее нелегко выполнить.

"Мы должны обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом отношении" - сказала министр.

"Мы очень серьезно относимся к запросу, но вопрос истребителей решается не так просто" - добавила она

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Прежде чем украинская армия сможет использовать истребители, солдаты должны пройти соответствующую подготовку. А самолет является оборонной системой США, поэтому на него нужно разрешение от американского правительства.

Оллонгрен не исключает, что в долгосрочной перспективе Украина станет одной из стран, где будут использоваться F-16. "Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как это было раньше" - отметила она.

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